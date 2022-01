COVID pega a más de 3 mil burócratas en Jalisco

El alza de casos de COVID-19 también merma a funcionarios públicos en Jalisco. En las primeras semanas del año suman alrededor de tres mil 428 contagiados, según información de las dependencias estatales y municipales.

Personal médico, policías y burócratas son parte de los infectados. Los trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Jalisco tienen la mayor afectación con 801 contagios. En la plantilla de los Hospitales Civiles hay por lo menos 355.

El gobernador de Jalisco informó ayer que dio positivo al virus. Refirió que parte de su equipo también se contagió.

En los Ayuntamientos, Tonalá reportó 600 casos, que representan una afectación del 30% de su plantilla, pero negó que eso implique el cierre de áreas.

Guadalajara notificó que 438 empleados han dado positivo al virus. También descartó que eso merme la operatividad.

Aunque continúa con clases virtuales y actividades a distancia, la Universidad de Guadalajara (UdeG) informó sobre 564 empleados afectados por el virus. Detalló que mantiene baja presencialidad en áreas administrativas y que se trabaja con sistema de guardias, sin algún cierre o suspensión total de labores.

Las Policías Municipales en la metrópoli han reportado 335 elementos que dieron positivo al virus (la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad de Jalisco no proporcionaron información al respecto).

En el Poder Judicial del Estado, personal y abogados litigantes comentaron que la enfermedad provocó el ausentismo de trabajadores en los juzgados, lo que genera retrasos en el desahogo de los juicios.

En el Congreso se reportó casi un centenar de casos, incluidos nueve legisladores.

En Tonalá, a los servidores públicos afectados se les dan cinco días de permiso y si luego de ese plazo persisten los síntomas proceden a la incapacidad. EL INFORMADOR/G. Gallo

Sector salud y Tonalá, con más enfermos ante la crisis sanitaria

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco tiene 801 trabajadores contagiados con el virus, el dato más alto reportado por dependencias estatales y municipales. Mientras que el Ayuntamiento de Tonalá se ubica como el municipio metropolitano que más casos de COVID-19 reporta entre el personal, con picos de hasta 600 empleados contagiados.

Vía el área de Comunicación Social del municipio, se informó que a los servidores públicos afectados se les dan cinco días de permiso y si luego de ese plazo persisten los síntomas proceden a la incapacidad.

Descartaron que la ausencia de personal haya implicado el cierre de alguna área porque éstas han sido escalonadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tlaquepaque notificó que aunque 67 empleados municipales han sido afectados por el nuevo coronavirus esto no causa problemas en la operación de áreas administrativas.

El gobierno municipal informó que redoblaron las medidas sanitarias y labores de limpieza en todas las áreas, principalmente en donde hay atención directa al público.

Contagios incrementan rezago en juzgados

El rezago de miles de expedientes generado por el cierre de juzgados estatales, durante el primer año de la contingencia sanitaria, se acrecentará ante la falta de personal con el actual pico de contagios, consideraron abogados.

“La actividad en juzgados otra vez se redujo, por los contagios calculo que hay menos personal laborando en Ciudad Judicial y eso retrasa procesos. Se hace la sanitización de juzgados y se retira a todas las personas y empleados durante al menos hora y media. Ahorita un trámite que te llevaba minutos te puede llegar a tardar dos horas o más y con eso se alargan todos los procesos”, explicó Víctor Hugo Hernández, representante de la comunidad de abogados independientes.

Por su parte, José Luis Tello Ramírez, secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, lamentó el retraso y la apatía para implementar una plataforma digital que permita realizar consulta de expedientes vía internet. Consideró que esa medida bajaría la afluencia de personas en juzgados y el riesgo de más contagios. “No quieren meter una plataforma digital, porque les afecta su negocio de estacionamiento en Ciudad Judicial ”, dijo.

Personal del Poder Judicial estatal consultado refirió que registran de dos a tres contagios por juzgado, sin que haya un cierre total de actividades. Se solicitó el reporte de casos al Consejo de la Judicatura del Estado pero no proporcionó información.

Congreso padece brote de virus; casi no hay sesiones legislativas

Luego de un periodo inhábil de tres semanas, las actividades en el Congreso del Estado comenzaron este 2022 mermadas por las decenas de contagios de SARS-CoV-2 que afecta al personal.

La actividad legislativa está semiparalizada ya que en las primeras tres semanas del año el pleno del Poder Legislativo no ha sesionado y sólo se han realizado tres reuniones de comisiones legislativas. Hasta el último corte se informó que iban 90 trabajadores afectados por el virus entre ellos nueve legisladores. Afirmaron que la mayoría de los cuadros fueron leves.

Resultaron afectados por el virus la presidenta de la Mesa Directiva, Priscila Franco, las diputadas Gabriela Cárdenas, María Padilla, Claudia García y Rocío Aguilar; y los diputados Enrique Velázquez, Eduardo Ron, Julio Hurtado y Abel Hernández.

Ante el incremento de casos, la Junta de Coordinación Política acordó ajustar las medidas sanitarias en sus instalaciones. Entre otras cosas, se planteó que la Secretaría General establezca un esquema de detección oportuna del virus en sus trabajadores para evitar la propagación. Como parte de las disposiciones, se habilitó el patio central para llevar a cabo las sesiones del pleno en un espacio abierto.

Una de las medidas aplicadas fue el retiro del túnel sanitizante colocado en el ingreso principal al edificio del Poder Legislativo; por el arrendamiento de ese equipo se erogaron alrededor de 600 mil pesos.

DESCARTAN AFECTACIONES EN ATENCIÓN

Incapacitan a un centenar de funcionarios de Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que contabilizan 438 casos positivos sin que esto afecte la operatividad y los servicios que se brindan a la ciudadanía.

