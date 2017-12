‘Coco’ conquista los cines mexicanos e internacionales

Es la película número 19 de Disney/Pixar y se trata de un filme muy significativo para los mexicanos. El escritor Lee Unkrich se dio a la tarea de contar una historia basada en una de las tradiciones más significativas para tierras mexicanas y, sin duda, fue todo un éxito.

Con tan sólo 17 días en exhibición, el filme se convirtió en la película animada más vista en toda la historia en México al vender 16 millones 557 mil entradas en los diversos complejos cinematográficos y recaudar 791 millones 115 mil pesos.

“Pasamos los últimos seis años haciendo esta película, viajando por México y aprendiendo a amar a este país"

Pero la tarea no era para nada sencilla para los realizadores. Al final no se trataba de una película mexicana, sino de una cinta ajena a nuestro país que tomaba una de las tradiciones más grandes de México: El Día de Muertos. La presión sin duda sería mucha. No por nada los creadores viajaron a nuestro país para empaparse de nuestra cultura.

LEE TAMBIÉN: "Coco", la película animada más vista en toda la historia en México

“Pasamos los últimos seis años haciendo esta película, viajando por México y aprendiendo a amar a este país. Y hemos tratado de inyectar todo el amor y pasión en la película”, comentó Unkrich. Entre sus viajes, gran parte del equipo de producción visitó distintos lugares emblemáticos de México y convivió con familias de diversas regiones.

La productora del filme, Darla K. Anderson aseguró “Todas las cosas que las familias contaron al equipo y a los artistas, esos detalles, quedaron plasmados en la película. Y el hecho de viajar a lo largo del país nos permitió inspirarnos mucho en la arquitectura”.

Incluso fueron parte del Día de Muertos, en el que pidieron a las familias que compartieran sus tradiciones con ellos, les dieran de comer y les enseñaran las tumbas y ofrendas de sus familiares. Y es por eso que la película es llamada una “Carta de amor para México”.

Se apunta a ser multipremiada

El 4 de diciembre se dio a conocer la lista de nominados a los premios Annie, los galardones que se otorgan a lo mejor del cine animado. En su 45 edición, la película “Coco” encabeza la lista con 13 nominaciones, entre las que destacan Mejor guion, Actuación de voz, Música, Diseño de personajes, Efectos animados y Mejor película.

Muy cerca de “Coco” en esta edición de los Annie está “The Breadwinner”, con 10 nominaciones. Pero además de esta premiación, “Coco” ya se apunta para convencer a la Prensa Extranjera de Hollywood.

LEE TAMBIÉN: "Coco", nominada a mejor película de animación en los Globos de Oro

Y es que la cinta de Pixar también se encuentra entre las nominadas al Globo de Oro a Mejor película animada, categoría en la que compite al lado también de “The Breadwinner”, “Boss baby”, “Olé, el viaje de Ferdinand” y “Loving Vincent”.

Además, el tema “Recuérdame” está en la contienda por Mejor canción original donde también se encuentra “Home” de “Olé, el viaje de Ferdinand”, “Mighty River” de “Mudbound”, “The Star” de la película con el mismo nombre y “This is me” de “El Gran Showman”.

¿Por qué cautivó a los mexicanos?

La cinta sigue la historia de Miguel, un niño mexicano de 12 años con corazón de músico cuya familia ha prohibido terminantemente la música por generaciones. Tras pelearse con su familia Miguel cae accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde dependerá de sus difuntos ancestros para regresar a la Tierra de los Vivos.

La película sin duda enganchó al público mexicano (más allá del detallado retrato del Día de Muertos) debido a que hace homenaje a personajes clave del cine y el arte mexicano, además, tiene un claro mensaje sobre el amor a la familia y a las tradiciones.

Cuenta con las voces de Gael García, Alex Lora, Elena Poniatowska, Andrés Bustamante, Marco Antonio Solís, Ana de la Reguera, César Costa, Héctor Bonilla, Angélica María y Angélica Vale, es dirigida por Lee Unkrich (Toy Story) e incluye música creada en colaboración con el músico, DJ y productor Camilo Lara y la Banda Tierra Mojada.