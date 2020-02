Bajan atenciones de agentes viales a favor de la población

Luis Tejeda afirma que hay menos agentes viales en la metrópoli, mientras se agudiza el caos por el aumento de los vehículos y las obras públicas. “Cada quien hace lo que quiere. Se pasan el alto, hay autos estacionados en doble fila, invaden los carriles de alta velocidad en Periférico, hay transporte de carga en cualquier lugar… y en la ciudad brillan por su ausencia los agentes viales. Pero si no traes la calca del refrendo vigente, allí sí aparecen por arte de magia”.

Enrique Pérez, otro ciudadano, coincide: “Se nota su ausencia en toda la zona metropolitana. Antes veías patrullas y motocicletas circulando en todos lados; ahora es difícil verlos en las calles”.

No solamente se trata de una percepción ciudadana. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Transporte, entre enero y noviembre de 2019 disminuyeron las atenciones proporcionadas por los agentes viales en Jalisco.

En los mismos meses, en 2018 se registraron 691 mil 627 servicios a la población en general. Aunque hay mayores afectaciones a la vialidad, la cifra bajó el año pasado a 646 mil 088 apoyos en vigilancia vial, así como servicios a escuelas, dependencias de Gobierno, sociedad civil y eventos deportivos. Es una reducción de más de 45 mil apoyos entre 2018 y 2019.

El indicador que más bajó fue precisamente vigilancia vial, con 618 mil 500 acciones durante el año pasado, cuando en el mismo periodo de 2018 se brindaron 661 mil 761 atenciones.

Para detallar este tema se requirió una entrevista con la Secretaría de Seguridad, pero no se obtuvo respuesta.

El presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, Jonadab Martínez García, coincide en la percepción ciudadana. “La Policía Vial tiene muchas tareas que antes no tenía. Cuando migra a la Secretaría de Seguridad Pública, atrae otras responsabilidades que tienen que ver con el combate a la delincuencia, cuando antes solamente era la supervisión y la atención, pero eso la gente no lo sabe, lo que percibe es que no hay presencia”.

Tras el cambio de administración, el control de la Policía Vial pasó a la Secretaría de Seguridad. En febrero de 2019 se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el acuerdo mediante el cual, el secretario del Transporte delegó facultades y funciones a los titulares de las direcciones generales, direcciones de área, coordinaciones, jefaturas y áreas de la Secretaría de Seguridad. También cedió a su personal.

La vigilancia por obras o accidentes es la principal atención de los policías viales en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Frenan las contrataciones

En 2019 solamente se contrataron dos nuevos agentes viales, pese a la tendencia que se mantenía en los últimos seis años. El área de Transparencia de la Coordinación de Gestión del Territorito de Jalisco, que tiene bajo su cargo a la Secretaría de Transporte, informa que de 2013 a 2018 contrataron 825 policías viales. Tan sólo entre 2017 y 2018 abrieron espacios para 357 agentes.

Sin embargo, entre enero y septiembre del año pasado registraron solamente dos nuevas incorporaciones.

La Dirección de Administración de la Secretaría de Seguridad aclara por Transparencia que el personal operativo vial se incorporó formalmente a esta dependencia a partir del 1 de septiembre de 2019. Entre esa fecha y enero de 2020, “no se han llevado a cabo altas o contrataciones de personal vial, por lo que su cuestionamiento es igual a cero”, precisa.

El presupuesto de egresos 2020 proyecta mil 875 plazas para la Policía Vial. Además de otros 88 puestos distribuidos entre directores, subinspectores y suboficiales de vialidad. Mientras que en 2019 se presupuestaron mil 882 plazas para policías viales y 87 para los puestos directivos.

La dependencia precisa que de los elementos operativos, las mujeres representan 48.08%; los hombres, 51.92 por ciento.

“La totalidad del personal operativo de la Policía Vial es considerado de confianza. No existen de base o por honorarios”.

Sobre el presupuesto para la operación de la vigilancia vial, para este 2020 se destinaron 759.5 millones de pesos (en 2019 fueron 628.8 millones).

Jonadab Martínez García, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso, comenta que se aprobó un mayor presupuesto para el aumento de agentes viales.

