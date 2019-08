Bajan créditos del Infonavit, pero suben montos

Alejandro Murillo recuerda que el año pasado le indicaron que podían prestarle 330 mil pesos para adquirir una casa mediante un préstamo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Sin embargo, esa cantidad le alcanzaba para una vivienda con una sola recámara.

Hace una semana comenzó de nuevo el trámite y comenta que le prestarán 420 mil pesos, con los que podrá comprar un inmueble con dos recámaras, en un fraccionamiento ubicado en Tlajomulco de Zúñiga. “Ahora los créditos están mejores. El año pasado el monto era menor y aparte había más burocracia… lo hacían esperar más a uno”.

Gracias al préstamo, él y su esposa dejarán la casa de su madre y podrán tener un hogar propio.

En 2018, el Infonavit otorgó 31 mil 345 créditos para viviendas en Jalisco, lo que significó la cifra más baja desde 2013. Sin embargo, el monto promedio de los préstamos fue el más alto en el periodo mencionado, con alrededor de 402 mil pesos por persona. Y la tendencia se repite en los primeros siete meses de 2019.

Vía Transparencia, el Instituto informa que, entre enero y julio de este año, ha otorgado 12 mil 941 créditos para la adquisición de vivienda en Jalisco, lo que representa un promedio de 61 diarios.

La cifra significa un decremento comparado con la media registrada en 2018, con 86 créditos para vivienda al día, pero volvió a incrementarse el monto de los préstamos, ya que los 12 mil 941 créditos suman un total de cinco mil 827 millones de pesos: un promedio de 450 mil pesos por derechohabiente.

El organismo comparte que en 2013 entregó 38 mil 808 créditos, que sumaron 10 mil 419 millones de pesos, un promedio de 268 mil pesos por cuenta.

Durante este año, la derrama podría cerrar por arriba de la de 2018, pues a partir de julio pasado se aumentó el financiamiento a los trabajadores que tienen un sueldo de entre dos mil y siete mil pesos mensuales.

Por su parte, la Sociedad Hipotecaria Federal reporta que el precio de la vivienda con crédito hipotecario aumentó 9.2% en el segundo trimestre del año, con respecto al mismo periodo de 2018. En la Zona Metropolitana de Guadalajara el incremento fue de 11.3 por ciento.

A nivel nacional, el precio promedio de una casa fue de poco más de un millón de pesos.

El precio de la vivienda con crédito hipotecario aumentó 9.2% en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2018. NOTIMEX/Archivo

CLAVES

Morosos. Vía Transparencia, el Infonavit informó que un total de 20 mil 572 jaliscienses han dejado de pagar su crédito, lo que representa una bolsa de siete mil 441 millones de pesos. En lo que va de 2019, dos mil personas han incumplido con sus pagos.

Metrópoli. En la zona metropolitana se concentra la mayor cantidad de créditos con retrasos. Destacan Tlajomulco (nueve mil 766), Zapopan (dos mil 243), Tonalá (mil 778), Tlaquepaque (mil 416) e Ixtlahuacán de los Membrillos (mil 132).

País. A nivel nacional, 301 mil 592 personas han dejado de pagar sus préstamos, lo que representa un saldo de 114 mil millones de pesos. El incremento en los últimos años ha sido alarmante.

GUÍA

Aumenta costo

El precio de la vivienda con crédito hipotecario aumentó 9.2% en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2018. De esta manera, en el primer semestre de 2019 el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal acumuló un crecimiento de 9.1%.

En Guadalajara aumentó 11.3%, guiado por el incremento de precios de la vivienda social.

En la Ciudad de México, los precios de la vivienda aumentaron 11.8%; en Quintana Roo, 11.4%; en Jalisco, 11.2%; en Nayarit, 10.2 por ciento.

En el primer semestre de 2019, comparado con el mismo periodo de 2018, el índice registró tasas de apreciación por encima del promedio nacional en 21 municipios. Y en otros 48 municipios, tasas de apreciación por debajo de éste.

La Sociedad Hipotecaria Federal detalla que el aumento de los precios de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el PIB aumentó 0.4%, con cifras desestacionalizadas en el segundo trimestre de 2019.

Reducen deudas

De enero a julio de este año, dos mil 627 jaliscienses han sido beneficiados con el Programa Responsabilidad Compartida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El descuento a los saldos suma 594 millones 737 mil pesos.

Este medio publicó que en Jalisco solamente 11 mil trabajadores, de más de 457 mil con un crédito vigente, serán contemplados en este año para acceder a una reestructuración de sus deudas, como parte del programa. Es decir, sólo uno de cada cuatro ya recibió el apoyo.

A nivel nacional, van 42 mil 155 personas beneficiadas, según indica el organismo vía Transparencia.

La meta para este año es ayudar a 194 mil 875 acreditados en todo el país. El objetivo para los seis años de la actual administración es reducir hasta en 55% las deudas que, a la fecha, resultan “impagables”.

El problema es que muchas personas no cumplen con los requisitos del programa. Por ejemplo, se pide tener un crédito tradicional vigente en Veces Salario Mínimo (VSM), que se pague el crédito vía nómina o de forma individual, que adeude 1.5 veces más de lo que le prestaron, ganar hasta cuatro salarios mínimos, ser mayor de 40 años, contar con 24 meses de pagos continuos y tener un crédito de, al menos, 15 años.

Durante todo el sexenio, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende beneficiar a 745 mil mexicanos que cumplan con los requisitos anteriores, de un total de 5.4 millones de créditos vigentes ante el organismo.

Además, cinco mil 121 jaliscienses han accedido al Programa Integral de Descuento por Liquidación Anticipada, el cual consiste en que, del saldo total de su crédito, deberán pagar el monto a liquidar con descuento en una sola exhibición.

Pagará su vivienda al doble

José de Jesús Martínez acudió la semana pasada a la sede del Infonavit en Guadalajara con la esperanza de acceder al programa Responsabilidad Compartida. Sin embargo, no cumple con el requisito de antigüedad, ya que paga su casa desde hace 10 años, pero se requieren 15 años, como mínimo.

Tampoco pudo obtener un descuento ni cambiar el crédito a pesos, debido a que su financiamiento está en Veces Salario Mínimo. “En lugar de bajar, cada año sube alrededor de 20 o 30 mil pesos (el crédito). Y sigo pagando y pagando, me descuentan cuatro mil 770 por bimestre, y resulta que sigue subiendo”.

Detalla que en 2009 adquirió un préstamo por 385 mil pesos, pero ahora debe 630 mil pesos. “Yo cometí el error de firmar por salario, en lugar de pesos. Necesito cumplir otros cinco años más para terminar dándoles casi 800 mil pesos, cuando mi casa valía 385 mil pesos, más del doble, es de no creerse”.

Dice que su vivienda está ubicada en Tlajomulco, en un fraccionamiento que tiene muchas casas abandonadas. Resalta que está bien en su hogar, en comparación con otros vecinos que han dejado sus viviendas. El único problema es que siente que nunca terminará de pagar. “Cuando uno es recién casado se emociona por comprar casa. Nosotros no nos fijamos bien y firmamos por salario. Como recomendación a las personas, les digo que se pongan listos y lean bien al momento de firmar, que no firmen por salario, sino por pesos. De lo contrario es un crédito larguísimo”.

Mientras en 2013 el Infonavit otorgó sólo 54 préstamos para remodelar viviendas en Jalisco, de enero a julio de este año ya suman mil 110 créditos. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

Optan por préstamos del Infonavit para remodelar

En los primeros siete meses de 2019 se han otorgado mil 110 préstamos a jaliscienses para remodelar sus viviendas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el dato más alto desde 2013, cuando apenas se brindaron 54 créditos.

Julia Mendoza acudió recientemente a pedir informes al respecto. La tapatía menciona que terminó de pagar su casa, por lo que quiere invertir en su mejoramiento. Dice que espera que le presten 60 mil pesos para remodelar su cocina y levantar unos muros que se le cayeron. También, si alcanza, impermeabilizará su azotea, “que está llena de humedad. Me faltaron unos papeles y voy a regresar este lunes. Una amiga fue la que me contó que también te podían prestar para remodelar la casa… ojalá que sí me puedan dar ese dinero”.

El Infonavit desglosa que ha prestado 158.4 millones de pesos a las mil 110 personas, un promedio de 142 mil pesos. A nivel nacional se han brindado nueve mil 432 créditos en este rubro, que equivalen a mil 445 millones de pesos.

Para remodelar hay dos alternativas. Una es el crédito tradicional hipotecario en el que el monto del crédito depende del tipo de las mejoras, el valor del inmueble y el ahorro en la Subcuenta de Vivienda. Tiene una tasa de interés anual del 12%.

El segundo es mediante el Programa Mejoravit, a través del cual se otorgan financiamientos de entre cuatro mil y 57 mil 500 pesos, con una tasa de interés anual del 16%.

El monto dependerá del salario y el plazo elegido, y debe ser menor al 85% del ahorro que se tiene ante el instituto.

En el ámbito de los créditos para adquisición de vivienda, Jalisco continúa como segundo lugar a nivel nacional. En 2018 sumó 31 mil 345 préstamos, solamente detrás de Nuevo León, que registró 46 mil 401.

En los primeros siete meses se mantiene la tendencia. En la Entidad se han colocado 12 mil 941 créditos, mientras que el Estado norteño registra 21 mil 666 préstamos.

Para este año, el organismo proyecta colocar 527 mil 796 créditos a nivel nacional.

Las prefieren usadas

Juan Gómez al fin obtuvo un permiso en su trabajo para acudir al Infonavit, ya que desde hace tiempo quiere usar su crédito para adquirir una vivienda.

Expresa que prefiere comprar una casa usada en una zona céntrica, que una residencia nueva en “donde se regresa el aire”, como se dice cuando algún sitio se encuentra muy retirado.

Sin embargo, el viernes pasado, en la sede de Guadalajara le comentaron que no tenían red, por lo que debía regresar otro día. “Ya ni el tiempo que perdí, pero regresaré porque ni en la página de internet ni por teléfono te resuelven las inquietudes”.

Otro caso es el de Jonathan González, quien busca comprar un departamento ubicado en la colonia Normalistas, el cual fue puesto a la venta por la señora María Díaz tras adquirir otra casa en San Pedro Tlaquepaque porque “es más tranquilo”.

González se animó a comprarlo porque le agrada vivir en esa zona. Sin embargo, señala deficiencias en los trámites del Infonavit, ya que tiene un mes reuniendo documentos, pero en cada vuelta le solicitan algo nuevo.

Añade que utilizará el crédito de vivienda por segunda vez, pese a reconocer que los intereses son elevados. “El otro ya lo terminé de pagar, sale más caro que el banco, pero me animo por lo que tengo reunido en mi Subcuenta de Vivienda”.

TELÓN DE FONDO

Registran mayor alza

Este medio publicó en agosto de 2018 que la vivienda en Jalisco fue la de mayor alza en el país. El encarecimiento se refleja en su tasa de apreciación, que está consignada en el Índice de Precios de la Sociedad Hipotecaria Federal.

En el primer trimestre de 2018, el Estado ocupó el primer lugar nacional con un incremento de 11% del costo de la vivienda con respecto al mismo periodo de 2017.

De las zonas metropolitanas más importantes del país, Guadalajara presentó el mayor aumento (12%), por encima de ciudades como Monterrey (9.1%) y el Valle de México (8.2%).

Zapopan fue el municipio con mayor apreciación de la vivienda en ese entonces, con 12.6% de aumento en comparación con 2017. Tlajomulco y Tlaquepaque ocupan el tercer y cuarto lugar nacional con la tasa más alta de apreciación, con índices de 11.6% y 11.2%, respectivamente.

El instituto otorga créditos de hasta 142 mil pesos para mejorar las viviendas. NOTIMEX/Archivo

TESTIMONIO

Busca patrimonio para su familia

Alejandro Murillo vive con su esposa desde hace un año, pero no han podido independizarse debido a que las rentas de las casas están muy caras, por lo que prefirieron ahorrar para adquirir una vivienda. Esto les permitió iniciar ya los trámites ante el Infonavit.

“Espero tener a dónde llevar a mi esposa, y un patrimonio para cuando tenga hijos. Nos da emoción tener una casa, independencia, nuestro propio espacio”.

Murillo explica que todavía vive con su mamá, en la recámara que habita desde que era soltero. “En cuanto nos casamos, la opción era salirnos a rentar en lo que encontrábamos la casa, pero el cuarto estaba solo; entonces le pedí permiso a mi mamá y decidimos ahorrar dinero de la renta por si hacía falta para la nueva casa o para los muebles que vamos a necesitar”.

Menciona que el crédito que les otorgará el Infonavit por 420 mil pesos, lo usarán para adquirir una vivienda en el municipio de Tlajomulco, por la zona de Cajititlán.

“A comparación de otras casas que he visto, se me hizo bien. En el fraccionamiento hay casas abandonadas, pero la verdad me gustó el lugar y el rumbo. La vivienda es nueva, la fuimos a ver y está totalmente nueva, con dos recámaras”.

Menciona que el año pasado se sintió frustrado porque le prestaban 90 mil pesos menos, pese a que desde hace 20 años cotiza ante el instituto. “Yo quería una casa con dos o tres recámaras y solamente me alcanzaba para una recámara. Este año, el asesor que tengo me comentó que había incrementado mi monto. Ajusté para una casa de dos recámaras… me hubiera gustado una de tres, pero al menos las condiciones ya son mejores”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los nuevos programas del Infonavit?

Participa en Twitter en el debate del día @informador