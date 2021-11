Aumenta tres veces el robo de identidad por internet en Jalisco

La madrugada del pasado 23 de noviembre, Karla navegaba en Instagram cuando le apareció un mensaje en el que se informaba que su cuenta había sido bloqueada por posible fraude conocido como “phishing”, que es el robo de identidad. “Pude restablecer la cuenta en cuestión de minutos porque se envió un código a mi correo, pero me preocupó que éste también fue enviado a un número de celular con el que ya no cuento desde hace varios años”.

La usuaria explica que estará al pendiente de los mensajes que reciba en su correo electrónico, porque si bien podría ser un proceso normal de esa red social al detectar que se navega en la misma cuenta a través de varios dispositivos, “también podría ser víctima de fraude porque no tomé capturas de los mensajes que me aparecieron cuando se me alertó y no sé cómo evoluciona, en caso de que hayan tomado alguno de mis datos”.

Añade que nunca ha sido víctima de alguna estafa, pero está consciente de que alguien podría intentar robar sus datos para luego hacer alguna compra en línea.

De acuerdo con información de la Agencia de Delitos Cibernéticos de Jalisco, en lo que va de este año se abrieron 62 carpetas de investigación por el delito de suplantación de identidad, lo que representa tres veces más que las documentadas durante el año pasado (22).

El robo de identidad o usurpación de identidad, es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de esta última, usualmente para cometer un fraude o delito, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La identidad la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.

El organismo advierte que en muchos casos el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servicios financieros a nombre de la víctima.

Si fue víctima del robo de identidad, la Condusef recomienda presentar la reclamación por la afectación sufrida y recibir la asesoría necesaria para bloquear el buró de crédito e iniciar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

El robo de identidad ocurre cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de los datos personales de otra. EL INFORMADOR/Archivo

ALZA EN LOS DELITOS

Compra ropa y la estafan

El pasado 17 de noviembre, en una publicación de la Policía Cibernética realizada en las redes sociales, una usuaria denunció que fue víctima de fraude a través de una cuenta de Facebook. “Una página llamada Torres Gala D nos vendió ropa deportiva, la cual nunca envió; al contrario, nos bloquearon y el banco dice que sólo se puede regresar el dinero si ellos de buena voluntad lo hacen; obviamente, no fue así”.

Entre enero y octubre pasados, la Policía Cibernética de Jalisco abrió 215 carpetas de investigación por fraudes cometidos a través de internet; es decir, más del doble de los 94 registrados durante el año anterior.

Además, la Fiscalía Regional reporta que en los últimos tres años, la corporación participó en la investigación de 265 casos en los que, además del delito de fraude, se incluye la extorsión y denuncias por irregularidades por compras en internet.

“Un tal Carlos Medina nos pidió un anticipo de tres mil pesos, más 600 de la recarga. Y nos dijo que depositáramos urgentemente”, denunció en enero pasado Tania Ortiz, quien junto con su familia compró en línea un tanque de oxígeno medicinal para atender a su papá, que enfermó del nuevo coronavirus.

Localizaron a la empresa Medigas en internet y adquirieron el equipo porque parecía que todo estaba en orden, pero nunca lo recibieron. “Desafortunadamente, por esta cuestión falleció mi papá”. La familia intentó comunicarse con la empresa, pero al no recibir respuesta acudieron al domicilio de la supuesta proveedora y ahí se percataron que la oficina correspondía a otra compañía, por lo que presentaron una denuncia por fraude ante la Fiscalía de Jalisco.

Al día, realizan 82 acciones de defensa

“Se aseguraron las tres oficinas donde operaban, además de contratos, publicidad, medios de almacenamiento electrónico y otros indicios que presumen la comisión de conductas delictivas”, reportó en octubre pasado la Fiscalía del Estado a través de un comunicado, en el que alertó a la ciudadanía sobre fraudes cometidos por la financiera denominada Capital Life, ubicada en la colonia Provincia.

La Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros detalló que se iniciaron las investigaciones tras recibir una denuncia en la que la víctima fue contactada vía telefónica para ofrecerle un crédito hasta por un millón de pesos.

El 4 de octubre, la supuesta financiera le solicitó algunos documentos personales y una tarjeta de crédito para bloquear el 10% del monto del crédito.

“Sin embargo, el hombre fue alertado a través de su banca móvil que le estaban realizando un cobro y, al intentar hacer la aclaración, los empleados comenzaron a dar largas al asunto hasta el punto en el que ya no lo atendieron”, según reportó la Fiscalía.

En lo que va de este año, la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Jalisco ha realizado 24 mil 899 acciones de defensa a los usuarios que se han quejado por los problemas con alguna institución bancaria, aseguradora o caja de ahorro, entre otros negocios; es decir, un promedio de 82 al día.

En ese periodo, a nivel nacional se han efectuado un total de 384 mil acciones de defensa a través de estas unidades de atención con las que cuenta el organismo en todos los Estados.

En plena pandemia, los delitos a través de internet se han incrementado en Jalisco. Las redes sociales y los correos electrónicos representan un riesgo para los usuarios. ESPECIAL

SABER MÁS

Comercio electrónico y denuncias

El comercio electrónico es la compra-venta de bienes y servicios a través de internet.

Estas transacciones se pagan con tarjetas de débito y crédito. Por eso debe poner mucha atención al momento de llevar a cabo sus compras, ya que no existe un contacto directo con el vendedor y puede convertirse en fraude.

Las modalidades más recurrentes son: la sustracción de datos personales, contraseñas, nombres de usuario o números de tarjetas de crédito, que pueden prestarse al robo de identidad. También pagar por su compra y nunca recibirla, además de reclamar ante el vendedor y no recibir respuesta alguna.

