Hace 19 años, Norma Alicia Ramos dejó de trabajar como estilista porque su hijo nació con parálisis cerebral severa y se dedicó de tiempo completo a cuidarlo.

Ella forma parte de la lista de 500 beneficiarios del programa “Gracias a ti” del Ayuntamiento tapatío, a través del cual se brinda un apoyo de dos mil pesos bimestrales a las personas cuidadoras primarias de ciudadanos con alguna discapacidad congénita o adquirida, ya sea severa o grave.

Miguel Sainz Lozoya, director de Programas Sociales del municipio, informa que se tiene proyectado entregar los apoyos a partir de julio de manera retroactiva. La bolsa disponible es de cinco millones de pesos.

Dice que algunos cuidadores no pueden ir a laborar, “por lo menos no en un trabajo formal, tienen que autoemplearse”.

Este programa se creó para que cubran algunas de sus necesidades. “Es una retribución de una manera que puedan alivianarse con ciertos aspectos, con temas de vestido, de sustento”.

Las madres de familia Alma Rosa y Norma Alicia, quienes reciben el apoyo. EL INFORMADOR/A. Camacho

Ayuntamiento tapatío implementa programas sociales incluyentes

En las reglas de operación de todos los programas sociales del Ayuntamiento de Guadalajara se incluye un enfoque de prioridad para las personas con discapacidad, subraya Alejandro Hermosillo, coordinador de Combate a la Desigualdad del municipio.

En las convocatorias se precisa que los apoyos van dirigidos con “preferencia a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, mujeres en situación de violencia, familias donde uno o varios de sus miembros pertenezcan a grupos vulnerables”, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.

Menciona que en el caso del programa de Estancias Infantiles se amplió la edad de los menores que pueden ser atendidos, “pensando en que las personas con discapacidad que requieren de educación especial, muchas veces tienen la dificultad en edades mayores. Tiene un enfoque de atención prioritaria”.

Se tienen también diseñados otros programas dirigidos a este sector de la población como “Gracias a ti”, que durante este año otorgará apoyos de dos mil pesos bimestrales a las personas cuidadoras primarias de personas con alguna discapacidad congénita o adquirida, ya sea severa o grave.

Otro es el de “Equidad Educativa”, dirigido a estudiantes con discapacidad de nivel básico y media superior, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los alumnos por medio de herramientas tecnológicas que permitan acceder a una educación inclusiva, de calidad y con información accesible.

“Se les brindan herramientas tecnológicas educativas que les puedan servir para no rezagarse en sus estudios”, destaca Hermosillo. Otro programa es el de “Guadalajara Incluyente”, dirigido a las asociaciones civiles a quienes se les entrega un apoyo económico para capacitar a personal del servicio público, en materia de cultura de discapacidad.

El funcionario municipal informa que son cursos, talleres y capacitaciones “para sensibilizar sobre la cultura de la discapacidad, para entre todos poder encontrar la manera que nadie se quede atrás”.

TESTIMONIOS

“Tuve que dejar de trabajar”

Hasta el nacimiento de Alán Ramón Carrasquedo Ramos, la señora Norma Alicia Ramos Oliden trabajó como estilista. Hace 19 años dejó su oficio para dedicarse de tiempo completo a cuidar a su hijo, quien tiene parálisis cerebral severa.

“Lo pensé: primero está mi hijo, él me necesita y dejé de trabajar. Me he dedicado a ir a terapias, a consultas”, declara.

Hace unos meses, a través de otras mamás que forman redes de apoyo, se enteró de que el Gobierno de Guadalajara puso en marcha el programa “Gracias a ti”, que tiene como objetivo brindar un apoyo de dos mil pesos bimestrales a las personas cuidadoras primarias de personas con alguna discapacidad congénita o adquirida, ya sea severa o grave.

Norma comenta que no le es posible tener un trabajo porque siempre está cuidando a su hijo, ya que su esposo trabaja todo el día y los otros hijos que tiene ya están casados. “No tenía quién me ayudara”.

Para tener un ingreso extra, comenzó a vender productos de catálogo, “también me apoyaba con eso”.

Estos recursos tampoco han sido suficientes, considerando que gasta entre mil y mil 500 pesos mensuales en la compra de pañales para Alán.

Además, actualmente le hace falta una silla de ruedas especial de traslado. “Esas sillas son tipo carriola… y no hay quién me apoye”.

“Me cayó de perlas”

Alma Rosa Aguilar Ramírez es una de las beneficiarias del programa municipal “Gracias a ti” que apoya a cuidadores de personas con discapacidad. En su caso, fue elegida porque tiene una hija de ocho años con síndrome de Down.

La señora también tiene otros dos hijos de 12 y 16 años, pero aclara que la menor, Isabela Montserrat, “es la que más tiempo me absorbe”.

Debido a lo anterior, Alma Rosa no tiene un empleo formal y por ello busca otras formas de obtener un ingreso, como la venta de artículos por catálogo.

Comenta que ya recibió un apoyo del gobierno municipal, el cual utilizó para tomar un curso de globoflexia. “Me ha ayudado mucho. Me cayó de perlas”.

Subraya que le sirve porque el sueldo de su esposo se destina para cubrir las necesidades básicas de la familia y las terapias de su hija.

