Atoran vialidad 442 obras durante el año

Los cierres viales por las obras de paseo Alcalde han complicado la vialidad en el Centro de la ciudad. Los más recientes afectaron el tramo desde Gonzalo Curiel hasta la glorieta de La Normal, por eso se habilitaron vías alternas para autos particulares y para el transporte público (se desviaron 20 rutas).

Es una de las mayores afectaciones a la vialidad, aunque en otros puntos del Área Metropolitana de Guadalajara se han presentado situaciones similares. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semov) tan sólo este año se han emitido un total de 442 autorizaciones para el cierre total o parcial de calles por obras públicas y privadas. Esta cifra, actualizada hasta julio, revela que en promedio se han emitido dos autorizaciones por día.

Hay casos emblemáticos. En avenida Alcalde se han anunciado al menos cuatro cierres viales desde marzo por las obras de construcción del paseo que lleva el mismo nombre. Estos trabajos además han afectado a los negocios de las zonas y generado problemas de inseguridad ante la presencia de “motoladrones”.

En Periférico, a la altura de Tabachines, se restringió la circulación ante los trabajos para colocar concreto hidráulico. La construcción del viaducto Belenes, también en Periférico, genera un cuello de botella que afecta a zonas como Las Cañadas, San Isidro y Belenes. En esa misma vialidad, pero en el tramo sur desde López Mateos hasta la carretera a Chapala, la repavimentación también genera complicaciones al tránsito de vehículos.

En avenida Colón, por los trabajos para ampliar algunas estaciones de la Línea 1 del Tren Ligero. Del 6 al 12 de febrero, por ejemplo, se cerró el tramo de Ramón Alcorta y Patria durante la madrugada para realizar el montaje de una estructura de acero en las estaciones Patria e Isla Raza.

Mientras que algunas partes de Ávila Camacho se volvieron a cerrar a la circulación por obras de repavimentación. Así como Laureles-Juan Gil Preciado, donde se proyecta terminar estos trabajos hasta diciembre.

De la misma forma ha sucedido en Juan Palomar y Clouthier, entre otras. Eso sin contar los cierres viales por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero que complican la circulación en la ciudad desde hace años.

Según las estadísticas de Semov, el mes en el que se emitió el mayor número de autorizaciones para cierres de calles por obras fue mayo, con 103, seguido por febrero y julio con 84 y 87, respectivamente.

La autoridad promete que el siguiente año se tendrá una mejor movilidad, con la culminación de proyectos como la Línea 3 del Tren Ligero. EL INFORMADOR/Archivo

Aumento de vehículos y obras empeoran caos vial en la ciudad

A Elena se le hizo tarde para ir a trabajar, por lo que decidió irse en Uber a su empleo un lunes por la mañana. Lo tomó en Chapultepec Country hacia el Centro de la ciudad. Un viaje que le tomaba 20 minutos, hizo más de media hora. La razón: un atorón vial en Mariano de la Bárcena a la altura de San Felipe.

“Fue algo increíble. Sólo en ese cruce estuve atorada como 10 minutos, avanzábamos a vuelta de rueda. Luego dimos la vuelta en Juan Manuel y también íbamos muy lento por lo de diario: todos los camiones que bajan por ahí y sobre todo por la gente que se estaciona donde no debe y los que van a descargar mercancía a los locales. Total que me desesperé porque ya iba muy tarde y terminé mi viaje antes. Me bajé y me fui corriendo a mi trabajo. Sobra decir que llegué tardísimo”.

De acuerdo con datos del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) de Jalisco del Gobierno del Estado, durante 2017 se registró el tráfico más lento en 10 años en el Área Metropolitana de Guadalajara. Mientras que en 2007, la velocidad promedio de desplazamiento de los vehículos de motor en la ciudad fue de 26 kilómetros por hora, en el año anterior apenas alcanzó los 22 kilómetros. La causa: el aumento del parque vehicular y las obras que se ejecutan en la metrópoli, encabezadas por la Línea 3 del Tren Ligero.

Mientras que en los tres primeros años de la administración se logró una tendencia ascendente en la velocidad de circulación de 24 a 24.6 kilómetros por hora, desde 2016 este indicador se volvió a desplomar bajando más de un kilómetro por año. Pese a ello, la meta para el cierre de la administración es lograr una rapidez de al menos 26 kilómetros, aceleración que no se ha registrado desde el 2008.

Según el Gobierno del Estado, en 2017 no se consiguió cumplir con la meta establecida debido al incremento del parque vehicular y a las diferentes obras viales realizadas en el Área Metropolitana de Guadalajara.

