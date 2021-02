COVID-19: Esperan vacuna un millón de adultos mayores en Jalisco

Martha Lobato tiene 65 años. Padece diabetes, hipertensión, obesidad y asma crónica. Por ello, cuando las autoridades sanitarias anunciaron la página para registrar a personas de la tercera edad a fin de recibir la vacuna contra COVID-19, su hija Érika fue de las primeras en tratar de ingresar en ella y concretar el trámite. “Estaba muy al pendiente del registro y, en cuanto Hugo López-Gatell (subsecretario de Salud) lo anunció, empecé a navegar en la página, pero no se pudo”.

Ante las fallas que registró la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, solicitó apoyo de una amiga para concretar el registro. El miércoles, ambas lo intentaron por alrededor de cinco horas hasta que, finalmente, la plataforma arrojó el folio para considerar a su mamá en la segunda de las cinco fases del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno federal (la primera sólo incluye al sector médico que atiende la pandemia).

Martha forma parte de los 999 mil adultos mayores de 60 años y más que viven en Jalisco, según el Censo de Población 2020 del Inegi, que tendrán derecho a solicitar la aplicación de la vacuna (en la última década se tuvo un crecimiento de 327 mil personas en este grupo poblacional en el Estado).

De ese sector, cuatro de cada 10 padecen diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, mientras que casi ocho de cada 10 cuentan con afiliación a los servicios de salud.

Tras un informe de lo sucedido durante las primeras horas de operación de la página para los registros de vacunación, López-Gatell destacó que las consultas fueron de una frecuencia inusual. “Se estuvieron registrando en algún momento más de 65 mil entradas por segundo. Esto obviamente saturó el sistema”.

Quienes logren registrarse no obtendrán todavía una fecha para aplicarse la dosis, pues sólo se trata de realizar la programación. Además, serán llamados de acuerdo con los decenios prioritarios, comenzando con los de 80 años y más.

Érika reconoció que aún no tiene día para acudir por la vacuna, pero se siente tranquila de contar con el comprobante. “Puse mi número como primera opción y el celular de mi mamá para ser contactadas. Y mis dos correos electrónicos, porque mi mamá no tiene”.

Ayer, por tercer día consecutivo continuaron las fallas de la página electrónica.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que la página mivacuna.salud.gob.mx llega a registrar 65 mil entradas por segundo, lo que provoca su colapso. XINHUA

GUÍA

Pasos a seguir

Ingresar a https://mivacuna.salud.gob.mx desde cualquier navegador de internet.

desde cualquier navegador de internet. Ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Verificar que los datos sean correctos y seleccionar la opción “quiero vacunarme”.

Seleccionar la Entidad, municipio o alcaldía en que se reside actualmente (no importa si dicho domicilio no coincide con la identificación).

En caso de conocerse, añadir el dato del código postal.

Y para contactar a la persona que se registra, introducir uno o más teléfonos y correos electrónicos propios o de familiares.

En el apartado “notas de contacto” se pueden agregar detalles como el horario de preferencia para recibir la llamada o especificar si el teléfono o correo es de un familiar o alguna amistad.

Luego presionar “enviar”.

Visualizar e imprimir el comprobante en el que se indica la clave con la que dicho registro se inscribió.

EL TRÁMITE

¿Qué pasa si va a medio registro y lo saca el sistema?

Los datos se irán guardando periódicamente. Existe la posibilidad de que se pierdan algunos de los datos, pero ingresando de nuevo con su CURP estarán los datos registrados y podrán continuar el trámite hasta obtener su comprobante específico.

¿Si ya le llamaron los servidores de la Nación debe registrarse?

“No, porque si la persona adulta mayor al momento de haber recibido la llamada del servidor de la Nación le dijo: ‘Sí, sí vivo aquí y me interesa recibir la vacuna’, en ese momento ya está registrado como una persona interesada en recibirla y se generará su cita”, aclaró Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud del Gobierno federal.

¿Habrá medios de contacto adicionales a la llamadas telefónicas?

El director de Promoción de la Salud contestó que sí. “Será el correo electrónico, pero habrá mensajes SMS a los teléfonos celulares para que todos estemos al pendiente de cuándo empieza la vacunación de las personas adultas mayores... y así tener otras formas de que las personas estén atentas a los momentos en que estaremos comunicándonos con ellos a través de los servidores de la Nación”.

“Lo intentamos 50 veces… o más”

José Luis González y su esposa tardaron una hora en registrar a uno de sus papás en la plataforma para programar la vacuna contra el nuevo coronavirus en la página habilitada por el Gobierno federal. Comenzaron a intentarlo a las 9:30 de la mañana del pasado martes, cuando se dieron cuenta del anuncio.

