La última edición de la UEFA Champions League, es una de las más emocionantes que se recuerdan. Desde la fase de grupos hubo partidazos, sorpresas y polémica, hasta coronarlo con una fase de eliminación como pocas.

Aún continúa en la memoria del madridismo, lo hecho por el Real Madrid, con eliminatorias ante grandes equipos, digno de una película. PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool, tienen la espinita clavada y en esta nueva edición del mejor torneo de futbol a nivel de clubes, intentarán reivindicarse y alcanzar la gloria.

Este martes regresa toda la emoción de la Champions League y a continuación te contamos todos los detalles que deberás tomar en cuenta para disfrutarla al máximo.

¿Cómo están los grupos?

Así quedaron los Grupos de la Champions League 2022-23:

Grupo A:

Ajax (HOL)

Liverpool (ING)

Napoli (ITA)

Rangers (ESC)

El grupo A es uno de los más competitivos para esta edición. Liverpool luce como amplio favorito para clasificarse, pero el segundo lugar promete ser muy competido por el Ajax, Napoli y el Rangers de Escocia.

Grupo B:

Porto (POR)

Atlético de Madrid (ESP)

Bayer Leverkusen (ALE)

Brugge (BEL)

Para el Grupo B, el Atlético de Madrid luce como el rival más fuerte, aunque en las últimas ediciones se le ha complicado el camino en grupos similares. Porto y Bayer Leverkusen prometen una pelea por clasificarse a la siguiente ronda.

Grupo C:

Bayern Múnich (ALE)

Barcelona (ESP)

Inter de Milan (ITA)

Viktoria Plzeň (CZE)

Denominado por muchos como el grupo de la muerte, en el Grupo C nos esperan auténticos partidazos entre los 3 rivales más fuertes, Bayern Múnich, Barcelona e Inter. Cualquier descuido podría costarle muy caro a cualquiera de estos equipos.

Grupo D:

Eintracht Frankfurt (ALE)

Tottenham (ING)

Sporting (POR)

Marseille (FRA)

Si bien el Grupo D no tiene a un equipo de los denominados gigantes de Europa, la lucha promete ser muy pareja entre algunos de los mejores conjuntos de sus respectivas ligas.

Grupo E:

Milan (ITA)

Chelsea (ING)

Salzburg (AUS)

Dinamo Zagreb (CRO)

El Milán vuelve como campeón de Italia a la Champions y esta vez intentará hacerlo mejor que la edición pasada, donde cayeron en fase de Grupos. Junto al Chelsea, a priori son los amplios favoritos para clasificarse a la siguiente ronda.

Grupo F:

Real Madrid (ESP)

Leipzig (ALE)

Shakhtar (UCR)

Celtic (ESC)

El vigente campeón de Europa parece tener un camino sencillo para conseguir su boleto a Octavos de Final. El Leipzig por su parte, es el equipo llamado a escoltar al Real Madrid hacia la siguiente fase.

Grupo G:

Manchester City (ING)

Sevilla (ESP)

Borussia Dortmund (ALE)

Copenhagen (DIN)

Otro grupo con bastante competencia es el G. Manchester City parece ser el claro favorito para acceder a la siguiente fase y tanto el Sevilla como el Borussia Dortmund están llamados a pelear entre sí por el otro boleto.

Grupo H:

PSG (FRA)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

M. Haifa (ISR)

El año pasado el Benfica ya hizo la maldad a dos equipos grandes (Bayern y Barcelona) al clasificarse como el segundo lugar del grupo, por ello, tanto el PSG como la Juve deberán evitar cualquier descuido si quieren meterse en la siguiente ronda.

¿Quiénes son los favoritos?

Real Madrid

La temporada pasada quedó demostrado que no puedes no dar como favorito al Real Madrid en la Champions League. Los Merengues a priori no pintaban entre los candidatos y tras una fase de grupos muy sólida, en las eliminatorias se fueron topando siempre contra grandes rivales. Con las inolvidables remontadas, consiguieron la 14 y sellaron una temporada de ensueño, pues también consiguieron LaLiga y la Supercopa de España.

El Real Madrid también llega como el vigente campeón de la Supercopa de Europa y bajo el actual formato de Champions League, es el único equipo que ha podido repetir el título.

Manchester City

Si la temporada pasada el Manchester City ya era uno de los favoritos para alzarse con la primera Champions de su historia, para esta temporada parecen haber dado un paso más y es que los Citizens se reforzaron con Erling Haaland y el delantero noruego ha llegado con el pie derecho al equipo de Guardiola.

Vigente campeón de la Premier League, el Manchester City luce como uno de los grandes favoritos, pese a que nunca se han coronado en la máxima competición europea.

