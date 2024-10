Charros de Jalisco: entre la tradición y el arraigo

Aunque todavía es un equipo relativamente joven en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los Charros de Jalisco tienen una historia muy vasta y estrechamente relacionada con la ciudad de Guadalajara y el estado en general.

El año de 1946 fue el que vio el nacimiento de esta franquicia que ostenta dos títulos tanto en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) como otros dos en la LMP, y aunque no siempre se llamaron Charros, en estas páginas dimos cuenta de ellos desde sus inicios hasta nuestros días.

El conjunto tapatío tuvo sus orígenes en la década de los 40 cuando competían dentro de la desaparecida Liga del Centro; sin embargo, en aquellos años no se llamaban Charros de Jalisco, sino los Pozoleros.

Posteriormente, la franquicia evolucionaría y al incorporarse a la Liga Mexicana de Beisbol a mediados del Siglo XX, adquiriría el nombre de Charros de Jalisco, que ha perdurado hasta nuestros días a lo largo de diversas etapas.

Sus primeros dos títulos

La LMB fue la primera de las dos grandes ligas del país en la que los Charros tuvieron sus años gloriosos, pues tanto en 1967 como en 1971, la escuadra blanquiazul se erigió como la monarca nacional tras conseguir los campeonatos de esas temporadas.

Un sonoro regreso

Aunque tuvieron momentos gloriosos, los Charros de Jalisco también llegaron a desaparecer, pues en la década de los 90 el equipo dejó de competir en la escena del beisbol nacional y fue hasta 2014 cuando por fin reaparecieron para iniciar su nueva época.

Fue para la temporada 2014-2015 de la Liga Mexicana del Pacífico que los tapatíos consumaron su regreso, en aquel entonces adquiriendo los derechos de la franquicia de los Algodoneros de Guasave; sin embargo, ahora lo harían para probar suerte en una Liga de invierno en la que rápidamente se convirtieron en protagonistas.

En su temporada del debut en el circuito invernal el equipo terminó nada más y nada menos que llegando a la gran final, misma en la que se vieron las caras contra los Tomateros de Culiacán, para inconscientemente comenzar a forjar una de las grandes rivalidades modernas de la pelota mexicana.

Por desgracia para los Charros aquello no acabó con un título, sino con un subcampeonato, pero a partir de ahí Jalisco se ganó el respeto de la liga.

El primer título en invierno

En la historia reciente de los Charros de Jalisco los títulos no tardaron mucho en llegar, pues en su quinta temporada en la LMP el conjunto tapatío logró su primer campeonato en la Liga de invierno de nuestro país.

La campaña fue la 2018-2019, misma en la que bajo las órdenes de Roberto “Chapo” Vizcarra los Charros se midieron en contra de los Yaquis de Obregón en la gran final del circuito.

Aquella definición por el título llegó a complicarse en territorio sonorense; sin embargo, Jalisco hizo lo necesario para definir el campeonato en casa y fue ante un estadio lleno que Sergio Romo sacó los últimos outs de la final para darle el título a la franquicia blanco y azul.

Toda esta hazaña fue la culminación de un proyecto exitoso y una larga espera, y todo fue contado en las páginas de esta casa editorial que siguió la Final de los Charros tanto en el parque de pelota de Zapopan como en la casa de la tribu de Cajeme.

Efectivo cambio de mando

A casi tres años desde aquel título, en octubre de 2021, los Charros de Jalisco vivieron un cambio importante en lo directivo, pues el señor Armando Navarro y Salvador Quirarte dejaron de ser los mandones en el equipo y fue entonces que la franquicia comenzó una nueva era.

Fue ahí que la familia González Íñigo tomó el control, pues en ese entonces fue que se presentaron a directivos como Luis Alberto González Íñigo (director general) o José Luis González Íñigo (presidente de consejo de administración).

