Caen al CURVA seis de cada 10 sancionados por alcohol-volante

De 49 mil 728 personas sancionadas en la metrópoli en los últimos seis años por conducir con niveles de alcohol por arriba de los permitidos, 31 mil 236 han sido enviadas al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA). Lo anterior significa que seis de cada 10 recibieron un arresto administrativo inconmutable de las 12 a las 36 horas.

Los otros 18 mil 492 recibieron multas económicas, que actualmente van de los 12 mil 741 a los 16 mil 988 pesos.

Los datos corresponden al periodo del 15 de noviembre de 2013 al 17 de diciembre de este año, que es el último corte otorgado por la Secretaría del Transporte (Setran) sobre el Programa Salvando Vidas.

La directora operativa de la Policía Vial, Guadalupe Rito Camarena, subraya que la mayoría de las personas que dan positivo a la prueba de alcoholemia es detectada por la noche. Por eso, este año duplicaron los módulos nocturnos durante la temporada navideña, con respecto a 2018 (pasaron de cuatro a ocho); sin embargo, en total se cuenta con 12, pues otros cuatro funcionan durante el horario diurno.

Desde principios de diciembre se eleva la estadística de personas sancionadas por el inicio de las posadas. Destaca que el operativo podría ampliarse después del 6 de enero, pero dependerá de la incidencia.

La autoridad confirma que febrero pasado fue el mes con el mayor número de retenidos (907) desde 2013, mientras que en diciembre del año pasado fue cuando se aplicaron más multas económicas (513).

Alfredo Celis de la Rosa, del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, subraya que se trata de un “excelente programa” que a la fecha ha mostrado resultados positivos. “No sé de algún caso de corrupción asociado a estos controles, realmente es un programa muy limpio”.

La reducción de accidentes y muertes es lo más positivo del operativo, según la Setran.

Las muertes por accidentes viales en los que se ve involucrado el alcohol han bajado 73.7% desde 2012. EL INFORMADOR/Archivo

Presupuesto

Durante este año, el Programa Salvando Vidas cuenta con un presupuesto de 11 millones 811 mil pesos, que se han destinado para reforzar las acciones para disminuir las muertes en accidentes con presencia de alcohol.

“Ahora soy el conductor designado de mis amigos”

“Vi el módulo del operativo cuando iba. Estaba tan seguro de que no iba borracho que pasé de regreso. Y pues que me paran y doy positivo. Ya me había pasado una vez con tres litros de ‘chelas’ y no había marcado”, recuerda Carlos, a más de un año de distancia.

La noche del 10 de mayo de 2018 salió a cenar una hamburguesa y se tomó una caguama. Después bebió un “shot” de mezcal en un bar. Luego pasó por su hermana para trasladarse a su casa. Eran cerca de las 3:00 horas del viernes 11 de mayo y conducía sobre Acueducto, cuando fue detenido en uno de los controles de revisión del operativo del Programa Salvando Vidas. “Marqué positivo, la chica (del personal que formaba parte del operativo) me dijo que, aunque me viera muy sobrio, tenía que ser procesado. Estuve media hora en el módulo, llegó la patrulla con un tipo golpeado porque se peleó con los policías y nos llevaron en menos de 40 minutos al CURVA (Centro Urbano de Retención por Alcoholimetría)”.

Aclara que no se sintió en la cárcel, pues el área donde son retenidos es un “espacio gigante” donde convives con las personas detenidas. “Cuando entré había 20 personas; cuando amaneció éramos 40. Había un tipo que estaba ‘muerto’ básicamente, que despertó hasta el día siguiente…”.

Su arresto fue de 12 horas, por lo que salió a las 15:00 horas del viernes.

Este programa contempla dos tipos de arrestos administrativos: de 12 a 24 horas a quienes tengan niveles de alcohol de 81 a 130 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, y de 24 a 36 horas a quienes den positivo a una cantidad mayor a los 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La misma sanción aplica en caso de que se niegue a que se le realice la prueba.

Aunque su hermana iba sobria, Carlos señala que el personal del operativo retuvo su automóvil, el cual recuperó hasta el martes siguiente. Pagó alrededor de dos mil 200 pesos por cuatro días de corralón y el servicio de grúa.

“Definitivamente aprendí la lección. Me advirtieron que tenía un año de revisión y que, si reincidía, me revocaban la licencia de conducir”.

A partir de esta experiencia “ahora soy el conductor designado de mis amigos. Yo lo tomé por las buenas, fue una buena lección. Cuando tengo que llevar el coche, definitivamente no tomo”.

Durante 2018, cinco mil 573 personas fueron retenidas en el CURVA.

CLAVES

Sancionan a 22 al día en promedio

Operativos. En los seis años de operación del Programa Salvando Vidas, las autoridades han sancionado a un promedio de 22 personas al día (multas y retenciones). Se trata de conductores a quienes se les aplicó la prueba de alcoholemia en alguno de los módulos de revisión.

Datos. De acuerdo con la estadística de la Secretaría del Transporte (con corte al 17 de diciembre), de 2013 a 2019 se han sancionado a 49 mil 728 personas: 31 mil 236 fueron retenidas, mientras 18 mil 492 recibieron una sanción económica.

Temporada. Tan sólo en las primeras dos semanas de diciembre de este año, 436 personas han sido enviadas al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) por conducir con altos niveles de intoxicación etílica. En comparación, en el mismo periodo de 2018 fueron 354.

Módulos. Para reforzar el operativo del Programa Salvando Vidas durante la temporada navideña, desde el pasado 2 de diciembre se instalaron 12 módulos en la Zona Metropolitana de Guadalajara: cuatro son diurnos y el resto nocturnos.

GUÍA

Sanciones

El Artículo 186 de la Ley de Movilidad indica que las personas que conduzcan vehículos bajo el efecto de alcohol o drogas serán sancionadas de la siguiente forma:

Con multa equivalente de 150 a 200 días de salario mínimo a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad superior de 50 a 80 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, o 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. También bajo el influjo de drogas.

Con arresto administrativo inconmutable de 12 a 24 horas, a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

A la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas.

Se cancelará definitivamente la licencia de conducir de la persona que, habiendo incurrido en una de las conductas sancionadas, reincida en alguna de éstas, dentro de un período de dos años contados a partir de la primera sanción. Además, ésta persona será sometida a una investigación de trabajo social y exámenes de toxicomanía y alcoholismo.

La autoridad pide a los ciudadanos no conducir aunque consuman sólo una copa o una cerveza, con la intención de prevenir accidentes. EL INFORMADOR/F. Atilano

Reportan ingeresos por 92.8 millones

Entre enero de 2013 y marzo de 2019, en Jalisco se pagaron 92 millones 883 mil pesos por multas aplicadas a conductores con resultados positivos en la prueba de alcoholemia. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Hacienda Pública, estos ingresos corresponden al pago de ocho mil 466 sanciones.

En 2013, cuando el programa se puso en marcha, la sanción más baja ascendía a nueve mil 700 pesos. La más alta era de 12 mil 934 pesos.

La directora operativa de la Policía Vial, Guadalupe Rito Camarena, reitera que la recomendación es: “Si tomas, no manejes”.

Reducen muertes

Las muertes por accidentes viales registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara, en los que se ve involucrada la mezcla de alcohol-volante, han registrado una baja de 73.7% entre 2012 y 2018. Y la estadística continúa a la baja en este año.

De acuerdo con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), durante 2012 perdieron la vida 175 personas, mientras que en 2018 se registraron 46 defunciones por estas casusas.

En este año y al corte del 15 de octubre, la Secretaría del Transporte confirma que 12 personas murieron tras participar en algún percance en el que, al menos, una persona presentaba niveles de alcohol superiores a los permitidos. Sin embargo, aún hace falta el corte de las últimas semanas del año.

Alfredo Celis de la Rosa, académico de la Universidad de Guadalajara, reconoce que hay una disminución en las tasas de mortalidad. “Es un aporte muy importante de estos operativos de alcoholimetría”.

Acentúa que deberían publicarse de manera más dinámica los datos relacionados a los lesionados para conocer si el programa también bajó esa estadística.

De enero a octubre de este año, en todo el Estado han fallecido 701 personas en los accidentes viales, de las cuales, 74 fueron por la presencia de alcohol (en un 11% de los casos).

