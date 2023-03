1 Betzabé García

Egresada de la National Film and Television School y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM en Dirección de cine, Betzabé García es una cineasta mexicana que propone escudriñar la realidad y cuestionarla a través del arte.

Con su largometraje documental "Los reyes del pueblo que no existe" la guionista se hizo acreedora de más de 50 premios internacionales, ente los que destacan el Mexican Documentary Feature Film, el Golden Eye al Mejor Largometraje Internacional y el Outstanding Achievement in a Debut Feature Film, además de la nominación a Mejor Largometraje Documental por los Premios Ariel.

TWITTER/@CinetecaZac

Los cortometrajes The girl with two heads, Unsilenced, "Porcelana y Venecia" y "Sinaloa" se suman a su trayectoria como directora y guionista que busca replantear la percepción de algunos temas cotidianos a través de un tratamiento distinto.