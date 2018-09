Cierran más escuelas públicas y privadas de las que se abren

Porque hay menos alumnos por la migración intraurbana, por daños en la infraestructura escolar o porque fueron transferidas al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en la última década suman tres mil 099 escuelas públicas (de los subsistemas estatal y federal) y privadas que han desaparecido en Jalisco, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación. La cifra no es menor, pues en el mismo periodo, se dieron de alta dos mil 304 planteles, principalmente en zonas periféricas del Área Metropolitana de Guadalajara.

Este fenómeno de desaparición de centros escolares se remarca en las regiones Centro, Altos Sur y Sur de Jalisco. En la metrópoli, el despoblamiento en diversas colonias de Guadalajara es un ejemplo.

De la cifra total, Óscar Daniel Orozco Núñez, director de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación en Jalisco, confirma que han cerrado 564 escuelas públicas estatales.

Cierran más de tres mil escuelas públicas y privadas en 10 años

Tras más de 20 años de operación, el pasado ciclo escolar fue cerrado el Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”, ubicado en Guadalajara. El personal sólo recibió el aviso de que sería clausurado, pero sin justificación de por medio, recuerdan las maestras que laboraron entre 10 y 15 años en esa institución.

A los padres de familia también les tomó por sorpresa la decisión. Buscaron explicaciones en la Secretaría de Educación Jalisco, pero sólo les respondieron que era una decisión a nivel federal, aunque se trataba de una escuela pública estatal.

La maestra Maricela Daniels Carmona formaba parte del equipo del turno vespertino, en el que laboraban un maestro de educación física, uno de música, un intendente, la directora, tres educadoras y dos niñeras. Sin embargo, ambos turnos fueron cerrados, sólo quedó en operación el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), en el que se quedaban los menores después de clases.

La clave de este jardín de niños, ubicado en la colonia Miraflores, desapareció, al igual que ha sucedido en la última década con un total de tres mil 099 escuelas de educación básica en Jalisco; es decir, un promedio de seis por semana. En ese mismo periodo, dos mil 304 han sido dadas de alta (actualmente en activo).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación en Jalisco, entre los años 2008 y 2018 han sido cerrados mil 724 centros de preescolar, mil 169 de primaria y 206 de secundaria, entre escuelas públicas y privadas, del orden estatal, federal y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

De este último depende el mayor número de escuelas cerradas, con un total de mil 280. Le siguen las particulares, con 856, y el resto obedecen a escuelas públicas estatales y federales.

El director de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación en Jalisco, Óscar Daniel Orozco Núñez, informa que los planteles en referencia, en su mayoría han sido transferidos al Conafe. El resto obedeció a la falta de alumnado por el despoblamiento en algunas zonas, principalmente en el Centro de Guadalajara, o por la reparación de inmuebles.

De los más de tres mil centros escolares que han sido cerrados, la mayoría se ubica en las regiones Centro, Altos Sur y Sur del Estado. La mayor cantidad corresponde a la primera región, con mil 045.

La directora de Mexicanos Primero capítulo Jalisco, Paulina Hernández Morales, recuerda que ellos solicitaron información relacionada a este tema, correspondiente sólo al periodo 2015 y 2017. Les respondieron que habían cerrado 927 escuelas: 557 del programa general y 370 del Conafe.

Entre los principales motivos respondidos por la dependencia a la organización está la falta de alumnado: “deben de tener una determinada cantidad de alumnos para que administrativamente sea factible tener una escuela; otra, que me parece más grave, es la falta de docentes, sobre todo en los temas de las escuelas rurales”.

De las más de tres mil escuelas que han sido cerradas en Jalisco en la última década, más de la mitad corresponden a preescolar. EL INFORMADOR/Archivo

Suman 564 planteles públicos estatales afectados

En lo que va de la actual administración (2013-2018), han sido cerradas 564 escuelas públicas estatales. Sin embargo, 346 fueron transferidas al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), aclara el director de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación, Óscar Daniel Orozco Núñez.