El cambio llegó como toda nueva etapa: en medio de la incertidumbre por saber qué pasaría con una nueva directiva al frente de un equipo que ya se había consolidado en el gusto de la afición de Jalisco.

Por fortuna para el deporte del estado la nueva dirección no tardó en disipar las dudas, pues apenas en su primera temporada al mando consiguieron la segunda estrella de los Charros en la LMP.

Para esta ocasión la final se dio ni más ni menos que contra los Tomateros de Benjamín Gil, y por esas vueltas que da el destino ahora fue Jalisco quien se quedó con el título para cobrar venganza de lo sucedido en 2015.

Asimismo ese campeonato le sirvió a los Charros para volver a la Serie del Caribe y además evitar un tricampeonato de los culichis.

Tumbando caña en el softbol

Septiembre de 2023 fue una fecha muy especial para el deporte mexicano, pues fue justo en ese momento cuando se consolidó la creación de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), circuito femenil de pelota que serviría para que Charros de Jalisco también brillara en esa rama.

Esto se debe a que sólo una campaña le bastó a la franquicia blanquiazul para conseguir su primer campeonato, luego de una fantástica temporada en la que llegaron hasta la final para imponerse a Sultanes de Monterrey por el campeonato.

Para esta primera temporada de la LMS el equipo femenil de Charros estuvo comandado por el manager Jorge Corvera, quien previo a conseguir el campeonato pasó por momentos complicados por el fallecimiento de su esposa e hijo, un hecho trágico que al final lo motivó a llevar al equipo al campeonato.

“La verdad que estoy muy contento, estoy tranquilo porque se nos dio la obtención del triunfo. La verdad que sí estuve un poquito presionado porque quería quedar campeón a toda costa, porque tenía una promesa, pero las niñas ahí estuvieron y me respaldaron. Entramos en un bachecito pero nos cuidamos y no nos obsesionamos con avanzar en primer lugar, al final avanzamos y nuestros brazos llegaron muy fuertes a los playoffs, esa fue la diferencia”.

“Fue muy lindo levantar ese trofeo, yo me hubiera sentido muy decepcionado de no haber logrado esto, pero yo no lo hubiera conseguido si las chicas no hubieran puesto el extra, ellas dieron todo para lograr esto. Ellas son las que hicieron el trabajo, yo sólo trate de guiarlas y ellas hacen mucho caso, no se batalla, es un equipón”, comentó el manager para El Informador luego de la obtención de ese título.

Charros todo el año

Luego del triste desenlace de los Mariachis de Guadalajara, equipo que desapareció de la escena del beisbol mexicano por cuestiones económicas, los Charros de Jalisco aprovecharon la oportunidad que se presentó y tomaron la decisión de ocupar el espacio que se quedó vacante en la LMB.

Fue durante noviembre de 2023 cuando Jalisco hizo oficial su incorporación a la también conocida como liga de verano, un hecho que llenó de nostalgia a los aficionados tapatíos que en el pasado vieron al conjunto blanquiazul jugar e incluso coronarse en este circuito de pelota.

De esta manera es que Charros se convirtió, junto con los Sultanes de Monterrey, en las únicas dos organizaciones del beisbol mexicano que tienen actividad todo el año al participar en los dos circuitos más importantes de la pelota profesional de nuestro país.

Gracias a esto es que los Charros formaron parte de la temporada 2024 de la LMB, hecho con el que cortaron una ausencia que se prolongó durante 29 años.

Por desgracia para la causa tapatía este retorno de los Charros a la liga de verano estuvo lejos de lo esperado, ya que tuvieron una marca perdedora que los alejó de la posibilidad de disputar los Playoffs.

Pese a esto, ahora los Charros pueden presumir que tanto en verano como en invierno, en beisbol como en softbol, en varonil como en femenil, la marca de Jalisco ha regresado para quedarse en la pelota de nuestro país, ya que la ciudad y su cultura deportiva serían incomprensibles sin las hazañas de este equipo, mismas que han sido contadas a detalle en estas páginas.