COVID-19 en Jalisco: Farmacias irregulares que venden pruebas contra virus, sin multas

En diciembre pasado, Lourdes Reyes necesitaba saber si tenía COVID-19, pues presentaba síntomas. Compró una prueba a una conocida que tenía una farmacia y salió negativa, pero seguía con malestares. Tras dudar de su procedencia, acudió a un laboratorio a realizarse la PCR y resultó positiva.

La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) informó por Transparencia que, entre abril de 2020 y enero de 2021, efectuó mil 951 revisiones a farmacias donde pudiera existir la venta de pruebas rápidas y encontró irregularidades en 18. Aplicó ocho suspensiones y 10 aseguramientos, pero no impuso multas. Se solicitó entrevista con la Comisión, pero no respondió.

Pese a la prohibición, aplican pruebas rápidas a domicilio

ALERTA. La Secretaría de Salud informa que se aplican sólo tres tipos de pruebas para la detección del nuevo coronavirus: PCR, antígenos y serológicas, pero recomienda que sean de laboratorios reconocidos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios advierte que los exámenes “no son para uso en casa o de auto-aplicación”

A principios de febrero, Patricia comenzó con dolor de garganta, cabeza y tos, lo que le preocupó porque vive con sus papás. Por ese motivo buscó hacerse la prueba de antígenos lo más pronto posible para aislarse en caso de ser necesario.

Intentó hacerse la prueba al día siguiente, pero no tenían citas disponibles en los laboratorios privados en los que buscó. En una farmacia vio que sí había pruebas, pero cuando llegó, después de las 14:00 horas, le comentaron que la aplicación era más temprano.

Por el miedo de contagiar a sus padres, pidió ayuda en su Facebook y le pasaron el dato de una doctora que le cobraba 600 pesos por hacerle la prueba de antígenos a domicilio. “Cuando vi la cajita de la prueba era de laboratorios Roche, que sí estaba certificada”.

Aunque se aplicó otras pruebas, fue la primera que le practican en su hogar. “Todas han sido en privado porque en el Sistema Radar del Gobierno me daban como para tres días... y para ese entonces ya habría contagiado a otra gente. En otro laboratorio ubicado por Avenida Américas sí habían citas, pero fue antes de la crisis de diciembre, del oxígeno y de todo. Me las hice porque me sentía mal”.

Aunque Patricia se fijó que la prueba tuviera la certificación, no en todos los casos ocurre así. Por ejemplo, Janet Rodríguez contrató un servicio de prueba a domicilio. Cuando le comunicaron que sus resultados eran negativos, le dio desconfianza que la enfermera le dijera que todas las pruebas que realizaba salían negativas. Pagó mil 200 pesos.

Según compartió la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) por Transparencia, las pruebas de detección de antígeno del virus "no son para uso en casa o auto-aplicación por la persona enferma”.

En el documento, emitido por la Dirección de Epidemiología de la Secretaría, se indicó que la prueba de antígeno se debe realizar por personal calificado.

“El personal deberá seguir rigurosamente las indicaciones del proceso descrito en el inserto de la prueba, ya que de hacerlo inadecuadamente puede invalidar el resultado. Es necesario que las personas a cargo de las pruebas conozcan y entiendan los factores que afectan el resultado y que puedan dar lugar a resultados poco confiables”, se destaca.

En laboratorios privados, cuatro de cada 10 pruebas

Desde que comenzó la pandemia y hasta el 24 de febrero, en la Entidad se han realizado 639 mil pruebas para detectar el nuevo coronavirus.

De esa cantidad, 46.64% se realizó en laboratorios privados, 24.06% en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), 15.58% en el Sistema Radar de la Universidad de Guadalajara, 10.19% en las pruebas serológicas y 3.53% de antigénicas, según el análisis comparativo diario publicado por la UdeG.

A nivel federal existen dos criterios para la acreditación de los laboratorios que aplican pruebas PCR para la detección del COVID-19.

Uno es que los laboratorios particulares tengan reconocimiento por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Y después del 17 de abril, esta instancia dejó de dar reconocimiento a los laboratorios clínicos privados y estableció como validación que cualquier laboratorio privado que oferte pruebas de detección SARS-CoV-2 y utilice uno de los estuches comerciales, no requiere contar con el reconocimiento por parte del organismo.

Por otra parte, a nivel estatal, la Secretaría de Salud en Jalisco solicita información clínico-epidemiológica a los laboratorios privados, con el objetivo de dar seguimiento a los casos y la evolución de la enfermedad. En la página de Coronavirus Jalisco hay una lista de laboratorios que han entregado la información, aunque la última fecha de actualización fue hasta el 10 de enero del 2021.

Derivado de la actualización frecuente en la publicación del listado de pruebas, se recomienda consultar de forma frecuente el sitio web para ver los informes de cada prueba evaluada.

Sector público

Secretaría de Salud

• Teléfono: 33-3823-3220.

• Se brinda información general sobre el coronavirus y se realiza la pre-clasificación para las pruebas PCR.

• Cobertura en todo el Estado.

• Hay seguimiento a los casos positivos y sospechosos.

Universidad de Guadalajara

• Teléfono: 33-3540-3001.

• Atención a las pruebas PCR.

• Cobertura en la metrópoli y Puerto Vallarta.

• Seguimiento a los casos positivos y sospechosos.

