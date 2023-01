1 Luis Roberto Alves ‘Zague’

Un famoso que pasó por esto fue nada más y nada menos que el comentarista deportivo Luis Roberto Alves ‘Zague’, quien previo al Mundial de Rusia 2018, se filtró un video mostrando su parte íntima frente a un espejo.

Tiempo después el exfutbolista del América habló del tema y mencionó que alguien lo subió queriendo perjudicarlo.

“Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, se quiso aprovechar para sacar otras intenciones, no sé y no me interesa", dijo en un plática en el canal de YouTube Zabalive.