Atoran divorcios “exprés” más de dos años y medio

Ana Jurado afirma que en el Juzgado Décimo de lo Familiar en Jalisco, un divorcio “exprés” acumula dos años y medio y todavía no recibe una sentencia. Así como ella, cientos de personas dicen que la falta de personal e instalaciones atoran los procesos en el Poder Judicial de Jalisco. Por Transparencia, el Consejo de la Judicatura precisó que el protocolo vigente indica que se reanudaron todas las labores jurisdiccionales y administrativas, menos para los trabajadores vulnerables.

El titular del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, acepta que hay quejas porque no todos los juzgadores acuden a trabajar. “Dicen que no pueden trabajar al 100% porque el personal no está al 100. Eso le merma al trabajo”.

Promueven las audiencias de forma virtual en Poder Judicial

El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, destaca que ante el miedo que existe al contagio del COVID-19, se promueve que el trabajo se realice de forma virtual. “Lo que hice por estos juzgadores y juzgadoras es que en la medida de lo posible sigan trabajando desde casa, que les lleven los acuerdos y las firmas a sus casas, y que desde casa desahoguen sus audiencias”.

Resalta los casos de las juezas de Tepatitlán, Martha Temores, y de Ocotlán, Laila Adriana, quienes desahogan sus audiencias durante todo el día.

“Tienen algún tema de comorbilidad, que genera un tema de salud y riesgo. Hemos tenido una productividad buena de ellas”.

Por otro lado, dice que el Juzgado del Centro de Justicia para las Mujeres desahoga la mayoría de las audiencias por videoconferencia, pero allí el problema es que hay cinco jueces y una sola sala, entonces la tienen que compartir por día para sus audiencias.

Por ese motivo, la consejera Tatiana Anaya pidió apoyo de recursos para construir otras dos salas. “Una oficina se va a quitar y se va a generar otra sala más sencilla, muy práctica para las audiencias rápidas. Y tendríamos tres salas”.

En días pasados, este medio publicó que en el primer semestre de este año, las 11 salas especializadas en materia penal, civil, mercantil y familiar del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco emitieron mil 452 sentencias definitivas, de las cuales sólo 758 han sido publicadas en la plataforma para este fin.

En agosto pasado entró en vigor la reforma al Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se establece que los Poderes Judiciales del país deben transparentar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.

Además, la organización México Evalúa publicó el análisis “Información desde y para los Poderes Judiciales”, en donde sitúa al Consejo de la Judicatura de Jalisco como el peor en el cumplimiento de las obligaciones de información en materia administrativa y organizativa.

“Destaca el caso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco, que incumple de manera casi sistemática con sus obligaciones, quizás por considerar que el Supremo Tribunal de Justicia cumple para ambos. Pero esta visión es errónea, porque sí existen los dos sujetos obligados”.

Explica que, por lo general, publican información, ya que por lo menos acreditan el punto asignado a “existencia”, pero no la tienen actualizada o es inaccesible. “Esto es preocupante porque implica que esos sujetos obligados están realizando el esfuerzo de la carga de información, pero hasta cierto punto este esfuerzo es desperdiciado, ya que si no se cuida la calidad de la información, los usuarios no podemos tener un acceso efectivo”.

Ante los riesgos del nuevo coronavirus, el presidente Daniel Espinosa reconoce que hay juzgados que laboran desde casa para no atorar más los juicios. TWITTER/supremotribjal

DATO

Educación

En el caso de la Secretaría de Educación de Jalisco, el área de Transparencia precisó que debido a que el “Protocolo de acción ante COVID-19 Dependencias Públicas” cancela temporalmente el registro de la llegada con la huella digital, el área de Administración de Personal de la Dirección General no lo aplica en los centros de trabajo.

“Por lo que cada titular de las diferentes áreas, direcciones y centros de trabajo en todos los municipios de Jalisco son los responsables de la asistencia presencial, sin que a la fecha hayan reportado algún caso relacionado con trabajadores que no acuden a laborar de forma presencial”.

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los docentes no estaban obligados a dar clases presenciales, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, respondió que esa medida no aplica en la Entidad.

“En Jalisco sí es obligatorio para nosotros acudir a las escuelas”.

Gobierno estatal y Ayuntamientos desconocen porcentaje de vacunación

Aunque para los trabajadores de la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) se priorizó el tema la vacunación contra el COVID-19, principalmente por el contacto que tendrían con los estudiantes, el resto de las Secretarías estatales y los Gobiernos municipales desconoce cuántos de los trabajadores que regresaron a las oficinas están vacunados.

Por medio de solicitudes de Transparencia, se requirió a las dependencias y municipios metropolitanos compartir el porcentaje de los trabajadores inoculados.

La Jefatura de Gabinete, así como las secretarías de Planeación y Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo, Innovación, Ciencia y Tecnología, Procuraduría Social, Sistema de Asistencia Social, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Gestión Integral del Agua y Seguridad, contestaron que no tenían el dato, pese a que algunas tienen áreas de atención ciudadana.

Aunque el registro no lo hicieron, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología afirmó que todos los trabajadores tuvieron acceso a la vacuna de Cansino.

