“Empezó como un granito y no le hice caso, se cerraba y abría constantemente, hasta que una amiga enfermera me dijo que podía ser grave”, comparte Óscar Mora González, a quien le detectaron un carcinoma basocelular en la nariz en noviembre de 2022.

Tras el diagnóstico, ya suma tres cirugías para retirar la lesión.

El Instituto Dermatológico de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) documentó cuatro mil 402 casos de cáncer de piel (carcinoma basocelular y carcinoma espinocelular) en los últimos cinco años. Sobre el tipo melanoma, responsable del 90% de las muertes por esta enfermedad, no especificó cifras.

Según datos del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en México se presentan más de 11 mil nuevos casos de cáncer de piel cada año, de acuerdo con la última medición en 2020.

El carcinoma basocelular es el tipo de cáncer de piel más frecuente y tiene un alto porcentaje de curación. Se puede detectar por la aparición de un bulto o una llaga que no cicatrizan; suele desarrollarse en las partes del cuerpo expuestas al sol, como la cabeza y el cuello.

El carcinoma espinocelular suele presentar crecimientos rugosos, escamosos y en relieve.

El melanoma usualmente aparece como una mancha en la piel que crece de manera muy rápida. Es parecido a un lunar, pero sus bordes son irregulares, además de ser asimétrico y con varias coloraciones que van del marrón al rojizo.

Cómo tratar cáncer en la piel en el sector público

El tratamiento para cáncer de piel se puede recibir tanto en unidades médicas públicas como privadas.

En el sector público, el Hospital Civil de Guadalajara, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud de Jalisco, por medio del Instituto Dermatológico, dan atención gratuita a los pacientes con este padecimiento.

Karen Viviana Cervantes Rosales, residente de Dermatología del Hospital Civil, explicó los tratamientos que manejan ahí, entre los cuales destacó la extirpación quirúrgica, es decir, retirar la completamente por medio de cirugía, ello dependiendo del cáncer y la ubicación que tenga.

En el caso del cáncer espinocelular, se deriva a los pacientes a radioterapia y se complementa su tratamiento con medidas generales como el protector solar, cuidados de la piel y dependiendo del seguimiento, lo más ideal es la cirugía de remoción de tejido afectado.

La fundación del Servicio de Dermatología en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara cumplirá 56 años este próximo mes de junio, dando prioridad a la atención y urgencia en casos complicados de cáncer de piel, con sus respectivos y correspondientes tratamientos.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a los pacientes con sospechas de cáncer de piel, un diagnóstico clínico por medio de consulta especializada, así como biopsias.

En caso de que dermatólogos y oncólogos brinden un diagnóstico que confirme el cáncer de piel, por medio de estudios se determina el tipo de tratamiento a seguir, el cual dependiendo de la etapa y sus características se tratará con radioterapia, quimioterapia, cirugía plástica y reconstructiva, así como resección total.

Además, el Instituto Dermatológico de la Secretaría de Salud de Jalisco ofrece diagnósticos clínicos de detección, así como cirugías de remoción de tumores y reconstrucción de zonas afectadas por medio de cirujanos plásticos.

El Observatorio Global del Cáncer (Globocan) estima que uno de cada cinco mexicanos llega a desarrollar cáncer en la piel, y en el 95 por ciento de estos se queda ahí, es decir, no hace metástasis.

Expertos indican que protegerse de los rayos ultravioleta naturales o artificiales (utilizando ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, usando gorra o sombrero y gafas de sol e incorporando protector solar a la rutina diaria de cuidado de la piel) es fundamental para reducir la probabilidad de padecer este tipo de cáncer.

Los diferentes Centros de Salud Pública en Jalisco ofrecen una amplia variedad de opciones para tratar los distintos tipos de cáncer en la piel. EL INFORMADOR/A. Camacho

La sospecha es el primer paso de atención médica

Posterior a la sospecha, por parte de los pacientes, acerca de la posible aparición de síntomas de cáncer de piel, se debe acudir a una consulta especializada con un dermatólogo que con base en un estudio clínico, determine si se padece esta enfermedad.

Ricardo Quiñonez Venegas, director del Instituto Dermatológico de Jalisco, explicó que el médico especialista puede observar la piel para determinar si es posible que los cambios que esta sufre sean cáncer.

