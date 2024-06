Ante el panorama de incertidumbre tras el proceso electoral en México y el control de daños en los mercados debido a la caída de la bolsa y del peso, la virtual ganadora del proceso electoral, Claudia Sheinbaum, anunció una serie de propuestas para brindar certidumbre económica. Entre las medidas destacadas se encuentran la designación de Juan Ramón de la Fuente para encabezar la transición de Gobierno y la confirmación de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda.

La virtual ganadora informó que Juan Ramón de la Fuente será el encargado de coordinar los trabajos de transición entre la administración actual del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su futura administración que comenzará el 1 de octubre. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México detalló que estos trabajos de transición empezarán la próxima semana.

Este anuncio fue hecho ayer tras un desayuno entre Sheinbaum y Juan Ramón de la Fuente, quien también lidera los Diálogos por la Transformación. Este grupo interdisciplinario de expertos ha conducido 400 foros con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil para enriquecer el proyecto de nación de la nueva administración.

Sheinbaum también se reunió con el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, confirmando que él permanecerá en el puesto durante su próximo Gobierno a partir del 1 de octubre. Destacó que sus prioridades incluyen la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y la viabilidad de los objetivos fiscales de su administración.

“Buscamos confirmar a los organismos internacionales e inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera”, indicó Sheinbaum en un breve pronunciamiento.

La Asociación de Bancos de México celebró la continuidad de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda. “Este anuncio es un poderoso mensaje a la comunidad financiera global, así como a los mercados internacionales, de que México continuará con una firme y disciplinada política económica y financiera, orientada a consolidar el crecimiento económico”, dijo el organismo.

En cuanto a los retos financieros que enfrenta el país, Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana, señaló: “Esa es la complicación número uno y me da la impresión de que van a tener que meterle pausa a los grandes proyectos del actual Presidente, como la refinería y el Tren Maya, entonces el principal gran problema es que no tienen ni un quinto y están forzados a realizar recortes”.

Por su parte, el economista Luis Miguel González también elogió el desempeño de Ramírez de la O: “Ha sido un secretario de Hacienda que, en términos generales, ha hecho un buen trabajo. ¿Por qué se considera que la ratificación da tranquilidad? Porque él ya lleva tres años en la Secretaría, por tanto no hay nada parecido a una curva de aprendizaje”.

En este contexto de incertidumbre y ajustes, el peso mexicano se depreció 0.98% hasta las 17.88 unidades por dólar estadounidense, tras una caída de 4.36% el lunes, alcanzando su peor nivel del año. Por otro lado, la Bolsa Mexicana de Valores mostró un repunte de 3.24% ayer, después de desplomarse un 6.11% el lunes, registrando su peor caída desde la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020.

La reacción de los mercados refleja tanto la volatilidad como la cautela que rodea la transición política y económica en México.

Los anuncios de Sheinbaum, destinados a estabilizar y tranquilizar a los mercados, serán cruciales para mantener la confianza de los inversores y asegurar una transición ordenada y eficaz hacia su administración.

La virtual ganadora de la contienda electoral ayer tuvo un encuentro con el secretario de Hacienda y Crédito Público. ESPECIAL

Sheinbaum refrenda promesa de estabilidad económica en México

La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la política económica propuesta a inversionistas por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, tras reunirse con él y afirmar que seguirá en el cargo “de manera indefinida”.

La representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó de la reunión luego de que Ramírez de la O sostuvo una llamada con inversionistas internacionales donde prometió estabilidad tras la caída del peso y la bolsa por las elecciones, en las que el oficialismo ganó la Presidencia y las mayorías en el Congreso.

La oficialista resumió en cuatro puntos la “línea económica planteada por el secretario de Hacienda” que mantendrá su Gobierno, comenzando con “la reducción del endeudamiento generado cada año de cara a 2025, hasta niveles compatibles con un rango de deuda/PIB sostenible en el mediano plazo, en torno a 3% del PIB (Producto Interno Bruto”.

En segundo lugar, prometió “actualizar toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras” para confirmar como prioridades la “estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad” de los objetivos fiscales.

