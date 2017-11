Burlan la ley 124 casas de empeño en la metrópoli

En los últimos años ha aumentado la cantidad de permisos para operar casas de empeño. Tan sólo en Guadalajara, la Dirección de Padrón y Licencias reporta 205 establecimientos de garantía prendaria, pero 66 son irregulares porque no están inscritos en el Registro Público de Casas de Empeño, que administra la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sin embargo, el problema es mayor: en Zapopan operan 25 establecimientos irregulares, a los que se suman otros 21 en Tonalá y 12 Tlaquepaque. De 443 casas de empeño avaladas por las cuatro alcaldías, 124 operan sin el registro federal.

Ante el notable crecimiento de las casas de empeño, así como las irregularidades y demandas derivadas de su operación, la Profeco estableció el Registro Público para dar certidumbre jurídica a las operaciones que realizan, a los usuarios y a quienes deseen invertir en estos negocios. De acuerdo con la norma federal, deben inscribirse en el Registro para obtener la autorización para operar; de no hacerlo, se considera como infracción grave, que además de la clausura genera una multa de hasta cuatro millones de pesos, con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Óscar Villalobos, director de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, responde que desconocen la ubicación de las casas irregulares porque el Reglamento municipal para el funcionamiento de los giros comerciales no maneja ese registro (federal). “Es una facultad de la Federación, de la Profeco… ellos pueden ampliar la inspección para detectarlas”.

Según especialistas en seguridad, estos establecimientos se han convertido en una alternativa para los delincuentes. “Las casas irregulares fomentan el robo al transeúnte y en las casas… se convierten en una actividad de lavado de dinero”, advierte Marco Valerio Pérez, titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad.

Hace un mes, la Agencia pidió a la Profeco vigilar y verificar las casas de empeño, argumentando que han detectado que allí terminan herramientas, joyería y electrodomésticos robados. Se solicitó una entrevista con la dependencia federal para conocer las clausuras y sanciones, pero la delegada en Jalisco, Gabriela Vázquez, no contestó.

De acuerdo con la Agencia, en muchos de estos negocios no se cumplen los protocolos para garantizar que las personas que van a empeñar sus objetos acrediten la legal propiedad.

El Ayuntamiento tapatío reporta que 205 casas de empeño tienen licencia municipal, pero la Profeco revela que 66 son irregulares porque no están en el registro federal. EL INFORMADOR/Archivo

Impulsan que casas de empeño reporten operaciones a la Fiscalía

Debido a que la mayoría de las casas de empeño en la Zona Metropolitana de Guadalajara carecen de protocolos para garantizar que las personas que van a empeñar sus objetos acrediten la propiedad legal de las pertenencias, la Agencia Metropolitana de Seguridad impulsa una propuesta para regular la operación de estos establecimientos. Y una de las principales medidas es que, para tener una mayor certeza de que no ingrese mercancía de procedencia ilícita, los propietarios de estos negocios deberán presentar ante la Fiscalía General del Estado un informe detallado de manera mensual, con toda la información sobre todas las operaciones que fueron realizadas, productos que fueron empeñados, recuperados y vendidos.

Esto porque en los últimos años han detectado que los delincuentes acuden a empeñar objetos robados como celulares, computadoras, joyería y electrodomésticos para obtener a cambio dinero, “la delincuencia ya encontró una ruta para volver líquido lo que se roban”, advierte el coordinador de la Agencia, Marco Valerio Pérez. El principal objetivo es inhibir el robo en sus diversas modalidades, principalmente a personas y viviendas, “estamos buscando reducir los delitos patrimoniales”. Para ello se pretenden homologar los reglamentos municipales para que las casas de empeño reciban solamente los bienes y objetos de los clientes que acreditan su propiedad.

Sin embargo, debido a que no todas las personas conservan las facturas o tickets de compra, se establecerá un protocolo para los que acuden a empeñar un objeto proporcionen al establecimiento documentos de identidad, como la identificación oficial, huellas dactilares y fotografías.

Hasta ahora, la Agencia Metropolitana entregó por escrito a cada Ayuntamiento el proyecto de regulación para que puedan estudiarlo, elaborar sus iniciativas y aprobarlas el próximo mes, con el objetivo de que entren en vigor a inicios del próximo año, “queremos acelerar los tiempos para tener a la brevedad una homologación que entre en vigor en los primeros días de enero”, apuntó Marco Valerio Pérez.

Aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la responsabilidad de revisar e inspeccionar el cumplimiento de los contratos de adhesión en las casas de empeño, así como llevar un Registro Público para dar certeza a su operación, los Ayuntamientos tienen la obligación de inhibir conductas delictivas y ampliar los requisitos para la obtención de licencias.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana, en la última década la metrópoli ha presenciado un boom de casas de empeño, por lo que se trabaja en la elaboración de un diagnóstico en conjunto con la Profeco, Ayuntamientos y Fiscalía para detectar a las que incurren en el mayor número de omisiones y violaciones a la ley.

