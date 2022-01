COVID: Denuncian a siete por vender certificados de vacunación falsos

La Secretaría del Trabajo lanzó un operativo contra empresas o particulares que venden certificados de vacunación contra el COVID-19 falsos o pruebas de laboratorio, con la intención de que los consumidores que no han recibido las dosis contra el nuevo coronavirus puedan divertirse en antros, casinos, estadios y eventos masivos, entre otros. Por lo pronto están identificados siete que ofertan estos documentos apócrifos.

“Son siete denuncias presentadas” ante la Fiscalía General de Jalisco, indica Marco Valerio, secretario del Trabajo en el Estado. Cinco ofertan los certificados de vacunación y las pruebas a través de Facebook y otros dos por WhatsApp. “De manera masiva se ofrecen”.

Ayer comenzaron las nuevas restricciones para reducir la ola de contagios en Jalisco y los que asisten a estos establecimientos deben portar cualquiera de los documentos oficiales. Ante las acciones de la Secretaría, el próximo viernes se tendrá más información del operativo contra este “mercado negro”, por lo que se acompañarán de la Policía Cibernética de la Fiscalía para ubicar y sancionar a los que abusan de la pandemia. “Hará lo conducente para conocer quién está detrás”.

La alteración o la falsificación de la prueba de laboratorio para “demostrar” que la persona es negativa al nuevo coronavirus será sancionada de dos a seis años de prisión, según el Código Penal del Estado.

Sin embargo, el castigo por la falsificación del certificado de vacunación emitido por la Secretaría de Salud federal se eleva de cuatro a ocho años.

Destaca que el Gobierno de Jalisco anunció que alista una aplicación para tener un certificado de vacunación de origen estatal.

Por otra parte, Marco Valerio confirmó que en las dos primeras semanas se han disparado las incapacidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco. En la primera quincena del año se emitieron 12 mil 500, una cifra inédita detonada por la pandemia.

Lo anterior coincide con el relanzamiento de la página https://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso, que facilita la entrega de la incapacidad por internet, con la intención de evitar que los derechohabientes acudan a los hospitales y puedan contagiarse.

Asistentes al estadio de Charros presentaron sus certificados de vacunación, como indicaron las autoridades. EL INFORMADOR/G. Gallo

TELÓN DE FONDO

Profeco debe vigilar costo de pruebas

Laboratorios privados podrían abusar en el costo de pruebas confirmatorias de COVID-19. En ese supuesto, el diputado de Morena Óscar Vásquez Llamas presentó un punto de acuerdo legislativo, solicita al delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, Sebastián Hernández Méndez, y al secretario de salud del Estado, Fernando Petersen Aranguren, que en el ámbito de sus atribuciones, vigilen que no existan aumentos excesivos en los precios de las pruebas, y en su caso, emprendan acciones para sancionar a quienes realicen los incrementos.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 10 BIS, establece la prohibición expresa de subir injustificadamente los precios en contexto de fenómenos naturales, meteorológicos y contingencias sanitarias.

Aseguró el legislador que “el aumento excesivo de los precios en las pruebas de detección COVID en el contexto de la emergencia sanitaria, es un supuesto que enmarca perfectamente como casos particularmente graves contemplados en la ley, toda vez que se trata de productos o servicios que por las circunstancias del mercado, el aumento de sus precios estarían afectando a un grupo de consumidores, además que los proveedores estarían aprovechando la escasez o la dificultad de abastecimiento de un bien o en la prestación de un servicio, por lo que podrían ser acreedores de sanción”.

El diputado lamentó que el Gobierno estatal no haya contemplado, entre las acciones para enfrentar el actual aumento de casos, la vigilancia a establecimientos que comercian a precios excesivos con los insumos médicos en la emergencia sanitaria.

El IMSS realiza 4 mil 300 pruebas cada día

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco exhorta a los derechohabientes a seguir tomando medidas preventivas para evitar contraer COVID-19.

El supervisor de Medicina Familiar de la institución, Ismael Herrera Franco, reitera que se debe conservar el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia (con un mínimo de 1.5 metros de distancia), lavarse las manos frecuentemente, sanitizar constantemente áreas de trabajo, desinfectar superficies y utilizar alcohol gel al 70% y evitar lugares concurridos.

También hace un llamado a la población a cuidarse de los cambios bruscos de clima, a abrigarse, utilizar ropa térmica, alimentarse sanamente priorizando el consumo de vitamina C, y no saludar de mano o beso; ante las bajas temperaturas que se registran. Expresó que la mejor defensa es completar sus esquemas.

Herrera Franco asegura que las manifestaciones más típicas del COVID-19 son: fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, dolor de cabeza, molestias en general, en algunos casos diarrea, dificultad para respirar, y dolor en el pecho.

“En caso de tener sospecha de la enfermedad o de realizarse la prueba COVID-19, resultar positivos al virus y no presentar síntomas graves de la enfermedad, el derechohabiente puede optar por solicitar su Permiso COVID-19, 3.0 mediante la aplicación IMSS Digital o por medio de la página web del Seguro Social”, dijo esto en el enlace http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso. Este documento, recordó, es legal y debe ser autorizado en los centros laborales.

En total, el IMSS Jalisco cuenta con 114 clínicas de Primer Nivel donde se otorga atención prioritaria a pacientes con síntomas graves de COVID-19.