Bayern Munich

Una lista de favoritos jamás puede tener al Bayern Munich fuera. El conjunto bávaro se desprendió de su goleador Robert Lewandowski, pero con la llegada de Sadio Mané, de Ligt, Gravenberch y Mazraoui, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann luce imponente y con bastante pegada.

El Bayern Munich partirá desde el grupo de la muerte y promete gran espectáculo en busca de su séptima copa de Europa.

PSG

El Paris Saint Germain vive obsesionado con la Champions League y es que el conjunto parisino retuvo a su gran estrella, Kylian Mbappé, con el sueño de por fin levantar su primera copa de Europa.

Con jugadores como Messi, Sergio Ramos, Neymar y Mbappé, el PSG quiere que la edición 2022-2023 por fin traiga su primer título. Aunque la inexperiencia de su nuevo entrenador, Christophe Galtier, podría costarles caro.

Liverpool

Finalistas el año pasado, el Liverpool se quedó a un pasito tanto en la Champions como en la Premier League, de coronar una temporada brillante con alguno de los títulos de mayor peso. El equipo de Klopp en cuanto a funcionamiento se refiere, es uno de los más sólidos del mundo.

Si la temporada pasada carecieron de un centro delantero capaz de finiquitar las múltiples acciones de peligro que generan los Reds, ahora con Darwin Núñez la historia podría ser diferente y más si le sumamos el gran nivel que ha mostrado Luis Díaz desde que llegó a Anfield.

¿Quién puede dar la sorpresa?

La Champions League es una competición que siempre suele traer consigo una sorpresa y para esta temporada al equipo que podríamos catalogar en este rubro, es al Barcelona. El equipo dirigido por Xavi Hernández no se parece en nada al de la temporada pasada que cayó eliminado en Fase de Grupos.

Y es que el equipo catalán se reforzó con grandes nombres como Lewandowski, Koundé, Raphinha, entre otros, y parece ir en un crecimiento continuo.

Si bien es un equipo que podría entrar entre los favoritos, sus más recientes actuaciones a nivel europeo lo dejan fuera de esta clasificación, pero bien podría ser un contendiente al título.

Un Grupo con sabor mexicano

Para esta temporada, únicamente habrá tres mexicanos disputando la Champions League y es que aunque podrían ser 4 con Jesús Manuel Corona, el Sevilla decidió no inscribirlo a causa de la lesión que sufrió. Los 3 jugadores mexicanos se verán las caras en el Grupo A.

Edson Álvarez

Consolidado como un pilar del Ajax, Edson disputará una nueva edición de la Champions con el conjunto neerlandés, pese a que se habló de una posible salida rumbo al Chelsea.

El centrocampista mexicano es uno de los inamovibles en el esquema de Alfred Schreuder. El Ajax compartirá grupo con Liverpool, Napoli y Rangers, por lo que se antoja una complicada fase de grupos.

Jorge Sánchez

Recién llegado desde el América, Jorge disputará su primera Champions League con el Ajax y lo hará al lado de Edson Álvarez en el Grupo A.

El lateral mexicano aún debe ganarse la confianza de su entrenador, pero debido a lo apretado del calendario, es muy factible que, cuando menos, tenga minutos en la máxima competición.

Hirving Lozano

El “Chucky” es uno de los referentes del Napoli y curiosamente le tocará enfrentarse ante sus compatriotas en la Fase de Grupos.

Tras la salida de Insigne y Dries Mertens, Hirving Lozano es una de las principales armas que tiene el Napoli para pelear por un pase a la fase de eliminatorias.

Duelos con alto morbo

Una peculiaridad que trajo esta fase de grupos es que varios jugadores que apenas cambiaron de equipo, algunos con transferencias polémicas, se reencontrarán con aquel conjunto del cual formaban parte apenas unos meses atrás.

Robert Lewandowski

El caso de Robert Lewandowski es sin duda el que más morbo genera. El delantero polaco forzó su salida del Bayern Munich y ahora deberá enfrentarlos vistiendo la playera del Barcelona.

Ángel Di María

Ángel Di María abandonó al PSG, tras no renovar su contrato y ahora deberá reencontrarse con su exquipo defendiendo la playera de la Juventus.

Erling Haaland

Erling Haaland salió del Borussia Dortmund por la puerta grande, con una gran comunión con directivos y afición. El sorteo ahora dictaminó que defienda la playera del Manchester City midiéndose ante el equipo que lo catapultó a la fama mundial.

EL DATO

¿Se le extrañará?

El máximo goleador en la historia de la Champions League, Cristiano Ronaldo, se ausentará por primera vez tras 20 años de carrera de una edición de la máxima competición europea.

NUMERALIA

15

Champions suma el Grupo F, siendo el que más títulos tiene.

14

del Real Madrid.

1

del Celtic de Glasgow

