Avanza el reconocimiento del tequila a nivel global

De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), este año ya son 57 países en donde se encuentra protegida la bebida bajo alguna figura de propiedad intelectual como lo son la Marca de Certificación, Denominación de Origen, Marca Colectiva o Indicación Geográfica.

Canadá fue el primer país en reconocer al tequila con un registro internacional en el año de 1979. Tras la conformación del Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT), las gestiones para la protección de este elixir mexicano han sido contantes.

El más reciente en proteger la bebida ha sido Guatemala, el pasado 23 de marzo, en donde se aceptó el registro como Denominación de Origen. Actualmente se encuentra en proceso este trámite.

Cabe destacar que en los dos principales mercados internacionales a donde se exporta el tequila ya cuenta con protección: Estados Unidos desde el 2017 como Marca de Certificación; y en la Unión Europea desde el año 2008 como Marca Colectiva, y en el 2019 como Indicación Geográfica.

Estos alcances legales, junto con la expansión de mercados y el consecuente incremento de las exportaciones de tequila, generan un impacto social y económico directo en favor de más de 100 mil familias que dependen de la agroindustria tequilera, la cual además de productores, envasadores y comercializadores, involucra a quienes participan en la prestación de servicios culturales y turísticos vinculados a la gastronomía, la arquitectura, la historia y los escenarios naturales de las regiones en donde se produce.

Mayor solidez jurídica

¿Qué se busca con estos trámites a nivel internacional? Principalmente, el Obtener un registro internacional otorga al Gobierno Mexicano -como titular de la Denominación de Origen Tequila (DOT)-, la facultad de ejercer las acciones legales que las leyes en materia de protección a la propiedad intelectual de dicho país contemplen, en contra de cualquiera que trate de imitar al tequila o de utilizar la DOT sin autorización, tal como se ha venido realizando de manera coordinada junto con el Consejo Regulador del Tequila en las naciones en donde se cuenta con esta protección.

“Esto da certeza al consumidor de que disfruta de un producto auténtico”, precisó el CRT.

Cada botella de esta bebida ostenta un número de lote con el que se puede dar trazabilidad al producto, saber en qué momento llegó al país importador, información aduanal, su certificado de exportación, análisis fisicoquímico, así como las características del proceso de producción y toda la información referente a la materia prima: el agave tequilana weber variedad azul.

El CRT aseguró que todo el tequila que se comercializa en el mundo cumple con las leyes y normativa que le aplica y es inspeccionado por el CRT. “Ningún otro organismo, grupo social, empresa o aficionado alguno, podrá certificar la producción y/o comercialización del mismo”, precisó el organismo.

María Bertha Becerra Ríos, responsable del área de Aseguramiento de Producto Terminado del Consejo Regulador del Tequila, explicó que la Denominación de Origen, la creación de la Evaluación de la Conformidad y el reconocimiento del tequila en la Unión Europea, entre otras fueron claves para la trascendencia de la bebida más representativa de México.

La Evaluación de la Conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación.

“La Denominación de Origen como tal no funciona si no es articulada, es decir es como una marca tienes un elemento pero si no lo trabajas se queda muerto”, explicó.

La directiva detalló que los elementos que están articulados son visión, liderazgo, estrategia, organización y acción. “Es un trabajo articulado, un trabajo interdisciplinario, autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos no gubernamentales, cooperación nacional e internacional y todo este trabajo que se ha hecho a lo largo de los últimos 29 años”, precisó Becerra Ríos.

El tequila, en sus diferentes variedades, es fundamental en la cultura mexicana. EL INFORMADOR/Archivo

La bebida crece su producción y vive su mejor época

Entre enero y agosto de este año la producción de tequila registró un crecimiento del 7.41% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT) de enero a agosto de este año se produjeron 457.8 millones de litros de tequila, una cantidad mayor comparada con los 426.2 millones de litros que se produjeron en el mismo periodo del 2022.

Los datos del organismo indican que de la categoría de tequila 100% de agave fueron elaborados 328 millones de litros, mientras que de tequila mixto se produjeron 129 millones de litros.

El CRT informó que en cuanto al consumo de agave de enero a agosto del 2023 fueron utilizados por esta industria un millón 743 mil toneladas, de las cuales un millón 481 mil fueron destinadas para el tequila 100% de agave y 262 mil toneladas para el tequila mixto.

“El tequila tiene ahora su mejor época, gracias al trabajo en conjunto con las autoridades y todos los sectores de la Cadena Productiva Agave Tequila, hemos logrado superar nuestros propios récords”, dijo Miguel Ángel Domínguez, presidente del CRT.

GUÍA

Hay mucho para celebrar en el país

El tequila cuenta con Denominación de Origen desde 1974. Gracias a la Denominación de Origen Tequila (DOT) solo la bebida que es producida en 181 municipios de los Estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán pueden ser llamada tequila

El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila forman parte del Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO desde el 2006. Por ello se eligió el 24 de julio para celebrar el Día Internacional del Tequila

La Ruta del Tequila se mantiene actualmente como una de las rutas turísticas más destacadas de México, además de que Tequila forma parte del programa de Pueblos Mágicos.

El tequila vive una era “dorada”, en siembra, producción y embotellado. EL INFORMADOR/Archivo

Buscan ser más sustentables

Además de consolidarse como símbolo de identidad de México y como un producto con garantía de autenticidad, el tequila busca convertirse también en emblema mundial de las agroindustrias sustentables, pues se trabaja ya para integrar su éxito de manera plena al desarrollo social y ambiental del territorio donde se producen tanto su materia prima, el agave tequilana weber variedad azul, como la bebida misma.

Ramón González Figueroa, director del CRT, mencionó que ya trabajan en vincular su éxito al desarrollo social y ambiental de la región donde se produce el agave tequilana weber variedad azul, meta que han plasmado en una Estrategia de Sustentabilidad desde 2016 en armonía con 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con alcance al año 2030.

González también agregó que trabajan con otra serie de estrategias como lo son el tratamiento de residuos, el impulso económico de las regiones, y el fortalecimiento de programas sociales:

“Una de las primeras acciones fue la creación de la Marca de Certificación ARA (Agave Responsable Ambiental) la cual garantiza que el tequila se elaboró con Agave tequilana Weber variedad azul que no provocó un cambio de uso de suelo o deforestación”.

El titular de CRT resaltó que el compromiso de la agroindustria para 2027 es que “todo el tequila que se produzca utilice agave que demuestre no haber provocado deforestación”.

González Figueroa informó que, por otra parte, se han puesto en marcha proyectos orientados a reducir los impactos ambientales, como plantas de tratamiento de vinazas (biorreactores), calderas de biomasa, celdas solares, sustitución de combustóleo por gas natural, eficiencia energética, entre otros.

Cabe señalar que en el 2021 la agroindustria tequilera invirtió 5 millones de pesos para contribuir con el cuidado del medio ambiente, a través de la creación de un vivero para la reforestación en lugares que se han visto afectados por incendios forestales como el Bosque de la Primavera.

Dicho vivero se encuentra en Ciudad Guzmán, el cual este año ya cuenta con 64 mil 400 plantas en proceso de producción para ser utilizadas en reforestaciones durante el año.