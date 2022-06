“En Buenas Manos” apoya a mil 700 niños en estancias infantiles

Paulina Gutiérrez tiene dos hijos en la estancia infantil “Juan Jacobo Rousseau”. Por ambos pagaba dos mil 200 pesos, pero gracias al programa “En Buenas Manos” puede usarlos en otras cosas.

“Hice la aplicación por internet y me seleccionaron. Nos hemos visto un poco cortos de dinero de repente y con esto nos ayuda a que si nos falta para el gas, los pañales u otra cosa podamos completarlo”, compartió.

Como a ella, el Gobierno tapatío apoyará con mil 200 pesos al mes a padres de mil 700 niños para que acudan a estos sitios.

Tras la desaparición del apoyo a estancias infantiles del Gobierno federal, que se implementaba desde el sexenio de Felipe Calderón, y junto con la pandemia, hubo padres de familia que dejaron de llevar a sus hijos a las guarderías o al preescolar.

Alejandro Hermosillo, coordinador de Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento, destacó que el objetivo es ayudar a los padres para que puedan salir a trabajar, a buscar un empleo o a estudiar mientras sus hijos están en un buen lugar.

“(El alcalde Pablo Lemus) lo impulso porque identificaba que había dos sectores a los que podíamos ayudar: a las estancias infantiles como tal, que en la pandemia y desde que quitaron el apoyo federal disminuyeron en gran cantidad sus ingresos, y a los niños que podían estar en ellas”.

Aprovechan el programa de estancias infantiles en Guadalajara

Anahí Solorio es madre soltera que gracias al apoyo del programa “En Buenas Manos” pudo inscribir a su bebé de dos años en la estancia infantil Juan Jacobo Rousseau, en lugar de dejarlo en casa.

“Es una súper ayuda para mamás que somos solteras y que no percibimos mucho sueldo. Me puedo ahorrar ese dinero e invertirlo en cosas de la casa, en mi niño. Incluso pensé en no meterlo, el típico ‘que mi mamá me ayude’, pero el que ellos socialicen en la escuela es diferente a tenerlos en casa con una sola persona. Es importante que estén con más niños y gracias al apoyo no me frenó la situación a esperar un poquito más o tener más dinero”, compartió.

Destacó que ser beneficiaria no fue difícil, pues aunque les hacen valoración, no le pidieron muchos documentos: “es sencillo para las mamás que sí lo necesitamos y aquí mismo, en la estancia, nos dieron la información”.

Expresó que con el apoyo, si el pagar la estancia era un freno para no poder comprar cosas que necesitaba su hogar y su hijo, ahora podrá pagarlo.

“Ya no me apura tanto porque pago renta y con esto me voy a sentir un poco más desahogada, voy a salir más completa en mis gastos. Estoy contenta de que nos brinden este apoyo a mamás trabajadoras porque ayuda también a que nuestros niños estén un poco mejor”, añadió.

Por su parte, Rocío Sánchez, directora de la estancia infantil y presidenta de 36 estancias de Guadalajara, detalló que con la pandemia de COVID-19 hubo una baja de alumnado. También menciona que se ha incrementado en 20%, desde el 10 de mayo a la fecha y pudieron ampliar la plantilla.

“Hubo una baja de 60% de niños, que son unos cuatro mil 500, en estas estancias a partir de la pandemia porque los papás ya no podían pagar las colegiaturas, muchos se quedaron sin empleo. Ahorita ya se están abriendo más empleos y nos está dando una amplitud para que más niños asistan a las estancias y estén bien atendidos y cuidados”, dijo.

Además, de los que ya se recuperaron, hay más niños en trámites, con lo que podrán incrementar mínimo otro 25 por ciento.

“Cada mes se va a ir incorporando más alumnado, lo que va a dar un respiro a los papás en su economía. Queremos hacer un buen trabajo para que todas las madres se animen a llevar a sus hijos a las estancias y poder atender a la niñez”, añadió.

“EN BUENAS MANOS”

Requisitos para acceder:

Ser habitantes de Guadalajara

Tener a sus hijos preaceptados o inscritos en una estancia infantil del municipio

Ser padres o tutores que trabajan, estudian o estén en búsqueda de empleo

Tener un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos mensuales o vivir en alguna de las 77 colonias de atención prioritaria del municipio.

