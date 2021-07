COVID-19: Ante alza de casos, piden no adelantar ni mezclar vacunas

Médicos especialistas pidieron a la población seguir las indicaciones de cada farmacéutica y no adelantar o combinar dosis de las vacunas disponibles contra el nuevo coronavirus.

Jalisco se ubica actualmente en color naranja en el semáforo epidemiológico (riesgo de alto contagio) debido al incremento de infectados por COVID-19. Ayer se reportaron mil 500 contagios y 24 defunciones. El acumulado es de 275 mil 215 casos desde el inicio de la pandemia.

Héctor Raúl Pérez Gómez, integrante de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comentó que no existe investigación científica ni disposición oficial para adelantar una segunda dosis, por lo que debe evitarse.

Acerca de recibir inoculaciones con vacunas de diferentes laboratorios, subrayó que la recomendación es cumplir con los protocolos que establecen que la primera y segunda dosis deben ser del mismo biológico. “Por el momento es muy claro y es la recomendación que existe en todo el mundo”.

Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la UdeG, añadió que no hay problema si se retrasa la aplicación de la segunda dosis de estas últimas farmacéuticas. “Estudios preliminares han dicho que si se prolonga la segunda dosis pudiera haber un efecto mayor”.

Sobre combinar inyecciones de distintas farmacéuticas, el especialista enfatizó que no debe hacerse, ya que no han sido concluyentes los estudios que hablan de la eficacia y seguridad. “Esto no es recomendado porque se desconocen los efectos a corto y largo plazo. En cuestiones geopolíticas, los países y comercios que están requiriendo de un comprobante de vacunación, no están aceptando esquemas combinados”.

Recordó que las vacunas no van a prevenir los contagios, “pero son necesarias para evitar que se complique. No hagan caso a noticias falsas, las vacunas salvan vidas”.

Estudios demuestran que dos dosis de la vacuna Pfizer pueden tener una efectividad de hasta 80% contra Delta. AFP/J. Torres

Esquema de vacunación, clave contra variantes del COVID-19

El cumplimiento de los esquemas de vacunación en tiempo y forma, es la principal protección que los ciudadanos pueden tener contra las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, como la Delta, coincidieron especialistas en salud.

Héctor Raúl Pérez Gómez, integrante de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destacó que los estudios existentes sugieren que las vacunas disponibles en la actualidad, son útiles contra las variantes que están surgiendo.

“Que no haya resistencia a la vacunación, es clave. Junto a las medidas sanitarias, es una de las estrategias más importantes que tenemos para contener y mitigar”, enfatizó.

Pérez Gómez resaltó que se debe continuar con las acciones como mantener distancia entre personas, usar cubrebocas, evitar reuniones en espacios cerrados y no saludar de abrazo y/o beso.

Carlos Alonso Reynoso, doctor en Salud Pública e investigador de la Universidad de Guadalajara, remarcó que se ha constatado que una sola dosis de Pfizer tiene una efectividad mayor al 30% contra la variante Delta, y con dos dosis aumenta al 80% de protección.

“Delta tiene la capacidad de reducir la respuesta de vacunas, pero con esquemas completos la efectividad es mayor”.

En días pasados, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que durante la tercera ola de contagios la mayoría de las personas hospitalizadas han sido menores de 52 años, de las cuales, el 97% no contaba con esquemas de vacunación.

Esto se ha registrado también en otros países. El coordinador de la respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca en Estados Unidos, Jeffrey Zients, explicó que el país pasa por un momento crítico de la pandemia por la propagación de la variante Delta, y puntualizó que aunque hay contagiados que habían sido vacunados, “el 99.5% de las muertes y el 97% de las hospitalizaciones se registraron entre personas no vacunadas”, lo que evidencia que los casos de gravedad y las muertes, afectan más a los que no se han vacunado.

Insuficiente, inmunizar a dos de cada 10

La “Política rectora de vacunación contra COVID-19”, presentada en diciembre de 2020 y actualizada en mayo de 2021, estimó que cuando se logre vacunar al 20% de la población total en México, conformada por las personas de 50 y más años, se reducirán el 80% de las defunciones asociadas al virus SARS-CoV-2.

“Un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles; vacunando al 20% más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones, lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas”.

Carlos Alonso Reynoso, investigador de la UdeG, consideró que aunque eso se pensaba en un momento, ahora no será suficiente, por lo que debe ampliarse la inmunización.

“Las defunciones están en grupos jóvenes, en personas menores de 50 años. Cada día surge nueva información, hay que tener cuidado, no creo que sea suficiente el 20% para cubrir a este grupo”.

El documento establece que los objetivos principales son vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones, incluyendo a embarazadas de 18 años y más; reducir el número de hospitalizaciones y muertes; facilitar la reapertura económica y regreso a las actividades normales, y lograr la vacunación del 70% de la población en México para lograr la inmunidad de grupo.

“La inmunidad de grupo es un concepto científico de protección indirecta de una enfermedad infecciosa a personas no inmunizadas, que se confiere cuando un porcentaje suficientemente grande de la población ha adquirido inmunidad”, se explica en el documento.

OMS

Alertan por cuatro modalidades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó por cuatro principales variantes del COVID-19 que preocupan en el mundo: Alpha, Beta, Gamma y Delta.

Esto significa que cada variante está asociada a uno o más de los siguientes cambios en un grado que resulta significativo para la salud pública mundial: aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19; aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.

