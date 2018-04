Arranca la fiesta de la NBA

Después de 26 semanas del mejor basquetbol del planeta, los Playoffs de la NBA se ponen en marcha hoy, y si resemblan, aunque sea un poco, la locura que fue el final de temporada regular, esta Postemporada será un auténtico frenesí.

Se necesitó de un tiempo extra para definir al último invitado a los Playoffs en la Conferencia Oeste, y dejando de lado a los primeros dos sembrados en el Este, las posiciones fueron determinadas de último momento. Ahora que ya están definidos los 16 equipos que disputarán la primera ronda, la segunda temporada de la NBA comienza hoy por la tarde.

Estos Playoffs representan un tinte distinto, un cambio de look que mucho le hacía falta a la Liga y a su competencia. Tanto Warriors como Cavs, protagonistas de las Finales en la última temporada, se encuentran presentes en esta nueva edición, sin embargo, a diferencia de años pasados, ninguno luce como favorito para repetir por cuarta ocasión consecutiva en la antesala del trofeo.

Por su parte, los Timberwolves de Minnesota cortaron una racha de 13 años sin acceder a los Playoffs, la cual fungía como la sequía activa más longeva del baloncesto, y ahora les toca enfrentar al candidato principal, los Rockets de Houston. A continuación, analizamos el escenario y las posibilidades de cada uno de los equipos invitados a la fiesta del mejor basquetbol del planeta.

CONFERENCIA ESTE

• Wizards de Washington

Fortalezas: El regreso de John Wall, sin lugar a dudas, aumenta las posibilidades del equipo de pelear las series. Mucho de su juego dependerá de la manera en la que Bradley Beal pueda complementarse con Wall, y la ventaja que le puedan dar a los titulares, a su banca.

Debilidades: El estado de forma en el que acceden a los Playoffs es preocupante. Aún con el regreso de Wall, acarrean cuatro derrotas seguidas, una de ellas contra Atlanta, segundo peor equipo de la Conferencia. A pesar de tener una escuadra base sólida, su banca es una de las peores de la Conferencia y han sido señalados por su propio entrenador como un equipo egoísta.



Figura: John Wall.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en Semifinales de Conferencia frente a Boston 4-3.

• Bucks de Milwaukee

Fortalezas: Mientras Giannis esté sobre la duela, su estado de forma lo hace imbatible para cualquier defensa. Aún sin él, han demostrado en los últimos tres juegos que ya no dependen de un desempeño extraordinario en el último cuarto para sacar los partidos. Tienen victorias frente a todos los equipos sembrados sobre ellos, y en el partido a partido, son siempre peligrosos con una superestrella como el griego.

Debilidades: Desde que inició la temporada, la mayor preocupación de Joe Prunty había sido la defensa, misma situación que siguen sin corregir. Sus posibilidades reales dependerán de que tanto puedan sus jugadores mantener el juego vivo llegando a los últimos minutos.

Figura: Giannis Antetokounmpo.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en la primera ronda frente a Toronto 4-2.

• Heat de Miami

Fortalezas: Sin duda que su fortaleza es la gran defensa que poseen. Sólo Boston se postra sobre ellos en la Conferencia Este, y en varias ocasiones ha sido ésta la que los ha mantenido peleando con grandes equipos. Tienen marca de 6-6 contra los primeros cuatro sembrados de la Conferencia, y cinco de esas derrotas fueron por menos de cinco puntos. Su habilidad para mantenerse vivos hasta los últimos minutos será la clave para pasar de ronda.

Debilidades: El poco punch y la velocidad de su ofensiva son su principal amenaza. Sus jugadores titulares promedian menos de un punto por posesión cuando están todos sanos, lo que ha provocado que su entrenador tenga que rotar más de lo deseado, y sigue sin encontrar una ofensiva ligeramente confiable.

Figura: Goran Dragic.

Última aparición: Temporada 2015-2016, perdió en Semifinales de Conferencia frente a Toronto 4-3.

• Pacers de Indiana

Fortalezas: Los únicos posibles rivales de Indiana son Filadelfia y Cleveland, frente a estos equipos los Pacers cuentan con una sorprendente marca de 5-2. Puede que sea el equipo de la Conferencia Este que más juega como tal, de manera colectiva. Victor Oladipo ha sido una revelación, cerró la temporada con más de 60% de efectividad en sus tiros, y es la principal amenaza.

Debilidades: A pesar del gran juego de equipo en el que se basa Indiana, en cuanto a tiros sólo existe una opción real, y esa es Oladipo. Si sus rivales logran defenderlo de manera efectiva, obligarán a que otros tengan que tirar, situación en la que Indiana no es para nada una garantía.

Figura: Victor Oladipo.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en primera ronda frente a Cleveland 4-0.

• Cavaliers de Cleveland

Fortalezas: Si bien es cierto que la temporada ha estado llena de turbulencias, LeBron ha sido capaz de hacer olvidar la mayoría. Con 33 años de edad, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Poseen uno de los ataques más eficientes de toda la NBA, y son uno de cinco equipos que promedian más de 110 puntos por cada 100 posesiones.

Debilidades: Todos los cambios que han realizado para apuntalar la defensa han sido en vano. Son apenas el tercer equipo en la historia en calificar a Playoffs con una defensa rankeada en el Top 3 de las peores de la Liga. Si se llegaran a enfrentar a una ofensiva de gran calibre, todo el peso del equipo caerá sobre los hombros de LeBron, que a diferencia de años pasados, ahora está solo.

Figura: LeBron James.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en las Finales frente a Golden State 4-1.

• 76ers de Filadelfia

Fortalezas: Nadie, ni siquiera Houston, llega en mejor estado a la Postemporada. Filadelfia acumula 16 victorias seguidas, una de ellas frente a Cleveland de manera autoritaria. Ben Simmons ha demostrado que Joel Embiid no es indispensable para que este equipo le compita a cualquiera. Promedian 13 recuperaciones por cada 100 posesiones en las últimas dos semanas, la más alta de la Conferencia.

Debilidades: Son el equipo de la Conferencia que menos experiencia tiene en Postemporada, cortaron una racha de seis años de no aparecer, situación que en caso de que las series se alarguen a seis o siete juegos, podría jugarles en contra.

Figura: Ben Simmons.

Última aparición: Temporada 2011-2012, perdió en las Semifinales de Conferencia frente a Boston 4-3.

• Celtics de Boston

Fortalezas: Boston cuenta con la mejor defensiva del Este, misma que puede mantenerlos vivos en el partido hasta las últimas instancias. Con su segundo lugar asegurado, la ventaja de local será clave para poder aspirar a una hipotética Final de Conferencia.

Debilidades: Con Kyrie Irving fuera el resto de la temporada, Boston ha tenido muchas complicaciones en su juego para sobreponerse a esto. Perdió tres de sus últimos cuatro juegos, incluyendo uno contra el penúltimo lugar, Atlanta. Terry Rozier, un joven que apenas juega su segunda temporada, es la esperanza a la ofensiva.

Figura: Al Horford.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en la Final de Conferencia frente a Cleveland 4-1.

• Raptors de Toronto

Fortalezas: Cambiaron su ofensiva, mejoraron en defensa, cuentan con la mejor banca la Liga y fueron el equipo más completo del Este de principio a fin. Su derrota frente a Cleveland fue muy cerrada. Toronto no ha perdido un solo juego en el año por más de cinco puntos de diferencia. Es el equipo más equilibrado en todos los sentidos, y por si fuera poco, son el primer sembrado de la Conferencia.

Debilidades: Probablemente la única debilidad de este equipo es enfrentarse a un jugador elite que pueda hacer la diferencia en instancias finales. En sus últimas cinco derrotas, dos han sido frente a LeBron, una frente a Giannis y otra frente a Westbrook. De lo contrario, los canadienses lucen imbatibles frente a equipos que compiten, pero no cuentan con alguna superestrella en sus filas.

Figura: DeMar DeRozan.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en las Semifinales de Conferencia frente a Cleveland 4-0.

Ante la ausencia de la estrella Stephen Curry por lesión, Kevin Durant (foto) será el referente de los Warriors, quienes buscan refrendar su corona en la NBA.

CONFERENCIA OESTE

• Timberwolves de Minnesota

Fortalezas: Sin lugar a dudas, el regreso de Jimmy Butler ha sido la razón principal por la que Minnesota pudo acceder sudando a los Playoffs. A pesar de terminar como su mejor anotador, el aporte de Butler se centra más en el aspecto defensivo del juego, la dupla que puede hacer con Karl Anthony Towns ha demostrado ser de peligro para cualquiera. Y por supuesto que el estado anímico ayuda.

Debilidades: La ausencia de Jimmy estuvo a punto de costarles quedar fuera de nuevo. Su ofensiva carece de las variantes que distinguen a los demás equipos y las nulas opciones que tienen en la banca los hizo batallar de más. El mismo Butler ha mencionado que su equipo se vuelve tibio cuando se siente cómodo en ventaja, y en la temporada les costó más de alguna vez el partido.

Figura: Jimmy Butler.

Última aparición: Temporada 2003-2004, perdió en la Final de Conferencia frente a los Lakers 4-2.

• Spurs de San Antonio

Fortalezas: El bastión de San Antonio esta temporada no es otro que el sistema que Popovich ha manejado desde años atrás. Pocos equipos conocen tan bien su juego como los Spurs o cómo adecuarlo a circunstancias adversas. El estado de gracia en el que LaMarcus ha emergido, significa todo el potencial con el que cuenta San Antonio para pelearle a quién sea, y no es poca cosa.

Debilidades: El juego defensivo de los Spurs ha venido a la baja de manera notable, sobre todo en casa ajena. Y es que desde el 7 de febrero no han podido ganar un sólo juego cuando visitan a sus rivales. Fueron el equipo que a lo largo de la temporada más puntos permitió, y lograron acceder a los Playoffs gracias no a su mejor hombre, sino a la leyenda Manu Ginóbili, quien cuenta con más de 40 años.

Figura: LaMarcus Aldrigde.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en la Final de Conferencia frente a Golden State 4-0.

• Pelicans de Nueva Orleáns

Fortalezas: Anthony Davis sólo se ha visto mejor desde la lesión de DeMarcus Cousins. Se ha cargado el equipo al hombro y ahora los hace jugar a un ritmo mucho más rápido, que defiende mejor y que no sufre fuera de casa. Son el equipo con más posesiones por juego en toda la Liga, y los terceros que más puntos promedian por juego.

Debilidades: El juego ofensivo espectacular de Nueva Orleáns tiene su contraparte, y es efectivamente su defensa. A pesar de lo mucho que ha mejorado, no fue suficiente para librarse de ser rankeada como la tercera que más puntos por partido permite. Además, son el único equipo que depende totalmente de lo que haga su jugador estrella.

Figura: Anthony Davis.

Última aparición: Temporada 2014-2015, perdió en primera ronda frente a Golden State 4-0.

• Thunder de Oklahoma City

Fortalezas: Oklahoma da la impresión de ser el sembrado bajo más peligroso de todos y no es por nada. Cuenta con tres jugadores All Star en su alineación titular que pueden poner a temblar a quien sea. Son el único equipo en haber vencido a Houston y Golden State en dos ocasiones, y tienen en Rusell un jugador que si se lo propone, puede dominar el juego de principio a fin.

Debilidades: Contario a lo que se pensaba, la adhesión de Paul George no ha sido dinamita pura, en los últimos juegos se ha visto errático y ofensivamente no termina por mostrar su mejor juego ante rivales de alto calibre. Rusell Westbrook continúa promediando triples dobles, sin embargo, el equipo no luce mejor gracias a él, siguen sin ser un equipo de elite y que puede perder contra quien sea.

Figura: Rusell Westbrook.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en primera ronda frente a los Rockets de Houston 4-1.

• Jazz de Utah

Fortalezas: Desde que entraron en racha a finales de enero, se han convertido en uno de los mejores tres equipos de la Liga con un récord de 29-6, gran parte se la deben a Donovan Mitchell, quien ha sido una revelación a la ofensiva. Son la segunda mejor defensa de la Liga, y tienen en Rudy Gobert una garantía que funge como una auténtica pared para sus rivales. Por si fuera poco, cuentan con la cuarta banca más efectiva de la Liga.

Debilidades: Si bien es cierto que lo más probable es que Mitchell sea nombrado Novato del Año, sin él la ofensiva de Utah se torna gris. No hay creadores que puedan buscar y encontrar los huecos para llegar a la pintura, además del novato, y en un escenario tan exigente como los Playoffs, es difícil predecir si estará a la altura.

Figura: Donovan Mitchell.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en Semifinal de Conferencia frente a Golden State 4-0.

• Trailblazers de Portland

Fortalezas: En un escenario tan peleado como los Playoffs, necesitas gente con agallas para definir los juegos, y en un partido cerrado pocos jugadores son tan efectivos en los últimos minutos como Damien Lillard. Son el único equipo que tiene tanto una ofensiva como una defensiva de elite, y tienen en C.J. MacCollum la pareja ideal, que junto con Lillard, puede mantener cualquier juego pendiendo de un hilo.

Debilidades: Cuando Lillard no está en la duela, tiende a costarles demasiado hacerse presentes en el marcador. Promedian menos de un punto por posesión cuando su estrella no está. A pesar de estar construidos como un equipo defensivo antes que ofensivo, se ve complicado que Jusuf Nurkic pueda parar a un jugador de elite, y vaya que hay varios en estos Playoffs.

Figura: Damien Lillard.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en primera ronda frente a los Warriors de Golden State 4-0.

• Warriors de Golden State

Fortalezas: Son los campeones defensores, aún sin Stephen, cuentan con tres hombres de elite que deberían ser suficiente para pelearle a quien sea. Kevin Durant tiene el potencial para cargar la ofensiva en sus hombros, son el equipo que más puntos anota por partido, el que más asistencias tiene y los más experimentados de la Conferencia.

Debilidades: Sin Stephen Curry, el equipo es completamente distinto. Está construido a partir de él; ni Klay, ni Kevin, ni Draymond, han podido hacer algo al respecto para hacer lucir a Golden State como el monstruo que es. Frente a equipos con marca ganadora, sin Curry, su récord es de 5-10. Pierden mucho ritmo en el traslado de la pelota, no hay nadie que conduzca como él; fiel reflejo de esto ha sido el diferencial de puntos, el cual ha bajado de 11.6 a 6.5.

Figura: Kevin Durant.

Última aparición: Temporada 2016-2017, ganó las Finales frente a los Cavaliers de Cleveland 4-1.

• Rockets de Houston

Fortalezas: Son el segundo mejor equipo ofensivamente, el sexto mejor defensivamente y ostentaron el mejor récord de la Liga. Cuentan con marca de 20-2 frente a los siete equipos de la Conferencia Oeste. Es el conjunto más completo en todas las zonas de la duela, y además tiene la espina clavada de la decepción que fueron en los Playoffs del año pasado. Si algo han demostrado los Rockets, es que concentrados y sanos no hay nadie que los pare.

Debilidades: Trevor Ariza y Chris Paul han disminuido de manera notable su nivel desde la zona de triples, ambos promediando menos de 25% de efectividad en sus tiros. Luc Mbah aún no está completamente sano, y en rondas complicadas, la defensiva sufrirá mucho sin él.

Figura: James Harden.

Última aparición: Temporada 2016-2017, perdió en las Semifinales de Conferencia frente a San Antonio 4-2.