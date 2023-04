Gracias a los patrullajes y operativos de la Policía de Zapopan, los delitos patrimoniales en la colonia Arboledas disminuyeron una tercera parte en un año.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía de Jalisco, en 2021 se abrieron 156 carpetas de investigación, principalmente por robos en todas sus modalidades. Sin embargo, el año pasado hubo 108.

“Arboledas es una colonia muy tranquila, me encanta que todavía hay casas de un piso y gente tranquila”, subraya Josefina Mejía.

La Comisaría zapopana informa que lo anterior se logró por las estrategias implementadas, como la estrecha comunicación con los vecinos, y porque el patrullaje se fortaleció con elementos a pie, en bicicleta, motocicleta y camionetas. También se aplica de manera itinerante el “Operativo Policía Contigo”, que consiste en incrementar el número de agentes en horarios específicos.

Por eso la Fiscalía reporta que el robo de vehículos se redujo de 63 a 53 carpetas de investigación en el periodo en mención. Los hurtos a negocio pasaron de 23 a 10. Y los robos a casa habitación de 14 a nueve, entre otros.

Aarón y Alejandro aprovechan el parque para practicar su deporte favorito en un ambiente seguro. EL INFORMADOR/C. Zepeda

La tranquilidad es lo que más agrada a vecinos de Arboledas

Para los vecinos de la colonia Arboledas, al sur de Zapopan, la tranquilidad que se vive es lo que más les gusta.

Liliana Rojas disfruta de la tranquilidad cada vez que sale a los parques para hacer ejercicio. “Es segura. Tengo muchos años viviendo aquí y nunca he tenido algún incidente. También me gusta que está cerca de vías principales”.

Para Roberto Rangel, un adulto mayor, lo más bonito de la colonia es poder salir tranquilamente al parque a disfrutar de la sombra de los árboles y ver cómo cae el sol. “Me gusta su tranquilidad interior, porque hacia afuera, por las avenidas principales, pasan muchos vehículos y hay más ruido”.

Lo que sí critica es que los semáforos de las vías principales, especialmente Galileo Galilei, duran muy poco. Además, están mal sincronizados. “Se pone en verde en un lado y del otro ya vienen los carros que dan vuelta”.

Josefina Mejía suma tres décadas en esta colonia y acentúa la tranquilidad y la amabilidad de sus colonos. Por ejemplo, recordó cuando en su cuadra los vecinos se juntaban para festejar tradiciones como las posadas o la partida de la “rosca de reyes”, pero han dejado de hacerlo.

Otro de los vecinos, a quien le gusta salir a pasear de manera cotidiana con su mascota, es Miguel Flores. Aunque pide mayor presencia de patrullas. “Tengo 30 años viviendo aquí. Siempre he tenido perros y siempre he salido a pasear con ellos al parque. Los parques están muy bonitos y son arreglados por los vecinos. Sí he escuchado de robos; incluso, me ha tocado verlos. Sé que tenemos vigilancia, pero me gustaría que pasen más seguido para sentirme más seguro”.

Aarón Guerrero y su hermano Alejandro no son vecinos de Arboledas, sino de una colonia cercana, pero destacan que sus parques son agradables porque pueden practicar voleibol, por lo que frecuentan la zona desde hace 10 años. No molestan a los colonos.

En lo que les gustaría que interviniera el Ayuntamiento zapopano es en atender las luminarias de estos espacios públicos, ya que los árboles cubren la luz. “Como empieza a oscurecer temprano, tenemos que irnos muy pronto”, añadió Aarón.