En el reporte detalla que sólo 105 personas cuentan con incapacidad emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que 333 más tuvieron permiso al presentar prueba positiva, expedida por una institución de salud pública o laboratorio. Precisaron que, en ambos casos, deben cumplimentar 10 días naturales de aislamiento para su recuperación.

“Se mantiene monitoreo permanente y se insta a las y los servidores públicos que al presentar cualquier síntoma no acudan a laborar”, manifestó en un comunicado.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zapopan no proporcionó información sobre cuántos casos han registrado. Sólo comunicó que no han tenido afectación en los servicios que presta el municipio.

Trabajadores de salud, quienes están en la primera línea de atención, son de los más contagiados. EL INFORMADOR/G. Gallo

EL DATO

Tlajomulco

En las primeras semanas del año, por lo menos 178 trabajadores del Ayuntamiento de Tlajomulco fueron afectados por la enfermedad, informó la administración municipal, aunque destacó que la mayoría de los casos se reportaron a tiempo y las personas se quedaron en sus casas con síntomas leves.

Como estrategia preventiva, el gobierno municipal aplica la medida de solicitar certificado de vacunación o una prueba PCR negativa al virus para poder ingresar a las oficinas de gobierno del municipio. De acuerdo con información proporcionada por la administración, el 96% de los casi cuatro mil servidores públicos ya están vacunados.

También hay policías contagiados

Policías municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara han reportado que hay al menos 335 elementos contagiados por el virus, en lo que va del año.

La mayor incidencia se registra en la corporación tapatía donde notifican 137 casos, en la plantilla de poco más de dos mil 700 uniformados. La comisaría de Zapopan registró 107 contagios entre los dos mil 670 elementos que tiene.

El virus también afecta a las policías de Tlaquepaque con 42 casos, en la corporación de Tlajomulco hay 29 eventos y la Policía de Tonalá notificó veinte.

De acuerdo con un análisis realizado por la organización Causa en Común, en anteriores olas de la enfermedad, en Jalisco resultaron infectados 319 policías y el Estado se colocó como la tercera entidad del país con más casos de coronavirus registrados dentro de las distintas corporaciones de seguridad.

SERVICIO PÚBLICO

Trabajadores con el virus Dependencia Casos Organismo Público Servicios de Salud en Jalisco 801 Ayuntamiento de Tonalá 600 Universidad de Guadalajara 564 Ayuntamiento de Guadalajara 438 Hospitales Civiles de Guadalajara 355 Ayuntamiento de Tlajomulco 178 Policía Guadalajara 137 Policía Zapopan 107 Congreso del Estado 90 Ayuntamiento de Tlaquepaque 67 Policía Tlaquepaque 42 Policía Tlajomulco 29 Policía Tonalá 20 Ayuntamiento de Zapopan Sin datos Poder Judicial del Estado Sin datos Gobierno de Jalisco Sin datos Total 3,428

CLAVES

Pasos a seguir

Protocolo. Para los casos de servidores públicos que se han contagiado recientemente, cada dependencia, en estricto apego a los lineamientos autorizados por la Mesa de Salud, determina los mecanismos para cuidar la salud de los trabajadores, garantizar la continuidad de sus labores y mantener la atención y prestación de servicios que se ofrecen a las y los ciudadanos.

Lupa. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal continúan con la estricta observación de todas las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19, referidas en los criterios y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud.

Medidas. Los lineamientos que deben aplicar son instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. Se debe verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y jabón, así como dispensadores de gel desinfectante o alcohol. Deben mantener una adecuada ventilación y permitir la entrada del sol a los espacios cerrados.

Resguardo. En los casos en que aplique el resguardo domiciliario obligatorio, se dejará que los colaboradores realicen el trabajo desde casa, si la dinámica de trabajo lo permite. También se pide evitar en la medida de lo posible reuniones en áreas cerradas con aforo mayor a 15 personas y, en su caso, se deberá mantener al menos un metro de distancia entre las personas y observar el uso de cubrebocas obligatorio.

Tiempo. El aislamiento para casos de contagiados o sospechosos de haberse infectado de COVID-19 se redujo de 14 a siete días, según el “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, de la Secretaría de Salud federal.

La mayor incidencia de policías contagiados se registra en la corporación tapatía, donde notifican 137 casos. EL INFORMADOR/G. Gallo

TESTIMONIO

“Creía que las vacunas eran artimañas, pero quedé en shock...”

Jorge Avelar, de 53 años y abogado de profesión, deseaba demandar a las farmacéuticas y a las autoridades, entre ellas a Hugo López-Gatell, por crímenes de lesa humanidad, pues pensaba que las vacunas eran sólo “artimañas” para mantener controlada a la sociedad civil.

“Yo era escéptico porque viajo demasiado y creí que uno creaba anticuerpos y posiblemente ya no afectaba el virus porque no me contagiaba ni tenía síntomas”, contó.

Pero en septiembre del año pasado, su esposa se contagió y se puso muy grave.

“El doctor dice que es COVID y me enseña las radiografías: se le veía como si estuvieran estrellados los pulmones, invadidos, era neumonía, tenía fibrilaciones”.

Recordó que su esposa fue internada en la clínica 180 del IMSS en Guadalajara, donde estuvo en un estado crítico, cercano a la posibilidad de intubación. Pese a lo ocurrido, todavía dudaba sobre la posibilidad de vacunarse. El cambio de opinión ocurrió cuando el contagio afectó a la familia de sus vecinos.

Tras ese evento se convenció y acudió a Estados Unidos a vacunarse. En su grupo de abogados había gente en contra y a favor, pero ahora supo que fue lo correcto. “Que se vacunen porque para mí ya hay certeza que tiene beneficios y no te perjudica”.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de la prestación de los servicios públicos en la ciudad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador