Caen citas en SAT; crean redes de apoyo

Desde que comenzó la pandemia, los usuarios han padecido por la reducción de las citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los números en las atenciones brindadas van a la baja, lo que genera la molestia de los contribuyentes ante la saturación.

El SAT precisa por Transparencia que, entre enero y noviembre pasados, registró 225 mil 951 citas en las tres sedes que tiene en Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, el año pasado fueron 448 mil 179 atenciones para todo tipo de trámites.

Ante esta situación, los usuarios han creado cuentas en las redes sociales, como Twitter, para avisar sobre los breves momentos en los que hay disponibilidad de citas. Por ejemplo, el usuario “¿Ya abrió citas el SAT?” informa cuando hay espacios de atención.

Por esa vía, la mayoría de los contribuyentes pregunta sus dudas y los demás comparten sus consejos y experiencias. Por ejemplo, Yare Arias escribió el pasado 23 de noviembre: “Hace unos meses buscaba cita y no había... y ahora encontré esta página, ya que en el portal del SAT no me daba la opción. Por lo regular, son los viernes cuando se abren las citas y es una buena recomendación”.

Otra de las críticas de los contribuyentes que pretenden hacer varios trámites es que, cuando logran una cita, llegan a las oficinas y les precisan que cada servicio requiere de una atención diferente. “No puede hacer todos los trámites el mismo día porque había mucha gente y mi tiempo se había agotado, según me contestaron los empleados. Lo absurdo es que existe mucha informalidad en México y los que sí pagamos impuestos estamos padeciendo un calvario”.

El SAT contesta que ya amplió los horarios de atención para mejorar el servicio, pero las quejas de usuarios persisten.

A nivel nacional, apenas se liberaron 4.3 millones de citas en el mismo periodo en este año, cuando en 2019 sumaron 8.3 millones.

Aumentan 12 veces las quejas por la tardanza de citas del SAT

PROBLEMAS. A pesar de las fallas en las citas, hay más contribuyentes cumplidos con el SAT. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Usuarios crean redes sociales en Jalisco para apoyarse y concretar una cita, ante la saturación en el sistema. Exigen mejorar el servicio

En los 10 primeros meses de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió mil 666 quejas por falta de citas, lo que representa un crecimiento de 12 veces comparado con las 135 del mismo periodo del año anterior.

Por medio de Transparencia se le solicitó al SAT sobre las acciones para resolver la problemática, a lo cual respondió:

“Ante el aumento en la demanda de nuestros servicios debido a la reactivación económica, se implementó la jornada de atención extraordinaria al contribuyente del 24 de agosto al 30 de septiembre, la cual consistió en la ampliación del horario de atención de lunes a jueves de las 8:30 a las 17:00 horas (una hora más de lo habitual), así como la apertura de las oficinas durante el último sábado de agosto y todos los de septiembre, en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas. Esta acción implicó que el SAT aplicara una serie de medidas para que la liberación de las citas se realizara acorde a la demanda específica”.

Sin embargo, las medidas han resultado insuficientes para los usuarios, quienes aseguran que llevan hasta seis meses sin lograr éxito, ya que en el portal del SAT no hay recomendaciones concretas, además, es muy complicado tener suerte por la vía telefónica.

Tania Rubí subraya que llevaba cuatro meses intentando una cita, pero no había tenido suerte. Por su parte, varios usuarios afirman que están pidiendo citas para varios trámites. Nilda publicó en la página de comentarios de la oficina del SAT en Zapopan que tardó cuatro meses para lograr que la recibieran. “Fui y resultó que tengo que sacar varias citas para cada movimiento… se pasan. Lo bueno que quieren reactivar la economía en el país”.

En las cuentas de ayuda, otras personas afirman: “Gracias a tus avisos y los de la gente que aporta información por aquí, logré hacer mi trámite... me llevó dos meses de desveladas y corajes. Si hubiera dependido sólo del SAT, seguiría igual”, escribió Yolanda Rubio.

Todos los usuarios coinciden en que el SAT debe incrementar los horarios y contratar más personal. “Se quejan de la informalidad, pero no hacen más eficiente el servicio”, lamenta Consuelo Ibarra.