Además de las sustituciones, los principales motivos obedecen a las compactaciones de las escuelas, “la falta de alumnos es una causa muy importante, (otras) por reparación en los inmuebles o que tengamos inmuebles dañados”.

Con relación a la falta de alumnado por el problema de despoblamiento, el funcionario comenta que este fenómeno se presenta principalmente en Guadalajara, “en la estadística vas a ver un número importante de escuelas que han sido clausuradas de este tipo o que están clausuradas porque hicimos una fusión con otras escuelas y, si hay tres, cuatro escuelas alrededor pequeñas, intentamos hacer una con una matrícula muy fuerte para que alcance a tener todos los servicios y alcance a tener todo el personal”.

Otra zona donde se presenta esta problemática es en Altos Norte y Altos Sur, “hay muchas escuelas en pequeñas comunidades, que están en realidad muy cercanas a las comunidades, tres, cuatro, cinco minutos. Lo que estamos haciendo es dejar una escuela concentradora y alimentar la de las comunidades para de igual manera reforzar la escuela, que tenga todos los servicios, que tenga todo el personal, que tenga clave directiva para que los niños puedan tener mejor calidad educativa”.

Una situación similar se presenta en los turnos vespertinos de algunas escuelas de Guadalajara en donde el alumnado ha bajado. Reconoce que las alternativas son reubicar a los alumnos a planteles cercanos o que se fusionen los turnos para administrar mejor los recursos.

“Cuando se jubilan esos maestros, obviamente tenemos que tomar esos recursos y llevarlos a las escuelas donde tenemos una densidad poblacional importante. Tenemos que estar moviendo nuestros recursos humanos para atacar las demandas educativas que tenemos en las diferentes zonas”.

Con relación a las más de 300 escuelas que se trasladaron al Conafe en los últimos años, comenta que obedece a que la dependencia tenía un servicio muy similar al de la instancia federal, con relación a alternativas para preescolares, “como el 60-70 por ciento de esos servicios los transferimos al Conafe”.

Aclara que las escuelas ya estaban en servicio, el cual se prestaba con becarias de la SEJ, lo único que se hizo fue transferir la clave al servicio del Conafe, y los capacitadores de este último se hicieron cargo con la misma infraestructura y equipo con el que operaban.

El director de Planeación descarta que los cierres o fusiones de escuelas afecten la cobertura educativa, “tenemos espacios para ofertarles a los niños, ya sea en turno matutino o en otra. Preferiríamos no cerrar el servicio si vemos a un niño afectado”.

Desaparecen más planteles de preescolar

De las más de tres mil escuelas que han sido cerradas en Jalisco en la última década, más de la mitad corresponden a preescolar, con un total de mil 724. La mayoría de las instituciones forma parte de la región Centro del Estado, en la cual se ubican los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con el último informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la cobertura de este nivel habría tenido una ligera recuperación a nivel local en el ciclo escolar 2017-2018, al alcanzar 73.5% (en 2008 era de 73.3%). Pese a esto, se encuentra por debajo de la media nacional, que es de 73.9 puntos porcentuales.

El problema es mayor si se toma en cuenta que Jalisco ocupa los últimos lugares en atención a primero de preescolar, con 16.9% de cobertura, de acuerdo con datos del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018, elaborado por Mexicanos Primero.

Según datos de la Secretaría de Educación, entregados a la asociación ciudadana capítulo Jalisco, en la Entidad se cuenta con dos mil 771 preescolares, pero de éstos sólo mil 096 tienen primero de preescolar, destaca la directora de la asociación, Paulina Hernández Morales.

“Si a eso le sumamos que varios preescolares son los que se están cerrando, eso nos habla de que hay algún tema que hay que trabajar directamente, no sólo a nivel Gobierno sino también a nivel de la participación de la comunidad, de los padres de familia, para que exista una mayor preocupación por la educación en esta etapa temprana”.

Acentúa que la asociación continúa promoviendo el “pacto de la primera infancia”, para garantizar una atención integral de los niños de cero a los seis años de edad, y que se cumpla con dar la cobertura a los niños de tres años, correspondiente al primer grado de preescolar, que es obligatorio por ley.

