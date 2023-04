Atlas: Benjamín Mora encuentra el hilo rojinegro

Llegó al Atlas para hacer olvidar a Diego Cocca, tarea nada sencilla luego de que el argentino lograra un bicampeonato y un campeón de campeones; sin embargo, Benjamín Mora paso a paso ha ido forjando su propia historia en el club rojinegro, aunque ha tenido que toparse con algo de sufrimiento.

Hoy, Mora tiene 20 partidos dirigidos en Atlas, de los cuales ha ganado cinco, empatado nueve y perdido seis, además tiene al equipo prácticamente clasificado a la ronda de repechaje del Clausura 2023 en su primera oportunidad, luego de que el certamen pasado fuera catastrófico para los Zorros todavía con Diego Cocca al mando.

La Fiel dudó de él, un sector todavía no cree en su proyecto, pero con trabajo, dedicación y constancia, Atlas salió del atolladero y hoy está en la lucha de poder acceder a una nueva liguilla y seguir soñando con cosas importantes, a pesar de que el punto malo para Mora es que quedó eliminado de la Concachampions en casa y ante su gente.

—¿Cómo te has sentido ya con un torneo dirigido en Atlas?

—La verdad es que desde que tengo la oportunidad de seguir ejerciendo mi profesión, mi pasión, lo que me encanta hacer... pues evidentemente muy bien, muy contento. Es un sueño poder tener la oportunidad de dirigir un equipo de futbol como Atlas, que representa en la historia un equipo muy importante en nuestro país y además con muchos objetivos en común, muchas metas por cumplir. Por supuesto que ha habido momentos complicados, así como también momentos muy bonitos.

—¿Atlas cumplió con tus expectativas?

—Claro que uno siempre tiene deseos y sueños de llegar a lo más alto posible. ¿Dónde está el límite? Bueno, pues no existe. Hay que seguir intentando y hay que seguir preparándonos, creciendo, madurando, desde las experiencias y desde los momentos que nos brinda el futbol. Yo tenía muchas ganas de dirigir un equipo de Primera División en mi país, se ha dado en Atlas y ha sido maravilloso todo el proceso. La expectativa es alta, así que nunca estamos conformes, nunca estamos realmente satisfechos con lo que entregamos, porque siempre queremos más.

—¿Cómo ha sido la evolución del equipo?

—No es fácil implementar una idea nueva, un estilo nuevo, una filosofía distinta, ni mejor ni peor, pero distinta, con los mismos futbolistas que ya tenían bien elaborada su idea anterior. En el tropiezo que se tuvo después del bicampeonato tan glorioso que Atlas logró con Diego Cocca, cayó al lugar 17 y teníamos que restablecer las bases, teníamos que rearmar, reestructurar todos los cimientos.

—¿Ha sido difícil la adaptación de los jugadores a tu idea?

—Sí, definitivamente sí, siempre adaptarse a una nueva idea y volver a iniciar en una nueva manera, una nueva forma de entrenar, de planificar, de ejercer sus funciones dentro del campo, en las diferentes fases del juego, pues evidentemente cuesta tiempo. No se puede de la noche a la mañana, con una varita mágica, hacer que un equipo o que un jugador esté al 100% y que se mantenga ahí. Entonces sí ha sido complicado, pero como todos los desafíos y como todos los retos en el futbol.

—¿Tu continuidad está asegurada para el próximo torneo?

—Yo dependo de un grupo, de una directiva, un presidente, un director deportivo, de la gente que constantemente evalúa mi trabajo día con día, con estadísticas, con percepciones y con retroalimentación de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos probablemente dejando de hacer o que se puede mejorar. Yo soy muy abierto en esa posibilidad de escuchar a los jefes para saber qué es lo que desean de su equipo. Con el equipo, con los jugadores que son los más importantes en todo esto, estamos muy bien.

—¿Cuál es la clave para el resurgir del Atlas?

