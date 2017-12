Cae la importación de árboles de Navidad; tapatíos aún los prefieren

Maricela y Pedro acudieron al Parque El Refugio el pasado 13 de diciembre a comprar un árbol navideño. Ellos optaron por uno importado de aproximadamente 1.50 metros de altura por el que pagaron 600 pesos.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde 2010 hasta la fecha han llegado al país siete millones 512 mil árboles navideños de origen estadounidense.

Sin embargo, mientras en 2014 se alcanzó una cifra récord con el arribo de un millón 116 mil 555 ejemplares de siete especies distintas, este año apenas se registraron 439 mil 757.

A pesar de este fenómeno, vendedores del tianguis de El Refugio, del parque Morelos y en el estacionamiento del Estadio Jalisco explicaron que ofrecen principalmente árboles traídos desde Oregon porque cumplen con las características que buscan los tapatíos, principalmente el aroma y la forma.

“A mí me gusta mucho el olor de los árboles de Navidad naturales. Me recuerdan mucho a mi infancia, por eso no compro artificiales. Así trato de continuar con la costumbre que mis padres me inculcaron en la infancia. Lo hacemos año con año desde entonces”, destacó Édgar Miranda, otro comprador.

La titular del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado (Fiprodefo), Gabriela López Damián, resaltó que las personas prefieren los árboles extranjeros a pesar de que los que crecen en el país y en el Estado tienen la misma calidad. La funcionaria explicó que Jalisco cuenta con una producción actual de 27 mil ejemplares en municipios como Tapalpa, Mascota y Zapopan. De esta cantidad, sólo dos mil fueron puestos a la venta en 2017.

“El árbol de aquí viene muy flaquito, pobre del follaje...”

Durante un recorrido por diversos tianguis, se comprobó que los tapatíos buscan ejemplares extranjeros. EL INFORMADOR/F. Atilano

A pesar de que la titular del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado (Fiprodefo), Gabriela López Damián, señaló que los árboles navideños que se producen en el país tienen la misma calidad que los importados, Rosa Márquez, comerciante que ofreció ejemplares en la explanada del Estadio Jalisco, explicó que los compradores no buscan los que crecen en territorio nacional.

“Desgraciadamente el árbol de aquí viene muy flaquito, pobre del follaje y no tiene aroma. Por eso la gente no lo compra. Sí nos dicen que van a verlos, pero no les llena el ojo ni el olfato”, destacó la vendedora.

Durante un recorrido que llevó a cabo este medio de comunicación por algunos tianguis navideños de la ciudad se comprobó que, al igual que Rosa, Luis Rodríguez coincidió en que el aroma es una de las características especiales que buscan los clientes cuando escogen un árbol.

Luis, cuyo puesto se ubicó en el tianguis del parque El Refugio, comentó que a las personas les interesa la frondosidad y frescura, propiedades que tienen los que él trae desde Oregon, Estados Unidos.

“De este tipo de árbol no hay aquí, sí hay mucho árbol que se da en Michoacán o en otras partes de México, pero no huele y está un poco deforme”, dijo.

Al respecto, José María Chávez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), resaltó que los árboles que entran en el país desde Estados Unidos y Canadá tienen una mejor imagen, pues estos países cuentan con las condiciones climatológicas adecuadas para su crecimiento. Acentuó que debido al frío tienen mejores color, aroma y follaje.

El también especialista en plantaciones y viveros forestales agregó que México, que tiene un clima más templado, adquirió experiencia para tratar este tipo de ejemplares y los que crecen en Guanajuato, Puebla, Veracruz y Michoacán han mejorado su apariencia.

Antes de adquirir un árbol de Navidad, los tapatíos se fijan en su olor, frondosidad y frescura. EL INFORMADOR/A. Atilano

IMPORTACIÓN

En siete años, llegan 7.5 millones de árboles de Navidad desde EU

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre 2010 y 2017, siete millones 512 mil 675 árboles de Navidad naturales han sido importados desde Estados Unidos hacia México. Cerca de 50% corresponde a ejemplares de la especie abeto de Douglas, seguido por la especie abeto Azul, con 41%; el resto lo completan abetos de Normandía, de Fraser, de Vancouver y alpinos.

