Cae edificación de vivienda en Jalisco

La edificación de casas nuevas se desplomó 30.8% en Jalisco en 2019.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), el año pasado se construyeron 27 mil 724 viviendas, una cifra notablemente menor a las 40 mil 068 que fueron edificadas en Jalisco durante 2018.

Diego López de Lara, presidente de Canadevi Jalisco, explicó que el cambio de administración y la instauración de nuevas políticas federales provocaron la caída del sector en la producción de vivienda nueva.

“La realidad es que 2019 para Jalisco fue muy malo. Tanto en colocación de créditos como en construcción, tenemos un déficit”, dijo.

Desde octubre, este medio documentó que los apoyos del Gobierno federal para la vivienda se fueron a la baja desde el primer semestre, y que Jalisco era uno de los puntos más afectados de todo el país.

El rubro más afectado es la vivienda popular; es decir, la que se destina a los trabajadores de Jalisco que menos salarios ganan y que se otorga con un subsidio.

Según datos de la Canadevi, entre enero y diciembre de 2019 apenas se construyeron nueve mil 792 viviendas de tipo social en la Entidad. Esto es, una cantidad 62% menor si se compara con las 25 mil 861 que se edificaron en 2018. La caída, según esas cifras, fue alta.

Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Jalisco, coincidió en que fue un año “atípico y negativo” para los empresarios del ramo.

“El tema de vivienda es un tema crítico para Jalisco. A nivel federal, todas las políticas que se están implementando están afectando de manera significativa. Es una tarea que tenemos ahí, y que conjuntamente con la Canadevi, tenemos que trabajar muy fuerte para buscar una solución, porque no veo una respuesta inmediata”.

Desde el sexenio de Vicente Fox, y todavía con mayor fuerza durante el periodo de Felipe Calderón, la estrategia de colocación de créditos para vivienda en México creció exponencialmente. El 9 de mayo de 2012, el propio Calderón aseguró que “nunca antes en la historia de México se había contado con una política de vivienda tan eficaz, tan incluyente y tan exitosa como la impulsada en las dos últimas administraciones”.

El año pasado se construyeron 27 mil 724 viviendas, una cifra notablemente menor a las 40 mil 068 que fueron edificadas en Jalisco durante 2018. EL INFORMADOR/Archivo

Los apoyos, al mínimo

Construcción de vivienda nueva 2018 40,068 2019 27,724

Construcción de vivienda de interés social 2018 25,861 2019 9,792

Nuevas políticas de vivienda causaron desplome en créditos

Diego López de Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), aseguró que la disminución en la edificación y entrega de vivienda durante 2019 se debió al cambio de administración federal y a las nuevas políticas públicas en la materia. Añadió que en esta ocasión el problema “se agudizó”.

“Definitivamente fue un año en el que los datos no nos favorecieron. Todos los años de cambios de sexenio son diferentes. Este, especialmente, porque hubo un cambio más profundo y vamos a ver una baja importante. Las cifras van a andar por el orden de 30% a 40% en disminución de créditos”.

El representante del sector lamentó que la situación más grave está en la vivienda económica, pues ésta se desplomó por los cambios que hubo en la política de apoyos. “Estamos muy atentos y trabajando de una manera muy propositiva para ver cómo sí podemos revertir este año, que no fue nada bueno para nosotros”, agregó.

Sobre el aumento en los índices de cartera vencida, López de Lara explicó que éste siempre estará ligado al estancamiento de los salarios del trabajador.

“Sí nos pega porque perdemos incertidumbre para que la gente se anime a comprar una vivienda. Entonces, estamos (revisando) muy de cerca para ver que la nueva política de vivienda pueda despegar”.

Lamentó, además, la caída en la edificación de vivienda subsidiada, pues ésta registró un desplome de 62 por ciento. Y esto es grave, pues “70 por ciento de la necesidad de vivienda es vivienda económica y este año ha sido muy complicado en este sector. La vivienda económica es la que menos se desplazó y, para 2020, es la que más nos preocupa porque es una necesidad importantísima y el no hacerlo traerá consecuencias enormes”.

El dirigente de los desarrolladores solicitó al Gobierno federal acelerar los apoyos para que este año pueda detonar la construcción y colocación de vivienda económica.

…Pero se endeudan más

Además de la caída en entrega de vivienda de interés social, durante 2019 los trabajadores que ya cuentan con un crédito se atrasaron en sus pagos.

La cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Jalisco aumentó de 5% a 5.3% del total de las cuentas en octubre de 2019 con respecto al mes inmediato anterior.

Ese indicador es, además, superior al de octubre de 2018, cuando se tenía una cartera vencida de 4.3 por ciento.

Sin embargo, en el comparativo nacional Jalisco salió mejor librado por el porcentaje de cuentas con pagos atrasados, pues la media fue de 6.4 por ciento. La cartera vencida de 5.3% de Jalisco ubicó a la Entidad en el lugar 25 de 32.

Nora Ampudia, catedrática de la Universidad Panamericana (UP), explicó que el aumento en la cartera vencida se debe a la precarización del salario de los trabajadores.

“Aumentó la tasa de desempleo y algunos trabajadores sacaron recursos de sus Afores; otros no han podido pagar sus créditos. El proceso de precarización laboral no se ha detenido; a los trabajadores no les alcanza el salario, cada vez tienen menos prestaciones, como bonos de productividad, puntualidad y aguinaldo”.