Precisó que para un diagnóstico clínico se debe extraer una muestra de piel sospechosa para análisis de laboratorio (biopsia). Una biopsia puede determinar si se tiene cáncer de piel y, en ese caso, de qué tipo se trata.

Afirmó Quiñonez que si se diagnóstica que las lesiones presentadas por el paciente son cáncer de piel, se debe analizar qué tipo de cáncer es y en qué estado se encuentra, para atacar la lesión conforme a la necesidad de cada paciente.

Debido a que los casos de cáncer de piel, como el carcinoma basocelular (el más frecuente en Jalisco) rara vez se propagan, una biopsia es a menudo la única prueba necesaria para determinar el estado del cáncer.

Otros estudios suelen comprender diagnósticos por imágenes para examinar si los ganglios linfáticos cercanos presentan signos de cáncer, o un procedimiento para extraer un ganglio linfático cercano y determinar si existen signos de cáncer.

Los médicos utilizan números romanos del I al IV para indicar el estado del cáncer. En estado I es pequeño y se limita a la zona donde comenzó; el estado IV indica cáncer avanzado que se ha propagado a otras partes del cuerpo.

Conocer la etapa del cáncer de piel ayuda a determinar qué opciones de tratamiento serán las más efectivas.

TRATAMIENTOS

Diferentes tipos de atención

Frío. Por congelación, el médico puede destruir algunos brotes de cáncer pequeños mediante el enfriamiento con nitrógeno líquido, tras lo que el tejido muerto se desprende cuando se descongela.

Cortar. El médico corta, en cirugía por incisión, el tejido canceroso y el margen circundante de piel sana, dependiendo del estado del cáncer. Puede realizar una escisión amplia, mediante la cual se extirpen milímetros circundantes a la lesión, tanto en el diámetro como el fondo.

Capas. La Cirugía de Mohs es un procedimiento para tipos de cáncer de piel más grandes, recurrentes o difíciles de tratar, que pueden incluir carcinomas tanto de células basales como de células escamosas. Durante esta cirugía, el médico retira el crecimiento de la piel capa por capa y examina cada capa en el microscopio, hasta que no queden células anormales.

Raspar. Curetaje y electrodesecación. Después de eliminar la mayor parte del crecimiento, el médico raspa capas de células cancerosas usando un dispositivo con una cuchilla circular, y con una aguja eléctrica se destruyen las células cancerosas restantes.

Rayos. La radioterapia utiliza energía de gran potencia, como rayos X, para destruir las células cancerosas, y puede ser una opción cuando el cáncer no se puede extirpar completamente.

Quimio. La quimioterapia es el uso de fármacos, sustancias químicas potentes que tratan el cáncer atacando a las células durante partes específicas del ciclo celular.

Láser. La terapia fotodinámica destruye las células cancerosas de la piel con una combinación de luz láser y medicamentos que hacen que las células cancerosas sean sensibles a la luz.

Fuerza. La terapia biológica fortalece el sistema inmunitario del cuerpo para matar las células cancerosas.

GUÍA

Los tres principales tipos

El melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo el globo ocular y las uñas.

El carcinoma basocelular es más común en hombres que en mujeres y se puede detectar por la aparición de un bulto o una llaga que no cicatrizan.

El carcinoma de células escamosas suele presentar crecimientos rugosos, escamosos y en relieve. Las personas de edad avanzada son más propensas a desarrollarlo, pues se deriva de una lesión precancerosa, dada por la exposición crónica al sol.

Óscar Mora muestra la cicatriz que le quedó luego de haberse realizado tres cirugías para retirar la lesión por cáncer en la piel en la punta de su nariz. EL INFORMADOR/C. Zepeda

TESTIMONIO

“Detectar a tiempo cualquier cambio en la piel puede salvar tu vida”

Un granito que iba y venía, así se manifestó el cáncer de piel en Óscar. A pesar de que su trabajo, como operador de radio local por las noches, lo mantenía alejados de los rayos del sol, los malos hábitos de su pasado le cobraron la factura cuando la lesión que apareció en su nariz no parecía sanar.