“Viendo estos centros de trabajo, que la mayoría se cierran y la mayoría son preescolares, pues vamos en sentido contrario a lo que nosotros esperamos para la mejora del sistema educativo mexicano”.

Hernández Morales comenta que es necesario tener una mejor planeación, “estamos promoviendo una revisión de la gestión administrativa en toda la Secretaría de Educación en Jalisco, para definir en dónde se pueden compactar claves de centro y en dónde al revés, porque hay zonas donde tenemos grupos llenos, por ejemplo, en las zonas de Tlajomulco o en las zonas de Tesistán; en cambio, en el Centro de Guadalajara está faltando a lo mejor la matrícula”.

Por ello, se debe lograr un equilibrio y reubicar los centros educativos para que en todos los lugares haya docentes y niños y niñas queriendo estudiar.

Los centros escolares cerrados se ubicaban principalmente en las regiones Centro, Altos Sur y Sur del Estado. EL INFORMADOR/Archivo

En febrero les avisaron del cierre

En febrero pasado, tanto a los padres de familia como al personal del Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”, ubicado en la zona de La Normal en la colonia Miraflores), les tomó por sorpresa el anuncio del cierre de este plantel.

La Secretaría de Educación en Jalisco les informó que los docentes debían ser reubicados en marzo, sin permitirles concluir el ciclo escolar.

Se les anunció que las clases de los menores serían cubiertas por el personal del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), con quienes compartían instalaciones, lo que no fue bien recibido por los papás.

“Nunca hubo un argumento. Nada más nos dijeron que esa clave se cerraba, porque ahora las compañeras del Cendi, que no son licenciadas en educación preescolar como lo éramos nosotros, que ellas se iban a hacer cargo de la educación formal de los niños. Nos sacaron, literal. Nada más nos dijeron: ‘Se van’”, comenta una de las afectadas.

Los padres de familia acudieron a la Secretaría, donde recibieron una negativa, después solicitaron la intervención de diputados. Al final, la Secretaría de Educación decidió que las educadoras podrían concluir el ciclo escolar; sin embargo, la clausura de ambos turnos era definitiva, tras más de 20 años de brindar servicio.

Maricela Daniels Carmona, quien fue maestra durante 10 años en este preescolar en el turno vespertino, explica que la inconformidad obedeció a que éste funcionaba sin problemas, “nunca había sucedido nada, nunca tuvimos conflictos. Los papás estaban contentos, reconocían nuestro trabajo… eso fue lo que más nos extrañó, que de un día para otro nos dijeron: ‘Se van’”.

Aunque tanto los papás como las maestras solicitaron la reubicación de las educadoras a centros escolares ubicados en la misma zona donde operaba el preescolar, tampoco fue posible. Daniels insistió en que su reubicación fuese a un espacio no muy lejano, lo que finalmente sucedió, “tengo compañeras que se fueron a donde de plano les dijeron… y compañeras que se quedaron sin escuela como seis meses”.

Se jubilan maestros y fusionan grados

De 2008 a la fecha, un total de 120 escuelas de turno vespertino de nivel básico han cerrado sus puertas. En su mayoría, obedeció a la falta de matrícula para mantenerlas en operación. Sin embargo, hay quienes argumentan que es provocado por la falta de personal.

Hace alrededor de tres años fue cerrado el turno de la tarde de la escuela “Carmen Serdán”, ubicada cerca del Estadio Jalisco en Guadalajara. Omar Llamas, maestro de educación física, recuerda que en ésta se tenían alrededor de 150 alumnos, pero esto comenzó a cambiar cuando se realizaron las fusiones de grupos.

Explica que tras la jubilación de al menos dos maestros se decidió no cubrir sus plazas, lo que provocó que se fusionaran cuatro grados: tercero y cuarto, así como quinto y sexto, ante la falta de profesores.

“Un ejemplo: se jubila la de sexto, se deja de mandar ese recurso y fusionan los grupos. Aquí la controversia que suele pasar es: ‘Yo no voy a mandar a mis hijos a una escuela en donde una maestra les da quinto y sexto, porque se me hace que no le da la asistencia’. Es un círculo vicioso”.