Las autoridades estatales han reforzado los operativos del Programa Salvando Vidas durante esta temporada decembrina, tanto nocturnos como diurnos, con el objetivo de prevenir los accidentes.

Durante diciembre del año pasado se registró sólo una muerte. Esto representa la estadística más baja reportada desde 2012.

Debido a los resultados que se obtuvieron durante la temporada vacacional pasada (en los meses de diciembre y enero), las autoridades reconocieron a los 253 elementos de la Policía Vial que participaron en el programa, así como el trabajo de 28 miembros de la Dirección de Cultura Vial y nueve asociaciones civiles que colaboraron durante los operativos.

TELÓN DE FONDO

Se duplican retenidos por festejos en Nochebuena

Entre el 24 y 25 de diciembre de 2018, 27 personas pasaron la Nochebuena en el CURVA por sobrepasar los límites de alcohol permitidos para circular al volante.

El número de enviados durante esta festividad aumentó a más del doble: durante 2016 y 2017 se habían registrado sólo 11 retenidos en esa fecha.

Durante los operativos diurnos y nocturnos instalados en torno a la Nochebuena se realizaron seis mil 142 pruebas de alcoholimetría y se aplicaron 38 folios o multas. Además, se remitieron 29 vehículos y 11 motocicletas.

El acumulado registrado en torno a ese operativo, montado desde el 12 de diciembre y hasta la madrugada del día 25, registró de 80 mil 098 pruebas realizadas, de las cuales, mil 376 derivaron en multas. En esos días se detuvo también a tres personas que contaban con una orden de aprehensión, y se remitieron 479 vehículos y 328 motocicletas, recuperando sólo un vehículo y una moto.

El Gobierno informó que los puntos en los cuales se tuvo una mayor incidencia de conductores retenidos por conducir bajo los efectos del alcohol, fueron los ubicados en Periférico y calzada Independencia, Lázaro Cárdenas, González Gallo y Juan Pablo y Circunvalación.

Los operativos diurnos tienen el defecto de causar embotellamientos. EL INFORMADOR/F. Atilano

LA VOZ DEL EXPERTO

Recomienda reforzar estrategia

Alfredo Celis de la Rosa (del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud).

Aunque el Programa Salvando Vidas muestra “muy buenos resultados”, Alfredo Celis de la Rosa destaca que las autoridades podrían reforzar algunas acciones tanto operativas como preventivas.

En primer lugar, dice, sería útil que se “salgan del machote inicial” y que los operativos se realicen con efectividad sólo durante la noche. Considera que se deben hacer ajustes en el horario diurno. “En el día crea muchos problemas de vialidad, pero a lo mejor habría que hacer un poco el trabajo para agilizar los flujos porque se convierten en verdaderos tapones cuando la gente quizá tenga prisa por llegar a su trabajo o alguna actividad. Ahí tendría una oportunidad”.

Aclara que el aumento de módulos y elementos que participan en los operativos de revisión durante el horario diurno podría continuar siendo por temporadas, aunque también podría aplicarse de manera sorpresiva en periodos que no precisamente se consideran problemáticos, “para ver cómo está el consumo de alcohol fuera de temporadas. No quiere decir que lo hagan todo el tiempo, pero podría darnos una sorpresa en cuanto al consumo de alcohol”.

El académico remarca que también se le podría poner atención a otros temas preventivos relacionados a la mezcla alcohol-volante, como la vigilancia del uso del cinturón de seguridad. “Aunque se ha incrementado el número de personas que usa el cinturón de seguridad de una manera importante, hay conductores que no lo utilizan. Y particularmente hay usuarios en la parte trasera del vehículo que no lo usan”.

El aumento en el uso del cinturón, explica, ayuda a que disminuyan las lesiones en las colisiones. “Eso quiere decir que el comportamiento de la población puede cambiar. Que la población puede tomar conciencia de lo que puede hacer por su parte. Hay que reforzar la parte de la educación”.

Añade que se pueden poner en marcha campañas para generar conciencia en la población sobre la importancia de no conducir un vehículo en estado de ebriedad y evitar el uso del celular mientras se conduce.

