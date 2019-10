Capacidad del vertedero de Picachos, al límite; quinta celda se agota en 2020

Sin un proyecto ejecutivo para su ampliación, la quinta y última celda disponible en el relleno sanitario de Picachos cuenta con una vida útil de sólo 13 meses. Así respondió el Ayuntamiento de Zapopan vía Transparencia.

Aunque se informó que la duración de esta celda podría prolongarse hasta dos años, gracias a la instalación de planta de tratamiento y separación de residuos (que posteriormente generaría energía eléctrica), esto aún no ocurre.

Mientras tanto, el municipio continúa sin poner en marcha el plan de diferenciación de basura desde los hogares, que se había postergado hasta en tanto entrara en operación la nueva celda, de acuerdo con lo que declaró el año pasado el alcalde Pablo Lemus.

El basurero enfrenta otros retos. Los habitantes de los pueblos cercanos denuncian que el escurrimiento de lixiviados continúa y, por ello, rechazan que se convierta en un centro integral de economía circular, como lo anunció el Gobierno estatal, como parte del plan del cierre de Los Laureles (en Tonalá).

El nuevo modelo proyecta que Picachos recibirá los residuos de gran parte de la metrópoli, pero se les dará aprovechamiento y se depositarán sólo los no valorizables (también se construirá otro basurero y plantas de transferencia).

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco, Sergio Graf, responde que deberán revisar la vida útil de la quinta celda, pues la desconoce.

Alejandro Mercado, integrante del Colectivo Pueblos de la Barranca, señala que tras un recorrido realizado el pasado 10 de octubre con autoridades municipales, se observó el problema de contaminación, pero la próxima inspección correrá a cargo de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Se solicitó entrevista con el Ayuntamiento de Zapopan y respondió que se concretaría en esta semana. En días pasados, Lemus aclaró que no es una decisión tomada el que Picachos se convierta en un relleno metropolitano. De ser así, se requeriría una sexta celda y una inversión inicial de 150 millones de pesos.

El nuevo modelo proyecta que Picachos recibirá los residuos de gran parte de la metrópoli, pero se les dará aprovechamiento y se depositarán sólo los no valorizables. EL INFORMADOR/Archivo

Alertan por colapso

Para los habitantes de los pueblos cercanos al relleno sanitario de Picachos, la propuesta de que éste se convierta en un centro integral de economía circular podría provocar una mayor saturación de basura.

“Para nosotros eso sería algo que colapsaría más de lo que ya está el basurero. Al hacer eso, correría el riesgo de que nuestros pueblos, porque nosotros vivimos a lo largo de la barranca, con eso podrían desaparecer… se corre el riesgo de contaminar el agua”, menciona Alejandro Mercado, integrante del Colectivo Pueblos de la Barranca, quien explica que las comunidades más dañadas son Milpillas, San Lorenzo, Cuaxtla, La Soledad e Ixcatán.

El plan que anunció recientemente el Gobierno del Estado, dice, es prácticamente lo mismo que les dijeron en 1999, cuando se dio a conocer el proyecto del relleno: “Cuando se instaló Picachos, nos dijeron exactamente lo mismo, pero ocurrió lo contrario”.

Pese a la insistencia de los vecinos por tener una audiencia con el alcalde Pablo Lemus, aún no se concreta, sólo han sido atendidos por personal de Participación Ciudadana.

Añade que la cuarta celda está rebasada por más de 20 metros de altura de basura depositada. “Las cuatro celdas se convirtieron en una sola. Se hizo una gigantesca montaña”. De acuerdo con el Ayuntamiento, está por ser clausurada.

En este año, Zapopan aprobó dos dictámenes para que se analicen las condiciones actuales de Picachos y se definan alternativas para su ampliación bajo un nuevo modelo de gestión de residuos o la adquisición de otro terreno que se destine para el mismo fin.

En el dictamen aprobado en junio pasado y presentado desde 2017, los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos daban cuenta de la problemática.

“Existen problemas de orden social con los vecinos del predio, derivados de los escurrimientos de los lixiviados no controlados; no se cuenta con un procedimiento adecuado para la disposición de los residuos en las celdas, por ende la vida útil de éstas ha resultado inferior a lo calculado”.

En éste se solicita a las autoridades municipales que se apliquen tecnologías y la posibilidad de que se implemente un proyecto bajo el esquema de asociación público-privada, pues no representaría un gasto para el municipio.