TESTIMONIOS

Faltan en cruces complicados

En su trayecto diario al trabajo, José Roberto García detecta la falta de agentes viales, principalmente en dos cruces conflictivos: Juan Gil Preciado y Aviación, y Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo.

Subraya que en la intersección con Aviación se genera un cuello de botella debido a que los automovilistas dan vueltas a la derecha desde carriles centrales, lo que frena la circulación de los autos que transitan por carriles laterales. Por ese motivo, agentes viales ponían cilindros naranjas para evitar estas acciones.

“Pero desde hace unos seis meses ya no hay nadie. Veo choques leves por eso, particulares y transporte de carga. En ese cruce hay dos o tres al mes, por lo menos. Es un tema recurrente”.

Refiere que el caso de Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo es que, al modificar el crucero tras la construcción de la Línea 3, no se dejó opción para vueltas con flecha para los automovilistas que transitan por Arco del Triunfo.

Dice que también había agentes viales para ayudar a que se hiciera otro cuello de botella. “Al principio, me imagino que estaban por el tema de la socialización, pero el problema no se solucionó, sigue en ambos cruces. Su presencia ayudaba. Creo que está mal la sincronización, porque ambos sentidos, cuando cruzan la carretera, la cruzan al mismo tiempo. Quizá convendría escalonar los semáforos por sentido para liberar el tráfico”.

Agrega que si no se pueden tener agentes en todos los cruces conflictivos, que se realicen acciones para evitar los conflictos de forma permanente.

Sobre su percepción en toda la ciudad, coincide en que nota menos presencia de elementos viales.

“Ves menos unidades, tanto camionetas como motocicletas. Antes, por lo menos en Periférico, veías tres unidades en el trayecto. Ahora, en trayectos largos no te encuentras nada”.

Sufren por cierres

El pasado 12 de febrero, a Jaqueline Hernández la sorprendió el fuerte tránsito vehicular que se generó en avenida Chapultepec, por los cierres viales en la zona. “Nadie avisó. Y duré como media hora para salir del embrollo”.

La Secretaría de Seguridad anunció que los bloqueos se mantendrán hasta el 15 de febrero, ante la celebración del evento Guadalajara Grand Prix.

También hay cierres viales en la zona Centro, debido al festival GDLuz, que terminará en la misma fecha, así como las repavimentaciones de Juan Manuel y Mariano de la Bárcena.

A las restricciones se suman las obras en Periférico.

La Policía Vial mantiene apoyo en los sitios mencionados. “Para cuidar la seguridad de peatones y conductores y agilizar el tránsito, oficiales de la Comisaría de la Policía Vial apoyan en las zonas del área metropolitana donde se llevan a cabo los cierres viales por eventos y obras”.

Comisión de Movilidad pide informe de las actividades

El diputado Jonadab Martínez García dice que los diputados de la Comisión de Movilidad del Congreso de Jalisco han solicitado conocer las actividades realizadas por los agentes viales en la Entidad. Por ese motivo, a finales de enero se citó a la titular de la Policía Vial, Blanca Minerva Magaña. Sin embargo, no acudió a la reunión, en la que también estuvieron agrupaciones civiles.

El presidente de la Comisión de Movilidad explica que se enteraron de forma extraoficial que Blanca Minerva no pudo acudir porque tuvo que realizar una tarea fuera de la ciudad.

“Vamos a solicitar una nueva fecha para que ella acuda al Poder Legislativo y nos rinda cuentas de su trabajo. Para eso se citó, para saber y conocer cómo va”.

Destaca que la falta de presencia vial en las calles puede ocasionar problemas o congestionamientos. “No estoy responsabilizando a la Policía Vial como la causante de los accidentes viales. Por eso hay leyes y reglamentos, pero cuando falla la autoridad que se encarga de velar que se cumplan, es muy fácil que la gente deje de hacerse responsable”.

Remarca que su propuesta es que se aumente la presencia de agentes en campo. Y que, a la par, los ciudadanos que manejan automotores se hagan responsables, ya que quien adquiere un vehículo debe cumplir las reglas al respecto.