“Empezó como un granito y no le hice caso, se cerraba y abría constantemente, hasta que una amiga enfermera me dijo que podía grave, porque un cáncer no la fía, el temor de las doctoras es que el cáncer me hubiera invadido al hueso y de ahí es una guía se va a todo el cuerpo, afortunadamente se detectó a tiempo”.

Óscar Mora González, de 57 años de edad, aseguró que si bien sus hábitos de los últimos años, desde que comenzó a laborar de noche hace tres años, no derivaron en la enfermedad, el mal cuidado de su piel, la falta de aplicación de protector solar y las largas jornadas bajo el sol en su juventud terminaron con un diagnóstico de cáncer de piel del tipo basocelular.

El carcinoma basocelular que tenía Mora en la nariz fue detectado en noviembre del 2022, tras el diagnóstico clínico, especialistas del Hospital Civil de Guadalajara le realizaron tres cirugías para retirar la lesión en la punta de su nariz, hasta que los estudios reportaron que las células estaban limpias.

“La cirugía completa fueron cuatro horas y media, me iban cortando conforme recibían resultados del estudio de patología, en ese momento a pesar de que los laboratorios tenía trabajo, esto no lo dejaron pasar, me hacían el primer corte y lo mandaban a patología, se analizaba y seguía apareciendo como cáncer y seguían cortando, hasta que ya no les aparecía el cáncer, igual yo seguí en observación, y me hicieron una última biopsia para descartar”.

Mora afirmó que recibir el diagnóstico de la patología fue el momento más duro de la enfermedad. En cuanto recibió el estudio que confirmaba el cáncer de piel, sintió temor y más que el estudio decía que los márgenes quirúrgicos para operar eran limitados.

“Cuando te hacen un estudio y te dicen cáncer no es una palabra nada agradable, se nos viene a la mente muchas cosas cuando nos mencionan esto, hay muchas personas que no tienen la fortuna de estar platicando como yo ahora, si no fuera porque se detectó a tiempo y se evitó que siguiera avanzando, porque el cáncer si sigue avanzado puede dañar órganos internos y uno no se da cuenta”.

Mora insistió en que es importante hacer conciencia de visitar a los especialistas en cuanto se detecte algo raro, ya que si se atiende a tiempo puede evitarse una tragedia.

Ahora, en sus visitas a consulta de seguimiento a la enfermedad, las cuales se deben realizar en los siguientes cinco años de la aparición y tratamiento de la lesión, afirmó que ha observado un aumento en los casos de cáncer en la piel, con énfasis en nariz, cuello y brazos.

GUÍA

¿Cómo identificar posibles indicios de cáncer de piel?

Noel Saúl Luna Romero, médico adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, aseguró que existe una fórmula denominada “ABCDE”, para que los pacientes con sospechas de cáncer de piel acudan a una consulta dermatológica.

La “A” se refiere a la asimetría de la lesión.

La “B” hace alusión a si los bordes son de forma irregular.

La “C” se refiere a si el color no es parejo.

La “D” se trata del diámetro de la lesión. Levanta preocupación cuando es más grande que el tamaño de un borrador de lápiz.

La “E” se relaciona con la evolución de la lesión. Si ha ido cambiando color, tamaño y grosor durante un periodo de tiempo determinado.

Si la lesión reúne estas características, puede ser maligna, por lo que el especialista sugirió que ante cualquiera de estas irregularidades se debe acudir a una consulta con un especialista médico para obtener un tratamiento adecuado.

MANIFESTACIONES

¿Cómo se produce?

El cáncer de piel se manifiesta principalmente en la piel más expuesta al sol, como el cuero cabelludo, el rostro, los labios, las orejas, el cuello, el pecho, los brazos y las manos, y, en el caso de las mujeres, las piernas.

También puede formarse en áreas que rara vez ven la luz del sol como as palmas de las manos, debajo de las uñas de las manos o de los pies y el área genital.

