Mente y cuerpo, el equilibrio perfecto

El descanso es necesario para que tu cuerpo esté en correcto funcionamiento. Si lo cuidas, harás que fluya la energía y bajen los niveles de estrés. Durante estas vacaciones date un respiro y escápate a un spa a solas o con tu pareja. La intención debe ser alejarte del ajetreo constante y relajarte con algún masaje, facial u otra actividad que le dé paz y equilibrio a tu vida; así reza la frase: “Mente sana en cuerpo sano”.

Un buen masaje tiene importantes beneficios, por ejemplo, mejora la circulación y el sistema inmune, provocando una adecuada energía que te permita estar activo; además, si pasas por alguna complicación derivada del estrés, reduce la tensión de los músculos, disminuye el dolor y la inflamación e incentiva a que te sientas con tranquilidad.

En tanto, un buen facial regenera e hidrata la piel además de revitalizarla. Por si fuera poco, le da mayor luminosidad y brillo, además de que unifica las diferentes pigmentaciones cutáneas. Si son constantes los faciales, estos pueden retrasar el envejecimiento en el rostro, además de relajar los músculos de la cara.

Si vas a solas, estar en paz contigo te permitirá reflexionar sobre tu presente y cómo puedes enfocarte en mejorar en las áreas en las que consideres necesitas poner más atención, pero si vas en pareja también es un momento único de complicidad y comunicación para conocer mejor a esa persona con la que convives a diario.

En Guadalajara hay distintas opciones de spa con paquetes que ofrecen amenidades interesantes. Sólo toma en cuenta acudir a lugares especializados donde sepas que la atención y el cuidado son de primera calidad.

También está la opción de clínicas de belleza donde puedes hacerte arreglitos que no dañen tu piel y que le den una apariencia más fresca y juvenil como la utilización de toxina botulínica, los rellenos de ácido hialurónico y de plasma, así como el uso de la tecnología con el láser CO2 fraccionado y la radiofrecuencia fraccionada.

Hacerte ajustes en la cara y el cuerpo es también elevar tu autoestima, aunque es fundamental sentirte bien con tu cuerpo, tal y como eres. Además, la ciencia y la tecnología avanzan mucho para que puedas hacer correcciones en las áreas que quieres que se vean más estéticas. Si estás bien contigo, estás bien con los demás. Pero debes tomar en cuenta que la decisión de someterte a una cirugía es porque seguiste un procedimiento que implica estudios médicos para saber si estás apto para operarte, además de seguir al pie de la letra las instrucciones de los especialistas.

A continuación te ofrecemos una guía de spas en la ciudad donde seguro una vez que estés ahí, vas a querer regresar.

Kinal Spa

Un espacio dedicado a la relajación más profunda a través de los mejores tratamientos a nivel mundial con instalaciones únicas que llevarán a las personas a un viaje de bienestar total. Entre los servicios que ofrece están: los masajes, los faciales, tratamientos corporales, servicios en pareja, tratamientos full body y área de tonificación y firmeza. También hay constelaciones y salón para corte de cabello, barbería, maquillaje y cuidado de uñas.

Ubicación: Boulevard Puerta de Hierro 4965, Local UP3-1, Zapopan.

Más información: 3315145726. Página web: https://spakinal.com.

Momaspa

Este es un spa holístico e incluyente. “Ideal para mujeres y hombres, con pareja o solteros”. Entre los servicios que oferta están los masajes, los faciales, sus propios especiales, modelantes, depilaciones, tratamientos en específico y servicios para empresas. En la página web también puedes encontrar un certificado de regalo y hacer tu reservación.

Ubicación: Avenida Ludwig Van Beethoven 390, Lomas del Seminario, Zapopan.

Más información: 3331652904. Página web: https://www.momaspa.com.mx.

Royal Thai Spa

Este lugar es el oasis perfecto donde se mezclan técnicas milenarias de spa originales de Tailandia e Indonesia en un ambiente único, logrando así una experiencia de bienestar y armonía. En este espacio encontrarás masajes, rituales y terapias.

Ubicación: The Landmark Guadalajara, Local P-13, en Paseo de los Virreyes No. 45, Zapopan.

Teléfonos: 3316531313 y 3316531388. Página web: https://royalthaispa.mx.

Cosmetomedica

En Cosmetomedica encontrarás tratamientos para combatir la celulitis, flacidez, lonjitas, retención de líquidos y para mejorar tu silueta corporal. También te ayudarán a combatir la fibrosis y una pronta recuperación en tratamientos post quirúrgicos estéticos.

Ubicación: Justo Sierra 2272, en Ladrón de Guevara, Guadalajara.

Teléfono: 3336301414. WhatsApp: 3329495112.

Life Medical Spa

Según se describe en su sitio web, son especialistas en medicina funcional y personalizada, medicina regenerativa, antienvejecimiento, estrés, trastornos hormonales de la mujer y tiroides. Los servicios incluyen medical spa, day spa, wellness y medicina holística así como cirugía plástica.

Ubicación: Sebastian Bach 4812, Zapopan.

Teléfono: 3331652219. Página web: http://lifemedicalspa.com.mx.

Be For You Medical Spa

Utilizan la mejor tecnología a nivel mundial y todos los tratamientos son realizados por médicos especialistas. Los servicios que ofrece Be For You Medical Spa son terapia láser, empower RF, medicina estética, tratamiento corporal y facial, medicina antiaging y salud nutricional.

Ubicación: Hospital Real San José Valle Real. Avenida Central 911, Colonia Residencial Poniente, 5to piso, consultorio 2B.

Teléfono: 3310647761. Página web: https://www.beforyou.mx.

Corporelle Spa

Clínica de belleza integral en donde están convencidos que sentirte bien es verte bien. Ofrecen servicios especiales como: asesoría médica en nutrición, terapias antienvejecimiento y medicina estética. En el área del spa: faciales, corporales reductivos, reafirmantes, anti celulíticos, post-operatorios, relajantes y desintoxicantes.

Ubicación: Avenida Abedules 402, Zapopan.

Teléfono: 3338132555. Página web: https://www.corporelle.com.mx.

BodyOrganic Spa Providencia

Este establecimiento ofrece tratamientos faciales y corporales reductivos.

Las limpiezas faciales son profundas, hidratantes, anti envejecimiento, también hay control de acné y depilación permanente.

Ubicación: Jesús García 2670, Colonia Providencia, Guadalajara.

Teléfono: 3325068825. Página web: https://bodyorganicspa.negocio.site.

PARA SABER

Paz mental y armonía

No pierdas oportunidad de dedicarte un tiempo para consentirte, las vacaciones también son un vínculo importante para escuchar a tu cuerpo y que te dicte lo que necesita, la paz mental es importante en tiempos donde el ajetreo constante no permite que se dé una armonía en tu interior. El estrés es causante de enfermedades y malestares, así que más vale prevenir consintiendo a tu cuerpo de la mejor manera. Disfruta y descansa.