“Todos debemos de asumir nuestro rol de compromiso social. La autoridad debe legislar, pero también la sociedad cumplir. Todos tenemos un grado de responsabilidad”.

En la pasada administración se reforzaron las contrataciones de mujeres, principalmente para el Programa Salvando Vidas. EL INFORMADOR/Archivo

NUEVO SISTEMA

Arrancan folios electrónicos

La Secretaría de Seguridad del Estado anunció que ya comenzaron a operar los folios electrónicos de la Policía Vial, con el objetivo de agilizar el pago de las infracciones.

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno, se comenzará a trabajar en la zona Centro de Guadalajara.

Oficiales saldrán a las calles con una terminal, conocida como foldera, y un dispositivo móvil a través del cual se levantan los folios en línea.

Los conductores recibirán la impresión del folio con información sobre la falta, fotografías y un código QR que enlaza a su versión electrónica y a una página web donde podrá pagarse la infracción al momento.

CLAVES

Sin información

Respuesta. La Coordinación General de Planeación Operativa responde por Transparencia que no tiene información sobre tareas realizadas por los agentes viales en las colonias o municipios, ni tampoco un informe de actividades en 2019.

Responsable. Al respecto, solamente indica que la Comisaría Vial es la encargada de orientar, prevenir accidentes viales, emitir infracciones, cuidar la seguridad, proteger y auxiliar a las personas, particularmente cuando sufran accidentes en las vías públicas, coadyuvar con otras autoridades en la conservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad, cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de ley y sus reglamentos en materia de movilidad, vialidad y transporte.

Adicional. También tiene las funciones de informar y orientar a quienes transitan en las vías públicas, tomar conocimiento de las infracciones que cometan los conductores de los vehículos, levantar o hacer constar dichas infracciones para los efectos de determinar y aplicar la sanción correspondiente.

Hay más multas

Aunque la Policía Vial realiza menos servicios de supervisión y vigilancia en las calles, las cédulas de infracción elaboradas aumentaron durante 2019. La Secretaría de Seguridad reportó 625 mil 009 folios, un aumento de 234 mil 655 más que 2018 (sin contar con las fotomultas).

La principal infracción es por estacionarse en zona prohibida (201 mil 012 multas). Le continúa estacionarse en zona prohibida en calle local (68 mil 496), no utilizar el cinturón de seguridad conductor o acompañantes (44 mil 542), no portar debidamente colocado y ajustado con las correas de seguridad el casco protector para motociclista y, en su caso, también su acompañante (27 mil 025 infracciones), así como conducir un vehículo para el que se requiera haber obtenido previamente licencia o permiso específico y no lo exhiba (22 mil 920 sanciones).

La Secretaría de Seguridad reporta un total de 13 mil 198 accidentes registrados durante 2019. La estadística incluye transporte privado y público.

Al corralón

La Comisaría Vial informa de 38 mil 526 vehículos retenidos el año pasado.

Autos particulares fueron 22 mil 141; motocicletas, 14 mil 341; unidades del transporte público, mil 335; taxis, 691 retenciones, así como 18 mototaxis.

Detenidos

A partir de julio de 2019 se comenzó a construir la base de datos que acumula cifras sobre “personas detenidas por accidentes viales”.

Desde ese mes y hasta enero de 2020, 344 personas fueron detenidas por ese motivo.

GUÍA

Abren dos mil 768 expedientes por varias irregularidades

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Transporte informó que en 2012, en el área de Responsabilidades se registraron 15 casos de procedimientos contra agentes viales, ocho de ellos por “solicitar dádivas”. De acuerdo con la dependencia, se tienen datos sólo de ese año debido a que los expedientes se asignaron a la Dirección de Asuntos Internos, a la que ahora corresponde el control del personal operativo, pero no otorgó datos de otros años.

De acuerdo con la dependencia, se tienen datos sólo de ese año debido a que los expedientes se asignaron a la Dirección de Asuntos Internos, a la que ahora corresponde el control del personal operativo, pero no otorgó datos de otros años. Por su parte, Asuntos Internos de la Policía Vial informa que se detectaron procedimientos administrativos de responsabilidad por diversas irregularidades en la prestación del servicio.

