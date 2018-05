Candidatos evaden cuestionamientos en debate

Con un formato que limitó los cuestionamientos directos entre los aspirantes, se realizó el segundo debate entre candidatos a la gubernatura. Los temas del encuentro organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fueron cultura-salud y deporte; infraestructura y gasto público, así como derechos humanos. La dinámica tuvo como eje central las preguntas planteadas por los moderadores, aunque en más de una ocasión los aspirantes evadieron respuestas concretas. Optaron por seguir el alegato que traían preparado.

Un ejemplo en la evasión de respuestas lo puso la candidata del Partido Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza, que fue cuestionada sobre su propuesta para destinar 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Se le pidió precisar de cuánto sería la inversión en Jalisco y, en lugar de contestar dedicó más de dos minutos en hablar de tener una sociedad crítica, de las presuntas irregularidades en el Instituto de Pensiones o presumir que tendría un gabinete honesto.

El abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, puso en evidencia las limitantes del formato. Cuando se le pidió detallar su propuesta para atender la problemática de la desaparición de personas, aseveró que requeriría al menos dos horas para responder a la pregunta. “Sería imposible en dos minutos expresar lo que durante dos horas, al inicio de la campaña, planteamos como la agenda integral en el tema de seguridad. Mientras tengamos un sistema para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel jamás vamos a recuperar la tranquilidad”, respondió el candidato para luego reiterar su intención de realizar una limpia en el Poder Judicial.

Salvador Cosío, del Partido Verde, criticó desde su primera intervención la agenda de temas del debate y en todas sus participaciones repitió que la seguridad pública debió ser el tema central. Pero los moderadores recordaron que ése no era el tema en el segundo debate.

En los asuntos de infraestructura-gasto público y derechos humanos, los candidatos reiteraron generalidades de algunas propuestas ya anunciadas, como nuevas líneas de Tren Ligero, inversión en la infraestructura carretera o fortalecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En un ejercicio realizado por esta casa editorial, Miguel Castro fue el que más propuestas (12) y ataques recibió (9), mientras Carlos Lomelí fue el que más atacó (9).

Anomalías en salud concentran ataques en el segundo debate

El segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), estuvo marcado por el intercambio de señalamientos por las presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud. El blanco de las críticas fue Carlos Lomelí, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que enfrentó cuestionamientos del resto de aspirantes por la actividad de sus empresas y los contratos para el abasto de medicamentos con diferentes dependencias públicas.

El panista Miguel Ángel Martínez llevó el tema a la mesa y calificó como “criminal” el desabasto de medicamentos en centros de salud del Estado y aludió la responsabilidad del gobernador en las presuntas anomalías cometidas por el ex secretario Antonio Cruces Mada.

El abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, afirmó que el Estado no tiene un sistema de salud que funcione por la corrupción. Lanzó un dardo contra Lomelí al advertir que promoverá que se sancione a los responsables del presunto desfalco. “Quienes han desfalcado el sector salud van a pagar las consecuencias de sus actos, no es amenaza, es un simple mensaje de que la impunidad no va a volver a ganar esta batalla. Lo digo, aunque se ponga nervioso algún candidato aquí presente”.

Lomelí se defendió de los cuestionamientos y rechazó tener contratos con el Instituto de Pensiones del Estado y dijo que en caso de llegar a la gubernatura sus compañías no participarán en procesos de licitación pública. Luego el aspirante mostró un “disco duro” con información para desenmascarar a Enrique Alfaro, a quien calificó como el “rey de la transa”. “Nuestro candidato, el señor Enrique Alfaro, se ha convertido en el rey de la transa inmobiliaria… ahí va a tener que regresar una gran cantidad de dinero. Él sabe lo que hizo con CAABSA, él sabe perfectamente que está desfalcando a los jaliscienses”.

Reiteró que sus empresas están sometidas a las auditorías constantes y remarcó que a nivel estatal solamente vendió al Gobierno de Jalisco durante las dos pasadas administraciones estatales, de extracción panista.

La candidata de Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza, no quiso quedarse fuera del cruce de críticas y acusó al priista Miguel Castro de no denunciar, cuando era parte del gabinete estatal, las presuntas irregularidades en el sector salud. Por su parte, Miguel Castro sostuvo que, de llegar a la gubernatura, no protegerá a ningún ex funcionario.

