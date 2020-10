Clásico Tapatío: Chivas extiende paternidad sobre Atlas

Con polémica arbitral en contra y con un marcador que no reflejó su dominio, Chivas consiguió un nuevo triunfo en el Clásico Tapatío al derrotar a los Zorros con marcador de 3-2 en la cancha del Estadio Akron.

El Rebaño estuvo a seis minutos de ganar el Clásico por un categórico 3-0, sin embargo, en la recta final del encuentro los Zorros encontraron un par de goles que maquillaron la superioridad que tuvo el Guadalajara durante la mayor parte del juego.

Con este resultado Chivas alargó a seis su racha de juegos (oficiales y amistosos) sin perder ante Atlas. Además, con estas tres unidades el Guadalajara también amarró su boleto a la Repesca del Guard1anes 2020.

Fue tanto el dominio rojiblanco que antes del medio tiempo Uriel Antuna (35’) y José Juan Macías (41’) ya habían vencido la meta de Camilo Vargas, e incluso en la parte complementaria la suerte siguió sonriéndole al Rebaño, pues ya al minuto 71, cuando el silbante decretó un polémico penal a favor de los Zorros, Raúl Gudiño se vistió de héroe al atajar un endeble disparo de Ignacio Malcorra.

Con el ánimo a tope por esta situación, Chivas amplió su ventaja al 84’, pues en una gran triangulación entre Isaac Brizuela y Dieter Villalpando, el “Cone” marcó el tercer tanto de la noche para el cuadro dirigido por Víctor Manuel Vucetich.

Todo apuntaba a que el juego terminaría con un claro marcador en contra para los Zorros, pero entonces Ignacio Jeraldino remató en un par de ocasiones dentro del área y Raúl Gudiño no pudo evitar la caída de su marco.

Este gol de los Zorros fue manchado por la polémica, pues los jugadores del Guadalajara reclamaron que en la jugada previa el balón había abandonado la cancha. Sin embargo, el silbante Fernando Guerrero no revisó el VAR y se mantuvo firme en su decisión.

Para desgracia del Rebaño, ya cuando agonizaba el juego el árbitro marcó penal a favor de los Zorros por una falta de Villalpando sobre Jairo Torres. Malcorra fue el encargado de cobrar, y aunque esta vez no falló, su gol tampoco pudo evitar la caída de su equipo.

VACÍO. Así lucieron las tribunas del Estadio Akron en el encuentro de ayer por al tarde. AFP

ALINEACIONES

Chivas

1. Raúl Gudiño

14. Antonio Briseño

16. Miguel Ponce

17. Jesús Sánchez

(74’ 3. G. Sepúlveda)

21. Hiram Mier

11. Isaac Brizuela

15. Uriel Antuna

(82’ 13. Á. Zaldívar)

19. Jesús Angulo

(74’ 20. F. Beltrán)

23. José J. Vázquez

7. Alexis Vega

(68’ 6. D. Villalpando)

9. José Juan Macías

(74’ 10. E. López)

DT: Víctor Manuel Vucetich

Atlas

12. Camilo Vargas

2. Martín Nervo

4. José Abella

(60’ 15. D. Barbosa)

5. Anderson Santamaría

27. Jesús Angulo

7. Ignacio Malcorra

21. Lorenzo Reyes

(68’ 19’. E. Ortega)

26. Jesús Isijara

8. Renato Ibarra

(68’ 20. Jairo Torres)

10. Luciano Acosta

(46’ 9. I. Jeraldino)

11. Marcelo Correa

(81’ 199. O. Herrera)

DT: Diego Martín Cocca

LAS CIFRAS

22

puntos suma el Guadalajara tras la victoria de ayer, con lo que amarra por lo menos un lugar en el Repechaje del Guard1anes 2020

17

goles en contra tienen los rojinegros, que se quedaron estancados en el puesto 15 de la clasificación con 13 unidades

Reacción Chivas

Vucetich no se va satisfecho

El técnico del Rebaño, Víctor Manuel Vucetich, no salió nada contento por la manera en que su equipo cerró el encuentro de ayer ante Atlas.

“Me incomoda (recibir dos goles) y sobre todo la forma en cómo fueron y la forma en cómo tomamos las decisiones. Ya platicamos un momento hace unos instantes de esta situación, que no podemos permitir ese tipo de acciones y que lo tenemos que seguir corrigiendo".

“El equipo se muestra cada día mejor y eso me da tranquilidad; vamos por muy buen camino, sé que hay detalles y los tenemos que corregir”, concluyó el timonel rojiblanco.

Reacción Atlas

Diego Cocca señala que habrá limpia

Con un rostro desencajado por haber perdido su primer Clásico Tapatío, el director técnico del Atlas, Diego Martín Cocca, se dijo decepcionado de sus jugadores por la manera en que encararon el partido en el Estadio Akron y amenazó con hacer una limpia, señalando que hay elementos que no quieren estar en el club y que ya está en pláticas con la directiva para analizar quiénes seguirán en la institución y quiénes se irán al final del Guard1anes 2020.

“Este cuerpo técnico y esta directiva van con todo, hay que dejar claro que queremos encontrar al equipo que va a llevar al Atlas a cosas grandes y no es el camino que se vio en el primer tiempo, hay jugadores que quieren y hay otros que no”, dijo el argentino.

Tapatíos respetan los protocolos

PRESENTES. Aficionados llegaron al Akron para la foto del recuerdo. EL INFORMADOR • G. Gallo

Alexis y Jazmín, dos aficionados provenientes de Guerrero, no se perdieron, llegaron a un vacío y desolado Estadio Akron para expresarle su apoyo al equipo de sus amores, el Guadalajara. Se encuentran en la Perla de Occidente en un tour que arranca en la capital jalisciense, para luego recorrer más ciudades y estados, pero se dieron su escapada para acudir al inmueble que nunca habían visto, aprovechando el marco de un Clásico Tapatío especial.

“Venimos desde Guerrero, aprovechamos venir porque es el Clásico y estar lo más cerca para ver a los jugadores, aunque sea desde el autobús para ver al mejor equipo de México”, dijo Alexis.

“Cómo no aprovechar la ocasión, yo soy chiva de corazón y siempre los voy a apoyar. No conocía el estadio, los he visto en el Azteca, en el Estadio Azul, en Pachuca, pero aquí nunca había venido y ahora había que aprovechar aunque sea para la foto”, platicó.

Aunque se trató de un Clásico Tapatío, las aficiones tanto de Chivas como de Atlas respetaron los protocolos de seguridad y de sanidad establecidos por las autoridades y no se hicieron presentes en el Estadio Akron, a pesar de que esperaban que algunos grupos de animación llegaran al coloso para recibir al equipo en su autobús.

Ya en el interior del inmueble, el encuentro se desarrolló de manera atípica, sin las tradicionales barras apoyando ni el público alentando a su equipo favorito. Fue un Clásico Tapatío al que le faltó color.