“Se espera que una vez terminados los proyectos, tales como la obra de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano y los nodos viales se mejore la velocidad promedio”, indican en la ficha descargable de MIDE.

Este indicador mide la velocidad de desplazamiento en las principales avenidas de la ciudad, como son Alcalde, Américas, Belisario Domínguez, Revolución, Federalismo, Ávila Camacho, Cruz del Sur, Javier Mina, Juárez, Vallarta, 8 de Julio y Niños Héroes, entre otras.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la congestión del tránsito urbano genera mayor contaminación acústica y atmosférica, con un impacto negativo sobre la salud física y mental. Además, provoca más gasto en combustible, aumento de los costos operacionales del vehículo y pérdida de tiempo.

CLAVES

Promedio

Velocidad promedio de desplazamiento de los vehículos de motor en el Área Metropolitana de Guadalajara:

2017: 22 kilómetros por hora.

Meta para el 2018: 26 kilómetros por hora.

Meta para el 2033: 30 kilómetros por hora.

Ley de Movilidad

Según el Artículo 135 del Reglamento de la Ley de Movilidad, la Secretaría podrá emitir permisos para el cierre de avenidas o calles, a petición de particulares, organismos públicos o de oficio.

Inversión

En 2018 se invertirán los 19 millones 373 mil pesos para la realización de un proyecto de rehabilitación y fortalecimiento al Sistema de Monitoreo Atmosférico que se anunció desde 2017. Éste consiste en el suministro e instalación de unidades de respaldo de energía, modificación de cableado, corrección de errores de instalación, reacondicionamiento y reparación y mantenimiento. También incluye la compra de equipo de aire acondicionado, monitores de partículas, un sistema meteorológico y la contratación de un servicio de mantenimiento a las pantallas y de actualización de sistemas.

La velocidad de desplazamiento vehicular promedio en el Área Metropolitana de Guadalajara es de 22 kilómetros por hora, la más lenta en una década. EL INFORMADOR/G. Gallo

Calidad del aire, de mal en peor

La ciudad ha tenido más polución ambiental este 2018. Del 1 de enero al 2 de septiembre se han registrado 176 días con mala y muy mala calidad del aire por la presencia de agentes contaminantes. Esto representa 78 días más que en el mismo periodo de 2017.

De acuerdo con datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj) de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), durante este año se han presentado 51 precontingencias y contingencias atmosféricas, 17 más que en 2017.

El episodio más largo que se ha registrado en la metrópoli en 2018 ha sido aquel que ocurrió el 19 de enero en la Estación de Monitoreo de Santa Fe, donde se activó la precontingencia por 127 horas. Ese mismo día se activó otra en Las Pintas por 122 horas.

Sin embargo, en lo que refiere al máximo nivel del Imeca este sí ha presentado una disminución en este año. Mientras que en el 2017 el más alto fue de 219 en la Estación Tlaquepaque, en 2018 el máximo ha sido de 189 en la Estación Vallarta. En ambos casos el agente contaminante fue el ozono.

La Norma Oficial Mexicana de Calidad del Aire establece un límite menor o igual a 100 puntos Imeca como un indicador aceptable de la contaminación atmosférica. En ese sentido, en el año en sólo 69 días se ha cumplido, 80 días menos que en el mismo periodo del 2017.

Por si fuera poco, además en el transcurso del año se han presentado 10 emergencias y alertas ambientales provocadas por incendios tanto en la metrópoli como en el interior del Estado. Tal es el caso de las conflagraciones en los vertederos municipales de Tala, Jocotepec, Cocula, Lagos de Moreno y Atotonilco el Alto. Así como un incendio forestal en el Bosque de La Primavera, que afectó al Área Metropolitana de Guadalajara el 11 de abril.

Cierran calles por eventos

Aunado a las obstrucciones viales por obras y el lento tráfico en la metrópoli, la circulación se complica todavía más por los cierres totales y parciales de calles por eventos sociales, religiosos y deportivos.

De acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría de Movilidad (Semov), tan sólo durante los primeros seis meses de 2018 se emitieron 858 permisos para eventos en la calle. Esta cifra incluye permisos para la instalación de juegos mecánicos y de puestos, así como para la celebración de eventos y para el cierre de calles por éstos.

Los eventos pueden ser deportivos, religiosos o sociales. Por ejemplo carreras o maratones, celebración de kermeses en los templos o conciertos y mítines, entre otros.

En los primeros seis meses del año se han celebrado, por lo menos, la Carrera Internacional por la Eucaristía, Duatlón OSM, Run Festival, Todos Por Mamá, Carrera Ciclista Fondo Guadalajara Pro por La Amistad, 21k Zapopan, Medio Maratón del Club Privado San Javier y Medio Maratón de Guadalajara, entre otras. Si bien han implicado cierres viales, no significan mayor problema, pues la mayoría se realiza los domingos durante las primeras horas de la mañana.

También se han registrado cierres en la glorieta Minerva, sobre todo con motivo de las celebraciones por las victorias de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol. Esto sucedió el 17 de junio, el 23 de junio y el 27 de junio para festejar el pase a la segunda ronda.

Mientras que de eventos religiosos en su mayoría se trata de ferias que se instalan a los alrededores de los templos con motivo de la conmemoración del santo o la visita de alguna figura.

Por su parte, durante las campañas se registraron varios mítines que implicaron el cierre total de varias vialidades. Por ejemplo el cierre de precampaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador el 11 de febrero en la Glorieta de los Niños Héroes, que complicó el tráfico durante varias horas.

El arranque de campaña del gobernador electo Enrique Alfaro en Plaza de la República el 2 de abril impidió el paso en avenida México desde Américas hasta Chapultepec. También la noche del 1 de julio, los candidatos de Movimiento Ciudadano cerraron la Glorieta de La Minerva para celebrar su victoria en Jalisco. Instalaron una pantalla, un escenario y un templete para medios de comunicación.

Según las estadísticas de la Semov, se han emitido 138 permisos para la instalación de juegos mecánicos en la vía pública, 539 para eventos especiales, 169 para el cierre de calles por eventos religiosos, deportivos y sociales. Así como uno para la instalación de puestos.

En el primer semestre de 2018, la Secretaría de Movilidad otorgó 858 permisos para eventos en la vía pública. EL INFORMADOR/G. Gallo

GUÍA

¿Qué causa el congestionamiento?

Mientras que en la metrópoli algunos acusan a la construcción de ciclovías y banquetas amplias, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el problema es creado principalmente por los automóviles, pues en promedio los vehículos particulares transportan sólo a 1.5 pasajeros aunque tienen más capacidad para ello. Si bien otros medios de transporte como los camiones ocupan más espacio, éstos llevan mucho más pasaje.

Por otro lado, la Cepal indica que la condición de las vialidades y el comportamiento de los conductores también impacta el tráfico. El inadecuado diseño o mantenimiento de las calles causa congestiones innecesarias, así como el poco respeto que tienen los automovilistas por aquellos con quienes comparten la vía pública. Por ejemplo, los camiones se detienen en paradas no autorizadas, los taxis no operan en paraderos fijos y algunos conductores tienen la mala costumbre de bloquear intersecciones. Influye también la deficiente calidad del transporte público y la falta de acceso, entre otros.

Proyectos para mejorar los desplazamientos

MiBici

El programa de bicicletas públicas MiBici se lanzó el 15 de octubre del 2014. En su primera etapa inició con 860 velocípedos y 86 estaciones distribuidas en el polígono que abarcó de avenida Américas hasta Calzada Independencia, y de Niños Héroes hasta Hospital.

Actualmente se cuentan con 236 estaciones en la metrópoli y dos mil bicicletas públicas.

Se realizan un promedio de 12 mil viajes diarios de lunes a viernes, seis mil 700 recorridos los sábados y cinco mil 300 viajes los domingos.

Este año el sistema de bicicletas públicas opera con 100 millones de pesos y prepara una ampliación de 30 estaciones más.

Ruta empresa

Unifica a los concesionarios del transporte público en un sola empresa y desplaza al modelo de hombre camión para que dejen de pelearse el pasaje. Se forman corredores o troncales con trasbordos organizados y medidos por tiempo y demanda que operan en las principales avenidas. Están conectados con líneas de transporte masivo, como el Macrobús y el Tren Ligero.

Las unidades hacen el cobro del pasaje mediante el prepago. Hasta agosto, apenas se llevaba un avance de cuatro troncales de 12 que se planea concretar este año. Por ello se incentiva con 60 mil pesos por unidad a aquellas rutas que migren a modelo de ruta empresa.

Línea 3

Su construcción inició en 2014. Tiene dos tramos elevados y uno subterráneo que cruzan los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Se prevé que este año arranquen operaciones los viaductos elevados, que movilizarán a 150 mil usuarios por día antes de que finalice la administración de Aristóteles Sandoval, pues en las estaciones bajo tierra no han concluido las pruebas se seguridad. Además los trabajos de la tuneladora se atrasaron por un año.

Esta obra, que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura del Gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene una inversión superior a los 25 mil millones de pesos.

Sigue: #DebateInformador

¿En cuál avenida padece el mayor caos vial?

Participa en Twitter en el debate del día @informador