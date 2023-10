El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara vive las horas más bajas desde que Fernando Hierro y el profe Pauno asumieron el control, y parece que no se ha tocado fondo.

Ayer por la tarde, el club, en un breve comunicado, anunció que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez quedaron separados del primer equipo.

“Incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual serán separados del plantel por tiempo indefinido”, rezó el anuncio rojiblanco que se compartió.

El club no dio detalles, pero trascendió entre diversas fuentes que se trata de una falta grave cometida en la concentración del equipo en Toluca, este pasado fin de semana, luego del empate a un gol frente a los Diablos.

En la vigente racha negativa en la que se ha metido el equipo, Vega y el “Chicote” han sido dos de los elementos más criticados por la afición, debido a su bajo rendimiento sobre la cancha.

En el caso de Vega, ha sido objeto de abucheos en los últimos dos partidos disputados en el estadio AKRON.

También, no es el primer acto de indisciplina que cometen estos dos jugadores, ya que en al menos una ocasión cada uno ha sido objeto de sanciones internas por faltas a los códigos de conducta del club.

En el caso de Martínez, se trata de un jugador elevado desde el Tapatío, debutante en la Jornada 1 ante León y que acumula cuatro minutos en este torneo.

La fiesta del Rebaño

El Guadalajara es una fiesta, pero de las malas. De cara a que el próximo sábado se midan al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, el Rebaño es un desastre en varios aspectos.

El más claro de todos ellos es su crisis deportiva, pues a pesar de que arrancaron bien el torneo al conseguir victorias de manera consecutiva, ahora mismo se han rezagado de manera importante en la clasificación luego de que sumaran seis jornadas sin victoria.

Las Chivas no ganan desde la ya lejana jornada 5 ante los Xolos de Tijuana, y esto los ha llevado a salir de las seis posiciones de liguilla directa, y aunque dicha situación parecía ser su mayor problema, en este momento eso podría quedar en un segundo plano debido a sus escándalos extradeportivos.

En principio está el tema de Víctor Guzmán, quien durante las últimas horas ha sido acusado de golpear al profe Pauno, debido a supuestas diferencias entre el mediocampista y el estratega del Rebaño.

Todo esto surgió luego de que el timonel de Chivas apareció lastimado de la ceja izquierda, algo que coincidió con el hecho de que el “Pocho” fue relegado a la banca durante las últimas jornadas del Apertura 2023.

Con todo esto Guzmán tuvo que salir en su defensa en redes sociales, ya que en su cuenta oficial de Twitter desmintió estas versiones y aseguró que Amaury Vergara no le permitiría una conducta así dentro de Chivas.

La respuesta del “Pocho” vino a calmar un poco a la afición del Rebaño, pero un par de horas después el ambiente rojiblanco volvió a tornarse tenso debido a un comunicado del Guadalajara en el que informaron la separación indefinida de tres jugadores: Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez.

El equipo tapatío informó que esta medida fue a causa de indisciplinas por parte de sus jugadores, esto cuando elementos como Alexis y Calderón habían prometido mayor profesionalismo luego de que fueran señalados por sus comportamientos en el pasado.

De esta manera es que ahora Chivas no contará con dos de sus jugadores estelares para el Clásico Tapatío, pero el caso que más llama la atención es el de Alexis, quien durante las últimas jornadas había ingresado de cambio al partido y había recibido los abucheos de su propia afición.

En el caso del “Chicote”, el lateral izquierdo del Guadalajara estuvo en el ojo del huracán durante las últimas semanas, pues ante los reclamos de la afición por los malos resultados del equipo, Calderón se enfrascó en una discusión con la grada y mandó a callar a los fanáticos del Rebaño.

Con todo esto las Chivas parecen estar naufragando en el torneo, esto cuando hace algunos meses estuvieron a poco menos de media hora de coronarse como campeones del futbol mexicano.

¿Qué vendría para los sancionados?

De acuerdo con diversos reportes, Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez incurrieron en una de las dos faltas graves dentro del código de ética y conducta del Deportivo Guadalajara, esto en la concentración del primer equipo este pasado fin de semana en Toluca.

Por ello, personal de seguridad del equipo reportó el incidente y se determinó separar a los tres elementos por tiempo indefinido.

Sin embargo, estos mismos reportes señalan que el departamento jurídico del club se encuentra analizando los hechos, que al ser considerados como falta grave, desembocarían en la posible rescisión del contrato de los tres jugadores.

En el caso específico de Vega y Calderón, ambos se encontraban en negociaciones para renovar su vínculo con Chivas, pues el contrato de Alexis vence en junio próximo y el del “Chicote” en este mes de diciembre.