El perredista Carlos Orozco centró su intervención para hablar de combatir la obesidad infantil como estrategia de prevención de enfermedades crónicas y propuso construir un hospital regional en cada ciudad media del Estado.

Salvador Cosío, del Partido Verde, apuntó que es básico garantizar seguridad a los médicos y a las personas antes de pensar en ampliar la infraestructura. Sobre la atención en centros de salud acentuó que con las condiciones actuales está prohibido enfermarse por la noche y en días festivos porque no hay quien atienda.

Enrique Alfaro, candidato de MC Cultura, salud y deporte

“El tema de la salud es sumamente complejo porque la corrupción ha ganado terreno y desde el Gobierno del se ha evitado que la gente pueda abastecer sus recetas.

Quienes han desfalcado al sector salud van a pagar las consecuencias de sus actos, quienes saquearon al sistema de salud van a pagar las consecuencias de sus actos”. Infraestructura y gasto público

“En total son 159 mil millones de pesos lo que se necesita. Tenemos un reto en organizar el presupuesto. Esto va a requerir un ajuste presupuestal enorme como el que hicimos en Guadalajara, donde subimos el presupuesto, bajamos la deuda y el impacto de la nómina. Esto mismo tenemos que hacer en Jalisco. Podemos lograr un ahorro de cuatro mil 500 millones de pesos con recortes en austeridad”. Derechos humanos

“Nunca más un Poder Judicial sometido por la corrupción, si logramos enfrentar eso no debemos generar instancias nuevas. Este Estado va a recuperar la paz y la tranquilidad a partir de un ejercicio serio con tareas específicas para evitar la doble victimización de las familias de los desaparecidos. Toda la agenda de problemas en seguridad tiene que ver con la corrupción y tenemos que actuar con todo el peso de la ley”.

Carlos Lomelí, candidato de Juntos Haremos Historia Cultura, salud y deporte

“No tenemos la intención de participar a raíz de que lleguemos a la gubernatura en procesos de licitación. Para nosotros es importante mostrar transparencia y honestidad para iniciar con el rescate de la Secretaría de Salud. Somos una empresa que genera tres mil empleos somos auditados de forma permanente. Vamos a luchar porque haya transparencia y responsabilidad en los procesos”. Infraestructura y gasto público

“Debemos ser transparentes y honestos. Enrique Alfaro se ha convertido en el rey de la transa inmobiliaria. Va a tener que regresar un montón de dinero, 300 millones de pesos. Voy a desenmascarar a ese candidato, son tantas las transas hechas desde Tlajomulco. Vamos a ahorrar tres mil 700 al año haciendo recortes, manejándose con austeridad y haciendo todo con transparencia”. Derechos humanos

“Nosotros seremos respetuosos de todas las recomendaciones y haremos seguimiento puntual de todas. En las 70 recomendaciones de las personas desaparecidas debemos integrar la comisión estatal de búsqueda, para regresar la tranquilidad a la gente en el tema. Vamos a ser respetuosos y dar seguimiento al 100% de las recomendaciones”.

Miguel Castro, candidato del PRI Cultura, salud y deporte

“Ya se recibieron temas fuertes desde la anterior administración. Como gobernador seré implacable contra este tipo de circunstancias (anomalías), ni el ex titular ni nadie estará por encima de la ley. La corrupción mata.

Hay que hacer una inversión de dos mil millones de pesos. Cobertura de medicamentos al 100 con compras consolidadas y subastas en líneas”. Infraestructura y gasto público

“No habrá ni un sólo impuesto y habrá continuidad de la disciplina financiera. El programa de infraestructura que requiere Jalisco debe andar en el orden de los 95 mil millones de pesos. Me comprometo para andar en el orden de, al menos, 30 mil millones de pesos para la segunda pista del aeropuerto, el Peribús, abasto de agua, BRT, Línea 4 y un proyecto de 14 carreteras”. Derechos humanos

“Debemos estar a favor de la ampliación de los derechos y que éstos sean progresivos. Hay una responsabilidad para acatar y estoy a favor de ello. Iría en el sentido de lo que la Corte determine, porque nadie puede estar por encima de la ley. También vamos a darle apoyo y autonomía a la CEDHJ, dándole los recursos que sean necesarios y no meter las manos”.

Martha Rosa Araiza, candidata del Panal Cultura, salud y deporte

“Los embarazos no deseados deberían ser parte de la educación sexual, pero no tenemos suficiente personal en las escuelas.