Ayuntamiento apoya en las mejoras de servicios públicos

La colonia es una de las zonas donde ha trabajado constantemente el Ayuntamiento de Zapopan en busca de beneficiar a sus habitantes. Durante el Gobierno del alcalde Juan José Frangie, por ejemplo, en agosto pasado el Ayuntamiento de Zapopan, de la mano con su homólogo de Guadalajara, presentó el programa “Talento Ciudades Hermanas”, una iniciativa que tiene por finalidad brindar herramientas para que mujeres en situación de vulnerabilidad desarrollen su talento, para que tengan acceso a las oportunidades educativas que les permitan insertarse en el campo laboral, para emprender o autoemplearse y lograr su autonomía económica. El proyecto planteó dos sedes para el desarrollo de esta formación, que son la Academia Municipal 36 “Conchita Becerra de Celis”, en la Colonia Arboledas, y el Centro Cultural Las Águilas de Zapopan.

Para ello, informó la alcaldía zapopana, se iniciaron trabajos para mejorar las condiciones de esa Academia Municipal, con una inversión de 6.7 millones de pesos para su intervención integral.

Por otra parte, el 18 de mayo de 2022, se entregaron paquetes escolares a los alumnos del jardín de niños “Irma Raquel Arias Lino”. El apoyo constó de 46 paquetes que contenían uniformes deportivos, tenis, mochilas y útiles escolares, como parte del programa “Zapopan ¡Presente!”. También en el mismo mes, el Ayuntamiento aplicó la primera multa por dos mil 886 pesos a la propietaria de una casa ubicada en Arboledas por exceder la cantidad de decibeles permitidos en zona residencial. Lo anterior se aplicó a partir de la modificación de los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno, así como de Protección del Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico. Y se creó el Reglamento contra el ruido, con el que se busca crear condiciones para que los vecinos que sientan vulnerado su descanso tengan herramientas para reportar estos incidentes.

En la pasada administración, en febrero de 2020, la alcaldía se encargó de la apertura de la oficina Recaudadora número 12 en plaza Ciudadela Urban Village, para acercar los servicios de pagos y trámites municipales a los habitantes del sur del municipio, como Arboledas, Paseos del Sol, Jardines Tepeyac y El Colli, entre otras zonas. Y se realizó una inversión de 78 mil pesos para la compra de cámaras de videovigilancia, alarmas, luminarias y material para mantenimiento de la infraestructura, además del remozamiento de sanitarios en la Secundaria Técnica 45. Lo anterior, como parte del programa “Zapopan Escuela Segura”, en busca de beneficiar a casi dos mil alumnos.

Vecinos mantienen limpia la colonia y el Ayuntamiento da seguimiento a los servicios públicos. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Una zona que tiene de todo

La colonia se constituye como un área “con evidente concentración de unidades económicas, gracias a la gran dinámica comercial y de servicios de la zona”, según lo señalan los planes parciales del municipio.

Lo anterior se confirma cuando se visita la zona y se percata de que cuenta con negocios de todo tipo que surten a los vecinos, como carnicerías, fruterías, pollerías, panaderías, tiendas de abarrotes, de autoservicio, papelerías, varios minisúper y un conocido supermercado. También cuenta con diferentes sitios para desayunar, comer, cenar o simplemente para pasar el rato en familia o con amigos, como taquerías, cafés, pizzerías, paleterías, cocinas económicas, cenadurías, restaurantes de mariscos y cervecerías.

Lo anterior, sin dejar de lado los negocios dedicados a la salud, como las clínicas de diagnóstico y atención dental, las dedicadas a la nutrición, distintas farmacias, al menos tres hospitales y diversos consultorios y clínicas médicas dedicadas a diversas especialidades como, por ejemplo, las clínicas especializadas en diabetes y oftalmología, ubicadas sobre la avenida Copérnico, o la de ortopedia, sobre Carnero, entre otras. La zona también cuenta con algunas veterinarias.

La colonia tiene distintas escuelas y colegios de educación básica (kínder, primaria y secundaria) y centros educativos donde se imparten distintos saberes, como tres escuelas de idiomas, un plantel de música y la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara. Otro tipo de servicios que se ofrecen en esta colonia son spas, estéticas, salones de uñas, tiendas de artículos de belleza, un acuario, al menos un gimnasio, centros para practicar yoga, autolavados, una llantera, tiendas de autopartes y hasta concesionarias de vehículos.