“Es muy complicado hacer el registro. La página se satura... son como tres a cuatro pasos. De por sí en cada máquina es complicado que cargue. Y cuando carga el primer paso, es complicado que cargue el segundo”.

Subrayó que, sin exagerar, “lo intentemos 50 veces… o más. Se necesita de manera forzosa una computadora para reiniciar la página. No es una hora en terminar el proceso, es una hora de estar batallando. En un momento, dijimos: ‘Ya hay que dejarlo así’, pero decidimos volverlo a intentar”.

El primer registro que realizaron fue el de su suegro, que tiene 63 años y quien padece diabetes e hipertensión. “Sí tiene varias enfermedades crónicas, por eso nuestra intención era hacer primero el registro de él. Aunque sí vimos que no es para agendar la cita de la vacuna, consideramos que era importante hacerlo y ponerlo primero a él”.

Después continuaron con otros registros, pero cuando realizaron el trámite de su mamá, le marcó un error. Le señalaba que el CURP no existía. “La página marcaba un error que ya no permite avanzar”.

Los otros dos registros los lograron pese a que les marcaba error. “Le dábamos refrescar (actualizar), hasta que se mandó y nos generó nuestro registro, porque la página no sé si esté mal, pero falla mucho. Al final se logran hacer los registros, sí, pero es perder mucho tiempo”.

Considerando las complicaciones a las que ellos se enfrentaron, añadió, este trámite es “algo imposible” para quien no tiene acceso a una computadora e internet.

El Gobierno federal pretende vacunar a los 15 millones de adultos mayores entre febrero y marzo próximos. XINHUA

“No me carga la página”

Las fallas que se presentaron en el primer día de funcionamiento del sitio web para el registro de las personas de la tercera edad a la vacunación contra el COVID-19 provocaron que Héctor Ayala, quien vive en Zapopan, no pudiera realizar el trámite de sus papás el pasado martes.

“Desde la mañana que vi que ya se podía realizar el registro, quise registrar a mis papás, pero no me cargaba la página. Llegaba un punto en el que me aparecía todo en blanco. Ya lo chequé en varios dispositivos: en celulares, en la computadora, y en todos me aparece igual”.

Aclaró que sí sabe cómo se realiza el proceso de registro, porque en la página de Facebook vio el video que subieron las autoridades de Salud en donde explican los pasos a seguir. “Se queda cargando, pero después de mucho rato no carga y no sé qué suceda”.

Indicó que ha estado al pendiente de la información que surge sobre el tema, porque sus papás tienen enfermedades crónicas. “Mis papás tienen 60 y 63 años de edad. Mi mamá padece diabetes y mi papá tiene hipertensión. Han estado bien, no han sufrido ninguna alteración en su enfermedad ni han adquirido resfriados ni nada”.

Para evitar ser contagiados, sus papás se han cuidado al máximo durante la pandemia. “No salen para nada. Ni reuniones ni supermercado; es más, ni siquiera a la tienda de la calle donde viven. Cuando vamos a su casa, tratamos siempre de tener la forma de desinfectarnos. Somos tres hijos y dos nietos. Somos los únicos que los visitamos”.

En las fiestas de diciembre sólo se reunieron el día 24 para cenar. “El día 31 ni siquiera nos juntamos por la noche, fuimos a comer a su casa por la tarde y hasta después volvimos con ellos”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró a los solicitantes que si no concluyen el registro, los datos que se aportaron durante el proceso se guardan. Al siguiente intento les reconoce la información y, una vez llegada a la misma etapa, les permite avanzar.

SABER MÁS

El plan

El Gobierno federal programará las llamadas para establecer la fecha de la vacunación, de acuerdo con los decenios definidos como prioritarios a través del Grupo Técnico Asesor de Vacunas en México.

En el grupo de las personas de la tercera edad, se priorizarán las personas de 80 años y más, seguidas por los de 70 a 79 años. Y finalmente, de 60 a 69 años.

Entre adultos mayores, dos de cada 10 contagios

Contrajo el virus del COVID-19, pero no tiene certeza en dónde pudo contagiarse. David Martínez tiene 61 años y es diabético. En diciembre pasado viajó por trabajo a Mazatlán y, al regresar, acudió a una reunión social.

Luego presentó síntomas que se fueron agravando, pero pudo recuperarse en casa con ayuda médica.