Para que podamos tener el control de los embarazos necesitamos invertir en la medicina preventiva, pero está olvidada.

Tendremos médicos y enfermeras en las escuelas para que podamos resolver los grandes problemas sociales”. Infraestructura y gasto público

“Necesitamos hacer la mayor inversión en salud, educación y en el desarrollo de la economía. Mientras que el Gobierno siga con impunidad y corrupción, todo esto no se podrá lograr. Mi propuesta tiene que ver con la reducción del gasto público, tendré un gabinete austero. Pensiones del Estado no puede seguir siendo la caja chica”. Derechos humanos

“Necesitamos una asesoría jurídica y tener refugios en los 125 municipios en donde puedan trasladar a las mujeres (violentadas) y puedan recibir esa guía jurídica.

Debemos tener un presupuesto para salir adelante económicamente en esos días que no pueden regresar a casa. En mi Gobierno garantizaré que tengan un refugio y apoyo económico”.

Salvador Cosío, candidato del Partido Verde Cultura, salud y deporte “Tenemos que incrementar el presupuesto al menos 3% para ampliar la cobertura. En Jalisco está prohibido enfermarse los fines de semana y días festivos. Es importante terminar este problema con el recurso que planteamos y con la terminación de la impunidad. No podemos incrementar la cobertura médica si los médicos no pueden llegar con seguridad a sus centros de trabajo”. Infraestructura y gasto público

“Hay que buscar el componente, que el recurso que llega de la Federación se amplíe. Jalisco recibe menos de lo que merece. También debemos apostarle a la inversión público-privada.

Para que esto funcione se requiere seguridad, requerimos un Estado seguro y tranquilo, pero aquí seguimos hablando de temas secundarios”. Derechos humanos

“El problema tiene que ver con una falta de cultura de los servidores públicos de aceptar las recomendaciones de derechos humanos.

Hay que fortalecer esa cultura y generar herramientas a las áreas de las víctimas y de apoyo a la violencia doméstica. Que se cumplan las recomendaciones y las medidas de seguridad para las mujeres que padecen violencia”.

Miguel Ángel Martínez, candidato del PAN Cultura, salud y deporte

“Deben exigirse las responsabilidades a Cruces Mada y a los que participaron con él. En la administración hay corresponsabilidad del titular del Poder Ejecutivo. Se tienen que transparentar las compras de medicamentos porque en el sector salud hay quienes se han hecho ricos vendiendo a sobreprecio.

Hay que aprender de los errores y corregir lo que está mal en el sistema de salud”. Infraestructura y gasto público

“El dinero está mal presupuestado y ejercido. Necesitamos mayor intervención de la comunidad en la planeación del ejercicio del presupuesto y que funcionen los órganos anticorrupción en la evaluación de los ejercicios del Gobierno.

Presupuestaremos bien para invertir en las prioridades de las personas y para aumentar el gasto en seguridad”. Derechos humanos “Hay que deshacer el mito de que esa institución está controlada por el PAN. Hay que garantizar autonomía a los órganos rectores del organismo, en particular de su consejo.

El tema de los derechos humanos no se limita a la Comisión, si no en la actitud del Gobierno a los gobernados. Ha fallado el nuevo sistema en su implementación”

Carlos Orozco, candidato del PRD Cultura, salud y deporte

“Nuestra propuesta va orientada a los niños… y que no se enfoque a los adultos con enfermedades provocadas por el sedentarismo. El deporte es importante porque puede alejar de la diabetes y la obesidad. Tenemos a los niños más obesos del mundo. Hablo de activación física a diferencia de las Olimpiadas Nacionales para la detección de los talentos y el seguimiento de los talentos como parte de la prevención”. Infraestructura y gasto público

“Que las familias ya no destinen el 15% de sus ingresos para transportarse. La renta que es el subsidio fundamental que el Estado dará a través de becas, será subsidio al transporte de cuando menos mil 500 pesos mensuales que tendrá que salir de la austeridad y del recorte de los salarios suntuosos que tienen los funcionarios de primer nivel”. Derechos humanos

“El derecho inalienable de acuerdo con la Constitución nos permite casarnos con cualquier persona, pero también como izquierda defendemos el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo… y a eso me refiero, a que el embarazo no deseado, que es un problema de salud pública. Es un derecho humano de las mujeres que han sufrido un embarazo no deseado incluso por incesto en su familia”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Participaciones desafortunadas

Paola Lazo (investigadora del ITESO)

Para la investigadora, las participaciones de los candidatos en materia de derechos humanos fueron desafortunadas y desinformadas. “Les faltó claridad y una visión profunda.

