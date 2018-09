Atrapan a un motoladrón por cada 20 atracos

El pasado 29 de agosto, la Policía de Guadalajara detuvo a un hombre armado que, a bordo de una motocicleta, le arrebató 100 mil pesos a un cuentahabiente al que interceptó entre la calle Pedro Moreno y avenida Chapultepec. Es una de las pocas capturas a estos delincuentes en los últimos años.

Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la corporación tapatía indicó que entre enero y julio de este año se documentaron 270 reportes de víctimas de estas personas. Sin embargo, los uniformados sólo lograron aprehender a 14: uno por cada 20 robos.

En el reporte se agregó que el año pasado se enfrentó una situación similar. Hubo 517 hechos de este tipo y únicamente 44 retenidos.

En Zapopan, la Comisaría destacó que desde 2016 tomó nota de 265 ilícitos en contra de personas, cuentahabientes, negocios, vehículos, taxistas, motociclistas, repartidores y transporte público, pero sus elementos sólo pudieron someter a 19 ladrones. Entre las colonias en las que más se cometen los atracos están Las Águilas, Tabachines, Jardines Universidad, Constitución, Paseos del Sol y la Cabecera Municipal.

En el caso de Tlaquepaque, se informó por escrito que el último detenido se registró en marzo de 2016. Desde esa fecha no ha habido aprehensiones, a pesar de que en 2017 las autoridades de este municipio reconocieron, a través de un informe, que en los horarios de salida y entrada de la escuela y del trabajo las principales víctimas eran las mujeres, y que entre los perímetros que más afectaciones tenían estaban el Centro, Jardines de la Paz, San Martín de la Flores, Camichines, Residencial La Soledad, Rancho Blanco, San Pedrito, El Tapatío, Las Liebres y Fraccionamiento Revolución.

Con respecto a Tlajomulco, la Policía municipal entregó un informe en el que señaló 80 hechos en los primeros nueve meses del año, pero acentuó que sus oficiales sólo detuvieron a seis responsables.

Colonias con más reportes* Centro 71 San Antonio 40 La Perla 26 Santa Teresita 26 Independencia Oriente 21 Ladrón de Guevara 19 San Juan de Dios 19 Sagrado Corazón 18 Americana Oriente 18 Monumental 17



Fuente: Policía de Guadalajara.

*Entre enero de 2015 y julio de 2018.

Chapultepec, primera zona reforzada al detectarse focos rojos

El año pasado, la Policía de Guadalajara implementó un operativo en el que participaron autoridades de los tres niveles de Gobierno, cuyo fin fue acabar con los atracos de motociclistas. Centraron su estrategia en la zona de Chapultepec y la Colonia Americana, donde revisaban unidades sospechosas con apoyo de la Secretaría de Movilidad.

En el Centro de Guadalajara, seis de cada 10 reportes se registran entre las 10:00 y las 18:00 horas. EL INFORMADOR/F. Atilano

Motoladrones “trabajan” durante horarios de oficina

Los motoladrones de la metrópoli prefieren el horario de oficina para delinquir.

Por ejemplo, en el Centro tapatío, una de sus colonias favoritas en los últimos tres años, seis de cada 10 reportes registrados por la Policía de Guadalajara llegaron entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Fabricio, una de sus víctimas, cuenta que lo sorprendieron a la altura de la escultura “Árbol Adentro”, de José Fors, que se encuentra en el Paseo Fray Antonio Alcalde. El episodio sucedió en julio, antes de que en redes sociales se difundiera un video en el que se evidenció la facilidad con la que operan y la actual administración tomara la decisión de que un uniformado vigile el lugar las 24 horas.

Eran las 15:00 horas cuando Fabricio escuchó el sonido de una motocicleta y luego sintió un golpe en las costillas. No sabe si fue un puñetazo o el impacto del retrovisor. Sólo recuerda que no había terminado de escribir un mensaje cuando dos hombres le arrebataron el celular y escaparon por la calle Juan Manuel. Él corrió hacia el Palacio municipal y pidió ayuda. Luego intentó alcanzarlos para recuperar el aparato, pero se esfumaron.

En Zapopan se observa una estadística similar, pero allí la mayoría de los llamados a la autoridad que se documentaron desde 2017 se dieron entre las 12:00 y las 14:00 horas. Entre los espacios predilectos para llevar a cabo esta actividad delictiva están la cabecera municipal, Paseos del Sol, Constitución y Arboledas.

En Tlaquepaque, nueve de cada 10 llamados de auxilio en este año se hicieron de lunes a viernes. Sin embargo, a pesar de que en julio de 2017 este medio de comunicación publicó que la Comisaría reconoció que las personas que roban y escapan a bordo de una moto aprovechan los horarios de entrada y de salida de la escuela y del trabajo para asaltar a las mujeres (80% de sus víctimas), desde marzo de 2016 la dependencia no ha capturado a ninguna.

La Policía de Tlajomulco, que no compartió datos de detenidos por esta práctica, indicó el crecimiento de este ilícito. Por escrito, destacó que si bien en 2017 hubo 26 hurtos, en lo que va de 2018 suman 80. Los sitios más “visitados” son San Sebastián El Grande, Zapote del Valle, San José del Valle y Santa Cruz del Valle.