Su hija Érika comenta que su papá estuvo delicado. En los primeros siete días desarrolló un cuadro de neumonía, sin recibir tratamiento. Logró mejorar y evitar así acudir al hospital, como lo advirtieron los médicos en algún punto.

“Regresó del viaje y el doctor dijo que a lo mejor se resfrió por el cambio de temperatura, que se le bajaron las defensas, y luego asistió a una reunión donde nadie estaba cuidándose. Él sí creía en el virus, pero bajó la guardia”.

En lo que va de la pandemia, dos de cada 10 contagiados del nuevo coronavirus corresponden a la población de 60 años y más en Jalisco, según el reporte de Radar Jalisco de la Secretaría de Salud del Estado.

De los casos pertenecientes al grupo de la tercera edad, 10 mil 704 requirieron hospitalización. El resto fueron ambulatorios, como David.

A pesar de que David ya se recuperó del virus, su hija acentuó que le quedaron algunas secuelas.

“De pronto se agita mucho. El doctor nos explicaba que el virus le pegó de lleno en el estómago y en los pulmones. El estómago le quedó muy sensible”.

Por ello le urge registrar a su papá en la plataforma anunciada por el Gobierno federal para la vacunación contra el virus: mivacuna.salud.gob.mx.

Puntualizó que les preocupa que su mamá se pueda contagiar, debido a que padece varias enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, obesidad y asma.

“Ha sido muy estresante para todos estos meses, el hecho de que se pueda infectar”.

Cuando el señor Martínez se infectó, Érika tuvo que mudarse por un mes a otro lugar y solamente acudía a la vivienda para llevar víveres a sus papás. “Pero era casi con traje de astronauta”.

Para garantizar que sus papás queden registrados en la plataforma, declaró que ha tenido que ingresar en muchas ocasiones al sitio web. “¿Cómo se les ocurre poner una página digital para registrar a las personas de la tercera edad? Imagínate las personas que no tienen acceso a internet”.

En Jalisco hay 999 mil 085 personas de 60 años y más. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Ofrecen apoyo ante el nuevo botonazo

Debido a que el nuevo botón de emergencia se extendió hasta el 12 de febrero en Jalisco, se determinó que las personas de la tercera edad no ingresen a la mayoría de los establecimientos comerciales para evitar contagios.

Por eso la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) lanzó la iniciativa “Amor con amor se paga. Ahora nos toca cuidarles”. La campaña consiste en apoyarlos con la compra de productos necesarios para su vida diaria y está vinculada con la estrategia “Mercadito vecino”, presentada en mayo pasado por la Universidad de Guadalajara (UdeG).

A través de ésta, los adultos mayores pueden comunicarse a los teléfonos 33-1826-2792, 33-2610-9518 y 33-3966-3270 (de las 8:00 a las 20:00 horas), para solicitar productos como víveres, despensas o alimentos preparados, los cuales les serán llevados a su casa.

Javier Armenta, representante de la organización estudiantil, recordó que es necesario que este grupo de la población permanezca en aislamiento para prevenir que sean contagiados.

“A muchas tiendas ya no pueden ingresar y, si viven solos, ¿quién les hace el súper? Otro punto es que hay personas que después de los 60 años ya no les dan tarjetas de crédito en el banco, lo cual es un impedimento para que tengan acceso a la digitalización, a la virtualidad del comercio, y no es justo que estén en esa condición de marginación”.

Población vulnerable

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco hay 999 mil 085 personas de 60 años y más.

Esto significa que en la última década se tuvo un crecimiento de 327 mil 762 personas en esos grupos de edad, de acuerdo con el Censo de 2010.

Al cierre del año pasado, la población económicamente activa de los adultos mayores se ubicó en 374 mil 939; es decir, cuatro de cada 10 tienen algún tipo de empleo.

Destaca que 502 mil adultos mayores tienen alguna limitación o discapacidad. De esos, 324 mil tienen limitaciones o discapacidad para caminar, subir y bajar.

De esos, 324 mil tienen limitaciones o discapacidad para caminar, subir y bajar. Y 42% padece diabetes mellitus tipo 2, mientras que 40% tiene hipertensión arterial sistémica.

Población en Jalisco Grupo quinquenal Total 60 a 64 años 313 mil 011 65 a 69 años 240 mil 553 70 a 74 años 181 mil 420 75 a 79 años 120 mil 885 80 a 84 años 76 mil 495 85 a 89 años 41 mil 507 90 a 94 años 17 mil 725 95 a 99 años 6 mil 381 100 años y más Mil 108