Deben cumplir la norma

Los ejemplares que entran a México deben cumplir con la NOM-013-SEMARNAT, que establece los procedimientos de regulación fitosanitaria para la importación de árboles de Navidad naturales. El objetivo es impedir la introducción y diseminación de plagas o insectos perjudiciales para las personas, la flora y la fauna del país.

Árboles importados desde 2010 Año Árboles importados 2010 974,378 2011 1,086,850 2012 1,084,521 2013 1,096,510 2014 1,116,555 2015 985,610 2016 728,494 2017 439,577

Árboles rechazados Año Árboles rechazados 2010 1,672 2011 4,070 2012 3,584 2013 8,744 2014 6,472 2015 18,164 2016 30,887 2017 9,412

Lugares en los que se ofrecieron árboles de Navidad naturales:

Parque El Refugio

Parque Morelos

Parque Ciudad de Guatemala

Las Fuentes

Unidad Administrativa Las Águilas

López Mateos, a la altura de El Palomar

Revolución y Olímpica

Estacionamiento del Estadio Jalisco

Río Nilo, a la altura de la Plaza Altea

Mercado de Abastos

Alguno viveros de la ciudad

Municipios aumentan recolección

Los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque cuentan con campañas de recolección de árboles de Navidad para impedir que estos sean tirados a la vía pública o los utilicen como combustible.

Con estas medidas se busca que los ejemplares sean transformados en composta o “mulch” (troncos secos que se colocan sobre espacios de áreas verdes como camellones y jardineras).

Durante este año, las administraciones de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco recolectaron seis mil 850 árboles de Navidad. En 2016 reunieron cuatro mil 600.

Las acciones para recuperar los ejemplares se realizan a principios de enero, luego de que concluye la temporada navideña. Zapopan y Tlajomulco suelen otorgar a cambio una planta o árbol de ornato, según la preferencia de los ciudadanos.

Los árboles de Navidad naturales representan un beneficio ambiental y económico para la sociedad. Los gobiernos de la ZMG tienen programas para deshacerse de ellos de manera adecuada. NOTIMEX/Archivo

Destacan beneficios de ejemplares naturales

Para José María Chávez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los árboles de Navidad naturales representan un beneficio ambiental y económico para la sociedad.

El especialista en plantaciones y viveros forestales explicó que al plantar este tipo de ejemplares se devuelve la capacidad productiva del suelo en el que se desarrollan (generalmente en terrenos que no eran utilizados para cristalizar otro tipo de vegetación), se evita el azolve de los cuerpos de agua de dichos terrenos, disminuye el riesgo de erosión, se recupera la flora y fauna de los espacios y se tiene una mejor condición del aire.

En el aspecto socioeconómico, señaló que la producción de este tipo de árboles ayuda al crecimiento del capital, principalmente de las zonas rurales, pues es el sector el encargado de dar atención y mantenimiento a su crecimiento, protegerlos de las plagas y cuidar que tengan el follaje y color adecuado para su venta. También promueve los empleos de quienes los retiran, los transportan y de quienes se encargan de su comercialización.

Por su parte, Lydia Hernández, académica de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), manifestó que si bien consumir árboles de Navidad naturales apoya a la mejora del medio ambiente y la economía, falta responsabilidad por parte de los consumidores para que le den a los ejemplares el tratamiento adecuado una vez que se sequen y no terminen en la vía pública ocasionando daños al medio ambiente.

“Los ayuntamientos tienen varios años implementando campañas de recolección en las que reúnen los árboles secos y los convierten en composta o en una cobertura que se coloca en las áreas verdes para que no se levante el polvo. El problema está en que no nos queremos molestar para llevarlos y estas campañas no van a funcionar mientras el ciudadano no se haga responsable de los daños ambientales esto puede ocasionar”, dijo la especialista.

Recomendaciones

De acuerdo con el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado (Fiprodefo), estas son las recomendaciones que debe seguir todo aquel que desee adquirir un árbol de Navidad natural: