Belinda y otros famosos mexicanos que no nacieron en México

"Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana", decía Chavela Vargas cuando hablaba de su nacionalidad. Aunque nació en Costa Rica, ella se decía mexicana.

No es la única famosa identificada con México que en realidad no nació en nuestro país. Belinda, por ejemplo, recientemente enfrentó una polémica por haber participado en actos políticos aunque aún no ha terminado sus trámites de naturalización.

La cantante, nacida en España, fue a la Secretaría de Gobernación para informarse de su estatus y se le notificó que no le aplicarán el artículo 33 de la Constitución mexicana.