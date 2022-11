7 23 de diciembre: Luna Nueva

No conforme de la lluvia de estrellas, ese mismo día se producirá la Luna Nueva, lo que quiere decir que permanecerá en el 0% de su magnitud, ya que es bloqueada por la Tierra y Sol, pero esto mismo permitirá que el avistamiento de las Úrsidas, pese a ser de actividad baja, se potencialice, pues no habrá otra luz que opaque su presencia en el cielo. El momento en que la Luna se encontrará completamente "escondida" será a las 04:18 horas, así que mejor que programes tu despertador para no perderte el paso de los meteoritos por el conticinio.