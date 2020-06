Caen casi un millón de arribos aéreos a Jalisco tras virus

Sin fecha para la reactivación del turismo, Jalisco presentó una caída de 900 mil 299 pasajeros entre enero y abril pasados en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, con respecto al mismo periodo de 2019.

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se cancelaron eventos masivos, tanto espectáculos como reuniones de negocios en la Entidad.

Además, se decretó el cierre de las playas, lo que provocó cancelaciones de vuelos.

Mauro Garza, secretario técnico de la Mesa de reactivación económica, informó que se contemplan 100 millones de pesos para la recuperación de esta actividad, así como una plataforma para sitios turísticos y un calendario de promociones y ofertas.

Recuperación podría tardar hasta cinco años

De acuerdo con el documento “Jalisco después del COVID-19”, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la recuperación del sector turismo podría tardar hasta cinco años.

Se aclara que ni a nivel nacional ni en Jalisco se cuenta con una estrategia para afrontar la contingencia en esta actividad que indique qué es lo correcto hacer.

“Lo ideal sería reinventar y reactivar la nueva realidad bajo un modelo más sustentable… y ver sobre la marcha cómo surge o qué resultados se van obteniendo. Será un proceso largo. La recuperación no se dará en uno o dos años, pues tardaremos de tres a cinco años tan para lograr los niveles que había en 2019”.

Se destaca que el turismo figura como una de las actividades económicas estratégicas del Estado, con una aportación al Producto Interno Bruto (PIB) de 11.5%, tomando en cuenta el cierre de 2019. El año pasado se generaron 102 mil 919 empleos a través de las 43 mil 410 unidades económicas del sector.

Además, recibió siete millones 203 mil 129 turistas nacionales e internacionales que generaron una derrama económica de 26 mil 630 millones de pesos, con corte al mes de septiembre pasado.

Para estar listos cuando se reactive el sector, se agrega, se están desarrollando diferentes medidas que inician con los nuevos protocolos para la operación de aeropuertos, empresas y sitios de interés turístico, hasta medidas más avanzadas como las propuestas de reconocimientos y certificaciones de destinos libres de COVID-19.

Se reitera que la recuperación será lenta. “Y mientras no se cuente con una vacuna contra el virus, la sensación de vulnerabilidad abrirá la puerta a nuevos productos, como la contratación de seguros de viaje que cubran el riesgo. La era digital que comenzamos desde hace algunos años jugará un papel esencial en las estrategias de promoción, posicionamiento, análisis de tendencias y diseño de nuevos productos, además de incrementar los viajes virtuales”.

En los primeros nueve meses de 2019 Jalisco recibió recibió siete millones 203 mil 129 turistas nacionales e internacionales que generaron una derrama económica de 26 mil 630 millones de pesos. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Apuestan por Jalisco

Para recuperarse de las pérdidas provocadas por la contingencia sanitaria, el sector hotelero en Jalisco apostará por el turismo local durante el proceso de reactivación económica.

Como parte de esta estrategia, el mes pasado se dio a conocer el lanzamiento de una promoción llamada “El buen mes”, que consiste en tres noches de habitación y el pago de dos durante la primera etapa de esta iniciativa.

“La promoción se podrá extender a nivel nacional, pero dependerá de cómo se reactiven todos los mercados. Se trabajará con restaurantes y las líneas aéreas”, explicó Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco.

Puntualizó que durante la emergencia sanitaria, en Jalisco se habían perdido 993 mil cuartos-noche, con pérdidas económicas de mil 700 millones de pesos.

Mondragón informó que en la metrópoli se tenían cerrados 86 hoteles, 55 de éstos en la ciudad tapatía.

Durante la pandemia por el COVID-19, la ocupación se mantiene en un promedio de 11 por ciento.

Álvaro García Arce, representante de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, anunció que se trabaja una campaña llamada “COVID-19 Safe”, que busca que todo el sector aplique protocolos internacionales sanitarios para seguridad de los huéspedes.

De acuerdo con un sondeo realizado en el sector, se confirmó que están activos 99.5% de los colaboradores de hoteles en Jalisco. El .5% restante (alrededor de mil 700 empleados), corresponde a practicantes o personas con contratos eventuales que no fueron renovados.

Pérdidas por 1.6 billones

De acuerdo con el último análisis sobre las afectaciones al turismo mexicano como consecuencia del COVID-19, el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad de Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico estiman que las pérdidas del sector podrían ser hasta por 1.6 billones de pesos.

Esto es una contracción estimada en 49.3% con relación al año previo. “La hemorragia diaria del turismo ante la falta de visitantes es equivalente en este año a 4.1 mil millones de pesos diarios”, se destaca en el documento.

Lo anterior, considerando la más reciente actualización de las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, en la cual se establece que, en el peor escenario, la contracción en el flujo turístico mundial podría ser de hasta 78% en el año. “Esto significaría una pérdida de más de mil millones de viajes internacionales, más de 1.2 billones de dólares y la puesta en riesgo de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo”.

Además, se estima una pérdida de 27% del empleo turístico; es decir, más de un millón de personas podrían perder su empleo derivado de la contingencia. “La recuperación de ninguna manera se concretaría en 2020 y podría alcanzar en el mes de diciembre un 55% en el mercado doméstico y 46% en el mercado internacional, sobre el nivel observado en 2019”.

Debido a la incertidumbre asociada a la emergencia sanitaria, la carencia de una vacuna y la recesión global esperada, “no se pueden descartar mayores afectaciones a nivel internacional”.