Sin embargo, agrega, la dependencia dejó de enviar los fondos para la cobertura de esas plazas, con el argumento de que no había alumnos, lo que efectivamente sucedió tras unir los grupos.

La decisión de clausurarla, remarca, afectó a los vecinos y a los maestros. En su caso, ahora debe realizar más tiempo en sus traslados, debido a que vive por la zona de Santa Teresita. Si bien antes debía acudir a la colonia Independencia, ahora debe dar clases hasta la Hermosa Provincia.

Daniel Vaca trabajaba en el turno vespertino de la escuela “Encarnación de Rosas”, ubicada en la colonia Morelos de Guadalajara. Previo a su cierre, les informaron que la decisión estaba tomada y había que reubicar tanto a los alumnos como a los maestros. “Primero se decidió que el turno vespertino iba a desaparecer, después se convocó a una junta para los papás, donde se les explicó la situación. Se les explicó que les iban a dar entrada en la escuela que ellos quisieran”.

En Ahualulco de Mercado, el turno vespertino de la escuela “Patria” se cerró también por la falta de alumnado. El maestro Omar Cervantes declara que también se fusionaron los grados de segundo y tercero, así como cuarto y quinto. Algunos maestros iniciaron su proceso de prejubilación y ya no serían cubiertos. Al final, se quedaron con alrededor de 60 alumnos atendidos por cuatro maestros y se congelaron las inscripciones. Los alumnos fueron reubicados a una escuela que se ubica al cruzar la calle, con menor antigüedad. Sin embargo, aún opera en el turno matutino.

Destinan más de cinco mil millones en infraestructura

En lo que va de la administración se han invertido cinco mil 101 millones de pesos en infraestructura educativa, entre rehabilitaciones, construcción de nuevas escuelas y sustitución de aulas provisionales, entre otros.

De acuerdo con datos del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Jalisco (Infejal), durante 2013 se destinaron mil 064 millones de pesos, en 2014 bajó a 713 millones de pesos, en 2016 tuvo de nuevo un crecimiento considerable con una bolsa de mil 401 millones de pesos. Al siguiente año se tuvo otra reducción, con un presupuesto de 681 millones de pesos. En 2018 se tienen reportados sólo 157.7 millones de pesos.

Estos recursos han salido de distintos fondos, tanto federales como estatales, para mejorar las condiciones de los centros educativos y también generar mejores condiciones educativas a quienes durante los últimos años han tomado clases en aulas provisionales.

Aunque se encuentran en la recta final, la Secretaría de Educación insiste en que antes de que concluya el sexenio serán retiradas las mil 384 aulas prefabricadas que les heredó la pasada administración. Actualmente se tienen 250 aulas en construcción que se proyecta se concluyan en octubre próximo. Sólo restarían 110, que se planean contratar en este mes y concluir la última semana de noviembre. La inversión global para estas acciones serán de alrededor de 800 millones de pesos.

En el último Informe de Gobierno, que entregó en febrero pasado el Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, se destacan algunas de las acciones que se emprendieron durante la actual administración en materia educativa. Para ampliar y mejorar las condiciones de los edificios escolares se destinó una inversión de mil 968 millones de pesos para tres mil 549 espacios educativos: 984 correspondientes a construcción, 302 a rehabilitación y 943 a equipamiento, entre otros.

“De 2013 a la fecha se han realizado mil 617 acciones para mejorar la accesibilidad universal en 610 planteles de educación básica, rehabilitando patios y banquetas escolares con la construcción de 836 rampas y barandales que favorecen la movilidad, 317 servicios sanitarios y 464 acciones de accesibilidad”.

La inversión en más infraestructura escolar tiene la misión de erradicar las aulas provisionales. EL INFORMADOR/Archivo

Uno de los retos, aumentar la cobertura en las periferias

Ante el crecimiento desordenado que se ha dado en el Área Metropolitana de Guadalajara, en el que los nuevos desarrollos de vivienda no están cerca de los hospitales, escuelas y centros de trabajo, entre otros, la Secretaría de Educación debe responder a la demanda que se presenta en algunas zonas, principalmente en las periferias.

