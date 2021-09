Aumenta la cartera vencida de créditos bancarios en Jalisco

La cartera vencida de la banca comercial en Jalisco sigue al alza. En el segundo trimestre de este año, la morosidad en créditos que se otorgan a las empresas, los gobiernos y las casas se ubicó en cinco mil 300 millones de pesos (MDP), por arriba de los cuatro mil 768 MDP con los que cerró en 2020. De éstos, mil 441 MDP son préstamos otorgados para la vivienda, que superan también la cartera vencida que se tenía al cierre del año pasado, cuando se ubicó en mil 196 MDP.

Raúl Rodríguez, académico del ITESO, dice que esto obedece a las afectaciones económicas provocadas por la pandemia del COVID-19, como son la pérdida de empleo, los problemas financieros que enfrentaron las empresas y el fallecimiento de personas.

En dos años, se duplica cartera vencida de créditos hipotecarios

Al cierre del primer semestre del año, la morosidad de los créditos bancarios hipotecarios en Jalisco fue de mil 441 millones de pesos, lo que significa que en tan sólo dos años se duplicó la cartera vencida, pues en junio de 2019 se ubicaba en 697.7 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de México (Banxico) sobre la situación financiera de la banca comercial del país.

Raúl Rodríguez, académico del ITESO, destacó que era de esperarse que se incrementara la cartera vencida en los diferentes sectores crediticios de las instituciones bancarias. Pese a esto, recordó que la economía comienza a recuperarse. “Si la crisis (económica por el COVID-19) ya no se agrava, creo que ya no esperaríamos más impactos importantes”.

De acuerdo con el reporte de estabilidad financiera del primer semestre 2021, publicado por el Banco Central, el Índice de Morosidad Ajustado (Imora) del crédito bancario a la vivienda continúa incrementándose, “regresando a niveles de hace cinco años. Este aumento se explica por una mayor morosidad de segmentos, como el de viviendas de menor valor y de acreditados no asalariados, así como por mayores tasas de incumplimiento de las cosechas hipotecarias más recientes”.

Aunque la cartera vencida se ha duplicado, ésta representa apenas el 3.22% de la cartera total de los créditos de vivienda (44 mil 710 millones de pesos).

Es menor que la registrada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). En el Estado, con corte al primer semestre de este año, el monto que adeudaban los cuentahabientes era de 18 mil 123 millones de pesos, frente a un saldo nacional de 126 mil 807 millones de pesos.

“Si bien el marcado aumento en la morosidad del Instituto en 2019 se debió a una reclasificación de la cartera debido a una revisión interna originada a partir de la implementación de los criterios contables alineados con los internacionales (IFRS), la tendencia más reciente se debe, en parte, a la pérdida del empleo causada por la emergencia sanitaria”, se destaca en el reporte de estabilidad financiera del Banxico.

Al cierre del primer semestre del año, la morosidad de los créditos bancarios hipotecarios en Jalisco fue de mil 441 millones de pesos. EL INFORMADOR/Archivo

¿Cómo se financian?

Los principales resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México para el periodo abril-junio de este año, relacionadas a las fuentes de financiamiento, indican que 65.5% de las empresas encuestadas señaló que utilizó financiamiento de proveedores y 32.7% usó crédito de la banca comercial.

Otros señalaron haber utilizado el financiamiento de otras empresas del grupo corporativo o la oficina matriz, de la banca de desarrollo, de la banca domiciliada en el extranjero y por emisión de deuda.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, cuatro de cada 10 empresas contaban con créditos bancarios al inicio del trimestre. La proporción de empresas de hasta 100 empleados que reportó tener créditos bancarios al inicio del trimestre fue de 35.6%. Mientras que aquellas con más de 100 trabajadores, se ubicó en 48.3 por ciento.

En cuanto a los plazos ofrecidos, las condiciones para refinanciar los créditos, los tiempos de resolución del crédito, las comisiones y otros gastos, los requerimientos de colateral y las tasas de interés, las empresas percibieron condiciones menos favorables respecto a los primeros tres meses del año.

Con relación a las condiciones del costo del crédito bancario, éstas presentaron un balance menos favorable en términos de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario y de las tasas de interés.

¿Qué frena las solicitudes de crédito?

Las empresas señalan que los principales factores que limitan la utilización de nuevos créditos bancarios son: la situación económica (55.5%) y las tasas de interés del mercado de crédito (43.2%).

Por eso, seis de cada 10 empresas señaló que las condiciones actuales de acceso al crédito bancario no constituyen una limitante para llevar las operaciones financieras.

TESTIMONIOS

“Están abusando con los intereses”

“Hemos estado pagando, pero estamos pensando en reestructurar con el banco. Nosotros hemos hecho el sacrificio de no dejar de pagar para estar bien en el buró de crédito”, indicó María Lugo, tras padecer incrementos en las tasas de intereses en sus tarjetas de crédito.

La señora Lugo comentó que tiene cuatro tarjetas de crédito con una institución bancaria, una de éstas es una línea de crédito Pyme porque son fabricantes de ropa.

Esta última fue la que presentó menor aumento, por lo que no tienen problemas: la deuda era de 600 mil pesos; ahora deben 400 mil pesos.

Pero las otras tres que manejan desde hace alrededor de 10 años son las que registraron los incrementos más altos. Desde hace tres meses, una de éstas pasó de 21.5% a 56% de interés, la otra de 29.1% a 56% y, la tercera, de 38.5% a 54.52%. En estas adeudan alrededor de 160 mil pesos.

“Se me hace un robo y, aparte, sin avisar. En lugar de premiar a la gente que sacrificamos todo, nos están castigando y están beneficiándose la gente que está reestructurando”.

Añadió que tienen más de un año sin usar las tarjetas. “Pero la verdad están abusando con los intereses. Nos están empujando a dejar de pagar”.

Explicó que debido a la crisis económica por la contingencia sanitaria, decidieron fabricar productos auxiliares médicos, como cubrebocas y batas, entre otros.

Esto les permitió estar al corriente con los pagos, pero el aumento de las tasas de interés los ha decepcionado, además de que no pueden utilizar la tarjeta empresarial.

“Nos acercamos con el banco y nos dicen que nos aguantemos. Según las noticias, van a venir otros dos aumentos en las tasas de interés. ¿En cuántos siglos vamos a terminar de pagar sin mover las tarjetas?”.

Los plásticos los han utilizado para la compra de los materiales del negocio que tienen en Zapotlanejo y para pagar la universidad de sus hijos. “Ya se graduaron, pero la deuda sigue”.

Por ello están pensando en firmar un convenio de reestructura. “Nos va a convenir estar en el buró; de lo contrario, nunca va a terminar nuestra deuda”.

La señora Lugo subrayó que si firman un convenio les congelarán las tarjetas, pero pagarán en menos tiempo y con una tasa de interés del 19 por ciento.

“Mi esposo tiene todo mes por mes, es súper ordenado, y no nos gusta quedar mal con los bancos, por eso hicimos también el compromiso de nunca dejar de pagar. ¿Pero qué hacemos? Ni modo de que nunca paguemos las deudas bancarias”.

Cuando inició la pandemia, recordó, otro banco donde también manejan una tarjeta de crédito les bajó y congeló las tasas. “Sin ponernos a todos en el buró de crédito”.

En lo que va de este año, el Banco de México (Banxico) ya subió en dos ocasiones las tasas de interés. En junio pasó de 4% a 4.25%. Y en este mes subió a 4.5 por ciento.

La cartera vencida de la banca comercial en Jalisco continúa al alza. En el segundo trimestre de este año se ubicó en cinco mil 300 millones de pesos. EL INFORMADOR/A. Camacho

CLAVES

El sistema financiero se recupera

Mejora. En el tercer documento de la serie: “Situación del Sistema Financiero de México ante la Crisis por el Covid-19. Datos al cierre 1T 2021”, desarrollada por la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), se destaca que la recuperación económica no se detuvo durante los primeros tres meses del año.

Programas. Recuerda que en el primer análisis desarrollado durante el año pasado, se concluyó que a septiembre de 2020, los programas de diferimiento de pagos dieron alivio a millones de clientes y no comprometieron ni pusieron en riesgo al sistema financiero.

Morosidad. En el segundo documento, se precisó que al cierre de diciembre del año pasado hubo un aumento en la cartera vencida y en la morosidad, “pero su magnitud no fue considerable como para poner en riesgo al sistema”.

Proceso.En último análisis publicado, con cierre a marzo pasado, se reporta que el proceso de recuperación económica no se detuvo durante el primer trimestre, a pesar de que en el mes de enero los contagios y muertes por la pandemia estuvieron en su máximo nivel. “El proceso de recuperación tiene cierta solidez, lo que permitirá al sistema financiero regresar a la normalidad”.

Liquidez. En el sector bancario, la captación se mantuvo estable durante los últimos tres trimestres (con corte a marzo) y el crédito total ya no está disminuyendo, por lo que el sistema sigue manteniendo una alta liquidez.

Regreso. De acuerdo con Fundef, el comportamiento de la cartera vencida de crédito en el primer trimestre se estabilizó. El componente de crédito al consumo disminuyó su monto por los castigos. En los otros dos portafolios de vivienda y empresarial hubo un aumento en la cartera vencida, pero no fue significativo. “El sistema se mantuvo solvente y está a punto de regresar a una normalidad contable”.

Escenario. “En conclusión, el escenario en el que el sistema financiero se volvía parte del problema por la crisis no se materializó. Es decir, no tuvimos el problema que pensábamos. Es sorprendente que, con una caída del PIB en 2020 de -8.5%, el sistema financiero se haya mantenido sólido y solvente”.

Resultado Se resalta que ese efecto favorable no se debe sólo al sector financiero, sino también a que las familias, en promedio, consumieron menos y ahorraron más. Además, muchas empresas no estaban endeudadas de más y se tuvo un buen desempeño de las variables financieras.

Sector. “Lo interesante es que en muchos países el sector financiero no ha sido parte del problema, y México es uno de éstos. Una de las razones por las que se ha dado este comportamiento es que los sistemas financieros alrededor del mundo estaban en una situación adecuada previo a la pandemia”.

Alertas Pese a esto, la Fundef aclara que el sistema está sólido, pero ello no quiere decir que no exista ningún problema. “La pandemia no ha terminado ni los riesgos inherentes han desaparecido. Autoridades e industria deben permanecer alertas”.

GUÍA

La banca comercial

La banca comercial o banca múltiple agrupa instituciones de crédito privadas residentes en el país, que incluyen bancos nacionales, filiales de bancos extranjeros establecidos en México, así como sus agencias en el extranjero.

El financiamiento otorgado por la banca comercial incluye aquel que canalizan las instituciones de crédito privadas residentes en el país, que comprenden bancos nacionales, filiales de bancos extranjeros establecidos en México, así como sus agencias en el extranjero. Se incluye también el financiamiento otorgado por las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple subsidiarias de bancos y grupos financieros.

Las tres funciones primordiales: administrar el ahorro, transformar el ahorro en créditos para apoyar los proyectos productivos y administrar el sistema de pagos que permitan la liquidación de las operaciones comerciales.

Aunque se reporta una recuperación, la crisis sanitaria impacta en las deudas de los cuentahabientes en Jalisco. AP/A. Amendola

SABER MÁS

Cartera empresarial

Con corte a marzo pasado, el saldo de la cartera empresarial total (crédito a empresas grandes, medianas y pequeñas, sin incluir fideicomisos) fue de dos mil 317 miles de millones de pesos y representó el 54% del crédito al sector privado no financiero otorgado por la banca múltiple, de acuerdo con los Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas, publicados por el Banco de México.

de acuerdo con los Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas, publicados por el Banco de México. Sobre el crecimiento anual de la cartera de crédito al sector privado no financiero en el periodo 2012-2021, se puntualiza que hay una tendencia de incremento sostenido en la autorización de préstamos a las empresas grandes en términos reales hasta el año pasado, el cual superó el desempeño mostrado por el financiamiento al consumo y el crédito a vivienda.

Por otra parte, el crédito a PyMEs aumentó de forma consistente hasta alcanzar su nivel máximo en mayo de 2016 y, posteriormente, comenzó a decrecer llegando a marzo de 2021 con el menor crecimiento acumulado de todos los tipos de cartera durante el periodo de revisión.