Asimismo, afirmó que va a “estrechar la colaboración con Pemex (Petróleos Mexicanos), aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos”.

Por último, corroboró “a los organismos internacionales e inversionistas privados” que su proyecto “se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de Derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera”.

Tras la inestabilidad en los mercados por las elecciones, Ramírez de la O, sostuvo una llamada con inversionistas donde confirmó que Sheinbaum Pardo le pidió permanecer en su puesto cuando inicie su gestión el 1 de octubre, lo que la virtual ganadora ya había informado desde el lunes.

La llamada ocurrió después de un “lunes negro” donde la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 6.11% y el peso se depreció un 4.36% ante el dólar.

Aunque se esperaba la victoria de Sheinbaum Pardo con casi el 60% de los votos, no se anticipaba que su coalición, integrada por Morena y los aliados (partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)), lograran una mayoría calificada en el Congreso, permitiéndole reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

Ramírez de la O reafirmó el compromiso del Gobierno con la disciplina financiera y pidió a los inversionistas contactar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante cualquier inquietud, aunque indicó que el equipo de Sheinbaum manejará la transición.

EFE

Dos Bocas. Pemex será un reto para la futura presidenta. SUN/Archivo

Preocupación en mercados tras victoria

Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum y Morena en la jornada electoral, dejó preocupaciones en mercado nacional. El peso mexicano continuó en terreno negativo ayer siguiendo la tendencia a la baja observada el lunes, cuando registró una caída importante no vista desde la pandemia de COVID-19.

Especialistas en materia de economía indicaron que, si bien los inversionistas y el mercado esperaban un triunfo de Sheinbaum en la elección presidencial, la sorpresa fue que su partido se llevara el carro completo; por ello, el temor a las decisiones que pueda tomar el Congreso de la Unión en el futuro cercano, es lo que generó la caída, explicó el economista Luis Miguel González.

“La tranquilidad de los mercados suponía un escenario donde ganara Claudia Sheinbaum, pero el Congreso quedaba sin una mayoría calificada, con capacidad para imponer una agenda de reformas sin negociar”, explicó.

“La respuesta a los mercados tiene más que ver con la composición del Congreso que con el triunfo de Sheinbaum. Tiende a compensar lo que había sido una revaloración excesiva del peso, llegamos a ver el tipo de cambio en 16.50, 16.60 que claramente está fuera de lo que podríamos llamar el valor normal de nuestra moneda”, señaló el economista.

Alejandro Rodríguez Magaña, profesor de la academia de Finanzas de la Universidad Panamericana, coincidió en que hay preocupación de los mercados en cuanto a la expectativa que puede representar implementar el llamado “Plan C” con nuevas reformas constitucionales y cambios drásticos en la forma de operar la economía en México.

Retos: Atención de déficit y Pemex

Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en la elección presidencial, se vislumbran los primeros retos para su administración.

Con Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sheinbaum iniciará el sexenio con dos grandes retos: abordar un plan para reducir el déficit fiscal en el país y cómo manejará a Pemex, afirmó el economista Luis Miguel González: “El primer reto tendrá que ver con la presentación del presupuesto para 2025: Presentar un plan creíble para reducir el déficit de las finanzas públicas y un plan creíble y razonable sobre cómo se va a manejar Pemex en el próximo sexenio”.

Alejandro Rodríguez Magaña, profesor de la academia de Finanzas de la Universidad Panamericana, coincidió y señaló: “El sistema fiscal será una gran tarea en el inicio de la nueva administración porque el déficit fiscal por los programas sociales y la dimensión que estos puedan alcanzar que, no solamente son para personas, sino para rescatar instituciones como Pemex con niveles de endeudamiento y lo que pudiera significar para la Hacienda Pública”, puntualizó.

Será a partir del 1 de septiembre cuando deban aprobarse algunas modificaciones. SUN/Archivo

Reforma para reducir la jornada laboral, asunto pendiente

De cara a la nueva legislatura federal, habrá algunas reformas prioritarias que deberán aprobarse luego que fueron “bateadas”.

Por ejemplo, está la de reducir la jornada laboral y que su aprobación fue aplazada por parte de legisladores federales. Luis Miguel González, economista, señaló que la propuesta debería ser prioridad, aunque no contempla una posible reforma fiscal.

