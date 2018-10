Buscan que la Romería sea reconocida por la Unesco

Tras el éxito que, de acuerdo con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, se obtuvo en la realización de la Romería en su edición 2018, en el que participaron cerca de dos millones de asistentes, se espera la celebración religiosa sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

“El hecho de haber tenido una amplia participación, pero sobre todo que esta Romería haya sido celebrada con saldo blanco, será un gran motivo, un gran impulso para que la Unesco pueda dar ya esta declaratoria después de este proceso que iniciamos hace poco más de dos años”, expresó el alcalde.

La decisión será tomada entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre, durante la decimotercera reunión anual del Comité Intergubernamental de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, a celebrarse en Port-Louis, República de Mauricio.

“Le dije a mi mamá que me trajera a ver a la Virgen (debido a que usa silla de ruedas). La vi de cerquita, sentí mucha emoción y alegría; le pedí que me dé salud a mí y a mi familia. Fue difícil llegar, pero la gente me trató bien, sí volvería a venir”. José Mariano, fiel de la Virgen.