Ven recuperación económica

El análisis elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indica que la recuperación económica de los países emergentes durante el tercer trimestre del año se vio apoyada por la presencia de choques externos positivos, como la recuperación en los flujos de capital extranjero, la apreciación en los tipos de cambio respecto al dólar estadounidense y el incremento en los precios internacionales de las materias primas, principalmente del petróleo.

En América Latina, después de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) registrara una contracción histórica durante el segundo trimestre debido al desplome de la actividad, a partir de mayo la economía comenzó a mostrar signos de recuperación.

En particular, los precios del petróleo en México presentaron incrementos durante julio y agosto pasados, mientras que en septiembre retrocedieron. No obstante, las variaciones fueron moderadas.

Se indica que, a diferencia de las economías avanzadas, en México la recuperación económica inició hasta finales del segundo trimestre pasado y continuó durante el tercer trimestre del año debido a que la pandemia llegó con un rezago al país.

En el segundo trimestre del año la actividad en el sector primario registró una contracción trimestral de 2% con datos ajustados por estacionalidad.

“El desempeño de este sector se compara favorablemente con la contracción del resto de la economía en el país, debido a que fue considerado como esencial y realiza la mayoría de sus actividades al aire libre, con lo cual pudo seguir operando sin mayores complicaciones durante ese periodo”, se explica en el informe.

El sector secundario fue el más afectado por las disrupciones en las cadenas globales de valor, la menor demanda de exportaciones y el cierre de actividades en el mercado doméstico. Por ese motivo presentó una contracción de 23.4% con respecto al primer trimestre.

Y el sector terciario tuvo una contracción de 15.1% con respecto al primer trimestre. “Los subsectores que más contribuyeron a la contracción fueron los clasificados como actividades no esenciales, vinculados al turismo y el esparcimiento, con alto grado de interacción entre personas y rigidez para la reubicación del personal y la provisión del servicio en condiciones de confinamiento”.

DECLARACIONES ANUALES

Pese a la pandemia, hay más contribuyentes cumplidos

Entre enero y octubre de 2020, un total de nueve millones 600 mil contribuyentes han emitido sus declaraciones anuales. Representan más de los nueve millones 382 mil ciudadanos que cumplieron en el mismo periodo del año anterior.

Debido a la pandemia, el plazo para la declaración anual se extendió hasta el pasado 30 junio.

Por otro lado, los ingresos tributarios ascendieron a dos billones 505 mil 077 millones de pesos en el periodo de enero a septiembre de 2020, que permaneció igual respecto al mismo periodo del año anterior, destacando un aumento de la recaudación del sistema de renta y de los accesorios de 0.1% y 42% en términos reales, respectivamente, según el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, actualizado al tercer trimestre por la Secretaría de Hacienda.

“Lo anterior representa un resultado positivo considerando el complejo entorno económico actual, y es resultado de las modificaciones impulsadas por esta administración para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, reduciendo así los espacios de elusión y evasión, y fortaleciendo la recaudación sin modificar el marco fiscal vigente”, se destaca en el análisis.

El comportamiento de la recaudación se explica principalmente por un crecimiento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 0.1%, reflejo de los esfuerzos decididos para facilitar e incrementar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Por otro lado, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios disminuyeron en 2% y 3.7%, respectivamente, resultado que refleja tanto la menor actividad económica por el confinamiento ante la emergencia sanitaria, como la compensación parcial que se ha realizado con las medidas implementadas para fortalecer la administración y combatir la evasión y la elusión fiscal.

Libran crisis y crean negocios

Los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco han otorgado ocho mil 731 licencias municipales para la apertura de negocios, entre marzo y la primera semana de noviembre de este año.

Los cuatro Ayuntamientos reportan que la mayoría de los giros comerciales solicitados corresponde a las tiendas de abarrotes, para la preparación de los alimentos, las estéticas y las oficinas administrativas, papelerías, entre otros.

En el periodo de marzo a noviembre de este año, Guadalajara es el municipio con el mayor número de licencias expedidas, con cuatro mil 525, seguido por Zapopan (dos mil 158), Tlajomulco (mil 032) y Tonalá (mil 016).