En el caso de Tonalá, a mediados del año pasado aceptó que Loma Dorada y el Centro estaban entre los puntos que más enfrentaban este problema.

Mantienen vigilancia las 24 horas

Desde que se registró en video que los motoladrones perpetraban sus robos de celulares junto a la escultura “Árbol Adentro”, en el Centro de Guadalajara, la Policía municipal reforzó la vigilancia con al menos un oficial que se mantiene permanentemente en la zona. Eso ha reducido la incidencia de atracos, aunque también desplazó a los delincuentes a otras cuadras cercanas.

“Todavía se dio la vuelta para burlarse de mí”

Rosalía estaba en la colonia La Perla cuando fue víctima de unos motoladrones.

“Iba caminando y saqué el celular para contestar una llamada. Un hombre pasó junto a mí. Yo me hice a un lado para darle el paso y en eso me lo arrebató. Todavía se dio la vuelta para burlarse. Yo quise correr tras él, pero me dio miedo. En eso pasó un motociclista y yo le grité que me ayudara. Más adelante vi que se detuvo y subió (al vehículo) el que me lo había quitado”.

De acuerdo con la Comisaría tapatía, entre las colonias favoritas en las que operan estos delincuentes desde 2015 están el Centro, San Antonio y La Perla. En ellas se registraron 71, 40 y 26 reportes, respectivamente, de ciudadanos afectados.

A la par de La Perla se encuentra Santa Tere, con el mismo número de llamados.

El mes pasado, el comisario en jefe de la Policía de Guadalajara, Mario Alberto Martínez, señaló que se realizaron capturas en las cercanías de la Catedral y se estableció que también atracan en el corredor Juárez-Javier Mina, las inmediaciones de la Calzada Independencia y calles cercanas al mercado San Juan de Dios.

Cazan a cuentahabientes y transeúntes en Zapopan

La Policía de Zapopan indicó que de los 265 reportes de robo de motoladrones que registró desde 2016 en contra de personas, cuentahabientes, negocios, vehículos, taxistas, motociclistas, repartidores y transporte público, los más afectados son los primeros dos. Ambos sumaron 201 de los llamados a la autoridad: 75 por ciento.

LA VOZ DEL EXPERTO

Urgen a cambiar la reacción por prevención

Gabriel Mercado Barrera (académico de la Universidad de Guadalajara)

El miembro del cuerpo docente del Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) destacó que tras los exiguos resultados en la detención de motoladrones que operan en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), es importante que se cambie la estrategia de reacción por una de prevención.

“La estrategia de nuestras autoridades policiales se ha visto rebasada. No se ha visto un adecuado seguimiento. Parece que no encuentran la medida exacta o la solución”.

Mercado Barrera resaltó que también es necesario que se apueste por la tecnología para atender este problema. Agregó que se podrá combatir esta práctica delictiva con la puesta en marcha de las cámaras de videovigilancia del Escudo Urbano C5.

“Esperamos que se dé una disminución. Hay actitudes del delincuente que pudieran interpretarse como una posibilidad de que vayan a cometer un delito”.

En Tlajomulco acechan a negocios y gasolineras

Tlajomulco destacó que las principales víctimas de motoladrones son los negocios, que sufrieron 44 robos con violencia, y las gasolineras, con 32. De acuerdo con la Fiscalía, entre enero y julio de este año, se documentaron 357 carpetas de investigación por robo a establecimientos. La cifra es superior a todas las registradas desde 2013.

A través de las videocámaras de vigilancia se podría detectar a individuos sospechosos para prevenir el delito. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Los ayudan obras y cierres viales

En 2017, un reporte de la División de Inteligencia de la Policía de Guadalajara identificó al Centro tapatío como uno de los espacios preferidos de los motoladrones.

El pasado 29 de agosto, este medio de comunicación publicó que el comisario en jefe de la corporación, Mario Alberto Martínez, destacó que este punto continúa como uno de sus favoritos.

Incluso, el funcionario mencionó que los uniformados realizaron capturas en las cercanías de la Catedral y establecieron que los delincuentes operan en el corredor Juárez-Javier Mina, las inmediaciones de la calzada Independencia y calles cercanas a San Juan de Dios.

Sin embargo, Martínez resaltó que las obras y cierres viales en el primer cuadro del municipio acentúan los recorridos de las personas que roban y huyen en una motocicleta.

Ante esta situación, el delegado de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) en el Centro Histórico, Alejandro Salas, acentuó que si bien durante ese mes se observó mayor presencia de oficiales, principalmente en el Paseo Alcalde, frente a la escultura “Árbol Adentro”, se pidió a las autoridades que también se refuerce la vigilancia en los alrededores de la Catedral, Plaza Tapatía, San Juan de Dios, las Nueve Esquinas, López Cotilla y El Santuario.

“Estás personas van a las masas, no solamente operan en callejones. Con toda la impunidad pasan y arrebatan... Estamos insistiendo en que las autoridades tengan mayor presencia”, agregó Salas.