Por un fallo judicial, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado el viernes pasado en Sinaloa, no podrá ser trasladado de forma inmediata a Estados Unidos (EU), donde se le persigue por la tortura y asesinato de un agente de la DEA en 1985.

Un juez concedió ayer un amparo al capo para evitar que sea entregado a las autoridades estadounidenses antes de que haya concluido el procedimiento de extradición correspondiente y determinó que debe permanecer donde se encuentra ahora, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el Estado de México.

Tras la detención, EU anunció que buscaría su “extradición inmediata” y el sábado comenzó el proceso legal con ese fin, pero, como es habitual en esos casos, los abogados de Caro Quintero presentaron ese mismo día un recurso para intentar retrasar su entrega lo más posible.

Los procesos de extradición suelen ser largos. Hay un plazo de 60 días para que EU presente su solicitud formal y las evidencias necesarias, y para que la defensa de Caro Quintero haga lo mismo. Luego un juez revisa los argumentos y da una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre si procede o no la extradición, e incluso después el detenido podría apelar.

La agilidad depende mucho de la voluntad política de los países y de los resquicios legales en los que pueda ampararse el acusado. En el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el proceso tardó un año.

CLAVES DE LA DETENCIÓN

Tras fallo de tribunal en Jalisco, el llamado “Narco de Narcos” permanecerá preso en el penal federal de alta seguridad El Altiplano

Caro Quintero, de 69 años, fue capturado el viernes en la montaña en su Estado natal, Sinaloa, en un operativo de la Marina y la Fiscalía federal. Catorce marinos que participaban en labores de resguardo de la operación murieron al desplomarse su helicóptero por causas que todavía se investigan. El capo era buscado por Estados Unidos desde que en 2013 fue liberado de la cárcel por un aparente error judicial después pasar casi tres décadas encarcelado por el asesinato de un agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y de un piloto mexicano. Anne Milgram, titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), dijo que la detención fue fruto del trabajo conjunto de la agencia y México. López Obrador reconoció que existe cooperación regular entre los dos países y que las autoridades estadounidenses participan “cuando se requiere”, pero aclaró que este no fue el caso.

Niegan participación estatal

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que el Presidente de la República no tiene motivos para comunicarse con él para hablar sobre la captura de Rafael Caro Quintero, en la sierra del municipio de Choix, puesto que las autoridades estatales no intervinieron.

Volvió a insistir que él no tiene información sobre el operativo de la Marina, ni fue alertado previo a la ejecución del mismo, puesto que se trata de un asunto de la Fiscalía General de la República, con la participación de elementos de la Marina.

Además de la estrategia para retrasar su extradición inmediata, el Presidente alerta que el acusado busca que lo dejen en libertad. AFP/Policía Federal Preventiva

AMLO advierte que Caro Quintero busca salir de prisión con amparos

La defensa del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, capturado el viernes y pedido en extradición por Estados Unidos, promueve amparos legales para conseguir su liberación, informó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina”, advirtió el mandatario durante su habitual conferencia matutina.

López Obrador indicó que Caro Quintero recobró su libertad en 2013 mediante un amparo basado en un tecnicismo legal, tras haber cumplido 28 de los 40 años de cárcel a los que fue condenado por el asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena, en 1985.

Evocó, además, que su gobierno enfrentó una situación similar cuando en mayo de 2021 un juzgado ordenó liberar a Héctor “El Güero” Palma, antiguo narcotraficante del cártel de Sinaloa, preso desde 1995. La Fiscalía logró revertir el fallo y recapturarlo.

El gobernante detalló que los recursos presentados por la defensa de Caro Quintero alegan “errores en el procedimiento” de detención. Consultado sobre la posible extradición del capo, López Obrador se limitó a decir que “eso lo va a decidir la autoridad competente”.

De forma paralela, Guillermo Francisco Urbina Tanús, juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó una suspensión para evitar que el narcotraficante pueda ser incomunicado o sometido a “desaparición forzada”.

“Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que cese de inmediato la desaparición forzada e incomunicación que se dice está siendo objeto. Por tanto, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este auto, informen a este juzgador sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada”, se dio a conocer.

CONTRADICE DECLARACIONES DE LA DEA

México atribuye captura a inteligencia

La captura de Rafael Caro Quintero ha enfrentado a las autoridades mexicanas y a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), cuya directora, Anne Milgram, aseguró que la detención fue resultado de “años de sangre, sudor y lágrimas”, y que el operativo se realizó de manera conjunta, aunque después se aclaró desde la embajada que no hubo personal participando en el operativo táctico.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la captura fue fruto del trabajo de la “inteligencia mexicana”, que lo ubicó y lo detuvo, y demuestra que México ya no protege a criminales.

“Si hay una orden de aprehensión se tiene que ejecutar, y si se pide apoyo al gobierno (mexicano) se ejecuta, sea quien sea, es un asunto de rutina, no hace falta que (las fuerzas armadas) me consulten”, afirmó el mandatario.

“¿No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina?”, preguntó una reportera. “No”, contestó tajante el Presidente. “Y mucho menos elementos (extranjeros), ya no es como antes”. Agregó que fue un trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina que llevó a cabo “toda la investigación y la aprehensión”.

Por otro lado, AMLO aseguró que en su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se abordó el tema de la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, pues “ya no es el tiempo en que se arrodillaban los presidentes. Yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un Presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no”.

Y agregó que el objetivo es que se haga valer un auténtico Estado de Derecho, “y que al margen de la ley nada y que por encima de la ley nadie. Entonces ya no son negociaciones en lo oscurito”, declaró.

