Bajan los accidentes en Jalisco durante pandemia de COVID-19

Por la reducción de la movilidad propiciada por la pandemia, los accidentes viales en Jalisco bajaron a seis mil 949 en 2020: menos de la mitad de los registrados en 2019 (14 mil 884), según la Secretaría de Seguridad. Se trata de la cifra más baja de los últimos 11 años.

Aunque el dato es positivo, falta que informen cuántos de los choques fueron fatales, porque en 2019, la Entidad lideró los percances con más muertes a nivel nacional.

Por otro lado, el año pasado los automovilistas causaron daños más cuantiosos al mobiliario urbano de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. Entre los casos emblemáticos sobresale el que se cometió a la escultura del Niño Héroe Agustín Melgar.

Registran menos accidentes, pero más daños al mobiliario

En 2019, un automovilista dañó la escultura del Niño Héroe Agustín Melgar, tras un choque en Paseo Chapultepec en Guadalajara. Tras el incidente, tuvo que pagar 359 mil pesos para la restauración del monumento, además de cuatro mil pesos para la reposición de unos bolardos.

En junio de ese año, el futbolista Joao Maleck participó en un percance vial en Zapopan, lo que derivó en el fallecimiento de dos recién casados. Además de que debía resarcir el daño a los familiares de las víctimas, también se le impuso el pago por los daños a la infraestructura municipal, ya que derribó una palmera y un machuelo.

Aunque en 2020 bajaron a la mitad los choques en Jalisco, comparado con 2019, aumentaron los costos por los daños en el mobiliario urbano y bienes municipales (como esculturas, postes, machuelos o árboles, entre otros).

El año pasado, las afectaciones en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto sumaron 3.1 millones de pesos, mientras en 2019 la cifra fue de 2.8 millones de pesos en los mismos municipios, según reportaron por Transparencia los Ayuntamientos. A excepción de la capital del Estado, en el resto de los municipios documentaron mayores daños económicos.

Raquel Álvarez, directora de lo Jurídico Contencioso de Guadalajara, destaca que las avenidas en donde reportan más daños económicos por choques son Federalismo, Hidalgo, López Mateos, República y Lázaro Cárdenas. “Generalmente, lo más común es que se dañen árboles, machuelos, balizamientos, muros de contención y luminarias”.

Rubí Danae Meza González, jefa del Área Penal de la Sindicatura de Zapopan, explica que en 2020 se registraron 180 accidentes viales, menos que los 132 del año anterior, pero coincide en que los choques dañaron más mobiliario urbano.

Las vialidades en las que se registran percances con mayores afectaciones materiales son Vallarta, Periférico, Patria y López Mateos, entre otras.

Sobre algunos casos polémicos, recuerda el choque de Maleck, de quien todavía no reciben el pago por la afectación.

La mezcla del alcohol y el volante coincide en la mayoría de los accidentes en los que hay afectaciones al patrimonio municipal. EL INFORMADOR/Archivo

Pagos de conductores por daños materiales tras los accidentes

Guadalajara

2019: 1’479,841

2020: 1’034,937

Zapopan

2019: 482,669

2020: 874,957

Tlaquepaque

2019: 215 mil 987

2020: 300 mil 018

Tlajomulco

2019: 620 mil 080

2020: 902 mil 082

2021: 24 mil 245

El Salto

2019: 8 mil 275

2020: 4 mil 450

2021: 37 mil 940

Fuente: Unidades de Transparencia de los Ayuntamientos.

Accidentes viales en la metrópoli

2019: 14 mil 884

2020: 6 mil 949

Fuente: Secretaría de Seguridad del Estado (Policía Vial).

GUADALAJARA

Priorizan los acuerdos

Raquel Álvarez, directora de lo Jurídico Contencioso de Guadalajara, remarca que priorizan los acuerdos con los automovilistas en los casos donde los choques causan daños materiales a bienes del municipio.

“Generalmente todo lo logramos en acuerdos reparatorios... es nuestra filosofía, estamos ante daños que no son dolosos, son culposos. Lo que tratamos es poner todas las condiciones para que se cumpla con la reparación del daño lo antes posible, por la tranquilidad de la otra parte”.

Abunda que ya ocurrió que los causantes de los daños no cuenten con recursos suficientes para pagar, por lo que cumplen con servicio social o se les hacen planes de pagos. “Si no hay voluntad, se formaliza la querella ante el Ministerio Público para que siga las investigaciones, pero siempre con la apertura de adoptar un mecanismo alterno de solución de los conflictos para no llegar a la judicialización del caso”.

Indica que lo más común es que “se dañen los árboles, los machuelos, los muros de contención y las luminarias”. Y quienes determinan el costo de la reparación son las direcciones vinculadas. Por ejemplo, si es una obra de contención, es responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento.

El conductor que dañó la escultura de Agustín Melgar (en Paseo Chapultepec) pagó 359 mil pesos para la restauración. ESPECIAL

Intervienen 17 cruceros

Desde el año pasado, el Gobierno de Jalisco comenzó con el proyecto del Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad (SIGA), con el que buscan modernizar la semaforización del Área Metropolitana de Guadalajara, reducir los tiempos de traslado y las emisiones contaminantes.

En total, abarca 20 corredores inteligentes que estarán listos en septiembre de 2021, de acuerdo con lo anunciado.

La Coordinación de Gestión del Territorio informa por Transparencia que van 17 cruceros intervenidos del proyecto en la ciudad. Faltan López de Legazpi, Patria y Periférico, los cuales continuarán en este año.