Las que sí contestaron fueron la Secretaría de Gestión Integral del Agua, con seis trabajadores, de los cuales “cuatro ya tienen la aplicación de la primera dosis de la vacuna y dos con la segunda dosis; la Secretaría de Transporte, con 31% de su personal con la primera dosis y 45% con el esquema de vacunación completo; la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública registra el 68% de los trabajadores vacunados, así como el 88.58% de los empleados de la Secretaría de Turismo ya están inoculados, que representan el porcentaje más elevado.

Por su parte, de los Gobiernos metropolitanos, solamente San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga informaron sobre el tema. En Tlaquepaque dijeron que, hasta el 30 de agosto, registraban un total de 65% de los trabajadores vacunados. Y en Tlajomulco, la Jefatura de Gabinete indicó que el 81% de todo el personal del Gobierno se encuentra vacunado al menos con la primera dosis”.os Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tonalá contestaron que no contaban con los datos.

En el Poder Judicial hay tres juzgadores contagiados del nuevo coronavirus. EL INFORMADOR/A. Camacho

RESPUESTAS

Avalan ausencias con valoraciones médicas

Dependencias aseguran que algunos trabajadores cuentan con valoraciones médicas que avalan que no se presenten de manera presencial.

La Secretaría de Turismo tiene un trabajador así. El Sistema de Asistencia Social registra seis. La Secretaría de Cultura un total de 11 vulnerables con valoración médica para permanecer en sus casas debido a que todavía no tienen el esquema completo de vacunación, de los cuales seis están en el área de atención ciudadana.

En la Secretaría de Medio Ambiente hay dos personas en la misma situación y la Secretaría de Transporte con 30 personas que no acuden por la contingencia.

“De esas 30 personas, siete laboran en áreas de atención ciudadana. Y 17 personas cuentan con documentación médica que respalda su vulnerabilidad”.

Los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan y Tonalá no remitieron información sobre las valoraciones médicas, y Tlajomulco contestó que entre las coordinaciones de Servicios Públicos y de Participación Ciudadana sumaron cuatro trabajadores que por cuestiones de salud permanecen en sus casas.

Afirman que todos los trabajadores volvieron

Las Secretarías del Gobierno de Jalisco y los municipios de la zona metropolitana afirman que regresaron a laborar mediante distintas dinámicas.

La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado indicó que algunos trabajadores acuden a laborar de forma presencial unos días y otros realizan funciones de manera virtual. “No teniendo trabajadores que no acudan a laborar por no querer contagiarse de COVID-19, por lo que no se cuentan valoraciones médicas de vulnerabilidad, ya que no se ha requerido”.

Las Secretarías de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco contestaron que todos los empleados se encuentran laborando de manera habitual, bajo los días y horarios establecidos en el contrato.

La Procuraduría Social indicó que todos los servidores públicos adscritos a la dependencia estaban acudiendo a laborar normalmente de manera presencial, “incluidas las áreas que atienden directamente a la ciudadanía, respetando los protocolos sanitarios y tomando las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de contagio, siguiendo los lineamientos e instrucciones establecidas por el Gobierno del Estado”.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco comunicó que la vacunación era personal y voluntaria, pero “mediante los canales de comunicación social que se tienen por parte de la Coordinación General Estratégica de Seguridad con el personal que labora, se invita a los trabajadores a vacunarse mediante las convocatorias que son emitidas”.

Mientras que las áreas de Transparencia de los Gobiernos municipales de Zapopan y Tonalá descartaron compartir la información, y Guadalajara recordó que “se instó a que todos regresaran a trabajar, con una circular para el regreso a las actividades laborales a partir del 17 de junio”.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque refirió que el 100% del personal regresó. Y Tlajomulco informó que los trabajadores laboran de forma rotatoria. La Dirección de Aseo Público del municipio contestó que, “por ser área operativa, todo el personal acude a laborar, el personal administrativo rotando una semana en oficina y otra en home office, lo anterior siguiendo el plan de contingencia del COVIC-19, dejando el 50% de personal en oficinas”.

En el Gobierno estatal y Ayuntamientos desconocen el porcentaje de vacunación de la burocracia. EL INFORMADOR/G. Gallo

GUÍA

El sector vulnerable

El pasado 14 de junio se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el acuerdo DIELAG ACU 049/2021, que estableció que toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como insuficiencia renal o hepática, debe cumplir de manera estricta con el resguardo domiciliario corresponsable.

“Además, en el caso del personal de salud, así como de las instituciones de seguridad pública y de los cuerpos de protección civil y bomberos, que por la emergencia sanitaria decidan prestar servicios a instituciones públicas, lo podrán hacer siempre y cuando exista una valoración médica previa respecto a que sus condiciones de salud lo permitan”.

Sin embargo, se destacó que las personas que pertenezcan a cualquiera de los grupos mencionados en el párrafo anterior y que cuenten con esquema completo de vacunación, pasados los 14 días de la aplicación de su última dosis, no se consideran vulnerables, por lo que podrán reincorporarse a sus actividades.

“Las personas a las que se ofertó la vacunación y libremente decidieron rechazarla deberán reincorporarse a sus actividades”.