“Se tendrá que definir las horas trabajadas por semana, es una reforma que, de alguna manera, se postergó para la siguiente legislatura. La reforma fiscal, más allá de que sea necesaria, no está en el radar ahorita, probablemente es más importante la Ley Federal de Aguas que tiene mayor impacto para el sector agroalimentario, para la industria y la vivienda. No lo veo en 2025, si ocurre, tendría que ser en 2026”, indicó.

Alejandro Rodríguez Magaña, profesor de la academia de Finanzas de la Universidad Panamericana, insistió en la posibilidad de una reforma fiscal para atender el déficit generado a raíz del gasto hecho por este Gobierno en los programas sociales, así como en las grandes obras implementadas: “Es evidente que una definición importante que tiene que ver con algunas reformas será en materia de combate a la corrupción, la inseguridad y lo que signifique en materia de credibilidad para Sheinbaum en reformas hacendarias”, explicó.

Ven buen desempeño de Ramírez de la O al frente de Hacienda

Especialistas en materia económica ven con buenos ojos la gestión al frente de la Secretaría de Hacienda Pública de Rogelio Ramírez de la O, quien ha ocupado el cargo durante los últimos tres años y se perfila para ser ratificado tras el anuncio de Claudia Sheinbaum, ganadora de la elección presidencial.

Luis Miguel González, economista, destacó que haya continuidad en el cargo para el funcionario federal y resaltó su capacidad de diálogo con quienes participan en el mercado financiero del país.

“Uno de los puntos fuertes de él, como secretario, es la capacidad de hablar con jugadores fuertes del mercado financiero: agencias calificadoras, grandes bancos, fondos de inversión”, explicó.

Para él, Ramírez de la O tendrá un papel importante como comunicador de lo que se ha visto en el actual sexenio.

Alejandro Rodríguez Magaña, profesor de la academia de Finanzas de la Universidad Panamericana, coincidió con el buen desempeño del secretario de Hacienda y su ratificación, sin embargo, mencionó que ha sido “tibio” en cuanto al tema de los ingresos para la Federación: “Ha sido positiva, me parece que lo que ha pasado en materia hacendaria para nuestro país ha sido positivo”.

Cuestionó que, en un principio, hubiera un mensaje negativo tras la petición de López Obrador de que el secretario de Hacienda siguiera en el cargo, lo que se pudo interpretar como una intromisión en el futuro Gobierno de Claudia Sheinbaum.

LA VOZ DEL EXPERTO

Ven en el endeudamiento el gran reto financiero

Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana

Especialistas financieros ven en el endeudamiento el gran reto en las finanzas públicas para Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia.

Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana, explicó que el próximo Gobierno tendrá que recortar tres puntos del Producto Interior Bruto (PIB) para disminuir el déficit fiscal, lo que se traducirá en que no habrá gastos para obra pública.

Explicó que la sacudida en los mercados luego del triunfo de Claudia Sheinbaum se debe a la sorpresa de que también se ganara la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

“Había varias encuestas que repetían que ella llevaba ventaja, pero lo que sí de plano no aparecía en ningún plano era la abrumadora mayoría que iban a tener en el Congreso”, explicó.

Añadió que, cuando se dio a conocer la tendencia que iba ganando, el mercado no reaccionó y el tipo de cambio no se movió hasta que se dio a conocer el rango de votación e infiere que van a tener una mayoría no solamente absoluta sino calificada en ambas Cámaras, por lo que en ese momento vino la reacción y la caída en la bolsa.

“Ahora el nuevo Gobierno va a tener la capacidad de empujar su agenda de cambios constitucionales sin tener que voltear a ver a la oposición, que quedó desaparecida”, añadió.

De esta manera, las reformas pendientes saldrán sin problema en el próximo congreso.

Otros especialistas ven que en la parte económica habrá retos como el incremento de la capacidad de energía para atender la alta demanda que habrá por empresas que están llegando por el nearshoring.

Además hay retos en materia de seguridad, infraestructura de transporte y agua, en seguridad y en crecimiento económico.