CENSO POBLACIONAL

Hay altos niveles de estudio

La colonia Arboledas cuenta con un alto promedio de escolaridad, por lo que se trata de una colonia de profesionistas, sin contemplar que al menos el 15% de sus habitantes aún están estudiando.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica, el grado promedio de escolaridad es de 14.38 años; es decir, según el promedio, la mayoría de sus habitantes han llegado hasta la licenciatura (sin precisar si la terminaron). Sin embargo, todavía hay personas (menores y mayores de edad) que siguen estudiando.

En Arboledas, solamente siete personas mayores de 15 años se identificaron como analfabetas. Y 15 señalaron no contar con escolaridad, según datos del último censo poblacional.

Por otra parte, en temas de salud, seis mil 529 personas contestaron estar afiliadas en algún sistema de salud, lo cual quiere decir que ocho de cada 10 habitantes cuentan con dicho servicio, siendo el IMSS el sistema al cual están afiliados principalmente.

En temas económicos, tres de cada cinco colonos se identificaron como económicamente activos. Y la gran mayoría tiene empleo.

CLAVES

Viven menos de tres integrantes por cada vivienda

Pocos. La colonia Arboledas en Zapopan es una zona en donde, en comparación con el promedio estatal, las familias están compuestas por un número reducido de integrantes.

IIEG. De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), en esta colonia zapopana viven siete mil 897 personas (en su mayoría mujeres), en un total de tres mil 367 viviendas, lo cual quiere decir que, en promedio, cada hogar está compuesto por 2.3 integrantes.

Menos. La cifra es menor al promedio estatal, que es de 3.6 integrantes en promedio por familia.

Estado. Del total de habitantes, al menos tres mil 399 dijeron estar casados, mientras que otras dos mil 830 respondieron ser solteras “o nunca unidas”. Y 963 colonos contestaron estar divorciados o separados, entre otros.

Religión. Esta colonia es reconocida, según las cifras oficiales, como una colonia católica, pues en su mayoría (seis mil 587 personas) dijeron considerarse parte de esta religión.

Territorio. Compuesta por una superficie de 966 mil 068 metros cuadrados, Arboledas es considerada como una de las 17 unidades barriales del distrito, a la par de colonias como Prados Tepeyac, La Calma, Las Fuentes o Loma Bonita, entre otras.

Agua. Además, cuenta con su propio pozo como parte de la red de agua potable de la metrópoli, sumándose a los otros 14 identificados en este distrito.

Vecinos pueden disfrutar con sus familias y con sus mascotas, gracias a la vigilancia en el lugar. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Destacan la conectividad con el transporte público

En 25 años de vivir en el vecindario, expresa el profesor Ignacio Mercado, “las rentas no han subido demasiado; de hecho, justo en los departamentos a espaldas de donde vivimos, las rentas no son excesivas. Puede que sea una excepción, pero hace poco se rentó un apartamento, en primer nivel, patio y cajón de estacionamiento, en seis mil (pesos al mes)”.

La colonia Arboledas cuenta con conexiones directas con avenidas principales de la ciudad, convirtiéndose en una de las más privilegiadas del municipio en cuanto a la movilidad a través del transporte público, según destacan los vecinos.

Entre éstas se encuentran las avenidas López Mateos, Nicolás Copérnico y Mariano Otero.

Gracias a ello es que Arboledas conecta directamente con puntos estratégicos de la ciudad, además de conectar de manera directa con colonias vecinas como La Calma, Las Fuentes, Paseos del Sol y Las Águilas.

De acuerdo con la plataforma Moovit, que se especializa en la identificación de rutas y opciones para traslados en la Zona Metropolitana de Guadalajara por medio del transporte público, por la Calle Carnero, una de las vías principales que cruzan la Colonia Arboledas, circulan las rutas T-17, la C-70 y la C104-2.

Por la avenida Nicolás Copérnico, otra de las principales vías, pasa la Ruta C42. Y por la Calle Sagitario transita la C104-1.