Recomendaciones para evitarlo:

Si comprará por internet, asegúrese que la dirección del sitio URL comience con “https://”, lo que indica que es un sitio seguro.

Cuidado con las páginas que ofrecen productos demasiado baratos, ya que puede tratarse de algún fraude.

Revisar las opiniones de otros compradores respecto al vendedor.

No utilice computadoras o redes públicas al momento de realizar sus compras.

Guarde todos sus comprobantes de compra para futuras aclaraciones.

Contactos

Para recibir orientación sobre delitos en los cuales intervienen los medios electrónicos, se pueden comunicar a los teléfonos de la Policía Cibernética de Jalisco: 33-3837-7900, extensión 18041, y al 33-3837-6000, en las extensiones 15878 y 15744.

También en las redes sociales: En https://www.facebook.com/CiberneticaJal/. Y en Twitter: @Ciberneticajal.

Para realizar alguna consulta o presentar alguna queja en contra de instituciones financieras se puede ingresar al Portal de Fraudes Financieros de la Condusef, en la siguiente dirección: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php.

Y pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica: 55-5340-0999, así como visitar sus páginas oficiales de internet: www.condusef.gob.mx.

También por las redes sociales en Twitter: @CondusefMX. Facebook: Condusefoficial. Instagram: @condusefoficial. Además de Youtube: CondusefOficial.

Alertan por fraudes en los créditos del Infonavit

Adrián Castro pretendía cotizar un segundo préstamo de crédito para vivienda del Infonavit, por lo que en octubre del año pasado decidió revisar su cuenta. Fue así como se percató que tenía un préstamo en proceso que él no había iniciado.

Tras esto, acudió a los bancos en los que tenía cuentas activas y a la delegación del Infonavit en Jalisco. En esta última le respondieron que no podían cancelarlo y debía acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para revisar su buró de crédito, el cual salió “limpio”.

Castro pudo frenar el financiamiento para evitar descuentos directos a su sueldo, algo que no pudieron hacer 186 derechohabientes de Jalisco, quienes entre 2015 y lo que va de 2021 fueron víctimas de usurpación de identidad por parte de delincuentes.

La Entidad se ubica en tercer lugar a nivel nacional en este tipo de fraudes cometidos en programas, como créditos hipotecarios, devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda, así como Mejoravit y Línea 4. Con estos últimos se pueden hacer mejoras en las viviendas.

Jalisco sólo está por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México, que en el mismo periodo registraron 553 y 389 casos, respectivamente, según datos otorgados vía Transparencia por el Infonavit.

En diciembre del 2020 entró en vigor la reforma a la Ley del Infonavit, que permite a los trabajadores realizar sus solicitudes de crédito sin intermediarios, con el objetivo de combatir el coyotaje y la delincuencia.

En Jalisco, 186 derechohabientes no pudieron frenar los créditos fraudulentos que usurpadores de identidad iniciaron en su nombre. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Las alertas

Fraudes cibernéticos

Se refiere a las estafas que utilizan la red para realizar transacciones ilícitas.

Muchas veces, las personas que realizan este tipo de fraudes se aprovechan del desconocimiento o el poco cuidado que las personas tienen al utilizar los servicios financieros en línea, convirtiéndose en un blanco fácil para los estafadores, destaca la Condusef.

Correo basura o spam

Se trata de un mensaje enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solicitaron, con fines publicitarios o comerciales.

La información de dicho correo lo invita a visitar una página o descargar algún archivo que, por lo general, es un virus que roba la información de su dispositivo.

Recomendaciones para evitarlo: Instale en su computadora o dispositivo móvil un buen antivirus. No dé “clic” ni abra vínculos sospechosos. Si descarga las aplicaciones, que sean por medio de las tiendas y desarrolladores oficiales.

“Smishing”

Le envían un mensaje SMS a su teléfono móvil, con la finalidad de que visite una página web fraudulenta, para así obtener su información bancaria y realizar transacciones en su nombre.

Recomendaciones para evitarlo: No dé “clic” ni abra vínculos sospechosos. Instale en su dispositivo móvil un buen antivirus. Si tiene dudas, comunicarse directamente con su institución financiera.

“Phishing”

También conocido como suplantación de identidad, en este tipo de fraude se hacen pasar por una institución financiera y le envían un mensaje indicando un error en su cuenta bancaria, al ingresar sus datos, obtienen su información confidencial como: números de tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias y contraseñas, entre otros.

Recomendaciones para evitarlo: Nunca entregue sus datos por correo electrónico. Las empresas y bancos nunca le van a solicitar sus datos financieros o números de tarjetas de crédito por teléfono o internet, cuando no seas usted quien inicie una operación.

Si aún le queda duda del correo, llame o asista a su banco y verifique los hechos.

“Vishing”

Los delincuentes simulan ser empleados de alguna institución financiera y generalmente lo convencen al decirle que sus cuentas están registrando cargos irregulares o que requieren alguna información.

Recomendaciones para evitarlo: No proporcione sus datos vía telefónica. Las empresas y bancos nunca le van a solicitar sus datos financieros o números de tarjetas de crédito por teléfono o internet.

“Pharming”

Consiste en redirigirlo a una página de internet falsa mediante las ventanas emergentes, para robar su información.

Suelen mostrar leyendas similares a esta: “Error en el sistema. Para solucionarlo da clic aquí”.

Recomendaciones para evitarlo: No dé “clic” a las páginas sospechosas ni responda mensajes de correo que le dicen haber ganado un premio, viaje o sorteo, ya que generalmente solicitan antes sus datos personales para otorgarte el supuesto premio.

Verifique que el sitio en el que navega cuente con el protocolo de seguridad “https://” y un candado cerrado en la barra de direcciones.