Aunque Tlaquepaque no entregó una base de datos de los permisos otorgados en ese periodo, reportó que en todo el año autorizó la apertura de mil 760 negocios. Aunque se mantiene por debajo de las expedidas durante el año pasado, sí presenta un aumento en algunos giros. Por ejemplo, en las tiendas de abarrotes (que concentran el mayor número de solicitudes) se tienen 191, frente a las 180 que se otorgaron al cierre del año pasado.

Alfredo Aceves, director de Padrón y Licencias de Zapopan, declaró que de manera general se tiene una ligera baja en la solicitud de los permisos para iniciar negocios, pero hay mucha gente que decidió emprender tras perder algún trabajo debido a la pandemia. “Puede ser por el tema de los diferentes empleos formales que han colapsado; entonces, la gente con sus ahorros, con los recursos de sus finiquitos, han iniciado nuevos negocios”.

Detectan citas irregulares en Guadalajara

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) encontró patrones irregulares en la asignación de citas en el país, por lo que anunció que cancelaría todas las relacionadas con los folios sospechosos.

Según los datos compartidos, Guadalajara se encuentra en los primeros 10 lugares de las administraciones desconcentradas con mayor número de citas gestionadas de esa forma: 268 en las oficinas de Jalisco “2” (en Lázaro Cárdenas 2305, en la Colonia Las Torres) y 267 en Jalisco “1” (en Avenida Américas número 833).

Se informa que la distribución, la venta de citas o la participación de terceros conocidos como gestores, han afectado a los contribuyentes, por lo que se han realizado distintos análisis para combatir estas prácticas.

Para contrarrestar esa situación, el SAT notificará vía correo electrónico a todos los usuarios que generaron un folio de atención y que se encuentran en rangos de posible actividad “incierta”. Por ello, no podrán ser atendidos en el servicio solicitado.

“Nuestros sistemas en el SAT han detectado patrones irregulares en la asignación de citas para los servicios de la firma electrónica para personas físicas, así como el registro de nuevas empresas (con inscripción de personas morales), particularmente en los Estados de Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco”.

HACIENDA

Boquete en los ingresos

Según el análisis sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, actualizado al tercer trimestre del año, se anticipa que los ingresos presupuestarios en 2020 serán inferiores en 268 mil millones de pesos respecto a los previstos en la Ley de Ingresos Federal 2020, por menores ingresos petroleros, menor precio y por la plataforma de producción. Y por la demanda de combustibles, ante la disminución de las actividades por la pandemia.

Calculan menores ingresos tributarios no petroleros en 273.7 mil millones de pesos asociados a la menor actividad económica; mientras que los ingresos no tributarios serán superiores a los previstos en 335.4 mil millones de pesos por los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y la recuperación de otros activos para mitigar los efectos de la crisis económica.

Derivado de la caída de los ingresos del Gobierno federal, se prevé una disminución en el pago de las participaciones a los Estados y municipios de 114.7 mil millones de pesos, las cuales serán compensadas en parte con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas, así como un mayor gasto programable en 19.9 mil millones de pesos. En consecuencia, se estima que el gasto neto presupuestario pagado sea menor en 128.6 mil millones de pesos.

Módulos en la ciudad

Jalisco “1”: Avenida Américas número 833, entre Florencia y Colomos, en la Colonia Jesús García, en Guadalajara.

Jalisco “2”: Avenida Lázaro Cárdenas número 2305, en la Colonia Las Torres, en Guadalajara.

Jalisco “3”: Avenida Central número 735, en la Colonia Residencial Poniente, en Zapopan.

Para recibir orientación fiscal desde cualquier parte del país, marque al 55-6272-2728.

USUARIOS

Hay más temor

Con el cambio de administración aumentó la percepción de los ciudadanos que consideran que recibirán una sanción si incumplen con sus obligaciones fiscales. Durante los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, tres de cada 10 contribuyentes creía que había riesgo por algún incumplimiento; sin embargo, desde 2019 subió a ocho de cada 10, según el SAT.

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

Pago de impuestos

¿Qué opina de las medidas del SAT ante la saturación de citas?

JL