La avenida que probablemente beneficia más a la colonia en cuanto al transporte público y conectividad es López Mateos, por la cual circulan las rutas: C135, C130, C125-A-V2, T17, C123-V1, C128-A-V2, C124 y C127, que pueden conectar a la colonia Arboledas incluso hasta Tlajomulco de Zúñiga.

La Asociación de Colonos Arboledas, que trabaja en colaboración con las autoridades municipales, está presidida por Carlos Mendoza Villaseñor, pero en la sede de la agrupación recibe en estos días el encargado de despacho, que además fue presidente también, Brian Olayo Vázquez del Mercado. Asegura que parte de su labor es “poner al servicio de la asociación la experiencia que tuvimos en años previos”.

Esta labor consiste en llevar a cabo “acciones de gestoría”, en esencia, pero cuentan con algo de personal, una secretaría y personal de jardinería y mantenimiento, todos ellos con un sueldo determinado. Esta asociación “tiene el tiempo que la misma colonia tiene, más de cuarenta años. Anteriormente se llamaba Junta de Mejoramiento Cívico, siempre con apego a la reglamentación municipal”.

Así las cosas, dice Olayo, “cuando se creó la figura de Asociaciones Vecinales, la organización migró a esa estructura y está debidamente reconocida por el Ayuntamiento de Zapopan, a través de una sesión de Cabildo donde se dictamina y se coloca en actas, y se establecen los límites: con La Calma, la mitad de las manzanas entre Cruz del Sur y Aliot, cerca de López Mateos; cerca de Mariano Otero, la mitad de la manzana entre Cruz del Sur y Juan Kepler; el límite con Las Fuentes es Aurora Boreal y una pequeña parte por calle Pegaso hasta media cuadra antes de Charrasquis, así hasta Mariano Otero. Son cinco secciones en total”.

Por otra parte, hay detalles que hacen de estos acuerdos singulares o básicos, comenta el expresidente. “Nosotros operamos bajo la figura de la Asociación Vecinal. Claro, hay colonias que operan con otro esquema, como en Las Fuentes, que se conformó como Asociación Civil ante notario, como persona moral, pero tienen también pozos de agua, administrados por la propia asociación, pagan derechos a la Comisión Nacional del Agua y el SIAPA, lo que permite cobrar cuotas de mantenimiento, que significan un recurso que se refleja en un servicio propio de recolección de basura y seguridad privada. Es otro modelo”.

Aplican Vecinos en Alerta

Actualmente, las iniciativas se encaminan a atender, principalmente, el tema de la seguridad, “aunque sí existe una buena coordinación entre vecinos y con la Comisaría de Zapopan”, refiere Olayo. “Desde que estuve como presidente, aterrizamos el programa Vecinos en Alerta, con grupos vecinales por cuadras, una tarea de muchas horas que fue efectiva y, de las 72 manzanas que tenemos, deben ser unos 35 grupos. Se buscaron líderes en cada cuadra y nos coordinamos con la Comisaría para seleccionar casas donde se pudieran ofrecer cursos de preparación. La idea fue organizar a los vecinos para que tuvieran comunicación de forma interna en la colonia, y de forma posterior, con la Policía”.

Estos ciudadanos se coordinaron con grupos de emergencia, donde se cuenta con la participación de comandantes de sector y capitanes de la Policía, además de teléfonos que funcionan las 24 horas, donde se reciben reportes preventivos (vehículos o personas sospechosos, o en estado inconveniente; incluso, situaciones de desaparición), que han tenido siempre una respuesta inmediata. “Además, hay reuniones mensuales o bimestrales con el comandante de sector y los líderes de cuadra, para retroalimentar. La coordinación es evidente y eficaz, aunque la delincuencia siempre va unos pasos delante de todos”.

En estos términos, la labor de la Asociación Vecinal ha rendido sus frutos y, como establece el expresidente, “el programa Vecinos Alerta fue un detonador, y sirvió para detectar líderes que se mantuvieran en contacto con la asociación; además, los grupos de vecinos facilitaron la comunicación entre las personas”.

