Asociación Pádel Jalisco: Por el deseo de crecer

Como deporte recreativo, el pádel en Jalisco ha tenido un gran impacto entre la sociedad. El incremento en la práctica de esta disciplina ha sido exponencial y Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades con más clubes de pádel de la república mexicana, con un aproximado de 25 sitios para su práctica.

Sin embargo, el mismo crecimiento del pádel ha permitido que poco a poco los jugadores estén teniendo la oportunidad de profesionalizarse y empezar a vivir de este deporte a través de torneos, patrocinios y apoyos de diversos agentes que han llevado al pádel a otro nivel.

En gran parte, todo esto ha sido posible gracias a la Asociación Pádel Jalisco (APJ), ente que nació por la necesidad de que la disciplina tuviera cimientos sólidos en el Estado que lo encaminara a ser reconocido. Además, de crear una armonía dentro de la comunidad que permitiera un mejor desempeño de los atletas en los diversos torneos que se realizan; así lo explicó Diego Preciado, socio fundador de la APJ.

“La asociación se creó en 2023, pero existieron cinco años previos de trabajo y se fundó bajo el entendimiento de una necesidad que había de que el pádel estuviera sustentado y tuviera una plena cimentación. Cada club se estaba manejando de manera muy independiente y, en ciertas ocasiones, se pisaban en cuanto a las organizaciones de los eventos”, comentó Preciado.

“Yo viví esa insatisfacción porque primero me invitaba un club a un torneo, decía que sí y después me invitaba otro club a otro torneo y ya no hallaba cómo poderme zafar. Tenía que ocasionar una ruptura dentro de su comunidad y eso a nadie nos gusta. Por todo eso, decidimos crear un régimen en el cual hubiera mucha organización, crecimiento en el deporte y una mejora en los productos que ya se estaban ofertando”, expresó Diego.

A lo largo de este 2024 se vislumbran un total de 46 torneos que conforman el circuito Stratego Firma y que concluirán en un Master Final en el mes de diciembre, llevándose a cabo en Jalisco y también en otros Estados de la República Mexicana y en Estados Unidos, todo esto con el objetivo de crear una competencia de alto rendimiento para seguir demostrando que el pádel no es algo pasajero.

“Dentro del circuito se presupuestaron ya diversas fechas y sedes. El primero se realizó en Texas, la mayoría de los demás se disputarán en Jalisco y otros los llevaremos a ciudades aledañas. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para que dure. No solamente es una moda que llegó y se va a ir, queremos aprovechar que es un deporte mexicano y que tenemos todos los recursos y argumentos para que esto se haga más intenso”, añadió el socio fundador.

Destacó que para que el pádel continúe en su máximo auge, la presencia de colaboradores argentinos ha sido crucial, ya que ellos tienen una mayor experiencia en este deporte y cuentan con años siendo los mejores en la disciplina.

“Dentro del grupo de socios fundadores de la APJ todos somos mexicanos, pero en los colaboradores y activos de la empresa hay mucha presencia de argentinos. Ellos son pieza clave en nuestra organización, nos llevan varios años de avance porque el pádel en Argentina creció a un grado exponencial, muchísimo más anticipado que en México”, expresó Preciado.

Con el pasar de los días, la ciudad cuenta con más canchas de pádel, lo que invita a la práctica de este deporte. ESPECIAL

Un deporte al alcance de todos

La APJ consiguió que el pádel se tomara tan en serio, que aquellas personas que realmente están apasionadas por este deporte se pudieran profesionalizar y comenzaran a vivir de este deporte como pasa con el futbol, basquetbol o beisbol. Cada jugador puede dedicar su vida, tiempo y alma al pádel y a cambio serán remunerados como cualquier atleta de alto rendimiento.

No obstante, la APJ también está interesada en que el pádel llegue a aquellos lugares de difícil acceso. Sabiendo de antemano que este deporte es caro en cuanto a la adquisición de equipo y poder practicarlo, tienen en mente organizar eventos en canchas públicas para poner al alcance de los demás el conocimiento del mismo.

“Nuestra categoría máxima tiene un factor diferenciador dentro de nuestro circuito porque es la única en donde se premia con capital económico. Se premia desde los semifinalistas, es decir, en cada torneo, al menos deben de haber ocho personas premiadas. Esto nos permite que los jugadores y jugadoras profesionales puedan vivir únicamente de practicar este deporte”, señaló Preciado.

“También, la asociación tiene acercamiento con un apartado social donde identificó una necesidad de poder involucrarse con el pádel. Tenemos colaboración con unidades deportivas municipales a las que hemos llevado sesiones de clases de pádel gratuitas, hemos llevado partidos de exhibición de los mejores jugadores y tenemos un programa de becas en el que si alguien nos comunica o nosotros nos damos cuenta que es una persona con necesidad, pero con mucho talento y con muchos valores, con mucho gusto podemos hacer un esfuerzo por becarlo”, comentó Diego.

Agregó que la APJ ya está planeando torneos de pádel en canchas públicas de la Zona Metropolitana de Guadalajara para que todos puedan vivir el pádel sin pensar que se trata de un deporte elitista.

“Llevar torneos a canchas públicas es una idea que estamos trabajando con Comude. Desde el día uno hacer que el pádel estuviera disponible para todos fue parte de nuestros proyectos principales. Siempre hemos navegado con una bandera de inclusión plena, todos y todas son bienvenidos”, añadió.

Actualmente, la asociación también está trabajando con las futuras generaciones, iniciando a niños desde muy temprana edad para que vayan forjando su camino y que logren alcanzar el nivel máximo para que representen a México en años entrantes. Están tan comprometidos en su labor de construir jóvenes promesas que en días entrantes una academia de Europa vendrá a unas visorías a Total Padel Academy, escuela asociada con la APJ.

“En la APJ estamos trabajando sobre la cantera y los niños, impulsando el deporte desde la parte más baja. Tenemos a los mejores en el país en las categorías Sub-12 y Sub-14, todos orgullosamente jaliscienses y que son seleccionados nacionales. La mejor academia de Europa nos seleccionó a nosotros como asociación para poder hacer visorias en la academia que está asociada con la APJ y así otorgarles becas a los niños desde los 14 a los 19 años”, concluyó.

Espacios de pádel en la ciudad

Canchas públicas

Parque Chopin (Av. de los Maestros 911, Alcalde Barranquitas, 44270 Guadalajara)

Unidad deportiva Independencia (Colonia Independencia, Guadalajara)

Canchas privadas

Unidad 27 Isla Raza (Isla Malta 2324, Jardines de San José-Tel. 3338834000)

Padel Provi Revolución (Av. Pablo Neruda 3232a, Colinas de San Javier, 44620-Tel. 33 2950 6008)

Unidad 58 Providencia (Av. Rubén Darío 974, Lomas de Guevara-Tel. 3330220448)

San Javier Club Privado (Paseo de Las Peñas 3500, Colinas de San Javier, 44660-Tel. 33 3793 8450)

Padel Sport Network (Avenida Guadalupe, 6000, 45070-Tel. 33 1605 2297)

Futcenter Bugambilias (Av. Azahares 120 Interior B Ciudad Bugambilias-Tel. 3331880930)

Club Providencia (Av. Mariano Otero 480-Tel. 33 3631 5744)

Las Cañadas Country (Av. Bosque de San Isidro Nte. 777-Tel. 33 3685 0412)

Padel Park Zona Real (Privada del Carmen 15, Colonia residencial poniente-Tel. 3333504067)

Fair Play Padel Club (Av. Paseo de la Toscana-Tel. 33 1431.1060)

Padel Club GDL (Av. Enrique Díaz de León 882, Industrial Belenes-Tel. 33 2531 3064)

Sports Area GDL (Carretera a Nogales 13-Tel. 3313611381)

Carbono Padel Club (Av. Paseo Royal Country & Paseo de Los Virreyes-Tel. 3335051270)

Urban Padel Life (Av. de las Rosas 171B-Tel. 33 3486 8183)

Padel Warehouse (Paseo La Toscana 1001A-Tel. 3335700581)

Padel One By Adidas (Privada del Carmen, 45136-Tel. 33 1228 0267)

Padel World Club (Av. Aviación 950, San Juan de Ocotán-Tel. 33 2637 3490)