Con la homologación de los reglamentos entre los Ayuntamientos, la AMS pretende reducir los robos, pues muchos artículos robados son empeñados. EL INFORMADOR/A. García

“Deben extender la regulación a todo el Estado”

Para Antonio Caballero, presidente de la asociación civil SOS Jalisco, la homologación de los requisitos para abrir una casa de empeño y acreditar la propiedad legal de los objetos empeñados debe extenderse a todos los municipios del Estado y no solamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, “para mejorar la seguridad estas medidas se deben hacer extensivas para todo Jalisco”.

De acuerdo con Antonio Caballero, las casas de empeño deben regularse para que los ciudadanos acrediten la propiedad de los objetos que buscan empeñar, “puede ser molesto o complicado porque algunos no tendrán el certificado de propiedad o la factura, pero es una medida fundamental para cerrar el camino o hacerlo lo menos fácil posible para que no se repitan los robos”.

Respecto a las casas irregulares que no están inscritas en el Registro Público de la Profeco, el especialista opinó que se deben someter a la supervisión de la Profeco, ya que son las más vulnerables de ingresar artículos de procedencia ilícita.

Actualmente, considera que el principal problema es la falta de exigencia y controles para demostrar que los consumidores son los dueños originales de los productos que pignoran. “Al no haber esa exigencia, se da el caso de que muchos objetos que pueden ser procedentes de un robo se lleven a empeñar… y eso provoca más robos”.

Aprueban 110 establecimientos entre 2015-2017

En los últimos dos años han sido autorizados 110 permisos para operar casas de empeño. Actualmente, cada Ayuntamiento se rige por sus propios ordenamientos para autorizar una licencia de casa de empeño, por lo que la Agencia Metropolitana de Seguridad impulsa una propuesta para homologar los reglamentos, con el objetivo de que en los nueve municipios de la metrópoli se exijan los mismos requisitos para operar estos negocios.

Casas de empeño Municipio Con licencia municipal Inscritas en el Registro Federal Irregulares Guadalajara 205 139 66 Zapopan 135 110 25 Tlaquepaque 55 43 12 Tonalá 48 27 21 Total 443 319 124

Nuevas licencias Municipio 2015 2016 2017 Guadalajara 7 10 8 Zapopan 38 17 8 Tlaquepaque 6 1 3 Tonalá 1 0 2 Tlajomulco 3 5 1 Total 55 33 22

Total de licencias vigentes Municipio Total Guadalajara 205 Zapopan 135 Tlaquepaque 55 Tonalá 48 Tlajomulco 9 Total 452



FALTA DE LICENCIA, LA PRINCIPAL ANOMALÍA

En los últimos dos años han sido clausurados cuatro establecimientos en Guadalajara. NOTIMEX/Archivo

Acumulan 125 sanciones

Entre octubre de 2015 y lo que va de este año, los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco han impuesto 125 sanciones contra casas de empeño, principalmente por la falta de licencias para operar.

Con 205 casas de empeño y 80 sanciones, Guadalajara es el municipio que más actas de infracción ha levantado contra estos negocios. Óscar Villalobos, director de Inspección y Vigilancia, confirma que las dos principales anomalías detectadas son la falta de licencias para operar y la colocación de anuncios fuera de la norma.

“Podemos encontrar desde la falta de un refrendo o por los temas de anuncios”.

En los últimos dos años han sido clausurados cuatro establecimientos. Aunque no se tiene un diagnóstico de las zonas de la ciudad donde se registran el mayor número de violaciones a los ordenamientos, el funcionario asegura que las anomalías se presentan de manera generalizada en toda la ciudad.

De acuerdo con el titular de Inspección y Vigilancia, los operativos se realizan en todas las zonas en que se divide la ciudad, “revisamos los giros industriales, comerciales y de prestación de servicios de cada zona y, si incurren en alguna anomalía, los sancionamos”.

En contraste, la administración pasada sí realizaba operativos focalizados en las zonas donde se ubicaban las casas de préstamo, y tan sólo en el último año de la administración anterior se reportaron 101 infracciones y 30 clausuras de establecimientos.

Hace un año, el alcalde Enrique Alfaro aseguró que revisarían la posibilidad de aplicar candados en la emisión de permisos de operación para casas de empeño, con el fin de evitar que operen de manera irregular.

Con 20 infracciones en dos años, Zapopan es el segundo municipio que más sanciones ha levantado contra casas de empeño, principalmente por la falta de licencia municipal, carecer de las constancias de capacitación de personal, colocar anuncios sin permiso y causar molestias a los vecinos al realizar actividades en la vía pública, de acuerdo con la Dirección de Inspección y Vigilancia.

En tercer lugar aparece Tonalá, con 14 sanciones impuestas. “Hemos infraccionado a 10 por falta de licencia municipal y otras cuatro por falta de refrendo”, aclaró Rigoberto Arana Díaz, director de Inspección y Reglamentos, quien añadió que de manera constante realizan operativos conjuntos con el área de Seguridad Pública para detectar anomalías.