Por otro lado, las variantes de interés son: Épsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa y Lambda. Estas presentan cambios en el genoma que afecta a características del virus como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos.

También se ha comprobado que dan lugar a una transmisión significativa “o causan varios conglomerados de COVID-19 en distintos países, con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos con el tiempo o que presentan, aparentemente, otras características que indiquen que pueden entrañar un nuevo riesgo para la salud pública mundial”, resaltó la OMS.

Hoy inicia el registro estatal para la vacunación de las personas de 30 a 39 años que habitan en la Zona Metropolitana de Guadalajara. ESPECIAL

SABER MÁS

Con las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 será necesario que las personas vacunadas requieran aplicarse nuevas dosis en meses o años próximos.

Héctor Raúl Pérez Gómez, investigador de la UdeG, indicó que algunas farmacéuticas, como Pfizer, han anticipado que existen evidencias para recomendar una tercera dosis o refuerzo de vacuna, aproximadamente entre los ocho y 12 meses después de la segunda dosis o del esquema original. “Pfizer ya lo ha señalado, lo ha estado publicando, es probable que esto vaya a ocurrir con todas las vacunas que están circulando en la actualidad. Cada farmacéutica lo va a ir definiendo, va a depender de los estudios clínicos que se están haciendo en la actualidad”.

Carlos Alonso Reynoso, también investigador de la misma universidad, dijo que es probable que eventualmente la población requiera algún tipo de refuerzo, pero todavía no se sabe cada cuánto tiempo.

Coincidió en que es probable que se actualicen algunas de las vacunas para incrementar la efectividad ante las variantes del nuevo coronavirus.

“La actualización depende del comportamiento de la enfermedad; en este momento con la variante Delta se hace necesario”, subrayó.

Vacunas disponibles Nombre común Plataforma de diseño Dosis de esquema completo Intervalo entre dosis Pfizer ARN mensajero Dos 3-6 semanas AstraZeneca Vector viral no replicante Dos 8-12 semanas Sputnik V Vector viral no replicante Dos 3-12 semanas Sinovac Virus inactivado Dos 4-5 semanas Cansino Vector viral no replicante Una No aplica Covaxin Virus inactivado Dos Cuatro semanas Janssen Vector viral no replicante Una No aplica

GUÍA

Preguntas frecuentes

En la página “Coronavirus México” se contestan las dudas más frecuentes que persisten entre la población con relación al virus.

¿Las vacunas pueden causar la enfermedad del nuevo coronavirus?

No, las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 contienen elementos que no pueden generar la enfermedad, ya sea el ARN mensajero, un vector viral que no replica, o el virus totalmente inactivado. No es infeccioso ni puede multiplicarse como los virus silvestres. Sólo le enseñan a tu cuerpo a defenderse de la enfermedad.

¿Qué personas no podrán vacunarse o continuar la vacunación?

Las niñas, niños y adolescentes menores de 16 años.

Personas con antecedente de alergia grave (tipo reacción anafiláctica) y en especial al polietilenglicol, que es un componente de la vacuna.

Personas con antecedentes de alergia grave relacionada con la aplicación de la primera dosis de esta vacuna.

Personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y todavía no se recuperen.

Personas que han recibido transfusión sanguínea o aplicación de hemoderivados conteniendo anticuerpos, o tratamiento con plasma o anticuerpos monoclonales contra COVID-19 en los tres meses previos al día de la vacunación.

Personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna (en especial al polietilenglicol).

¿La protección que proporciona la vacuna es inmediata?

No, esto depende de cada vacuna y el número de dosis que se necesitan para tener un esquema completo. En general nuestro cuerpo comienza a generar nuestras defensas a las dos semanas de haber recibido el esquema completo de vacunación.

¿Puedo contraer COVID-19 aunque me haya vacunado?

Sí. Algunas personas podrían infectarse unos días o unas horas antes de recibir la vacuna, lo que indica que fueron vacunadas cuando ya estaban infectadas, pero todavía no tenían manifestaciones de la enfermedad.

Debido a que la eficacia de la vacuna no es del 100%, algunas personas podrían infectarse tiempo después de la vacunación; sin embargo, aun fallando, la vacuna disminuye la gravedad de la enfermedad y el riesgo de morir.

¿Es obligatorio que me vacune contra COVID-19?

No, pero es una gran oportunidad que México ofrece a la población de 16 años en adelante para protegerse de una enfermedad que pudiera ser grave, dejar algunas secuelas y que podría poner en riesgo la vida.

Aun fallando en prevenir la infección, la vacuna disminuye la gravedad de la enfermedad y el riesgo de morir. AFP/S. Hamed

CLAVES

Grupos prioritarios

Objetivo. De acuerdo con la “Política rectora de vacunación contra COVID-19”, el Gobierno de México definió cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus: edad de las personas, comorbilidades, grupos de atención prioritaria y comportamiento de la epidemia.

Edad. El grupo técnico asesor para la vacuna (Gtav) indicó que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Después consideraron la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras. “Dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el Gtav ha recomendado vacunar a las personas de 50 años y más, independientemente de las comorbilidades”.

Menores. Se indicó que ninguna de las vacunas autorizadas a nivel mundial cuenta con el aval para ser aplicadas en menores de edad, por lo que este grupo es considerado como especialmente vulnerable. “Como la niñez que vive con cáncer, no podrán ser considerados para la vacunación mientras no se cuente con estudios y análisis específicos de seguridad y eficacia en menores de 16 años”.

