Buscan que menores deportados por EU se queden en Jalisco

El DIF Jalisco y el Instituto Nacional de Migración (INM) presentaron en Ciudad Niñez el Protocolo de Atención para la Repatriación Segura de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados.

Luego del evento, la titular de la estrategia Somos Mexicanos del INM, Eugenia Vignon, afirmó que el punto más importante de este plan es que busca ofrecer oportunidades a los menores jaliscienses deportados por el Gobierno de Estados Unidos para que se queden en el Estado y no intenten cruzar de nuevo la frontera. La funcionaria agregó que, a través del estudio de la situación que ellos atraviesan junto con sus familias, les brindarán capacitación, atención psicológica y otro tipo de apoyos.

Entre enero y noviembre de 2017, la administración de Donald Trump expulsó a ocho mil 108 menores mexicanos. De esta cantidad, 201 fueron jaliscienses.

Trabajan para agilizar repatriación de menores jaliscienses

Menores deportados pasan hasta 30 días en un albergue en la frontera sin tener contacto con sus seres queridos. EFE

Con el Protocolo de Atención para la Repatriación Segura de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados, que presentaron ayer en Ciudad Niñez representantes del DIF Jalisco y del Instituto Nacional de Migración (INM), se buscará agilizar los trámites para disminuir el tiempo que los menores deportados por el Gobierno de Estados Unidos (EU) tardan en reencontrarse con sus familias.

Tras el evento, el director de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Jalisco, Tomás Trinidad López, afirmó que una de estas personas permanecía hasta 30 días en un albergue en la frontera sin tener contacto con sus seres queridos. Sin embargo, con la puesta en marcha de este instrumento el plazo puede disminuir a cinco días.

El funcionario agregó que si bien en 2014 se modificó la Ley de Migración, fue hasta 2016 que entró en vigor la Ley estatal. Esto permitió que el DIF estatal y el INM, luego de homologar su forma de trabajo con entidades fronterizas como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pudieron cristalizar este plan.

A pesar de que hasta noviembre de 2017 el INM registró el regreso de 201 menores jaliscienses tras ser deportados desde Estados Unidos, Trinidad López reconoció que en el DIF estatal sólo tuvieron conocimiento de 110.

De acuerdo con la titular de la estrategia Somos Mexicanos del INM, Eugenia Vignon, en 2018 se espera un ligero repunte en los eventos de repatriación de mexicanos por parte de la administración de Donald Trump, principalmente de los connacionales que actualmente están detenidos por ingresar ilegalmente en el país vecino.

Vignon acentuó que esta herramienta permitirá dar un seguimiento adecuado a los menores expulsados por el país vecino. Señaló que con la estrategia anterior corrían riesgos, como ser reclutados por miembros del crimen organizado.

LA VOZ EL EXPERTO

Negociaciones en EU podrían influir en repatriaciones

Iliana Martínez (académica del ITESO)

Es difícil predecir el futuro de las deportaciones de nuestros connacionales, ya que Estados Unidos (EU) aún se encuentra en negociaciones sobre diferentes programas migratorios, explicó Iliana Martínez, académica del programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente (ITESO).

“Justo en estos días estamos viendo los cambios en las políticas migratorias, si hubiera la aprobación de alguno de los programas que se están discutiendo, como en el caso de los dreamers, los números cambiarían también, pues de cancelarse pondría en riesgo la permanencia de este sector de la población”, dijo la académica en referencia a la discusión sobre el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Dijo además que es importante que el Gobierno mexicano refuerce la atención y el apoyo para los repatriados pues el número no va a disminuir.

La académica, agregó que también debe tomarse en cuenta el número de personas que regresan a nuestro país por voluntad propia, pues en ocasiones también ellos necesitan el apoyo de las autoridades para garantizar su reinserción a la sociedad.

De acuerdo con la especialista, entre las mejoras que deben considerarse dentro de las políticas públicas que ayuden a los repatriados se encuentran otorgarles los derechos de cualquier mexicano, principalmente en temas de documentación de identificación, así como apoyos laborales, de salud y educación, pues en muchas ocasiones quienes regresan no dominan el español.