Y los que se están interviniendo son Camino Real a Colima, Aviación, Ávila Camacho-Juan Gil Preciado, Guadalupe, Río Nilo, Mariano Otero, Washington, Adolf B. Horn, 8 de Julio-Jesús Michel, Cruz del Sur, López Mateos, Patria (Tonalá), Lázaro Cárdenas, Juárez-Vallarta, Revolución, Circunvalación y Plutarco Elías Calles-Niños Héroes.

Sobre el recurso erogado, informan que han otorgado 290 millones de pesos, de los cuales 138.5 millones fueron para el ejercicio 2020, así como 151.5 en el presente año, en el rubro de “ejecución de acciones para la modernización de corredores de movilidad inteligente en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

La Coordinación precisa que el sistema de semáforos inteligentes está compuesto por distintos dispositivos que se instalarán en cada una de las intersecciones, “por lo que se está trabajando en la preparación de las mismas para realizar el cambio de cabezales y luces de semáforos, así como la instalación, configuración y puesta en marcha de los dispositivos, lo cual se pretende realizar en el transcurso de este año en las 491 intersecciones que comprende el proyecto” en esta etapa.

En la presentación del plan se anunció que tendría una inversión final de 449 millones de pesos, de acuerdo con el contrato firmado y publicado en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

GUÍA

Entre las 10 principales causas de muerte

En diciembre pasado, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco (CEPAJ) informó que en el año 2019 los accidentes de tráfico de vehículo de motor se encontraron entre las 10 principales causas de muerte, con el noveno lugar de las defunciones registradas.

La distribución de los accidentes de tránsito (heridos y lesionados) por municipio se concentra en tres municipios: Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque (con el 60%).

De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en la Región de las Américas, los traumatismos causados por el tránsito en la Región de las Américas cobran la vida de unas 154 mil 997 personas cada año.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que muchos países de ingresos altos hacen anualmente estimaciones de los costos de los choques y los traumatismos causados por el tránsito que tienen en cuenta las pérdidas económicas, los costos de la atención sanitaria y los daños a las propiedades, la administración (como los costos de la Policía, los Tribunales y las compañías de seguros) y las demoras en los viajes.

“Estimar los costos de los choques y los traumatismos causados por el tránsito puede ayudar a los países a comprender la gravedad del problema que plantean y las ventajas de invertir en las medidas para prevenirlos. La evaluación debería tener en cuenta los costos tanto directos como indirectos”, afirma la OMS.

Cinco vías concentran choques

Cinco vialidades de la ciudad concentraron los accidentes donde participaron conductores con resultado positivo de alcoholemia. La Secretaría de Transporte informó que, de enero de 2017 a julio de 2019, registró 103 hechos con estas características (81 fueron choques y 22 eventos contra objetos fijos).

Periférico fue la vialidad con más percances, con 13. Le siguieron Acueducto, con cuatro, y Federalismo, que también sumó cuatro. Carretera a Morelia reportó tres y con ese mismo número está Javier Mina y Prolongación Vallarta. Lo anterior significa que uno de cada cuatro ocurrió en estas vías.

Por otro lado, entre enero de 2013 y julio de 2019, la Fiscalía emitió 159 sentencias condenatorias por el delito de homicidio culposo o involuntario con relación a los accidentes de tránsito en la metrópoli, de un total de 168 veredictos.

Eso significa que condenaron nueve de cada 10 casos de homicidio culposo vinculados a los percances viales. Además, la mayoría de los delitos de homicidio culposo se relacionó con accidentes de tránsito. La Fiscalía indicó que en el periodo mencionado, 177 personas fueron sentenciadas por este delito; es decir, sólo nueve eventos no se relacionaron con un percance vial.

El Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad (SIGA), con el que buscan modernizar la semaforización del Área Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

Árboles y luminarias, los más dañados

Rubí Danae Meza González, jefa del Área Penal de la Sindicatura de Zapopan, subraya que en la actual administración, el patrimonio municipal que más ha sufrido afectaciones materiales tras los accidentes viales son los árboles (69), luminarias (59), bolardos (36), machuelos (26), camellón (25) y jardineras (12).

Calcula que el costo por dañar un árbol depende de la edad del mismo, pero como mínimo el automovilista paga 800 pesos. Lo mismo ocurre con las luminarias, que el precio varía según el tipo de la lámpara, aunque ronda los 25 mil pesos en promedio.

Explica que tras el percance, las autoridades que tengan a disposición los vehículos causantes, como la Fiscalía del Estado o la Secretaría de Transporte, les informan mediante un oficio los daños ocasionados a los bienes.

En el caso de los vehículos que tienen seguro, los abogados de las compañías se presentan a realizar el pago correspondiente y, después de ello, la Sindicatura presenta el perdón ante la autoridad que lo requirió.

Cuando los automovilistas no comparecen pero sí hay daños, se presenta una querella. “Muchas veces nos tenemos que ir a otra etapa posterior a la querella, en el área de Solución de conflictos. Allí terminan pagando. Generalmente todos concluyen en esta etapa, no avanzan más allá de generar un juicio”, afirma Meza González.

En caso de que un conductor no pague después de la querella, se sigue el juicio y el procedimiento penal, con el objetivo de conseguir una condena de reparación del daño.

Puntualiza que la mayoría de las veces pueden seguir el proceso en libertad debido a que el delito no amerita prisión, salvo los casos en los que también cometen homicidio o lesiones.

Sobre qué pasa cuando los conductores se dan a la fuga, acentúa que de todas formas se emiten las querellas, pero es difícil que éstas prosperen porque muchas veces no se cuenta con más datos. “Ese dinero ingresa al rubro de la reparación de daños destinado a eso, pero deben existir muchos daños de los que no nos enteramos”.

Sigue #DebateInformador

¿Cuál es el crucero más peligroso en la ciudad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador