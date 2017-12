Arte que cautivó a México y el mundo

“Las Alas de México”, “Oroxxo”, “Leo Matiz: El muralista de la lente”, “Andy Warhol. Estrella oscura”, “’Jill Magid: Una carta siempre llega a su destino”, “Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington”, son algunas de las exposiciones que se presentaron este 2017 tanto en México como en el extranjero.

“El fotógrafo Juan Rulfo”, “Orozco, Rivera y Siqueiros: Modernidad en México, 1910-1966”, “El mundo de Tim Burton” y “México moderno. Vanguardia y Revolución”, fueron otras de las muestras de pintura, grabado, litografía, dibujo, carteles, instalación, foto, escultura, mobiliario, documentos y arte objeto que dejaron huella y marcaron un buen año para las artes plásticas en este país.

Decenas de capitalinos disfrutaron de un sinfín de piezas artísticas, muchas de ellas, joyas del arte mexicano, que cautivaron a decenas de visitantes por museos, plazas públicas, galerías y otros espacios dedicados al arte.

En el extranjero, el arte mexicano se hizo presente a través de grandes exponentes como Javier Marín, Carlos Amorales, Adel Buzali y los clásicos: José Clemente Orozco, Diego Rivera y Frida Kahlo, a través de la pintura, la escultura y la fotografía.

El 2017 también resultó un año de conmemoraciones al celebrar los 100 años de Juan Rulfo, Leonora Carrington y Leo Matiz, de quienes se conmemoró su natalicio, al igual que el 110 aniversario de una de las mayores exponentes del autorretrato en México: Frida Kahlo (1907-1954).

En el ojo de la prensa

Si de polémica se trata, la exposición “Jill Magid: Una carta siempre llega a su destino” levantó críticas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), por exponer el anillo de diamante realizado en 2016 con las cenizas del fallecido arquitecto Luis Barragán.

La pieza, titulada “La propuesta” es una alegoría que Magid (1973) ideó basada en el hecho de que la coleccionista Federica Zanco recibió como regalo de boda el archivo de Barragán, el cual estaba en posesión del galerista neoyorquino, Max Potrech.

El 31 de mayo de 2016, Magid le ofreció el anillo a Zanco, presidenta de la Fundación Barragán, en Suiza, a cambio de regresar a México el archivo profesional del arquitecto, pero ésta no lo aceptó.

El 23 de septiembre de 2015 se retiraron de la urna en la Rotonda de los Jalisciense Ilustres 525 gramos de las cenizas de Barragán y fueron entregadas a Magid, quien acordó la exhumación con familiares del arquitecto.

El controvertido y ocurrente Gabriel Orozco fue otros de los artistas que estuvieron en el ojo de la prensa, cuando a principios de año inauguró en la Galería Kurimanzuto de la Ciudad de México la muestra titulada “Oroxxo”, y cuya justificación se basa en el mercantilismo y el consumo en el mundo del arte mexicano.

Más de 300 artículos de conveniencia fueron intervenidos por el artista, para darle un sello único y que las personas tengan acceso a una pieza que, a pesar de ser común y comprable en cualquier otra tienda del tipo, tiene un valor agregado al tener el toque de uno de los artistas mexicanos más cotizados del arte.

Largas filas para verlos

“Andy Warhol. Estrella oscura” se presentó en el Museo Jumex. CORTESÍA/Museo Jumex

“Andy Warhol. Estrella oscura” fue otra de las exposiciones esperadas este 2017, en la que se mostraron los temas y técnicas usadas por el artista plástico que lo llevaron a posicionarse como uno de los favoritos del pop art estadounidense. En el Museo Jumex, los visitantes tuvieron que hacer largas filas para poder apreciar las pinturas de productos de consumo, como las famosas latas de sopa, retratos de estrellas del cine, acrílicos, cajas de cartón, cartas, videos, fotografías y hasta globos flotantes.

Por su parte, recintos como el Antiguo Colegio de San Ildefonso exhibieron “Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington”, con piezas que retratan las realidades de Estados Unidos entre 1710 y 2010 y cómo el intercambio con México influyó en la producción artística de ambas naciones.

Cabe señalar que este 2017, México y Japón conmemoraron los 120 años de la Migración Enomoto, la primera gran oleada de migración japonesa a México, a través de la muestra ‘Iroha. Diálogos en el arte. Japón-México’, montada en el Museo Franz Mayer, la cual reunió más de 300 piezas de arte mexicano y japonés de diversas épocas como testimonio de la estrecha relación que estas dos culturas han tenido a lo largo de cinco siglos, desde su primer contacto oficial en 1613.

Más allá de nuestras fronteras

En el extranjero, el arte mexicano destacó con la exposición “Orozco, Rivera y Siqueiros: Modernidad en México, 1910-1966”, la cual se inauguró en octubre pasado en Bolonia, Italia, tras haber sido retirada del Museo de Arte de Lima (Mali), en donde tuvo un rotundo éxito y fue vista por más de 122 mil personas.

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) dio a conocer que la exposición comenzó su gira en Chile, en 2015, para luego moverse a Argentina, donde el año pasado se convirtió en la más visitada de los últimos 20 años.

Esta exhibición está conformada por más de 70 piezas, entre pinturas, dibujos y grabados de los tres artistas, quienes realizaron sus trabajos durante el movimiento que surgió tras la Revolución Mexicana, y que son una parte importante del acervo cultural e histórico de México.

Mientras que en el Museo de Arte Latinoamericano (Malba) en Argentina, arribó “México moderno. Vanguardia y Revolución”, con 170 obras de más de 60 artistas que desarrollaron su obra en México durante la primera mitad del siglo XX, como Gerardo Murillo, Dr. Atl; Miguel Covarrubias, Saturnino Herrán, María Izquierdo, Agustín Lazo, Antonio Ruiz “El Corcito”, David Alfaro Siqueiros y Ángel Zárraga por mencionar algunos.

La exhibición narra en cuatro salas, en los dos niveles del museo, diferentes temáticas, preocupaciones y búsquedas artísticas.

En la ciudad de Austin, Texas, unos 250 objetos muestran la popularidad y el prestigio que tuvo el arte mexicano en Estados Unidos a principios del siglo XX, con trabajos de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo o David Alfaro Siqueiros, se presentaron en la exposición “México moderno: arte, comercio e intercambio cultural, 1920-1945”.

La colección de pinturas, libros, murales, esculturas y fotografías que albergó el prestigioso Centro Harry Ransom de Austin, relata la importancia de las redes transnacionales entre individuos e instituciones que se dedicaron a “buscar, promover e interpretar” muchas de las grandes obras de arte mexicano que se apreciaron por ser radicalmente innovadoras.

En el marco de la 57 Muestra Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, en particular en el pabellón de México, el mexicano Carlos Amorales presentó la instalación “La vida en los pliegues” (Life in the folds).

Por otro lado, en la ciudad de Lyon, en Francia, el Museo de Bellas Artes presentó “Los Modernos: Dialogo Francia/México”, integrada por 400 obras de artistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX, en diálogo con grandes artistas europeos del mismo periodo.

La exposición se exhibió en los dos años anteriores en Guadalajara y en la Ciudad de México, pero a Lyon llegó con muchas novedades, un mayor número de obras: cuadros, fotografías y otras piezas de artistas europeos en busca del contrapunto con los creadores mexicanos de la época.

Otra de las artistas mexicanas que hizo eco este año fue Adel Buzali, en el marco de la edición 2017 de París-Photo, el encuentro que desde hace más de 20 años reúne a lo mejor de la fotografía mundial en el Gran Palais. Buzali presentó su trabajo artístico despertando interés entre los visitantes.

En la galería NH, la única mexicana instalada en París, se exhibió el proyecto “Public Pools”, una serie tomada en albercas públicas de ciudades de Estados Unidos y Centroamérica.