De enero de 2012 a septiembre de 2019 se abrieron dos mil 768 expedientes contra agentes, de los cuales sólo uno de cada 10 fueron contra policías femeninas.

Este medio documentó que entre 2013 y 2016 bajaron las quejas por hechos de corrupción tras la incorporación de perfiles femeninos a la dependencia. Fue una de las principales acciones de la pasada administración estatal.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 73.2% de los encuestados en Jalisco consideró que los integrantes del Poder Judicial eran los más corruptos, mientras que 72.9% vio de la misma forma a los agentes viales. Hasta 2017, los elementos de tránsito mantenían una hegemonía en este rubro.

Hasta 2017, los elementos de tránsito mantenían una hegemonía en este rubro. En 2013, el mando de la Policía Vial pasó a manos de la Fiscalía General. Sin embargo, tras la falta de coordinación, el anterior gobernador Aristóteles Sandoval corrigió en 2015 para regresar el área a la entonces Secretaría de Movilidad, hoy Secretaría de Transporte.

La principal infracción es por estacionarse en zona prohibida (201 mil 012 multas). EL INFORMADOR/Archivo

Paga agente vial 30 mil pesos por lesionar a conductor

Por primera vez, un policía vial reparó el daño causado a un ciudadano. En un operativo del Programa Salvando Vidas, el agente sometió a un ciudadano, provocándole una lesión en la vértebra.

El habitante denunció al oficial por abuso de autoridad ante la Fiscalía Anticorrupción. Gerardo de la Cruz detalla que se trató de un acto de violencia innecesaria e indebida. “En ese momento no se tenían identificadas a las personas que llevaron a cabo esta agresión; sin embargo, se presenta la denuncia y se hacen actos de investigación para identificar específicamente ese día, la hora y quiénes formaban parte del operativo”.

Cuando se logró identificar al agente se le vinculó a proceso. Y previo al juicio oral, el agente pidió reparar el daño. El costo fueron 30 mil pesos, que incluyó las afectaciones patrimoniales causadas.

“Ya con el daño reparado se logra un acuerdo. Y se le estableció, específicamente al agente, un año de suspensión del proceso. Un año con medidas de vigilancia efectuadas por la unidad de medidas cautelares”.

El fiscal destaca que el dinero lo pagó el elemento, lo cual es trascendente. “Porque muchas veces, otras autoridades han logrado una condena en contra de un servidor público, pero termina pagando el Estado, con dinero del erario; es decir, con dinero de los ciudadanos”.

También puntualiza que se da un doble mensaje, ya que en el derecho penal se busca la prevención en cuanto a lo particular; en otras palabras, que el señalado no vuelva a incurrir en un acto similar en el futuro. “Al servidor público que le terminó costando 30 mil pesos, difícilmente va a querer meterse en problemas de nuevo”.

Abuso de autoridad, principal señalamiento

Desde que la Fiscalía Anticorrupción opera (febrero de 2018) suman 71 carpetas de investigación relacionadas con el actuar de los policías viales, de las cuales 42 están activas y 29 concluidas.

El principal señalamiento es abuso de autoridad (35), seguido de cohecho (seis).

De las carpetas concluidas, 13 se clasificaron en archivo temporal, 12 fueron remitidas a otra autoridad, tres fueron abstenciones y una obtuvo una suspensión condicional del proceso.

El fiscal Gerardo de la Cruz explica que las carpetas activas todavía están en el proceso de recabar datos de prueba por si hay elementos para lograr una vinculación. Remarca que la modalidad de abuso de autoridad puede abarcar muchas conductas, como maltrato físico y verbal, o denigrar la imagen de una persona. Dice que el caso del cohecho es difícil de acreditar. “El delito lo comete el servidor público que solicite dinero, o cualquier beneficio o dádiva para hacer o dejar de hacer sus funciones”.

Menciona que una de las problemáticas es acreditar el hecho, ya que el lenguaje que los policías viales utilizan en la interacción con los ciudadanos no es textual. Por ejemplo, no se les dice que quieren dinero, sino frases que lo insinúan.