El presidente López Obrador negó que la DEA haya tenido "injerencia directa" en la captura de Caro Quintero. La agencia aceptó que en ella no hubo personal operativo. EFE/J. Méndez

Preocupa tráfico de fentanilo

Anne Milgram, titular de la DEA, tiene a su cargo una agencia de más de 10 mil funcionarios públicos, incluidos casi cinco mil agentes especiales y 800 analistas de inteligencia, que trabajan en 239 oficinas en todos los Estados Unidos y 92 oficinas extranjeras situadas en 69 países.

Durante su cargo como directora, Milgram ha tenido como una de sus preocupaciones principales el tráfico de fentanilo. En ese sentido, acusó al Cártel Nueva Generación, heredero del de Guadalajara, de ser “una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y prolíficas de México, que ha estado inundando Estados Unidos con fentanilo y metanfetaminas, causando sobredosis y muertes de estadounidenses”. Por ello, advirtió, “destruir esta organización es una de las principales prioridades de la DEA”.

Milgram no ha dudado en amenazar a líderes políticos relacionados con el tráfico de drogas. Tras la detención del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, advirtió que “este caso debería enviar un mensaje claro a cualquier líder extranjero que abuse de su poder de forma corrupta para apoyar a los cárteles de la droga. Si toman dinero proveniente del narcotráfico para su elección, si aceptan sobornos de los cárteles, si trafican drogas mortales, si protegen a los cárteles criminales, si convierten el poder del Estado en una máquina violenta de tráfico de drogas, si permiten que la violencia y los asesinatos florezcan a manos de los cárteles, la DEA no se detendrá hasta que rindan cuentas por sus crímenes”, dijo.

TRAGEDIA

Marina investiga causas del desplome de helicóptero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Marina (Semar) investiga las causas del desplome de un helicóptero Black Hawk que participó en la captura de Rafael Caro Quintero y donde perdieron la vida 14 marinos.

“La caja negra será enviada, o si no es que ayer lo hicieron, a la fábrica de helicópteros para que se haga la investigación”.

El Jefe del Ejecutivo dijo que, además, instruyó a que los familiares de los marinos que perdieron en la vida en el cumplimiento de su deber reciban una indemnización extra a la de sus seguros de vida.

“Se les hizo un homenaje, yo les envié un mensaje, aunque sean pérdidas irreparables, también les planteamos que vamos a apoyarlos en todo, más de lo que se establece formalmente porque todos ellos, todos los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad”, comentó.

De acuerdo con la Semar, el helicóptero, que participó en el operativo no fue derribado, sino que se trató de un accidente.

Miembros de la dependencia recordaron que un marino sobrevivió en el accidente, “se encuentra grave, estable, y fue intervenido. Está bajo cuidados intensivos”.

Agregaron que la comisión investigadora trabaja en los protocolos y procedimientos de investigación, los cuales se tardarán, por lo menos, de uno a dos meses.

Como marinos vivimos constantes despedidas y abrazos colmados de eternas bendiciones, gozando en todo momento y hasta el último aliento de vida, el amor de nuestras familias.⁰⁰



Descansen en paz hermanos, han cumplido su deber. pic.twitter.com/BiGmtjMWU1 — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 17, 2022

TELÓN DE FONDO

Rinden homenaje

El pasado domingo, la Secretaría de Marina ofreció un homenaje a los 14 elementos de ese instituto armado, quienes fallecieron tras el desplome de un helicóptero, luego de que participaran en la recaptura de Rafael Caro Quintero, en Sinaloa.

A través de un video institucional, en el que se observa un buque de guerra y diversas comitivas de marinos rindiendo minutos de silencio, reconocieron la valentía de los elementos.

“El amor por la patria de un marino es eterno, hoy (domingo) nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de la familia naval emprendieron su última travesía, dándonos un vacío irreparable y un gran legado de honor para México”.

También se observan imágenes del homenaje de cuerpo presente que se rindió en instalaciones de la Semar, y que estuvo encabezado por el general Secretario, Rafael Ojeda Durán.

“La Armada no olvida, y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos, cuyos nombres enaltecemos en un eterno recuerdo, que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme, llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos. Descansen en paz hermanos marinos, han cumplido su deber”. Los cuerpos de los 14 elementos fueron trasladados a la Ciudad de México.

Entre los fallecidos se encuentran tres originarios de Oaxaca, todos de municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, cuyos cuerpos llegaron a la Entidad en una aeronave de la Marina para ser entregados a sus familiares.

Acompañadas de un operativo, las familias transportaron los cuerpos a sus comunidades de origen, donde serán sepultados, algunos de ellos en medio de homenajes póstumos para reconocer que dieron su vida al servicio de la Patria.

Exigen comparecencia

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Kenia López Rabadán, exigió la comparecencia ante la Comisión Permanente, del secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, y de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para que informen si el desplome del helicóptero en el que viajaban 14 marinos que participaron en la captura de Rafael Caro Quintero fue producto de un atentado del grupo criminal al que pertenece el narcotraficante.

López Rabadán señaló que Rodríguez y Ojeda Durán deben aclarar si la DEA participó o no en las labores de localización y captura de Caro Quintero, ya que las versiones de ambos países se contradicen.

“Exigimos que al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, acudan a la Comisión Permanente para explicar”.

Además, pidió saber cuáles son los términos de esa relación bilateral, y “cuál es la relación que tiene el corrupto favorito de este gobierno, Manuel Bartlett con el caso de Enrique Camarena”, puntualizó la legisladora panista.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de la defensa legal de Caro Quintero?

Participa en Twitter en el debate del día @informador