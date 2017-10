Celebridades de Hollywood que han "salido del clóset"

4 Jodie Foster

La actriz ganadora de dos Globos de Oro y dos premios Oscar declaró a inicios de 2013 lo que muchos sabían, pero callaban: es lesbiana. Tras recibir el premio Cecil B. DeMille por su contribución a la industria del espectáculo aseguró: "Creo que tengo una urgente necesidad de decir algo que nunca he sido capaz de decir en público, que me pone un poco nerviosa, aunque quizás no tanto como a mi representante". "Lo voy a decir con fuerza y orgullo, Y voy a necesitar su apoyo... Yo... ¡estoy soltera! Me parto de risa... No, ahora en serio, no estoy bromeando, de verdad, pero casi. Espero que no estén decepcionados porque este no sea un gran discurso de salida del armario. Hace miles de años que salí del armario, en la Edad de Piedra".