Picachos

En 1999 se inició la construcción del relleno sanitario de Picachos bajo la normativa oficial vigente. Comenzó a operar el 13 de mayo de 2001.

Inicialmente, la superficie autorizada para la construcción de infraestructura ambiental fue de 70 hectáreas, de las cuales siete fueron para la celda uno, cuya capacidad llegó a su límite en 2003.

La celda dos contó con una superficie de dos hectáreas más, cubriendo de este modo el requerimiento del servicio desde diciembre de 2004.

En febrero de 2005 entró en operaciones la celda tres con una superficie de seis hectáreas, dejando de funcionar en septiembre de 2009.

En octubre del mismo año se iniciaron las obras de ampliación por una hectárea más, conocida como celda emergente, que operó hasta octubre de 2012.

La celda cuatro se construyó en una superficie de 10 hectáreas. De acuerdo con el Ayuntamiento, será clausurada próximamente.

La capacidad promedio anual del relleno sanitario fue de 408 mil toneladas en sus inicios, con una media de mil toneladas diarias. Se estima que en los primeros 12 años se dispusieron más de 4.8 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos.

CLAVES

Modelo de gestión Base Cero

Plan. El modelo de gestión de residuos urbanos para el Área Metropolitana de Guadalajara Base Cero, forma parte del programa Jalisco Reduce. Durante la presentación del nuevo esquema, el gobernador de Enrique Alfaro señaló que incluirá un plan de acción multianual, por la complejidad del proceso

Acuerdo. El 7 de mayo pasado, los municipios y el Instituto Metropolitano de Planeación aprobaron este sistema.

Agenda. Los Ayuntamientos compartirán infraestructura de manera justa y equitativa. En los centros integrales se separarán los residuos para su aprovechamiento, se revalorizarán para reintegrar los materiales al sector productivo y se hará una transferencia, tratamiento y disposición adecuada de la basura no valorizable. Y habrá generación de otras energías.

LA VOZ DEL EXPERTO

“En los hechos no hay nada”

Alan Carmona (integrante de la agrupación Un Salto de Vida)

El integrante de la asociación Un Salto de Vida destaca que, en el discurso, el plan de manejo de residuos presentado por el Ejecutivo estatal tiene una buena intención, “pero en los hechos no hay nada. No hay sustento en la propuesta, no hay capacidades económicas ni técnicas en este momento para implementar un proyecto tan ambicioso como el que presentaron”.

Para empezar, explica, no existen los sitios adecuados para el procesamiento, pues primero tendrían que generar la infraestructura en los centros de economía circular anunciados. “De nada te sirve hacer la separación si no tienes en dónde procesar esos residuos separados”.

Resalta que la inversión debe ser en breve porque en dos años será clausurado Los Laureles, “pero eso implica que ya desde mucho antes se esté llevando la basura para allá (Picachos)”.

Agrega que ya se tendría que estar preparando la siguiente celda, pues la quinta tardó tres años en entrar en operación. “Si no están preparando la celda, deberían estar preparando los sitios de compostaje, de separación de los valorizables, etcétera...”.

La quinta y última celda disponible de Picachos (en Zapopan) tiene una vida útil de sólo 13 meses. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Cerrarán Los Laureles

En septiembre de 2021 deberá quedar clausurado el relleno sanitario Los Laureles. El mes pasado, el gobernador Enrique Alfaro anunció que se llegó a un acuerdo con la concesionaria Caabsa Eagle para que el cierre sea paulatino. “Este asunto no va a irse a un proceso de judicialización porque tengo el desistimiento de Caabsa sobre su solicitud de ampliación (del contrato)”. El próximo mes, la empresa deberá presentar un plan con los criterios técnicos para abandonar el relleno y propiciar su estabilidad física, química y biológica. Además, se instalarán mesas con los empleados del basurero que incluirán oportunidades de trabajo.

Las autoridades deben apegarse al nuevo modelo metropolitano de gestión de residuos llamado Base Cero, firmado por los Ayuntamientos el 7 de mayo pasado. “Confío en que podemos llegar a un buen acuerdo y que no tenga que haber manifestaciones”, precisó Alfaro.

Explicó que, luego del cierre, los desechos se trasladarán a Picachos, el cual se convertirá en un centro integral de economía circular, aunque se construirá otro basurero al Sur.