Así mismo, el Museo de Young, en San Francisco, se engalanó con “City of Water”, una muestra con 250 piezas de diversas épocas en la que se da cuenta del esplendor de la llamada “Ciudad de los Dioses” Teotihuacán. Además de incluir los hallazgos más recientes. La muestra, que exhibe algunas piezas por primera vez en este recinto, está centrada en dos elementos: el agua y el fuego.

‘Jill Magid: Una carta siempre llega a su destino”; se exhibió en el MUAC. MÉXICO ES CULTURA

En la capital del país

De vuelta en México, el Museo Dolores Olmedo presentó “Me pinto a mí misma”, una exposición en la que, a través de 36 obras, incluidos retratos, autorretratos, dibujos y fotografías, plasma minuciosamente el proceso que vivió Frida Kahlo (1907-1954) para convertirse en un referente en el mundo del arte a través de la expresión de su mundo interior.

En el día de su cumpleaños 110, (6 de julio) y luego de un largo y exitoso recorrido por el mundo, la obra de la célebre pintora mexicana fue exhibida nuevamente en México.

Dicha muestra se presentó durante tres meses luego de que algunas de las piezas que la conforman fueron exhibidas en el Museo de Fabergé de San Petersburgo (Rusia), el Centro de Artes de Seúl, y el Museo Dalí, en Florida, Estados Unidos.

En Canadá, Javier Marín donó sus famosas “Alas de México” que este 2017 se instalaron de manera permanente en la Promenada Samuel-De Champlain, un gran parque que se encuentra en el boulevard Champlain a lo largo del rio San Lorenzo, en Quebec, Canadá.

Este par de alas de bronce de cinco toneladas y a escala humana es la sexta de las ocho copias del proyecto del artista, tras las instaladas de la Ciudad de México, Singapur, Los Ángeles, Berlín y Tel Aviv.

Año de centenarios

Biblioteca México, en La Ciudadela, presentó “100 años de una artista: Leonora Carrington”. ESPECIAL

Por lo que hace a los centenarios, la Biblioteca México en La Ciudadela presentó “100 años de una artista: Leonora Carrington”, donde la vida, obra, proceso creativo, viajes y amigos más entrañables de la artista se pudieron apreciar en esta exhibición.

Un total de 180 piezas, algunas inéditas, entre fotografías, esculturas, pinturas, ilustraciones, dibujos, libros, obras de teatro, correspondencia y catálogos, acompañadas por juegos y videos creados ex profeso para la exposición, atraparon a decenas de lectores y amantes del trabajo de la artista de origen inglés.

En la ciudad de Guadalajara, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Juan Rulfo, el Instituto Cultural Cabañas presentó la primera exposición multimedia e iconográfica sobre el escritor.

Una muestra que revisa su relación con la fotografía, en donde, al igual que con la literatura, dejó una huella importante de su visión de México a través de temas recurrentes como el paisaje, la arquitectura, la cinematografía, la danza, el retrato y la vida rural y urbana.

El antiguo Colegio de San Ildefonso celebró el centenario del natalicio del colombiano Leo Matiz con la exposición, “Leo Matiz: El muralista de la lente. A cien años de su nacimiento 1917-2017”, integrada por 81 fotografías en las que se muestra el influjo que tuvo en la composición de sus imágenes el dibujo, la caricatura y la pintura, disciplinas que Matiz practicaba.

El año cerró de manera espectacular con la exposición de una de las celebridades más importantes de Hollywood: Tim Burton, quien llegó a México para inaugurar la tan esperada muestra: “El Mundo de Tim Burton”, instalada en el Museo Franz Mayer.

Se trata de una muestra multidisciplinaria que permite al público asomarse a lo más representativo de su trabajo, donde lo gótico y bizarro adquiere sello propio; dicha exhibición tiene varios años itinerando por el mundo y ahora los mexicanos pueden apreciar más de 400 piezas, entre dibujos, pinturas, instalaciones escultóricas, títeres e imágenes en movimiento, que podrán ser vistos hasta abril del 2018.