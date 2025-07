Atlas en venta: Inestabilidad es su apellido

El Club Atlas está nuevamente a la venta. Ayer, Grupo Orlegi confirmó que ha iniciado un proceso para explorar una “transición planificada y estructurada” en la operación del equipo, lo que apunta directamente a una futura transacción por la institución rojinegra.

De concretarse, el Atlas sumaría su cuarto dueño en apenas 12 años, luego de pasar por los socios de la Asociación Civil, Grupo Salinas (2013-2019), y posteriormente Grupo Orlegi, que lo adquirió en 2019. Este constante cambio de manos refleja una notoria inestabilidad institucional, que ha tenido repercusiones dentro y fuera de la cancha.

Atlas ha estado sumergido en la inestabilidad, en la mediocridad y en constantes dificultades para trascender en el terreno de juego, más allá del bicampeonato logrado por Orlegi en 2021-2022, a tal grado de que han tenido que pagar un par de multas por haber finalizado en la zona baja de la tabla de cocientes, la más reciente fue en el Clausura 2025, con la módica cantidad de 33 millones de pesos.

No hay un comprador definido, Grupo Orlegi abrió la puerta a posibles postores y todo con la única finalidad de buscar una mejor estabilidad en el equipo de futbol.

El futuro dueño debe saber que no sólo se hará de un conjunto de balompié, sino que además está la Academia AGA, el 25 por ciento de las acciones del Estadio Jalisco, así como los activos, es decir, los jugadores propiedad del Grupo, sus sueldos y prestaciones.

El equipo rojinegro vivirá otra época de incertidumbre a lo largo de los próximos meses. IMAGO7/H. Ramírez

Sentimientos encontrados

La noticia de la puesta del equipo a la venta generó opiniones encontradas dentro de la Fiel afición rojinegra.

En su mayoría, reprocharon la gestión de Grupo Orlegi, enfatizando que “nunca vieron o supieron ver lo que es Atlas y su potencial, no importa, hemos salido de varias, vamos a salir de esta, gracias”, dijo un aficionado molesto.

De igual manera, otro fanático rojinegro escribió en su red social X, que “el bicampeonato fue extraordinario, gracias. Pudieron hacer las cosas mucho mejor y tomaron malas decisiones; la cereza del pastel es vender a Atlas en lugar de a Santos, el corazón manda y hasta eso, siempre demostraron querer más a Santos que al Atlas”.

PRIMERA VENTA

Grupo Salinas, al rescate del equipo

En 2013, Grupo Salinas adquirió al equipo de futbol Atlas por la cantidad de 500 millones de pesos. La transacción se llevó a cabo con la aprobación de los dueños de los clubes de la Primera División y se concretó a finales de ese año. La adquisición por parte de Grupo Salinas buscaba brindar estabilidad al equipo y aportar su experiencia en la administración de clubes de fútbol.

La compra del Atlas se produjo en un contexto donde el equipo enfrentaba problemas financieros y de gestión. La llegada de Grupo Salinas representó un cambio significativo en la estructura de propiedad y administración del club, buscando darle un nuevo rumbo.

Esta era la primera ocasión en que Atlas entraba al mundo de la multipropiedad, ya que Grupo Salinas/TV Azteca era propietario también de Monarcas Morelia y tenía acciones en Puebla.

Grupo Salinas puso un parche a la hemorragia financiera del club. IMAGO7/J. Mejía

SEGUNDA VENTA

Un nuevo modelo de club

En 2019, Grupo Orlegi adquirió al Atlas en una operación que incluyó la plantilla completa de jugadores, instalaciones de entrenamiento y terrenos, pero no se reveló el monto exacto de la transacción. Se mencionó que TV Azteca, anterior dueño, mantuvo una participación accionaria en Orlegi, pero no se especificó la compensación.

La compra se dio después de que Grupo Salinas terminara su administración de cinco años y medio, durante la cual asumió deudas del club y prácticamente tenía al equipo en bancarrota y cerca de la desafiliación por la cantidad de adeudos.

El valor del equipo en ese momento se estimaba en 290.2 millones de dólares, según un análisis, aunque no se especifica si esta cifra corresponde al precio de venta a Grupo Orlegi. La operación también involucró un plan de negocios para consolidar al Atlas en una posición estable y protagonista en la Liga MX, manteniendo su identidad formadora de talento mexicano.

Grupo Orlegi, que también es dueño del Santos, adquirió al Atlas en 2019 y bajo su gestión se consiguieron los títulos de Liga del Apertura 2021 y Clausura 2022. IMAGO7/E. Espinosa

LA VOZ DEL EXPERTO

Quien llegue tiene que hacerlo bien

Erubey Cabuto, exjugador del Atlas

La noticia de que Grupo Orlegi ha puesto oficialmente en venta al Atlas tomó por sorpresa a muchos, incluido a Erubey Cabuto, exportero rojinegro y referente de aquella generación dorada de 1999, quien expresó su sentir ante este nuevo capítulo en la historia del club tapatío.

“Sí me sorprendió y no, porque si se quiere eliminar la multipropiedad y Orlegi tiene a Santos, pues debía vender a uno”, explicó el exarquero, quien recordó que no es la primera vez que el equipo cambia de manos, tras haber pasado por los socios fundadores, TV Azteca y luego Grupo Orlegi.

Para Cabuto, más allá del cambio de propietarios, lo fundamental es que quienes lleguen tengan un compromiso real con el desarrollo deportivo. “Esperamos que el nuevo dueño sea una persona o empresa seria, que quiera hacer bien las cosas, formar jugadores como antes y devolver al club a sus bases”, dijo.

Aunque reconoció los logros obtenidos bajo la gestión de Orlegi, considera que sus prioridades estaban en otra dirección. “No quiero decir que lo hicieron mal, pero agradecemos lo que nos dieron. Ahora, toca ver hacia adelante”.

Sobre una posible mudanza del equipo, el exguardameta fue claro: “Hay candados legales que impiden que el equipo cambie de sede, así que en ese sentido debemos estar tranquilos”.

Con tono reflexivo, Cabuto cerró enviando un mensaje a la afición: “Estamos con incertidumbre, sí, pero también con esperanza de que esta decisión sea para bien de todos los rojinegros”.