Comenta que tuvieron tiempo suficiente para debatir sobre el tema, pero no supieron armar las ideas con compromisos concretos. Destaca que Miguel Castro propuso un pacto de paz, en el que pudo incorporar la visión de derechos humanos.

Cuando se les cuestionó sobre el matrimonio igualitario, “comenzaron a divagar y comentar que harían lo que les permita la ley, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que es inconstitucional y discriminatorio. Por ahí le sacaban la vuelta”.

Lo mismo sucedió cuando se habló de las personas transexuales, acentúa. Considera que también se trató de manera generalizada el problema de contaminación, en especial del Río Santiago, “no hay un conocimiento del por qué la contaminación vulnera derechos humanos”.

Los candidatos a la gubernatura de Jalisco participaron ayer en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El próximo será el 10 de junio.

Ausencia de propuestas

José Igor González (jefe del Departamento de Sociología del CUCSH)

En materia de salud, cultura y deporte hubo ausencia de propuestas concretas. La densidad del discurso se centró en el primer rubro, mientras que los otros dos se tocaron de manera superficial por los candidatos del PRD y MC, considera el jefe del Departamento de Sociología.

En materia de salud, destaca, se concentraron en el ámbito de la oferta, en específico en dos problemáticas: la corrupción y el desabasto de medicamentos. “Como si estos fueron los únicos problemas en los que el tema de salud se desplegara”.

Con relación a la oferta, recuerda, los candidatos hicieron mención a tres asuntos: el rediseño institucional, inversión en infraestructura y la necesidad de transparentar la operación de las dependencias e instituciones de salud. Sin embargo, pudieron haber hablado también sobre la demanda en materia de salud pública. Insiste que perdieron la oportunidad de presentar propuestas que vincularan los temas de salud, deporte y cultura al desarrollo de la Entidad.

Falta más infraestructura

Rafael Méndez (presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

El constructor considera que los candidatos no aprovecharon el segundo debate para profundizar temas importantes en infraestructura y gasto público.

“Se habló muy poco de caminos, de movilidad urbana. Faltó profundizar mucho en la normativa de la Ley de Obra Pública. No se profundizaron a detalle los requerimientos en accesibilidad carretera a Guadalajara, de la Presa El Zapotillo... no se atacó ni se habló claro sobre cómo resolver estos temas”.

Indica que se debe incrementar el actual gasto público en infraestructura, que actualmente sólo representa el 6% del presupuesto total, cuando en la década de los ochenta el porcentaje superaba el 20 por ciento.

Añade que la Zona Metropolitana de Guadalajara necesita invertir nueve mil millones de pesos en cinco o seis líneas de autobuses (BRT), así como seis mil millones de pesos en accesos carreteros y elevar el presupuesto anual en mantenimiento de carreteras, de entre 600 millones y mil 500 millones.

Persiste la falta de propuestas

Sin visión clara en temas de salud, ausencia total de propuestas en cultura y deporte, falta de detalles en el gasto en infraestructura y sin posicionamientos en asuntos de derechos humanos, así vieron el debate los periodistas Miguel Ángel Collado, José Antonio Fernández, Jaime Barrera y Jorge Verea.

Dentro de la discusión del bloque “salud, cultura y deporte”, lamentaron que los aspirantes se restringieran en asuntos como las licitaciones de medicamentos, sin dar un diagnóstico global de cómo se encuentra el sistema de salud actual. Además, añadieron la falta de propuestas en cultura y deporte.

En el tema de infraestructura, los periodistas coincidieron en que Enrique Alfaro, Miguel Castro y Miguel Martínez presentaron las propuestas más detalladas en cuanto al gasto e inversión presupuestal. Sin embargo, lamentaron la falta de propuestas novedosas.

“Nadie quiere comprometerse, se trata de dar las respuestas más ambiguas”, señaló Jorge Verea.

Consideraron que ningún candidato asumió posiciones en temas de derechos humanos.

Miguel Ángel Collado resaltó la crítica de Enrique Alfaro a la falta de presupuesto para las nuevas Fiscalías anticorrupción y de desaparecidos.