Este tipo de programas, destaca, son de gran ayuda para las mamás que tienen hijos con alguna discapacidad, “porque también tenemos necesidades personales que a veces no las podemos cubrir por los gastos”.

Agrega que es necesario que se le dé el apoyo a todas las familias que lo solicitan. “No estamos sobradas de dinero y hay muchas mamás solteras que no han resultado beneficiadas”.

Alma Rosa comenta que Isabela acude a una escuela regular en donde cursa segundo de primaria. “Toda mamá lo que quiere es que ellos sean más independientes”.

Proyectos cubren necesidades

Miguel Sainz Lozoya, director de Programas Sociales de Guadalajara, informa que en la actual administración se están desarrollando programas que cubren algunas necesidades que no son atendidas actualmente por el Gobierno federal.

Principalmente, aquellos que han sido cancelados a nivel federal o en donde hay oportunidad de aumentar la ayuda hacia grupos vulnerables.

“Estamos atacando en donde el Gobierno federal está dejando un vacío, por ejemplo, no hay un programa para personas con discapacidad”.

Uno de los programas que cubren estas necesidades es el de Estancias Infantiles, luego de que el Gobierno federal desapareciera el programa.

Actualmente, el gobierno municipal apoya con mil 200 pesos al mes a padres de mil 700 niños que requieren ser cuidados en una guardería, a través del programa “En Buenas Manos”.

El funcionario precisa que esto permite a los padres de familia elegir la estancia que más les convenga, cerca de sus casas y escuelas o trabajo, las cuales tienen un costo de entre mil 500 y mil 800 pesos.

“Hemos tenido un gran éxito social con este programa porque las señoras, las madres del hogar que trabajan, que no tienen dónde dejar a sus hijos, se han visto mermados con la falta de apoyo del Gobierno federal con el cierre de estancias temporales y las primarias de tiempo completo”.

El Gobierno de Guadalajara ha atendido puntos para mejorar la accesibilidad peatonal de las personas con alguna discapacidad. EL INFORMADOR/G. Gallo

TELÓN DE FONDO

Mejoran calles con más accesibilidad

Para mejorar la accesibilidad peatonal en la ciudad, la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara ha llevado a cabo obras de rehabilitación integral de banquetas en mal estado e instalación de iluminación con sentido peatonal en diversas zonas del municipio.

De enero a mediados de mayo pasado, se atendieron alrededor de 250 puntos y se proyecta que al cierre de este año se alcancen los 500 espacios intervenidos, dio a conocer el municipio a través de un comunicado.

Francisco Ontiveros Balcázar, Director de Obras Públicas, detalla que son banquetas que están intransitables o que tienen un problema de acceso universal.

“Tienen problemas de registros tapados o algún árbol se cayó y tenemos que llegar a reponer la banqueta, o existe un árbol que ya se apropió de su espacio de vía, que es la banqueta, y nosotros llegamos a hacer una adecuación para que el árbol pueda seguir creciendo, y que nosotros también como peatones podamos circular”.

Algunos de los puntos intervenidos son el Centro Histórico, Santa Tere, Moderna, Chapultepec, Oblatos, Jardines del Bosque, Providencia, Santa Cecilia y Tetlán.

La bolsa para desarrollar este tipo de obras es de alrededor de 16 millones de pesos. Con estos recursos se realizan acciones como la demolición y posterior construcción de banquetas con rampas de accesibilidad universal, guías podotáctiles y bolardos, “esto con el fin de facilitar el paso seguro y sin contratiempos de personas con alguna discapacidad”.

Otras de las intervenciones consisten en instalar iluminación en sentido hacia la banqueta para ofrecer mayor seguridad a los peatones.

Avanza accesibilidad universal

El proyecto de accesibilidad universal de algunas vías del Centro Histórico de Guadalajara registra un 40% de avance, subraya Alejandro Hermosillo, coordinador de Combate a la Desigualdad del municipio.

subraya Alejandro Hermosillo, coordinador de Combate a la Desigualdad del municipio. Las obras que se desarrollan actualmente surgieron tras un recorrido realizado por el primer cuadro, en el que se identificaron los espacios que no están adaptados o a los que no podían acceder personas con discapacidad motriz. “Y estamos trabajando con empresarios para adaptar esos espacios”.

Los empresarios y comerciantes se comprometieron a realizar algunas remodelaciones para que sus establecimientos cuenten con accesos seguros para personas con discapacidad. “Se tiene proyectado un segundo recorrido para identificar qué se ha resuelto y qué queda pendiente”.

El funcionario remarca que el plan es que, por lo menos, Paseo Alcalde tenga accesibilidad universal, no sólo en la vía pública sino también en lugares privados.

El 40% de avance, dice, obedece a obra pública realizada en andadores y calles principales del Centro por la Dirección de Obras Públicas.

Reporta que toda la obra pública nueva que se está haciendo, tiene el visto bueno de personas con discapacidad para validar que se tiene esta accesibilidad. “Cosas tan sencillas como bolardos, tienen que irse modificando por mobiliario que realmente tenga integrada la accesibilidad”.

Hermosillo reconoce que se trata de un reto grande. “Espero que podamos terminar el siguiente año con toda la accesibilidad necesaria”, dijo el funcionario.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de los programas sociales del Ayuntamiento?

Participa en Twitter en el debate del día @informador