CLAVES

Piden intervención de la Profeco

Alerta

Tras advertir que los precios de los insumos para enfermos del COVID-19 se han disparado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fortalecer sus estrategias para evitar incrementos indebidos en la venta, renta y llenado de tanques de oxígeno medicinal, así como pruebas para detectar la enfermedad.

Impulsores

La bancada del Partido Encuentro Social llamó a la Profeco para ejercer sus facultades y promover la protección efectiva de los derechos de los consumidores, ante el aumento de la demanda de medicamentos o el material médico para atender a los pacientes del COVID-19.

Vigilancia

Resaltó que se debe vigilar que las empresas acaten la ley y se eviten precios indebidos que afecten la economía de las personas que tengan algún familiar contagiado.

Análisis

El punto de acuerdo refiere que la última semana de diciembre de 2020, la Profeco realizó en diferentes Entidades federativas alrededor de 31 visitas de verificación a los establecimientos que venden oxígeno medicinal.

Resultados

Con los costos encontrados por esa instancia, se detectaron 16 incumplimientos de establecimientos, 10 resultaron con infracción y se ordenó el cierre de seis comercializadoras por no acreditar la variación que han tenido los costos de la recarga de oxígeno medicinal y venta de tanques.

TELÓN DE FONDO

Las tres

La Secretaría de Salud en Jalisco informó que en la Entidad se aplican tres tipos de pruebas para la detección del nuevo coronavirus: PCR, antígenos y serológicas.

La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad, en este caso del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

La prueba de antígenos, al igual que la PCR, se realiza mediante un hisopo, con el cual se obtiene una muestra nasofaríngea. Los resultados están listos en 15 minutos porque permiten identificar una proteína conocida como “S” o “Spike” del virus.

Aunque los resultados de la prueba PCR pueden tardar hasta 72 horas, tienen mayor nivel de especificidad y certeza.

Por otro lado, si bien las pruebas serológicas no identifican el ARN del virus como las PCR, sí detectan anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, que es otra manera de conocer si el paciente está o estuvo infectado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante las pruebas serológicas se puede calcular la cantidad de anticuerpos producidos tras la infección.

Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas de la UdeG, añade que las pruebas serológicas pueden ser cualitativas o cuantitativas.

METRÓPOLI

Relajan supervisiones

La Coprisjal detalla por Transparencia que en 2020 realizaron 584 visitas de verificación a los establecimientos de las regiones sanitarias de la zona metropolitana, un promedio de 65 al mes, ya que las supervisiones comenzaron en abril. Sin embargo, en enero de 2021 apenas efectuaron 18.

De acuerdo con la Coprisjal, estas visitas se realizan a las farmacias en las que pudiera existir la venta de pruebas rápidas.

Por otro lado, añade que han recibido dos quejas que tienen que ver con irregularidades en las pruebas: una por la inadecuada comercialización en las farmacias y otra por la comercialización de las pruebas en establecimientos de comercios de productos electrónicos.

Sobre las acciones realizadas al respecto, comparten que emitieron un aviso de “simulación y falsificación de análisis COVID-19” por parte de una persona, quien ofertaba servicios de medicina del trabajo, salud ocupacional y análisis de laboratorio a empresas.

“Sobre el particular se ha detectado que la persona implicada utiliza papelería falsificada para proporcionar reportes de resultados apócrifos (con logotipos de la Secretaría de Salud y del Laboratorio Estatal de Salud Pública, soportando por un facsímil digital de firma igualmente falsificada)”.

Agregan que la realización de los análisis simulados bajo tales condiciones representa el riesgo de obtener resultados y diagnósticos que no se apeguen a la verdad, retrasando el tratamiento adecuado de la enfermedad y poniendo en peligro la salud de la población.

La inadecuada técnica de la toma de la muestra puede poner en riesgo a las personas, de sufrir una infección o contagio.

GUÍA

Sólo con validación

A diferencia de las pruebas PCR, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, informó que las pruebas de detección de antígeno que se podrán utilizar en México serán sólo aquellas que han sido validadas a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.

Estas pruebas se pueden realizar directamente en el punto de atención de las personas enfermas, como en consultorios médicos, centros de salud y kioscos de atención, entre otros.

Los resultados se obtienen aproximadamente en 30 minutos; sin embargo, son menos sensibles que las pruebas PCR debido a que esta última detecta cargas virales menores.

Para considerar su utilidad en el diagnóstico temprano, deben tener una sensibilidad mínima del 80% y una especificad mínima del 97 por ciento.

Por otro lado, el desempeño depende de las circunstancias en las que son empleadas; es decir, que funcionan solamente cuando a la persona se le toma la muestra dentro de los primeros siete días iniciados los síntomas, pues es el periodo con la carga viral más alta.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que las pruebas rápidas de antígenos se podrán usar para la vigilancia epidemiológica del COVID-19 en las Entidades federativas.

Pero una vez que se publiquen los resultados de su evaluación, quienes estén interesados en su comercialización deben solicitar la autorización correspondiente ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Información

Contactos

• Para los resultados de la evaluación de su prueba PCR: https://bit.ly/3qs57Jn.

• Aunque en la página de Coronavirus Jalisco no existe un listado de laboratorios que ofrecen pruebas de antígenos, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica comparte este listado: https://bit.ly/3bmKE4z.

• Laboratorios privados con pruebas PCR en Jalisco: https://bit.ly/3rrZJaD.