En tanto, el Ayuntamiento de Tlaquepaque apenas registra seis sanciones, mientras en Tlajomulco, otras cinco por no contar con licencia municipal. De acuerdo con solicitudes de información respondidas por las direcciones de Padrón y Licencias, en los Ayuntamientos metropolitanos operan 452 casas de empeño.

Piden a la Profeco reforzar revisiones

Como parte de los trabajos de la Agencia Metropolitana de Seguridad para la reducción de los índices delictivos en robos, sobre todo a transeúntes, negocios y casas habitación, la Agencia Metropolitana de Seguridad solicitó a la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) una revisión a las casas de empeño y lugares de compra-venta de metales preciosos.

“Emitimos un oficio para que sean efectivos los operativos en el ámbito de su competencia para que sancionen y clausuren las casas de empeño que no cumplen con los requisitos del Registro Público”, señaló el coordinador Marco Valerio Pérez.

El llamado a la Profeco es que se realicen labores coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, “hemos pedido que nos auxiliemos tanto en la Fiscalía, Profeco y municipios respecto a los requisitos e inspección para que podamos coordinarnos y dar certeza a quienes acuden a estos establecimientos”.

Debido a que las casas de empeño son consideradas como giros vulnerables en la “Ley Antilavado”, el pedido de la Agencia de Seguridad para los municipios metropolitanos es reforzar los requisitos de apertura. Y en caso de incumplimiento, se procederá a la cancelación del giro y clausura total del establecimiento.

Por su parte, los Ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá se pronunciaron a favor de la regulación metropolitana, “es una buena medida el que exista certeza jurídica de que la propiedad de los bienes que se empeñan pueda tener una trazabilidad, de que las cosas compradas y vendidas no son robadas,”, contestó Óscar Villalobos, al frente de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara.

El funcionario ve con buenos ojos la homologación de los reglamentos municipales para dar certeza tanto a las autoridades locales, como a los ciudadanos y propietarios de estos giros, “con la homologación de criterios y requisitos será beneficiado el ciudadano”.

En tanto, Rigoberto Arana, quien es el director de Inspección y Reglamentos de Tonalá, señala que la regulación incidirá en la disminución de robos, “sería bueno por la cuestión de que aparecen muchos robos y la gente va y vende los objetos a las casas de empeño porque no les piden ningún documento”.

Incidencia anual de robos en Jalisco

Robos a casas habitación 2015 4,753 2016 4,436 2017* 4,327

Robos a personas 2015 2,344 2016 2,306 2017* 4,099

* Enero-octubre.

Fuente: Fiscalía de Jalisco.

La Agencia Metropolitana de Seguridad solicitó a la delegada de la Profeco una revisión a las casas de empeño y lugares de compra-venta de metales preciosos. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Dudan que se frene el robo

Jorge Tejada (académico de la UdeG)

Aunque ve con buenos ojos a la propuesta para regular las casas de empeño en la ciudad, debido al auge que han tenido estos establecimientos para desplazar objetos robados, el especialista en temas de seguridad admite que no se detendrá el robo de mercancías y bienes muebles, “puede disminuir el flujo de objetos robados, pero no lo va a detener”.

A lo mucho, considera que disminuirá la cantidad de objetos robados que son empeñados, pero no desaparecerá el mercado negro en el que se comercializan estos productos. Sin embargo, para que la regulación funcione y se cumplan los nuevos protocolos de seguridad patrimonial, sugiere reforzar los operativos de inspección y vigilancia a estos negocios.

Opina que la regulación debe recaer en los propietarios de casas de empeño, más no debe intervenir la actividad de particulares que poseen bienes que no buscan empeñar, “la ley para regular un negocio mercantil no debe pasar encima del derecho de cualquier persona de ostentarse como propietario de un objeto”.

Respecto a los giros irregulares, el investigador subraya que pueden afectar al público consumidor, por lo que deben ser clausurados provisionalmente hasta que se regularicen; de lo contrario, la Profeco tendría que proceder a su clausura definitiva.

Necesario, fortalecer la coordinación

Guillermo Zepeda (investigador del Colegio de Jalisco).

De acuerdo con el especialista en temas de seguridad, es evidente la falta de control para detener el intercambio de mercancías robadas en los negocios de empeño. Sin embargo, para que la iniciativa de la Agencia de Seguridad funcione recomienda fortalecer la coordinación entre las diferentes instancias involucradas, mismas que deberán ser lideradas por la Agencia Metropolitana de Seguridad, con el objetivo de realizar las inspecciones a estos negocios para verificar que todos estén debidamente registrados.

Aunque la medida podría significar un golpe para los usuarios que buscan acceder a un crédito y para las propias casas de empeño, que verían mermado el número de objetos empeñados que no acreditan la propiedad legal, recomienda replicar un mecanismo implementado con éxito en Nuevo León.

“Los pequeños hurtos deben ser sancionados y canalizados a las instancias para reducir la impunidad y aumentar la denuncia al atacar todas las aristas del fenómeno”.