El Gobierno federal restringió el turismo en las playas ante el coronavirus. No hay fecha para la reactivación, por lo que hay miles de afectados. AFP

Turistas denuncian abusos para cambiar viajes ante pandemia

El pasado 4 de abril, Jorge Barrón y su esposa viajarían de Guadalajara a Cancún. Tenían programado estar dos semanas en el lugar, pero no fue posible debido al COVID-19.

La pareja perdió ocho mil pesos porque la aerolínea canceló el vuelo y no fue flexible en el cambio de fecha o para reembolsar el dinero.

Barrón, quien es subdirector de una secundaria en Zapopan, señala que se vieron afectados por ese gasto innecesario. “Era un ahorro que hicimos porque quería llevar a mi esposa a Cancún y estar unos días en Isla Mujeres y recorrer los diferentes sitios arqueológicos”.

Aunque la compañía canceló el vuelo, sólo ofreció reprogramarlo para un mes después (mayo), cuando se tenía estimada la fase más crítica de la pandemia. Tras insistir tanto vía telefónica como por correo, le respondieron que tendría tres meses para tomar otro vuelo, lo cual tampoco aceptó porque no había garantía de que en esas fechas ya se pudiera viajar.

Jorge recurrió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a las conciliaciones que ofrece con las aerolíneas, pero la compañía abandonó el chat a través del cual se pretendía que llegaran a un acuerdo. Posteriormente se negaron, otra vez, a regresarle el depósito.

“Es muy lamentable sentirse desprotegido ante el abuso de compañías a las que sólo se puede acceder vía telefónica o por internet… no dan la cara. Y no hay un organismo gubernamental que las obligue a cumplir con la ley. Es necesario entablar un juicio civil para solucionar una situación que debería resolver la Profeco al no cumplirse con el servicio”.

Este medio publicó que desde el 20 de marzo (cuando iniciaron las restricciones por la contingencia) y hasta el 21 de mayo pasado, la Profeco realizó 65 conciliaciones contra aerolíneas.

Sebastián Hernández Méndez, titular de la Procuraduría en Guadalajara, informó que reforzó la atención al consumidor durante el periodo de la emergencia sanitaria. “Del universo de las conciliaciones telefónicas con aerolíneas te puedo decir que todas han sido flexibles y, en 80%, se lograron reprogramar los vuelos, ya sea para el cambio de usuario o para el reembolso con el monedero electrónico”.

Jorge y su esposa no fueron de los afortunados que lograron un acuerdo. “Me dijeron en la Profeco que mis derechos para buscar resolver por la vía legal seguían intactos, pero no me ofrecieron asesoría”.

Sin embargo, recuerda que eso significaría pagar el servicio de abogados. “El detalle es que las aerolíneas no pierden… sólo los ciudadanos. No es justo que no existan reglamentos más estrictos que las obliguen a responder al cliente”.

Vía redes sociales, los ciudadanos han formado grupos en los que todos los días se da cuenta de los abusos de agencias de viajes o aerolíneas, pues sólo pueden contactarse mediante correos electrónicos y por teléfono, en donde pueden pasar horas o días sin que les respondan, pese a la intervención de la Profeco.

Turistas con viajes furstrados lamentan que la Procuraduría Federal del Consumidor no resuelve sus quejas. EL INFORMADOR/Archivo

Quejas

Para solicitar la intervención de la Profeco, los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono 800-468-8722.

En el caso de Guadalajara, pueden hacerlo al 333-616-7667.

También pueden ingresar al sitio http://telefonodelconsumidor.gob.mx/.

Frenan viaje de aniversario

Antes de que iniciara la emergencia sanitaria por el COVID-19, Óscar Macías y su esposa programaron un viaje por Europa para celebrar su próximo aniversario de bodas, que iniciaría el 18 de julio. Debido a la pandemia, la aerolínea de Gran Bretaña canceló los vuelos que contrataron y les dieron margen para reprogramarlo hasta 2022. Esto no sucedió con la compañía de México, la cual los obliga a cambiarlo para este año.

El vuelo adquirido es de Guadalajara a Londres.

“Íbamos a hacer un recorrido de 14 días terminando en Roma. Luego, de Roma a Londres… pero por el COVID ya me mandaron un mensaje de la empresa británica y me dijeron que mi vuelo se canceló”.

Le ofrecieron cambiarlo con fecha máxima para abril de 2022.

“Bastante tiempo para replantear el viaje… o de plano me ofrecen el reembolso, pero la aerolínea de México me dice que no, que mi vuelo sigue en pie para el 18 de julio, que porque ellos reanudan vuelos el 1 de julio… yo no puedo viajar porque es irresponsable para mi familia y para la sociedad”.

Para intentar llegar a un mejor acuerdo con la compañía local, Macías le envió una carta “con todo respeto” explicando su caso, pero recibió una negativa. “Que sus políticas son que vuele el 18… que lo más que puede hacer por mí es mover mi vuelo un año a partir de la fecha cuando la compré”.

Considera que en lo que resta de este año no se contará con una vacuna contra el COVID-19 para estar más tranquilo de viajar a otro país. “Se me hace feo, la verdad, porque no me imagino de vacaciones cuando la cosa está tan fea (por el coronavirus)”.

Señala que en México no hay leyes que protejan al consumidor. “En Europa sí existen esas leyes, por eso son más flexibles. Aquí las compañías hacen lo que quieren, y me siguen mandando sus ofertas para comprar vuelos, pero sobre mi queja sólo me ignoran”.

Aclara que todavía no acude a la Profeco porque espera llegar a un mejor acuerdo con la aerolínea.