Es una labor social

Brian Olayo Vázquez del Mercado subraya que en la colonia “no hacemos distingos entre quien paga y quien no. Tratamos de hacer labor social en favor de toda la colonia, pero es pesada porque la colonia tiene 72 manzanas y siete parques bajo la responsabilidad de la Asociación Vecinal, entonces buscamos hacer maravillas con las aportaciones recibidas. En cuanto a las oficinas, nosotros realizamos las reparaciones y la pintada, así como rehabilitar el salón a un costado, donde se dan clases de yoga o de otro tipo (impartidas por vecinos que se acercan a participar y cobran cuotas mínimas de recuperación), y todo se hizo con la intención de cambiar un poco la imagen”.

Agrega que la clave de todo “es la organización y dedicarle tiempo al trabajo... y tener la voluntad de llevarlo a cabo. Sobre todo contar con cierto perfil de servicio. Algún vez trabajé en el municipio y uno mantiene las ganas de hacer algo por la comunidad.

La organización vecinal permite tener un ambiente más seguro. EL INFORMADOR/C. Zepeda

TESTIMONIO

“Es un buen lugar para vivir…”

Para el profesor de educación media superior, Ignacio Mercado, la vida ha estado marcada por las aulas y los alumnos que han pasado por ellas, en los diferentes colegios donde ha impartido clases. Este egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha sido vecino de la colonia Arboledas desde hace 25 años, a donde llegó gracias “a una gran oportunidad, porque mis padres se hicieron de este un departamento y me lo rentaron desde el principio. Así que he sido el único inquilino”.

La colonia, que se encuentra entre dos de las más importantes avenidas de la zona metropolitana, Mariano Otero y López Mateos, colinda con La Calma, a pocos pasos de su hogar.

“Aquí no hay muchos cambios en estos años, de repente la seguridad ha desmejorado, pero el coto acá es cerrado, con cuatro edificios y, en realidad, en un cuarto de siglo sólo se han presentado -que yo sepa- cuatro robos. Ahora, en los alrededores sí hay más, sobre todo yendo hacia las avenidas”.

Respecto al costo de la vida, lo primero que Mercado reconoce es que los servicios y el mantenimiento municipal han sido muy buenos (de hecho, la unidad administrativa del Gobierno municipal no se encuentra lejos). Refiere que existen sitios para abastecerse de lo necesario.

En 25 años de vivir en el vecindario, expresa el profesor, “las rentas no han subido demasiado; de hecho, justo en los departamentos a espaldas de donde vivimos, las rentas no son excesivas. Puede que sea una excepción, pero hace poco se rentó un apartamento, en primer nivel, patio y cajón de estacionamiento, en seis mil (pesos al mes)”.

Lo cierto es que después de tantos años de vivir en la zona -de hacer vida y criar una familia-, se encuentra convencido de que “es un buen lugar para vivir; mi idea es, definitivamente, seguir aquí, sin duda”.

Diputado sergio Barrera Gestiona recursos en beneficio de la colonia

Como parte de sus labores como diputado federal, Sergio “Checo” Barrera, de la bancada de Movimiento Ciudadano, acude periódicamente a la colonia, que forma parte del distrito que representa en la Cámara de Diputados.

El diputado informó que, como parte de su labor, por ejemplo, ayudó en la gestión de la poda de árboles en los camellones de algunas de las avenidas principales de la colonia y en el cambio de luminarias, de la mano del Ayuntamiento de Zapopan.

También ayudó en la gestión para la reparación de un pozo de agua potable con el apoyo del SIAPA, así como en la gestión e instalación de juegos infantiles y aparatos de ejercicio en algunas áreas verdes “con el objetivo de promover la actividad física y el sano esparcimiento de la comunidad”.

Actualmente se encuentra gestionando la intervención de obra pública para hacer accesibles los cruces peatonales del distrito, mediante la instalación de rampas de seguridad.