Aumenta falsificación de documentos oficiales; hay burócratas involucrados

La falsificación de documentos oficiales emitidos por el Gobierno experimenta un aumento de casos en Jalisco durante este año. La Fiscalía estatal confirma vía Transparencia que, entre enero y septiembre de 2019, se han abierto 449 carpetas de investigación. Es la cifra más alta por este tipo de delito en la última década. Y es el segundo año consecutivo con un número récord, pues en 2018 pasado se abrieron 407 carpetas. Entre 2010 y 2017 se registraron, en promedio, 185 casos por año.

En los últimos 10 años, la Fiscalía abrió más de dos mil 300 investigaciones por este ilícito. Sin embargo, sólo una de cada 20 concluyó con sentencia, todas bajo el sistema de justicia tradicional. En lo que corresponde al nuevo sistema penal acusatorio, no se ha logrado ni una.

Mientras en la mayoría de los casos se trata de denuncias en contra de particulares, hay situaciones donde están involucrados servidores públicos. La Fiscalía del Estado suma 25 averiguaciones previas o carpetas de investigación por la falsificación de documentos oficiales donde los señalados son funcionarios, aunque no se precisa en qué dependencias laboraban.

Uno de los casos más comunes de papeles apócrifos es la obtención de permisos para conducir sin placas, por medio de particulares que se anuncian como intermediarios en las redes sociales. A pesar de que estos documentos en teoría sólo pueden ser adquiridos en la Secretaría de Transporte (Setran), es sencillo encontrar una amplia oferta de personas y agencias que ponen a la venta su posesión.

Este medio solicitó una entrevista con la Fiscalía del Estado para conocer los documentos oficiales falsificados con mayor frecuencia, pero no se concretó.

El caso se repite con las licencias de manejo, pues versiones falsas de estas identificaciones han permitido que se tramiten créditos fraudulentos en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Investigaciones por documentos falsos en Jalisco Año Investigaciones iniciadas 2010 142 2011 161 2012 2015 2013 197 2014 225 2015 330 2016 61 2017 121 2018 407 2019* 449

* De enero a septiembre.

Fuente: Fiscalía del Estado.

Los permisos para circular sin placas son fáciles de falsificar porque no existe un formato homologado para todo el país.

Ofertan permisos en redes sociales para circular sin placas en Jalisco

De manera periódica, Elizabeth hace publicaciones en su perfil de Facebook donde oferta sus servicios de “gestoría vehicular”. Entre las facilidades que ofrece está la obtención de permisos provisionales para circular sin placas. En el caso de estos últimos documentos, el permiso es expedido por el Gobierno de Guerrero, pero con éste se puede circular por 30 días con un automóvil sin placas por todo el territorio nacional.

El costo por el documento es de 600 pesos, más costos de envío en caso de que el cliente se encuentre fuera de Ciudad Guzmán, donde ella opera.

“Yo tengo el contacto. Si me envías tus datos, como la factura (del pago por el servicio), la foto y tu credencial de elector, ellos me lo expiden y me lo entregan como en una hora y media, más o menos”.

Sin embargo, en un comunicado publicado el 19 de agosto de este año por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se advierte que la expedición de esta clase de documentos fue suspendida en esa Entidad federativa en enero de este año.

“La práctica ilegal de expedición de permisos provisionales mediante formas no autorizadas propició que el Gobierno del Estado interpusiera una querella ante la Fiscalía General del Estado (de Guerrero) por el uso indebido de documentos y una probable asociación delictuosa”, argumentó el Gobierno guerrerense en ese comunicado.

De la misma manera, la Secretaría de Transporte (Setran) en Jalisco advierte sobre la ilegitimidad de estos permisos en su página web, donde informa que “ningún particular, agencia o lote de carros puede emitir este tipo de permisos a nombre de otros Estados”, por lo que estos documentos son ilegales. En su anuncio, la dependencia ejemplifica un permiso falso con la imagen de uno supuestamente emitido por el Gobierno de Guerrero.

Ese formato es el mismo que es ofertado por Elizabeth y otros particulares y negocios en las redes sociales. Este medio de comunicación se puso en contacto con varias de estas personas para solicitar un permiso para circular sin placas. Los precios van de los 600 a 900 pesos. Y los documentos ofertados están a nombre de los Gobiernos de Jalisco, Guerrero y San Luis Potosí.

En la Setran, la expedición de estos documentos tiene un costo de 32 pesos por cada día de vigencia. Los permisos suelen ser tramitados con una duración de 30 días, por lo que el costo es de 960 pesos. La dependencia no accedió a una solicitud de entrevista para dar más detalles sobre el tema.

Burlan a la autoridad

Aunque existe todo un mercado con particulares y empresas que se dedican a la expedición de los permisos y clientes que recurren a esta clase de prácticas para obtener los documentos, los castigos por esta clase de delito son prácticamente inexistentes. La Secretaría de Seguridad, por medio de Transparencia, informa que en los últimos 10 años sólo existen dos procedimientos iniciados por conducir un vehículo con un permiso falso para circular sin placas. Por otro lado, no hay un solo vehículo que la Policía Vial retirara de las calles por este motivo.

Rogelio Barba Álvarez, académico y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, señala que el problema reside en buena medida porque cada Entidad federativa tiene un formato distinto, con el cual emite los permisos para circular sin placas. Por esta razón, los agentes viales tienen problemas en identificar cuándo se encuentran ante un documento ilegítimo.

“Las secretarías de Transporte y de Seguridad tienen la obligación de comprobar si cada documento es original. Sin embargo, hay muchas ocasiones en que los documentos son fáciles de falsificar porque no tienen un formato homologado. Debería haber uno, pero como cada Estado tiene sus propias normas, el formato varía. Ahí es donde se aprovechan estas personas para emitir documentos fácilmente falsificables”.

Mientras estas prácticas continúan, la tramitación de permisos por la vía legal, es decir, acudiendo a la Secretaría del Transporte, han declinado en los últimos años. Mientras que en 2014 fueron emitidos 29 mil de estos permisos en la dependencia estatal, esta cifra ha caído cada año hasta llegar a solamente siete mil documentos expedidos entre enero y octubre del año en curso.

Sin embargo, los tratos de dudosa calidad no se limitan a los permisos para circular sin placas. A las afueras de la Secretaría del Transporte hay alrededor de 15 “coyotes” que ofrecen “facilidades” para tramitar las licencias de conducir, como lo publicó este diario el 12 de noviembre.

El Instituto de Pensiones reforzó las medidas de seguridad para evitar fraudes en sus trámites. ESPECIAL

Falta una base de datos nacional

Para el académico Rogelio Barba Álvarez, la proliferación de permisos para circular sin placas y las licencias de conducir falsos se podría evitar si las Entidades federativas compartieran una base de datos común. Esto permitiría a la Policía Vial y sus equivalentes en otros Estados corroborar si los documentos que presentan los conductores fueron efectivamente emitidos por la autoridad.

“No hay un sistema nacional para verificar si tal coche con tales placas corresponde al Estado que en teoría emitió el certificado. (La Policía Vial) la tiene muy difícil. Tendría que venir un perito para establecer si el documento es falsificado o no, revisarlo...”.

Para que existiera tal base de datos, indica, la iniciativa tendría que venir de la Federación para coordinar a todas las Entidades.

Acentúa que la razón por la cual los documentos que se ofertan en las redes sociales pertenecen a otros Estados es porque hay algunos en los cuales los municipios están facultados para expedir los permisos de circulación, lo que facilita la obtención de éstos.

En el caso de Guerrero (de donde provienen con frecuencia los permisos), existe una confusión sobre quién tiene la atribución para emitir los permisos. “Derivado de una investigación se detectó que existen Ayuntamientos en la Entidad que sí están expidiendo permisos provisionales. Sin embargo, se advierte que los Ayuntamientos no cuentan con la potestad legal”, señaló el Gobierno de Guerrero en agosto mediante un comunicado.

El boletín también menciona que los permisos emitidos por los Ayuntamientos de Guerrero en realidad no tienen validez alguna.

Tramitan créditos con documentos falsos en el Instituto de Pensiones

El 22 de octubre, dos individuos fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalajara luego de que se detectara que intentaban tramitar un crédito en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) con documentos falsos. Los dos hombres acudieron el mismo día, con minutos de diferencia, a las instalaciones del Ipejal, donde presentaron una credencial de elector y una licencia de conducir falsas, respectivamente.

Karina Livier Macías, directora de Prestaciones en el instituto, aclara que la detección de estos dos individuos es porque la dependencia reforzó sus medidas de seguridad para detectar documentos falsos, luego que se dieran cuatro casos en la primera mitad del año donde se hicieron trámites con documentos falsos que pasaron todos sus filtros de seguridad.

“Anteriormente sí tuvimos casos de falsificación de documentos donde desafortunadamente sí se concretaron y donde sí se dio la usurpación de identidad”, lamenta Macías.

Explica que estos casos, acontecidos en marzo y abril pasado, fueron hechos con credenciales de elector, licencias de conducir y hasta pasaportes falsos en dos de los casos. Se trata de documentos que tenían características similares a las versiones legítimas.

La dependencia no se percató de que había una irregularidad, hasta que los afiliados al instituto que resultaron afectados se percataron de que se habían solicitado créditos a su nombre.

No obstante, estas experiencias han provocado que el Ipejal mejore sus protocolos de seguridad, al implementar capacitaciones para el personal y un registro de identidad para sus afiliados donde los trabajadores puedan corroborar que la persona con la que están tratando es efectivamente quien afirma ser.

Macías afirma que la labor por mejorar la seguridad de los trámites al interior de la dependencia ha sido “titánica”, pero rindió frutos, como se puede comprobar en la oportuna detección de los dos hombres detenidos en octubre. Confirma otro caso donde se detectó de manera oportuna una licencia de conducir falsa en el momento en que la persona que la ostentaba buscaba solicitar un crédito. No obstante, el delincuente se dio a la fuga junto con la identificación, por lo que la situación no terminó con una captura. “Hemos visto que (los delincuentes) van avanzando, pero nosotros también tratamos de hacerlo”.

Agrega que el Ipejal logró, con un convenio con la Secretaría del Transporte, tener acceso a su base de datos y poder verificar de manera directa si la licencia de conducir que está siendo presentada ante el instituto coincide con las bases de datos de la secretaría.

Piden registro de identidad

Como parte de las medidas de seguridad que el Instituto de Pensiones del Estado ha implementado para evitar los fraudes con documentos falsos en sus trámites es el registro de identidad. Karina Livier Macías, directora de Prestaciones, confirma que actualmente 60% de los afiliados ya hizo el registro, pero el objetivo es que todos estén.

“A los que nos hacen falta queremos llamarlos a que acudan para registrarse”.

Comenta que el trámite se puede hacer en cuestión de minutos y consiste en acudir con dos identificaciones oficiales a las oficinas del Ipejal para que se ingresen sus datos en una base. Además, también se les toma una fotografía y se les captura su huella digital. Estos datos luego son corroborados cuando el afiliado vuelve a acudir al instituto para realizar algún trámite, de manera que existan menos posibilidades de que se pueda llevar a cabo un fraude. “Los afiliados vienen con su identificación, cotejamos con lo que nos trajeron de documentos y así nos damos cuenta si se está usurpando la identidad de una persona”.

El Ipejal abre de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas. Las oficinas están en Magisterio 1155.

A las afueras de la Secretaría del Transporte hay alrededor de 15 “coyotes” que ofrecen “facilidades” para tramitar las licencias de conducir. EL INFORMADOR/Archivo

Guadalajara detecta seis casos de falsificación en 2019

Los casos de falsificación de documentos también se dan en los trámites de los Ayuntamientos. Tal es el caso de Guadalajara, que en sólo este año ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía del Estado por seis casos de falsificación de documentos oficiales.

“Cuando se detecta se presenta la denuncia contra quien resulte responsable. Muchas veces sabemos quién es y en otras ocasiones no porque dejan un trámite abierto y en el momento en que nos damos cuenta de un delito desaparece quien hizo el trámite”, explica Bárbara Trigueros Becerra, directora del área jurídica.

Destaca que los intentos de falsificación se han dado con mayor frecuencia en la Dirección de Catastro, donde se han dado casos de escrituras falsas. También en Obras Públicas, donde han encontrado intentos de falsificación de dictámenes de Trazos, Usos y Destinos. Y en Padrones y Licencias.

El Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con 52 denuncias interpuestas en total ante la Fiscalía del Estado desde 2005.

La funcionaria subraya que, en la mayoría de los casos, los responsables son particulares que proveen documentos falsos al momento de iniciar un trámite en el Ayuntamiento. Enfatiza que no se han dado casos donde se involucre a funcionarios del Gobierno municipal en lo que va de esta administración.

TELÓN DE FONDO

Detienen a ex delegado de la Fiscalía en Puerto Vallarta

En abril, Francisco de Jesús “N”, ex delegado en Puerto Vallarta de la Fiscalía del Estado, fue detenido y puesto a disposición de un juez, tras ser señalado por fraude mercantil por la falsificación de documentos oficiales.

El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, explicó que el detenido era relacionado con la falsificación de sellos y firmas en una averiguación previa abierta para presumiblemente perjudicar a una empresa de telecomunicaciones por el incumplimiento de un contrato mercantil en el Estado de México; es decir, fuera de la jurisdicción del acusado.

Francisco de Jesús “N” habría integrado toda una carpeta de investigación con documentos falsos en contra de los directivos de la empresa de telecomunicaciones; incluso, emitió una orden de aprehensión ilícita. “Curiosamente, el Ministerio Público es una de las personas a las que se les falsificó la firma”, añadió Solís.