Se contemplan estaciones de transferencia para evitar que el costo de la operación de los municipios aumente.

Tras reconocer que “la basura es de los servicios mejor evaluados de la ciudad”, el gobernador pidió a los Ayuntamientos “mejorar los contratos de concesión”.

Los Laureles capta dos mil 800 toneladas diarias.

Separación de basura, hasta el próximo año

Aunque el gobernador Enrique Alfaro informó el mes pasado que la separación de residuos sólidos se comenzaría a implementar a finales de este año, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf, comenta que será hasta 2020.

Aclara que comenzarán con el proceso de diseño. “Estamos en octubre, entonces durante el año que entra vamos a estar trabajando con este proceso con los Ayuntamientos”.

Recuerda que en los municipios del interior del Estado ya se tiene un gran avance, aunque después reconoce que en la zona metropolitana las acciones de diferenciación de basura se implementarán a partir del nuevo modelo de gestión que se anunció en septiembre. “Zapopan está trabajando en ese modelo. Los municipios están trabajando en la reestructuración de sus modelos de gestión. Los residuos son de facultad municipal y lo que vamos a hacer en el Estado, es trabajar coordinadamente con ellos y apoyarlos al máximo”.

Apunta que se tienen procesos de manejo adecuado de los residuos en algunas colonias, “pero hay que hacerlo generalizado para toda el Área Metropolitana de Guadalajara”.

Para concretar los proyectos del nuevo modelo, explica que algunas bolsas se contemplarán en el presupuesto estatal 2020. Sin embargo, subraya que se requiere inversión privada para que el plan avance. “Estamos en la preparación del presupuesto. Estamos metiendo una propuesta de recursos complementarios para el tema de residuos, pero estamos tratando de resolver en los lugares donde hay poca posibilidad de recaudación y los municipios están en condiciones más difíciles, que es en el interior del Estado”.

GUÍA

El potencial del reciclaje

Si se cumple con lo establecido en el modelo de gestión de residuos urbanos Base Cero en el Área Metropolitana de Guadalajara, se podrían reciclar hasta 479 mil toneladas de residuos sólidos al año.

Las autoridades estatales estiman que en la metrópoli se generan, anualmente, un millón 917 mil toneladas de basura, de las cuales, 25% puede ser reciclado.

El documento “Conozco mis desechos y acepto mis obligaciones”, publicado por la Semadet en 2018, indica que, de los nueve municipios metropolitanos, Tlajomulco es el único que ha desarrollado mecanismos de vigilancia y sanción.

También destacan el programa Puntos Limpios de Guadalajara.

En Guadalajara se generan un millón 917 mil toneladas de basura cada año, 25% de las cuales pueden ser recicladas. AFP/S. Loeb

Por anomalías, multan con 6.2 millones a basureros

Entre los años 2013 y 2019, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) aplicó 42 sanciones económicas por 6.3 millones de pesos a los basureros en Jalisco, por diversas irregularidades. La mayoría corresponde a sitios de disposición final de residuos fuera de la metrópoli.

De acuerdo con la información otorgada vía Transparencia, en ese periodo se han realizado 180 inspecciones, de las cuales, ocho fueron en Picachos, en Zapopan.

Aunque se otorga el listado de los expedientes jurídicos, se reserva la información de 94 revisiones, por lo que no es posible conocer si hubo más sanciones económicas. En algunos de los casos es porque los procesos se mantienen en investigación.

Por ejemplo, no se observa la multa que se aplicó al vertedero de Picachos en 2014, tras la resolución de tres expedientes que se levantaron en 2010 por el derrame de lixiviados. La sanción fue por 2.4 millones de pesos.

Entre las que sí pueden ser consultadas se encuentra una contra este vertedero, por 70 mil 100 pesos (aplicada en julio de 2015).

Además de estas multas, en los últimos cuatro años, la Procuraduría detectó irregularidades en 96 sitios de disposición final de residuos, que derivaron en 41 clausuras.

En 2017, la Proepa clausuró parcialmente el sitio de disposición final del municipio de Tequila. Se detectó que no contaba con cobertura ni compactación en al menos una hectárea de superficie del relleno.

Al igual que en el caso de Zapopan, ésta es una de las principales irregularidades detectadas en los operativos de inspección.

Sigue: #DebateInformador

¿En su hogar separan o reciclan la basura?

Participa en Twitter en el debate del día @informador