Hacienda San Javier (Privada Cto. Madrigal 2000, Colinas de San Javier-Tel. 33 3640 1600)

Padel Sport Zona Real (Av. Aviación 4200, San Juan de Ocotán-Tel. 33 3169 0762)

Víbora Padel Club Guadalajara (Av Vallarta Eje Poniente-Tel. 3330623417)

Abrirse paso para seguir siendo el mejor

Arturo Gastelum busca apoyos para superar su nivel como padelista. ESPECIAL

Se ha hablado que el pádel ha tenido un crecimiento sin igual en los últimos años, generando competencia y creando torneos para que los atletas puedan desenvolverse. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya eres el mejor a nivel estatal?, ¿Qué sigue después? Esas preguntas tiene en la cabeza Arturo Gastelum, padelista que es considerado como el mejor en Jalisco, pero que en estos momentos se encuentra entre la zozobra de seguir avanzando.

“Estoy topado con mi nivel aquí en Jalisco, pero no hay un apoyo económico para poder competir en un nivel más alto e irme para España, que es donde se puede seguir creciendo muchísimo más. Sinceramente, ahorita estoy estancado, vivo del pádel, ahorita simplemente me planteo en seguir siendo el mejor, pero quisiera ir por más”.

“El problema es que en México el pádel aún sigue estando en pañales. Este deporte no está a nivel Code o Conade para que el Gobierno brinde apoyos, entonces tú tienes que buscar tus propios recursos, pero para competir a más alto nivel es muchísimo más complicado porque involucra más dinero”, manifestó Gastelum.

A pesar de los obstáculos que se le han presentado, reconoció que la APJ ha hecho una gran labor en el Estado al darle mayor visibilidad al pádel y brindarle más seriedad con torneos que permiten elevar la calidad.

“La APJ el año pasado y este ha hecho algo que jamás había hecho y eso es conjuntar los torneos de todos los clubes para hacer un circuito y que no hubiera tema con participar en uno u otro. Esto nos permite que haya más competencia y, a la larga, que vayamos mejorando nuestras habilidades”, agregó Arturo.

Una argentina con objetivos claros

Majo Iglesias afirma que en el pádel encontró una fuente de felicidad y busca transmitirlo a nuevos talentos. ESPECIAL

María José Iglesias es una padelista de origen argentino que encontró en el deporte y en México una oportunidad de crecimiento al colaborar con la APJ y ser una jugadora amateur que busca profesionalizarse.

Desde 2012 incursionó al mundo de la pala y la pelota por medio de una invitación que le hizo una amiga y una urgencia de realizar actividad física de su agrado. En el pádel no sólo descubrió un estilo de vida, sino también una fuente de felicidad.

“Comencé a practicarlo porque quería hacer algo que realmente me gustara. Una amiga me invitó a una clase, me explicaron y me empezó a gustar muchísimo. Actualmente soy profesora de pádel, coach de crossfit y personal training, estoy trabajando para profesionalizarme, pero es un camino sumamente largo y dedicado”, indicó.

“Mi mejor amigo fue quien me invitó a venirme a vivir y trabajar a México. El pádel me permitió realmente disfrutar lo que hago y quiero seguir haciéndolo siempre. Soy parte del grupo de colaboradores de la APJ, lo que más me gusta de la asociación son los pilares fuertes en los que se mantiene y me siento muy identificada con la organización”, dijo.

Con vasta experiencia en el mundo del pádel, su aprendizaje es compartido con las personas que gustan de iniciarse en esta disciplina, por lo que Islas señaló que en Jalisco hay mucho talento esperando a ser pulido.

“Me siento parte de la historia del pádel mexicano, ver crecer y que empiece a fluir y que cada vez haya más torneos, más canchas, que le den a los jugadores la posibilidad de más horarios, de que haya mejores clubes, todo eso me motiva muchísimo. Nosotros en APJ queremos que cada uno tenga su propia categoría y que cada uno juegue dependiendo su nivel”.

“En algún momento México puede alcanzar el nivel de Argentina, aún falta mucho, pero está en el camino y creo que si se sigue de la misma forma que se está haciendo ahora, que está creciendo bastante rápido, porque hay muchos jugadores muy talentosos”, finalizó.