—Yo creo que la eficacia y la eficiencia en concretar nuestro funcionamiento tal cual lo venimos entrenando. Hemos dado muy buenos momentos con diferentes equipos, equipos poderosos. Lo que me deja tranquilo y también al plantel es que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para lograrlo. Estamos jugando de la manera que queremos, estamos viendo en la cancha reflejado todas las fases del juego en el desarrollo de cómo lo planeamos, de cómo lo entrenamos.

—¿En qué detalle has tenido que trabajar más?

—En lo personal, creo que la prioridad no es salir a la cancha a no recibir goles, creo que la prioridad, desde mi punto de vista, es ir a anotar goles. Eso obedece que nosotros tomemos un poco de más riesgos en la cuestión del empuje de las líneas hacia arriba, que tengamos espacios a la espalda de nuestros defensores, en los cuales son peligrosos porque es más fácil atacar esos espacios grandes que atacar en espacios pequeños. No me preocupa tanto conceder goles, lo que me ocupa es anotar muchos goles.

El camino para el Atlas en el Clausura 2023 bajo el mando de Benjamín Mora ha sido de todo, menos sencillo; sin embargo, los Zorros están a punto de regresar a un repechaje y con ello irán por un sitio en liguilla. AFP/U. Ruiz

PUNTOS DE VISTA

Renunciar no está en sus bases

Quedar fuera de la Concacaf Liga de Campeones caló hondo en el orgullo de Mora y el Atlas, y el haber fracasado en el torneo continental pudo haber orillado al entrenador a dejar su puesto, sin embargo, esto no se cruzó por su mente.

“Fue un trago bastante amargo. Una eliminación de cualquier competición, sobre todo en una de Concachampions con el prestigio que obedece dentro de la zona de Concacaf, una competición donde solamente los campeones van a competir, no sabemos cuándo podamos tener otra oportunidad, pero hacerme un lado de un proyecto en el cual yo confío y tengo la certeza de que podemos ir caminando pues era improbable, no era una posibilidad, porque jamás he renunciado a absolutamente a nada en mi vida”.

Adaptarse al repechaje

En torno a si el actual formato de Liga MX con repechaje es justo para los equipos, Benjamín Mora no quiso arriesgarse y apuntó que los equipos tienen que adaptarse al mismo y perseguir sus objetivos con base en éste. “No me parece que sea ni justo ni injusto. Yo creo que nos tenemos que adaptar si queremos estar en la Liga MX y en esta competición que ya es de esa forma, y que el formato de competición ya tiene mucho tiempo que es así. Nosotros tenemos que ser prudentes para poder jugarlo de esa manera y en algunos momentos es benévolo, porque no teniendo una gran temporada te puedes meter a la liguilla. Entonces creo que es cuestión de adaptarnos a lo que tenemos y hacer lo mejor con lo que hay”.

Las cifras

20 encuentros dirigidos por Mora en Atlas en todas las competencias; 16 han sido en Liga MX y los cuatro restantes fueron en la Concacaf Liga de Campeones.

5 triunfos ha podido cosechar Mora con los rojinegros, a cambio de nueve empates y seis derrotas a lo largo de su proceso. Cuatro de estos triunfos se han dado en Liga.

41.6 por ciento es la efectividad de Mora con los Zorros en Liga MX, al conseguir 20 de los 48 puntos que se han disputado después de 16 fechas jugadas.

Los Zorros, con las peores entradas

La Fiel se ha dado cita a cuentagotas en el estadio Jalisco a lo largo del Clausura 2023, ya que de acuerdo con datos arrojados por la Liga MX, los Zorros tienen el segundo peor promedio de entrada en sus partidos como local, sólo detrás de los Pumas.

En el torneo, el Jalisco ha estado a 32% de su capacidad, en promedio, en cada juego del Atlas como local.

La mejor entrada para los rojinegros en el certamen se dio ante Chivas, con un ingreso de 27 mil 955 espectadores en un estadio Jalisco cuya capacidad oficial es de 55 mil 020 espectadores.