Al día, los módulos MARSS realizan más de 4 mil 300 pruebas para el diagnóstico del COVID-19. En 23 UMF del IMSS Jalisco se cuenta con MARSS las 24 horas del día, de lunes a domingo.

Precisó, que se cuenta con un código QR al ingreso de las unidades, además del sitio web https://testcoronavirus.imss.gob.mx/webcovid19/, para identificar si sus síntomas requieren atención médica en el módulo MARSS y así evitar desplazamientos o filas.

Una vez contestado, y en caso de presentar síntomas de coronavirus, se realizará al usuario una prueba rápida; en caso de resultar negativo, la persona podrá retirarse a su domicilio; si el resultado es positivo, se le derivará con un médico para valoración, quien determinará si debe cursar su enfermedad en casa u hospitalaria.

El diputado morenista Óscar Vásquez presentó un punto de acuerdo legislativo para evitar presuntos abusos de laboratorios privados. EFE/A. Coelho

ESQUEMAS

Vacunas contra COVID-19 que se aplican en Jalisco

Pfizer BioNtech: Aplicación de dos dosis, con diferencia de entre 21 y 45 días entre una y otra, con eficacia del 95% en la prevención de casos.

AstraZeneca: Requiere de dos dosis, con una separación de entre 28 y 84 días, entre cada aplicación; eficacia superior al 90 por ciento.

Cansino: Una sola aplicación y ha mostrado que previene el 95.47 por ciento de los casos graves y el 100 por ciento de las hospitalizaciones.

Sinovac: Requiere de la aplicación de dos dosis, con un intervalo de entre 28 y 35 días; eficacia del 91.25 por ciento

Moderna: Efectividad del 93% a seis meses después de su aplicación. Son dos dosis.

Hospitales Civiles mantienen baja ocupación

Espacio. Los Hospitales Civiles de Guadalajara mantienen el número de camas destinadas a pacientes con COVID-19, pese al aumento de contagios en la ciudad. El titular de la Coordinación General de Epidemiología, Mario Márquez Amezcua, explicó que los 47 pacientes que atienden actualmente representan 5.7% de las 817 camas generales que pueden llegar a habilitar en caso de requerirse.

Récord. Mario Márquez Amezcua recordó que el mayor número de pacientes COVID lo tuvieron el 16 de agosto de 2021, con 260 personas internadas. Los HCG llegaron a 200 hospitalizados el 20 de enero del 2021, durante la primera ola de contagios.

Vacuna. El especialista Márquez Amezcua insistió en la importancia de la vacunación para prevenir cuadros graves, sin importar .

Riesgo. 96 de cada cien personas que llegan al hospital no están vacunadas o no tienen su cuadro completo. Mientras que 98 de cada 100 fallecidos por COVID, no habían recibido el biológico.

Mortal. “Si ómicron o la variante delta, la que sea, encuentra una persona no vacunada con factores de riesgo es probable que termine en el hospital y tiene mayor riesgo de que muera. Se deben aprovechar las campañas de vacunación y seguir manteniendo las medidas preventivas que ya conocemos”, comentó.

Graves. El médico explicó que los casos de vacunados que se complicaron fueron porque presentaban otras enfermedades que agravaron su situación.

Habilitan la plataforma

La Secretaría de Salud Jalisco abrió la plataforma de citas para vacunar a rezagados desde las 2:40 de la tarde de ayer viernes en el portal https://vacunacion.jalisco.gob.mx/

En redes sociales anunció que las citas para primeras y segundas dosis, además del refuerzo de vacuna para los adultos mayores, ya están disponibles dentro del AMG.

Hace una semana, la directora de Determinación social, María Elena Pajarito, informó que ya alistaban una nueva jornada para vacunar a los rezagados, que suman al menos 1.3 millones de jaliscienses.

La presentación de comprobantes de vacunación o prueba de COVID negativa va dirigida a los lugares que con licencia de restaurante bar actúan como antros. EL INFORMADOR/G. Gallo

Restaurantes tradicionales no pedirán comprobante

Ayer viernes comenzaron a operar las nuevas medidas en Jalisco para evitar contagios de COVID-19. Antros, bares, restaurantes-bares y casinos, entre otros establecimientos, deberán pedir a mayores de 18 años el certificado, comprobante de vacunación o prueba PCR negativa, para poder ingresar.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, dijo que los restaurantes tradicionales no deberán pedir ninguno de estos comprobantes, pues la medida sólo es aplicable a aquellos establecimientos que concentran aglomeración de personas por no tener espacio suficiente entre las mesas.

“Sólo aclarando, los restaurantes tradicionales llamados de mantel, NO deberán pedir ningún certificado de vacunación o prueba, la medida obligatoria va dirigida para aquellos que con licencia de restaurante bar actúan en realidad como antros”, reiteró el alcalde tapatío a través de su cuenta de Twitter.

El munícipe también dijo que durante los operativos que montará el ayuntamiento se supervisará que los restaurantes-bares también soliciten el comprobante debido a que se tiene identificado que estos lugares aprovechan su licencia de “restaurante”, pero permiten en ellos aglomeraciones similares a las de los bares y los antros, incrementando el riesgo de contagios entre las personas que acuden a sus locales.

Los establecimientos del municipio que este fin de semana no cumplan con dichas medidas serán acreedores a un apercibimiento, sin embargo, añadió, de no cumplir con lo solicitado podrían ser clausurados a partir de la siguiente semana.