Situaciones para poner atención

Síntomas del carcinoma basocelular:

Un bulto ceroso o perlado

Una lesión plana, parecida a una cicatriz marrón o del color de la piel

Una úlcera con costras o sangrante que se cura y regresa

Suele aparecer en áreas de la piel expuesta al sol como cuello o rostro

Síntomas del carcinoma espinocelular:

Un bulto rojo y firme de forma irregular

Una lesión plana con una superficie escamosa y con costras

Suele aparecer en zonas expuestas al sol

Las personas con pieles más oscuras suelen desarrollar este tipo de cáncer

Síntomas de melanoma:

Una lesión grande de color café con puntos más oscuros

Un lunar que cambia de color, tamaño o sensación, o que sangra

Una lesión pequeña con un borde irregular y partes que aparecen de color rojo, rosa, blanco, azul o azul oscuro

Una lesión dolorosa que pica o arde

Lesiones oscuras en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las yemas de los dedos de las manos o los pies, o en el recubrimiento de las mucosas de la boca, la nariz, la vagina o el ano

En hombres suele aparecer en rostro o tronco

En mujeres se manifiesta en la parte inferior de las piernas

De acuerdo con el Instituto Dermatológico de Jalisco, tras la emergencia sanitaria por el COVID-19 y por los cambios en el medio ambiente debido a la contaminación, los casos de cáncer de piel van al alza en Jalisco. EL INFORMADOR/A. Camacho

TELÓN DE FONDO

A prevenir otras enfermedades cutáneas

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y está formada por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis.

La piel lleva a cabo varias funciones, entre la que podemos destacar su papel como barrera protectora que defiende a nuestro organismo de las agresiones de agentes externos como virus y bacterias, entre otros.

No obstante, esta capacidad protectora puede verse alterada si un elemento inflama o irrita la piel.

La mayoría de las enfermedades de la piel no son graves, pero suelen acarrear síntomas molestos que además, pueden influir en el ánimo del paciente, ya que la mayoría de ellas suelen ser visibles.

Vitiligo: Se caracteriza por la aparición de manchas blancas de distintos tamaños en diferentes partes del cuerpo, principalmente en las más expuestas al sol, como manos, brazos, cara y pies.

Las manchas tienen los bordes bien delimitados y a veces estos presentan una apariencia más oscura o rojiza. Además, el vitíligo suele conllevar la aparición temprana de canas, sobre todo en las zonas de las manchas.

La enfermedad se produce como consecuencia de la destrucción o un funcionamiento incorrecto de los melanocitos, que son las células que producen melanina, pigmento que determina el color del cabello y de la piel, por eso, aunque afecta a todos los tipos de piel, es más perceptible en las pieles de tono oscuro.

Acné: Esta patología tiene una prevalencia del 80 por ciento en personas de entre 11 y 30 años, aunque su pico máximo de incidencia lo alcanza en mujeres de entre 14 y 17 años y en hombres de entre 16 y 19 años.

En general, el acné, en cualquiera de sus grados, suele remitir espontáneamente entre los 20-25 años, aunque algunas mujeres lo padecen más allá de los 40.

El acné se produce porque los folículos pilosos se obstruyen con células muertas de la piel, bacterias o sebo seco que va acumulándose y bloquea el sebo que debería salir a la superficie de la piel por los poros.

Verrugas: Las verrugas son unas prominencias epidérmicas benignas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque son más frecuentes en dedos y manos.

Suelen ser asintomáticas, aunque en ocasiones pueden causar un dolor leve, y a pesar de que suelen desaparecer por sí solas al cabo de un par de años, también pueden eliminarse antes mediante tratamientos como la aplicación de fármacos con ácido salicílico o la crioterapia, que consiste en aplicar nitrógeno líquido a la verruga, entre otros.

Las verrugas están causadas por algunos tipos de virus del papiloma humano, del que existen al menos 150 variantes. Los virus que provocan verrugas pueden contagiarse mediante contacto cutáneo o por el uso compartido de objetos, debido a que se trata de una infección, el sistema inmune de cada persona responde de manera diferente.

Psoriasis: La psoriasis está causada por una aceleración del ciclo de vida de las células cutáneas, que provoca que estas se acumulen en la superficie de la piel dando lugar a escamas y manchas rojizas que provocan picor e incluso dolor.

Los síntomas varían en cada persona, pero los más comunes son: manchas rojas en la piel cubiertas con escamas; piel seca y agrietada que incluso puede sangrar; picor, ardor y dolor; uñas más gruesas de lo normal y agrietadas; y articulaciones inflamadas.

La psoriasis se manifiesta en brotes, que pueden durar semanas o meses y luego disminuir, aunque vuelven a aparecer al cabo de un tiempo ya que se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura.