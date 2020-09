Bajan comisiones en Afores; también los rendimientos

Aunque el año pasado se afirmó que las 10 Afores que operan en México bajarían sus comisiones de 0.98% a 0.92% por cada mil pesos que ingresa un trabajador a su cuenta, los rendimientos también tuvieron una mayor depreciación ante la pandemia.

En los primeros seis meses de este año, el promedio del rendimiento neto fue de 5.055%; en 2019 fue de 5.623%, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador ya presentó a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a las pensiones y propone reducir las comisiones por el manejo de las Afores como en otros países que sólo cobran entre 0.45% y 0.62 por ciento.

Tres de cada 10 trabajadores en México omiten elegir Afore

A la espera. El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma al sistema de pensiones, pero está en análisis en el Congreso de la Unión. SUN

Falta una mayor cultura de ahorro entre la población

Martín Quezada entró a un trabajo formal a los 23 años, pero se registró en una Afore hasta que tenía 29 años. Explica que no eligió ninguna institución por “ignorancia”, ya que sabía que era su ahorro para el retiro, pero pensó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) manejaba el dinero.

“Nadie te dice las cosas que debes hacer cuando eres adulto y tienes tu primer empleo. Crecí en un entorno donde mis papás eran empleados informales y no tuve el crecimiento de ver las cosas administrativamente. Yo pensé en su momento que en el IMSS estaba mi Afore y que podría acceder fácilmente a mis ahorros... pero no”.

El joven tapatío indica que se dio cuenta que debía elegir una institución cuando necesitó sacar dinero de ese ahorro.

“Entonces fui a registrarme. En la Afore me dijeron que había perdido tiempo en rendimientos y créditos, aunque no estoy seguro que eso sea verdad”.

Georgina Badillo cuenta que se inscribió a una administradora por casualidad. Tiene 30 años y lleva ocho años contratada.

“Fui al IMSS a sacar mi cartilla y afuera me abordaron trabajadoras de estas instituciones. Me explicaron lo que era y allí tomé la decisión. Sin ellas no creo que me hubiera inscrito, porque desconocía que se tenía que hacer”.

La situación de Martín es usual en México, ya que tres de cada 10 trabajadores no se registraron en alguna Afore, por lo que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) los asignó a una de acuerdo con las reglas vigentes.

De las 67.3 millones de cuentas registradas, 18.9 millones están en esta situación, y 48.4 millones sí se inscribieron en alguna Afore, incluidos trabajadores independientes y los cotizantes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), según datos hasta agosto de 2020.

Si cotizas en el IMSS y no eliges una Afore, tu cuenta de ahorro para el retiro será asignada a alguna de las que hayan generado mayores rendimientos. Las cuentas son asignadas una vez al año.

Sin embargo, si la cuenta no recibió aportaciones por seis bimestres consecutivos los recursos son depositados al Banco de México (Banxico). En esta situación están 9.1 millones de cuenta.

GUÍA

Las inversiones y los rendimientos

Desde finales del año pasado comenzaron a operar las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), luego de que se aprobaran cambios al régimen de inversión para transitar de un esquema de multifondos a un esquema de fondos, según la edad de los ahorradores.

Este esquema significa que los recursos de cada trabajador son asignados a la Siefore asociada con su fecha de nacimiento: Básica inicial, Básica 90-94, Básica 85-89, Básica 80-84, Básica 75-79, Básica 70-74, Básica 65-69, Básica 60-64, Básica 55-59 y la Básica de pensiones (SB0) para mayores de 60 años.

Esto significa que las inversiones se realizan conforme a los años del trabajador, ya que si éste se va a jubilar en dos o tres décadas, buscan instrumentos financieros de larga;duración: al contrario, se vuelven más conservadores si la persona se acerca la edad de retiro.

El pasado 15 de septiembre, la Consar actualizó los rendimientos que genera este nuevo sistema.

Por ejemplo, los miembros de la Siefore inicial, para personas nacidas a partir de 1995, tuvieron rendimientos en promedio de 5.23%, mientras que el grupo 90-94 obtuvo un rendimiento neto de 5.29%, y el de 85-89, de 5.37 por ciento.

Los interesados en ver la Afore que más les conviene según su edad en el país , pueden consultarla en la página electrónica https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-de-rendimiento-neto .

. En este sitio se revelan las mejores opciones para los trabajadores.

LA VOZ DEL EXPERTO

Ángel Guillermo Ruiz Moreno, (académico de la Universidad de Guadalajara).

Recomienda pensar en el ahorro

El miembro de la división de Estudios Jurídicos, autor del libro “Las Afores: el nuevo sistema de ahorro y pensiones”, considera que es un grave problema que las personas no decidan ni tengan conocimiento de la Afore en la que están.

De lo contrario, se asigna a la que tenga mejores rendimientos, pero no se coteja el tema de las comisiones ni los servicios que brinda. “Ignoras cuál es la que se te asignó, y si algo te llega a pasar, tus familiares tendrán muchos problemas para buscar los datos. No puedes hacer una solicitud de crédito de vivienda, no te das cuenta que es la Afore la que está perdiendo más. Allí está tu futuro, con base en lo que ahorres será el monto de la pensión”.

Por otro lado, recuerda que a finales de junio de 2021 saldrá la primera generación y, lamentablemente, se estima que apenas el 10% podrá acceder a una pensión.

“Es muy importante que los jóvenes cuiden su dinero, que no se dejen engañar. La seguridad social es un derecho humano... exijamos que se haga lo que se tenga que hacer”.

Bajan las ganancias

El año pasado se anunció un acuerdo para que las 10 Afores que operan en México bajaran sus comisiones a 0.92% (de 0.98%) por cada mil pesos que ingresa un trabajador a su cuenta, pero los rendimientos tuvieron una mayor depreciación.

Tras un análisis en las estadísticas oficiales se encontró que en los primeros seis meses de este año, el promedio del rendimiento neto fue de 5.055%, mientras que en 2019 fue de 5.623%, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Por otro lado, en una revisión realizada a las comisiones, se constata que desde enero de 2020, el promedio de las comisiones en las Afores es de 0.92%; sin embargo, en las llamadas administradoras adicionales, que son las sociedades de inversión que reciben el ahorro voluntario, las comisiones solamente bajaron de 1.14% a 1.11 por ciento.

El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, acentúa que eso significa que la variación no se ve reflejada en los ahorros de los trabajadores. Además, recuerda que en el primer semestre del año y en plena pandemia, las Afores tuvieron ganancias por 18 mil 300 millones de pesos, lo que significa un 6.3% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2019.

Lo anterior, pese a que el ahorro proyectado por la baja de las comisiones fue de dos mil 873 millones para este año, alrededor de 10% de las ganancias. “Es un gran negocio en donde los únicos que pierden son los asegurados, los trabajadores. Tenemos que cambiar el modelo de las pensiones... no nos sirve. La Organización Internacional del Trabajo y muchos países están proponiendo regresar al anterior sistema: de 1943 hasta el 1 de julio de 1997, la administración de los fondos los hacía el IMSS sin cobrarle a nadie”.

De acuerdo con el análisis “La reversión de la privatización de las pensiones”, de la OIT, se presentó como una solución concreta para abordar el envejecimiento de la población y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de la seguridad social.

Aunque se suponía que la administración privada debía mejorar la gobernanza, por el contrario, la debilitó. “Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. Las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses”.

Diario Oficial de la Federación

Actualizan los procesos

• El 15 de mayo de este año se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, con el objetivo de hacer más eficiente el marco regulatorio en los procesos operativos de las administradoras, principalmente por la pandemia por COVID-19.

• La Consar precisa que los principales cambios son: permite el uso de los mecanismos remotos para el trámite de los retiros por desempleo o matrimonio, disminuyendo los tiempos de espera y los traslados a las sucursales para los ahorradores.

• Se simplifica el trámite de traspaso para hacerlo más rápido, sencillo y eficiente.

• Aquellos trabajadores que no cuentan con un expediente de identificación podrán tramitar su traspaso sin necesidad de tener que integrarlo con la Afore transferente. Las receptoras deberán contar con un modelo autorizado por la Consar, que valide la identidad del trabajador.

• Se permite que el contrato de administración de fondos para el retiro se contenga en el mismo documento que la solicitud de registro y traspaso. Con esto se brinda unidad al trámite de que se trate y facilita las gestiones administrativas correspondientes para su atención.

Testimonio

Impulsan subir la jubilación

En julio pasado, Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta para modificar el sistema de pensiones con el respaldo de legisladores, empresarios y sindicatos. De entrada, sepultó la intención de que el Gobierno administre los fondos de ahorro, por lo que continuarán las Afores.

Hay tres puntos clave en la iniciativa que se discutirá en el Congreso de la Unión.

El primero es que las semanas obligatorias para que los trabajadores obtengan una pensión se reducirán de mil 250 a 750: si un empleado cuenta con 750 semanas cotizadas y tiene la edad de retiro podrá jubilarse con 15 años laborados (en lugar de los 25 actuales, en promedio).

El segundo consiste en el aumento de las aportaciones obligatorias que consolidan las pensiones, provenientes del empleado, del patrón y del Gobierno: se ubican en 6.5% del salario de los trabajadores y pasarían hasta 15% en un periodo de ocho años. Los empleadores asumirán ese incremento. Las aportaciones del patrón dependerán del ingreso de cada trabajador. Serán de 5.1% para los empleados que ganan más de 10 salarios mínimos diarios y de hasta 13.8% para los que perciben menos de esa cantidad.

El tercero es elevar la pensión mínima garantizada. Hoy, la ley establece que si una persona recibe de su Afore un monto menor a la jubilación mínima (tres mil 289 pesos mensuales), el Gobierno la complementa. Y se propone subir a cuatro mil 345 pesos, en función de la edad, las semanas laboradas y el salario base.

Afectan sus ahorros

Crecen los retiros

De enero a junio de 2020, los retiros parciales por desempleo representaron ocho mil 570 millones de pesos, cifra superior en tres mil 216 millones respecto a lo acumulado el mismo mes del año anterior.

La Consar indicó que el incremento es consecuencia de la dinámica laboral generada por el confinamiento. Sin embargo, también crecieron las aportaciones de ahorro voluntario.

En los primeros seis meses de este año se alcanzaron 105 mil 128 millones, lo que significa un incremento con respecto al año anterior de 30.5% en términos nominales y de 26.5% en términos reales.

Mientras que el ahorro solidario, que corresponde al que hacen los trabajadores afiliados al ISSSTE, alcanzó los 33 mil 888.8 millones al mes de junio de 2020, cifra 26.2% más alta en términos reales a la registrada el mismo mes del año anterior y 265% respecto a la de hace seis años.

Por otra parte, los activos netos del sistema sumaron 4.2 billones de pesos (607 mil millones de pesos más que al cierre de junio de 2019). Esto significa una tasa de crecimiento de 16.4% nominal y de 12.7% en términos reales. Los activos netos al periodo representan 17.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