Insuficiente, aumento al salario mínimo

Para Nora Ampudia, de la Universidad Panamericana (UP), el reciente incremento al salario mínimo servirá de poco para pagar las deudas que mantienen los trabajadores, ya que la mayoría de los ingresos se destina a las necesidades básicas: alimento y vestido. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó aumentar de 102.68 pesos a 123.22 pesos diarios las percepciones mínimas para 2020.

Esta década, el Sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara registró un incremento exponencial en el desarrollo de vivienda. Tlajomulco es un ejemplo de ello. EL INFORMADOR/Archivo

Una realidad que debe modificarse

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) lamentó la caída en la colocación de créditos para vivienda que afectó, principalmente, a los trabajadores que menos ingresos perciben.

“Desde Coparmex veníamos diciendo que el Infonavit trabajaba de manera positiva, pero con la llegada de la nueva administración el Gobierno federal limitó este subsidio y, obviamente, esto frenó la colocación de más créditos”, dijo Mauro Garza Marín, presidente del organismo.

El líder del sindicato patronal dijo que, ante los resultados en colocación de créditos de 2019, se tiene una deuda con los trabajadores.

“Los trabajadores necesitan esa vivienda, por eso estamos dialogando con el Gobierno federal para resolver la problemática, que no solamente afectó a Jalisco”.

Añadió que la decisión del Gobierno federal de excluir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el Programa de Acceso al Financiamiento a Soluciones Habitacionales afectó gravemente a los trabajadores formales, especialmente a los que ganan menos de dos salarios mínimos.

“Los resultados han sido muy negativos. Al eliminar este subsidio que respaldaba a los trabajadores, el Programa de Vivienda Social de Infonavit ha caído 38%, generando un desplome en el sector de la construcción y la pérdida de miles de empleos”.

Esa decisión, apuntó, ocasiona falta de soluciones habitacionales, lo que compromete la adecuada planeación urbanística y el desarrollo de comunidades funcionales.

Por ello, la Coparmex pidió que se reasignen a nivel nacional por lo menos siete mil millones de pesos del presupuesto 2020 a los programas en materia habitacional, y así puedan ser utilizados como un complemento a los créditos que otorgan el Infonavit y el Fovissste a sus derechohabientes de más bajos ingresos.

“Esta medida no sólo permitiría la construcción de hasta 72 mil viviendas sociales, sino que impulsaría la reactivación de la economía y la generación de empleos”.

Hasta 60 mil pesos de préstamo

Al iniciar la administración de López Obrador, el programa de subsidio a la vivienda económica, mediante el cual se apoyaba con hasta 60 mil pesos, se detuvo. La administración pasada destinó 10 mil millones de pesos para este fin en 2018.

Tlajomulco frena urbanización

Política. En Tlajomulco de Zúñiga, uno de los municipios que más crecimiento ha registrado en la última década, se frenó el otorgamiento de licencias para nuevos desarrollos. En ese municipio tradicionalmente se construía la mayor cantidad de casas de interés social de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Decisión. Gustavo Alejandro Rivera Mendoza, coordinador general de Gestión Integral de Tlajomulco de Zúñiga, explicó que se determinaron frenar los trámites para revisar cada uno de los desarrollos, ya que se comenzaron a construir fraccionamientos de una manera irregular sin infraestructura y sin orden.

Realidad. Por este motivo, actualmente en ese municipio se trabaja en las políticas para la construcción de nuevos desarrollos y se modifica toda la normatividad, como los reglamentos y planes municipales. Esto para evitar la problemática de años anteriores, cuando se edificaron fraccionamientos con servicios limitados.

Abandono. El Inventario Nacional de Vivienda establece que en Tlajomulco existen 68 mil 758 casas deshabitadas, mismas que lo colocan en el tercer lugar nacional. “Estamos sentados con los desarrolladores, viendo como sí podemos hacer frente al problema y la necesidad de vivienda social, pero sin poner en riesgo la garantía del hábitat de los habitantes”, dijo Rivera.

Programa extraordinario en Tlajomulco

En Tlajomulco de Zúñiga se lanzó el programa Renta Tu Casa, mediante el cual se otorgan apoyos para que los trabajadores renten una vivienda si no la utilizan, y gracias a esta estrategia ya se colocaron 50 casas. “Tenemos presupuesto para llegar a un aproximado de 400. Nosotros le garantizamos el pago al propietario y se la damos a un inquilino para que pueda gozar de las bondades de este programa”, dijo Gustavo Rivera, coordinador de Gestión Integral de Tlajomulco.

La Canadevi señala a la nueva administración como responsable de una menor entrega de créditos. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

Más propuestas; menos enfrentamientos

Flavio Torres Ramírez, desarrollador de vivienda y expresidente de Canadevi Jalisco, consideró que para el sector de la construcción de vivienda es necesario “poner atención y ser más creativo” a fin de lograr más comunicación y trabajo con el Gobierno federal.

“Hay que ser más creativos y sumarnos a las filas para hacer propuestas; no de enfrentamientos”, sostuvo.

Lo mismo se necesita, añadió, para acercarse a las autoridades estatales y así las tres partes impulsen los programas de apoyo a la vivienda y corrijan lo que se hizo mal en el pasado.

“Es el primer año de un equipo nuevo, totalmente diferente a lo que venían operando. Entonces, yo sí quisiera darle el beneficio de la duda para que puedan ellos darle la vuelta. Sucede tradicionalmente que siempre nos atrasamos un poco, pero hoy es más marcado definitivamente”.