CON DUCUMENTACIÓN EN REGLA

Van 57 centros educativos acreditados para el programa

Para que una estancia infantil pueda ser acreditada como parte del programa “En Buenas Manos”, debe cumplir ciertos requisitos. 57 de las 80 que hay en el municipio ya son parte del mismo, pero se busca que todas se incorporen, informó Natalia Reyes, jefa del programa.

“En el municipio son 80 estancias, de las cuales 57 ya entraron. Para poder estar en el programa, se necesita que cuenten con toda su documentación en regla, visto bueno de Protección Civil, instalaciones adecuadas, personal capacitado, licencia vigente y, una vez que cumplen con ello, firma de un convenio con Guadalajara”, detalló.

Sin embargo, destacó que ya trabajan con todas para que se sumen y que cuenten con toda la legislación vigente pues casi a todas les falta la licencia vigente y regularizarse ante el Servicio de Atención Tributaria, trámites que se atrasaron con la pandemia.

“Es un sector muy afectado por la pandemia, de hecho antes había alrededor de 120 y muchas tuvieron que cerrar. Algunas ya están reabriendo y este programa es un respiro, ayudando e incentivando a que se vuelvan a abrir y las que ya están se puedan regularizar”, señaló.

Por su parte, Alejandro Hermosillo, coordinador de Combate a la Desigualdad del municipio, añadió que, aunque no se puede asegurar que el programa trascienda administraciones, esto se puede lograr si los padres de familia y las instancias se apropian del mismo.

“Es un programa que se puede quedar porque tiene muchos beneficios. Vemos gente que no tiene donde dejar a sus hijos y tiene problemas para trabajar, pero también ayudas a un sector económico. Lo importante para que trascienda las administraciones es que padres de familia y estancias mismas se apropien, lo defiendan, cuiden y hagan suyo”, destacó.

TELÓN DE FONDO

Eliminan Bienestar de las Niñas y Niños

El 1 de marzo de 2019 la Secretaría de Bienestar publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que sustituye al programa de estancias infantiles.

En estas disposiciones se estipuló que el Gobierno de México entregaría el subsidio correspondiente directo a la madre, padre solo o tutor, y no a las estancias como se había hecho desde el sexenio de Felipe Calderón.

En los lineamientos publicados no se especificaba si el medio de pago será una tarjeta bancaria, ni se enlista entre las obligaciones de los beneficiarios tener una cuenta en un banco, como sí sucede en el caso de otros programas como el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Sólo se establece entre estas obligaciones, la de resguardar, cuidar y proteger el medio de cobro del subsidio.

Hasta el momento no hay indicios de que se recupere el programa a nivel federal.

Responden a necesidad de madres tapatías

En cumplimiento a su promesa de campaña proselitista, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, presentó el programa “En Buenas Manos”. En una sesión de cabildo el pasado 10 de mayo, el edil señaló que el programa surgió a raíz de las quejas de madres y padres, tras el cierre del programa de estancias infantiles, cancelado por el Gobierno federal.

“Según los datos, en Guadalajara 50 estancias infantiles cerraron sus puertas. Este es un dato que no podemos dejar pasar. Estamos hablando de prácticamente 40% de las estancias infantiles que tuvieron que cerrar sus puertas después de la cancelación de los programas federales”, explicó Lemus.

Afirmó que la apuesta del Gobierno de Guadalajara es respaldar a las estancias infantiles particulares que ya cuentan con la experiencia en el cuidado y atención de pequeños desde dos meses de nacido a cinco años y 11 meses de edad.

“Primero, que apoye a las mamás, esto sí es muy importante, para que puedan dejar a sus hijas y a sus hijos en la estancia de su preferencia. Segundo, es un programa de apoyo para las estancias infantiles que la están pasando muy mal por la cancelación de los programas federales. Tercero, fomenta la competencia, porque cada una de ustedes va a tener su estancia infantil con las mejores medidas de seguridad, bien pintada y con el personal más capacitado”.

“Hermana” replica el modelo de ayuda

En Zapopan el programa “En Buenas Manos” es replicado con “Mi Estancia Zapopan”. Al igual que en Guadalajara, con este se apoyará a madres, padres o tutores que trabajan, estudian o se encuentran en búsqueda de empleo.