En 2018 se espera un repunte de mexicanos deportados por parte de la administración de Trump. EL INFORMADOR

TESTIMONIO

A los 17 años, fracasa en su intento para llegar a EU

Juan salió de Villa Hidalgo, Jalisco, cuando tenía 17 años. Quería llegar a Estados Unidos y conseguir un empleo para ayudar económicamente a su hermano, quien padece cirrosis hepática.

Su primera opción para cruzar la frontera fue pagarle a un “coyote”. Como no pudo obtener los seis mil dólares que le pidió, se organizó con algunos conocidos. Viajaron en una camioneta que los llevó a Chihuahua. De allí continuaron hacia Texas a pie hasta que se contactaron con amigos y familiares que ya los esperaban.

“Ingresamos caminando, por un río, entre el cerro. Sí tenía miedo porque no nos sabíamos bien el camino y no sabíamos ni para dónde íbamos, si íbamos bien o no. Empezamos a caminar como desde las 10 de la noche y como hasta las siete de la mañana”, contó.

Un tío lo ayudó a que se hospedara en un hotel mientras encontraba la forma de llegar a otro poblado. Sin embargo, una semana después de su llegada fue interceptado en la carretera por oficiales de migración estadounidenses, quienes lo detuvieron y comenzaron los trámites para deportarlo.

“Cuando vieron que era indocumentado me dejaron en unos cuartos. Me dejaron una noche y ya de ahí hablaron al DIF de Chihuahua, donde tomaron mis datos y le hablaron a mi mamá para decirle que ahí estaba, que no se preocupara por mi”, dijo.

Juan ya tiene 18 años y actualmente se capacita para tener su propia peluquería. También pudo retomar sus estudios de secundaria gracias a los apoyos que le brindó el DIF.

Procedimiento de Retorno Seguro

Cómo se hace la Repatriación de Niñas, Niños y Adolescentes No Acompañados:

El menor sale del país en busca de llegar a Estados Unidos.

El menor es detenido por la patrulla fronteriza.

El menor será puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), donde queda a cargo de un Oficial de Protección a la Infancia.

El INM pondrá al menor a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de los DIF de los estados fronterizos, quien a su vez hará el contacto con el DIF del Estado de Jalisco.

DIF Jalisco se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para contactar a los familiares del menor y acreditar las condiciones en las que el menor será recibido.

DIF municipal deberá notificar a sus familiares el día y hora de su llegada.

Se procede a realizar el vuelo correspondiente para su regreso al Estado.

Una vez que el menor es reintegrado con su familia, DIF Jalisco, en coordinación con el DIF municipal, elaborará un plan personalizado para la restitución de derechos.

El menor será reintegrado a una sociedad en la que se garantice contará con las herramientas para su desarrollo.

TELÓN DE FONDO

Obama deportó 38 niños mexicanos al día

En 2016, los papás de Andrés le pagaron a un “pollero” para que ayudara a su hijo, de 13 años, cruzara la frontera y cumpliera el “sueño americano”. El “paquete” incluía tres intentos. En el primero, el niño, quien viajaba con un primo rumbo a Los Ángeles, fue sorprendido por las autoridades estadounidenses al cruzar el Río Bravo y regresó rápidamente a México.

Sin embargo, en la segunda oportunidad el “pollero” lo vendió a unos tratantes de Tijuana. Andrés permaneció 10 días encerrado. Cuando las personas que lo tenían secuestrado lo sacaron de la bodega en la que se encontraba para llevarlo a otra parte, un agente de migración de Estados Unidos detuvo al conductor del vehículo. El menor fue rescatado, pero no tuvo una tercera oportunidad y fue deportado por segunda ocasión a Jalisco.

El 18 de enero de 2017, este medio de comunicación publicóeste medio de comunicación publicó que el gobierno de Barack Obama deportó a 38 menores de edad mexicanos al día. De los 13 mil 737 registrados por el Instituto Nacional de Migración (INM) durante el año pasado, 11 mil 83 tenían entre 12 y 17 años y dos mil 654 eran menores de 11 años.