Alexis Vega ha sido el blanco de las críticas por su bajo rendimiento, y ahora parece que sus días en Chivas están contados. IMAGO7

ALEXIS VEGA

Del plato a la boca se cae la sopa

El compromiso de Alexis Vega con Chivas duró poco más de dos meses. En julio pasado el delantero aseguró que se encontraba en la parte más madura de su carrera, pero ayer fue nuevamente separado del primer equipo.

Esto viene a contrastar con las palabras que el jugador concedió para TUDN hace un par de meses.

“Entré en razón y tengo que ser lo más profesional que pueda en lo que me queda de carrera. Ahora estoy llegando más temprano para tratarme de la mejor manera, me quedo más tarde para ir al gimnasio y hacer trabajos específicos que me ponen los fisioterapeutas. Eso es lo que me va ayudar muchísimo para seguir jugando”.

“Estaba platicando con mi esposa que ya llevaba tiempo sin hacer alguna tontería, y yo creo que cuando llegué era más inmaduro, tenía 21 años y no sabía lo que era bueno o era malo, pero ahora que ya te envuelves sabes de lo que se trata. Pauno me ha regañado bastante, antes llegaba tarde a la charla, a la comida, él me cambió esos hábitos y me dijo que me consideraba un líder. Ya tuve un paso malo con muchos errores, pero ahora quiero hacerlo de la mejor manera”, comentó Vega en julio pasado.

Durante la recta final de la gestión de Ricardo Peláez, Alexis Vega recibió una renovación importante y una mejora notable de sueldo, pero luego de un par de torneos desde aquel momento el 10 del Rebaño no ha podido corresponder de buena manera a la confianza del club rojiblanco.

ANTECEDENTES

No es la primera vez

Desde 2020 a la fecha, se ha dado, al menos una vez por año, un acto de indisciplina cometido por algún jugador del Guadalajara.

Uno de los casos más graves que ha vivido el Guadalajara, fue cuando a finales de 2020 se le acusó a Dieter Villalpando de haber agredido sexualmente a una mujer en una fiesta a la cual acudieron también Alexis Peña, José Juan “Gallito” Vázquez y Eduardo “Chofis” López. A ellos se les rescindió el contrato y fueron despedidos de manera definitiva del club.

Entre 2020 y 2021, Alexis Vega y Uriel Antuna se robaron los reflectores por acudir a una fiesta en plena pandemia por COVID-19; además de violar las restricciones sanitarias, también se les pudo ver consumiendo alcohol. Ambos jugadores fueron separados del plantel, pero regresaron al poco tiempo a petición de sus compañeros.

En octubre del año pasado, Roberto Alvarado, Alan Mozo, Antonio Briseño, “Chicote” Calderón, Santiago Ormeño y Paolo Yrizar se les observó en un concierto de Christian Nodal en el palenque de las Fiestas de Octubre en plena semana previa a disputar el partido de repechaje contra Puebla. Briseño aclaró que todos se retiraron antes de que comenzara la variedad musical; sin embargo, al “Chicote” se le sancionó económicamente por haber sido captado en dicho lugar hasta altas horas de la madrugada.

Para el técnico del Atlas, un día de medios habría creado un ambiente más positivo de cara al partido ante el Guadalajara. IMAGO7

Y no habrá día de medios

El director técnico del Atlas, Benjamín Mora, expresó su pesar ante la negativa del Guadalajara de llevar a cabo un día de medios previo al Clásico Tapatío que se celebrará el próximo sábado en el estadio AKRON. Mora considera que esta actividad habría contribuido a crear un ambiente más positivo en la ciudad antes del partido.

“Muy negativo, no suma, no nos ayuda a crecer en la ciudad, en el estado, en lo que a nosotros queremos, Orlegi, Atlas FC, Benjamín Mora, no le ayuda al futbol de Guadalajara, no me parece correcto que no haya podido suceder. No sólo es futbol, también se crean expectativas de crecimiento deportivo en la ciudad, se crea un buen ambiente para que las familias se integren al futbol, pero no me parece correcto, aunque cualquiera toma sus propias decisiones”, dijo el entrenador del Atlas.

En un mensaje dirigido a la apasionada afición del Atlas, Mora prometió que el equipo dará lo mejor de sí para conseguir la victoria frente a su acérrimo rival, las Chivas.

“El mensaje para los aficionados es el mismo. Nosotros nos fortalecemos con ellos alentando, nos hacemos más grandes con ellos en su apoyo incondicional, ahora de visita también”.