Aunque la actual administración termina en diciembre próximo, el titular de la dependencia, Francisco Ayón López, habló sobre el tema al poner en marcha el actual ciclo escolar 2017-2018. Reconoció que incrementar la cobertura escolar hacia estas zonas forma parte de los grandes retos a los que la Secretaría debe hacer frente.

Apuntó que algunos de los puntos son la carretera a Colotlán, Adolf Horn (en Tlajomulco), en Tonalá, Ixtlahuacán de Los Membrillos y Juanacatlán.

“No es que nos hagan falta escuelas (en Jalisco), lo que pasa es que tenemos que ir generando los crecimientos año con año”.

Como ejemplo del aumento de la demanda, comentó que, por ejemplo, cuando se realizan las preinscripciones en febrero se pueden tener mil 300 solicitudes de espacios, “el problema es que cuando llegamos a agosto, las familias que se cambiaron a los fraccionamientos, ya no son mil 300 espacios, ya son mil 600 o mil 800, y estamos en los procesos de poder crecer y adelantarnos a esta situación”.

La directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco afirma que parte del proyecto que entregarán a la siguiente administración estatal es que la Secretaría de Educación en Jalisco cuenta con una adecuada gestión y planeación administrativa. “En planeación nos referimos justo a esto, definir dónde se tienen que abrir más centros de trabajo, dónde se tienen que compactar, cómo se tendría que reubicar el personal”.

Aclara que la planeación debe responder no a la situación actual sino a cómo será la demanda en los próximos seis años, que responda al crecimiento que se tiene en los municipios, principalmente la metrópoli, cuáles son los requerimientos y las necesidades a satisfacer durante los próximos años, “y, con base en eso, hacer las nuevas ubicaciones de los centros de trabajo en el Estado”.

Jalisco, en el noveno sitio en Escuelas de Tiempo Completo

Como parte de la planificación de presupuesto, principalmente de fondos federales, en el ciclo escolar 2016-2017, Jalisco alcanzó un total de 897 centros escolares dentro del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, cifra que mantuvo en el ciclo pasado y que ubica a la Entidad en el noveno lugar a nivel nacional con mayor número de instituciones con horario ampliado.

En las cerca de 900 escuelas, más de tres mil maestros atienden a 91 mil 475 estudiantes. Para brindar el servicio, entre los que se encuentra la alimentación gratuita en algunos planteles, durante el ciclo escolar pasado se destinaron 255 millones de pesos.

Cuando inició el programa, en el Estado se sumaron apenas seis escuelas y se beneficiaba a poco más de mil estudiantes. En 2013, cuando llegó la actual administración, se tenían un total de 99. Para el siguiente ciclo escolar 2013-2014, el programa se incrementó de manera importante, con un total de 541 primarias.

A pesar de que la Secretaría tiene proyectado aumentar la cobertura del programa, éste no alcanzará las mil escuelas. Las Entidades con el mayor número de primarias atendidas con Escuelas de Tiempo Completo, son Chiapas, que ocupa el primer lugar con mil 817, seguido por la Ciudad de México, con mil 603, Guerrero, con mil 354, y el Estado de México con mil 304.

En el último Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se destaca que el objetivo de este programa escolar es que exista una mayor compatibilidad entre las jornadas laborales de los padres de familia y los horarios escolares de sus hijos.

Subraya que durante la actual administración federal se cuadruplicó el número de Escuelas de Tiempo completo, al pasar de más de seis mil en el inicio del sexenio a más de 25 mil, según el último corte de julio pasado.

“Durante el ciclo escolar 2017-2018 se beneficiaron 25 mil 134 Escuelas de Tiempo Completo en las 32 Entidades federativas, con un incremento de 274.7% respecto de las 6,708 del ciclo escolar 2012-2013, para atender a 3.6 millones de alumnos de educación básica”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la inversión en infraestructura escolar en este sexenio?

Participa en Twitter en el debate del día @informador