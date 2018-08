Apuestan por tecnología para recuperar autos

La mayor parte de los vehículos que cuentan con sistemas de geolocalización por satélite (GPS) es encontrada por las autoridades, confirma la Fiscalía de Jalisco. Es importante que el ciudadano llame de inmediato al 911, indicar el lugar del robo y la dirección de la huida.

La Fiscalía tiene comunicación directa con las corporaciones de seguridad municipales y con las empresas proveedoras del servicio de localización de autos vía GPS, como Lo Jack o la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Se estima que nueve de cada 10 unidades son recuperadas.

Aunque el robo aumentó en los últimos años hasta alcanzar la cifra histórica de 10 mil 949 vehículos en 2017 (en México hay un incremento incontrolable desde 2015), la Fiscalía ha logrado recuperar casi la mitad: en el sexenio se han recuperado 23 mil 862 vehículos de los 49 mil 637 robados (enero de 2013-junio de 2018). Las recuperaciones se han dado en distintas condiciones: en flagrancia, remarcados al intentar venderlos, cuando los delincuentes circulan a bordo de éstos o cuando están desmantelados en talleres.

Conforme pasan los años, las empresas automotrices modifican la tecnología de los automóviles para hacerlos más seguros y resistentes a los grupos delincuenciales. Por eso algunas han optado por sistemas GPS en sus unidades para no perderles la pista en caso de que queden en manos de los robacoches. Si hay delito, por ejemplo, el sistema denominado OnStar da la ubicación exacta y proporciona información a las autoridades para recuperar el automotor. Para auxiliar a los dueños a localizarlos, algunas armadoras están ofreciendo su propio paquete de localización satelital, con servicios de emergencia, navegación y conectividad.

En coordinación con las autoridades, OnStar ha logrado un tiempo récord de recuperación de 11 minutos, desde que el asesor recibió el reporte hasta que la autoridad confirmó el aseguramiento del vehículo. Este servicio está disponible en 27 vehículos de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, entre otras. Y México es el cuarto país en el mundo en contar con el sistema (en cinco años, OnStar ha atendido más de 16 mil emergencias en el país).

Otro ejemplo de seguridad son las llaves inteligentes que sustituyen a las de metal. En muchos casos con sólo acercarse a una determinada distancia de la unidad, para que ésta las detecte, los espejos se despliegan y la puerta del conductor se abre de manera automática. Sin la llave inteligente es prácticamente imposible abrir y encender un automóvil.

Entidades con más robos en 2017 Estado Robos de vehículos Estado de México 41,604 Baja California 19,932 Jalisco 10,959 Puebla 10,066 Ciudad de México 9,012

Falsifican documentos para exportar unidades lujosas

Los vehículos robados en México son concentrados por las bandas dedicadas a este delito, en zonas del Centro y Norte del país para su traslado a otras Entidades de la República o incluso países.

El director de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Almazán Baroccio, revela que las unidades, en algunas ocasiones de lujo, son trasladadas por tierra y mar haciéndolas pasar como legales.

Explica que cuando son llevadas a otros países generalmente las pasan por un proceso de falsificación en cuanto a su número de identificación, el PIN y las facturas.

Una vez que se tiene el clon del vehículo son enviados en contenedores marítimos a través de procedimientos de traslados normales, e ingresan a su destino aparentemente con documentos originales de un vehículo que no tiene reporte de robo.

Los utilizan para secuestros, homicidios, venta de autopartes y para cometer atentados terroristas, asegura el funcionario.

A su vez, el titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Ricardo Márquez Blas, precisa que tienen detectadas regiones en Chihuahua y el Centro del país, particularmente terrenos baldíos y talleres mecánicos, donde los grupos delictivos llevan los autos, ya sea para desmantelarlos o para prepararlos para el envío a otros Estados o países.

“El robo de vehículo no sucede en los mismos tiempos y en los mismos lugares, es un tema movible y dinámico. En este momento estamos explorando la lógica de la dinámica en la que se mueven los delincuentes dedicados a este delito”, explicó Márquez Blas.

Indica que la Comisión Nacional de Seguridad no cuenta con cifras sobre cuántos autos robados son utilizados para cometer delitos y para la venta de autopartes. No obstante, revela que en siete de cada 10 homicidios dolosos ocurridos en el país, se utilizó un vehículo robado. Es donde huyen, llegan o desde donde los homicidas cometen el crimen.

CLAVES

Las cinco prácticas más comunes para consumar el robo

1. Robo con una chorla o cristalazo

Generalmente durante la madrugada o en zonas poco transitadas para tener tiempo de abrir los autos y llevárselos.

2. Robo a mano armada

Principalmente con vehículos de lujo que necesitan de una llave inteligente o control para avanzar. En muchas ocasiones los delincuentes ubican un vehículo y van detrás hasta que llega a su destino. Allí consuman el robo.

3. Robo de autos estacionados

Cuando la persona deja su vehículo abierto en algún negocio, como farmacia o tienda de conveniencia, y se aleja por un corto tiempo. El ladrón aprovecha para subirse y robarlo.

4. Robo en circulación

Se realiza en los semáforos o cuando los conductores se dist raen a bordo del vehículo estacionado.

5. Robo por plataformas

Esta práctica, que se ha incrementado, consiste en llamar mediante una aplicación con datos falsos y solicitar un traslado hacia un destino aislado donde despojan al chofer de su auto.

Persiste relación entre los más vendidos y los más robados

Salvo algunas excepciones, los vehículos más vendidos tienden a ser los más robados, según estadísticas de ventas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y también la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Y los más vendidos en el país son los vehículos pequeños y baratos.

“Los que más se venden son los más económicos, que caen dentro de la clasificación de los subcompactos y los compactos, que son los que más se venden de cada marca. Aunque hay marcas que destacan, por ejemplo Nissan: de los 10 más vendidos, tres son de esa marca”, explicó Jorge Rodríguez, director de la AMDA en Jalisco.

De las ventas totales a nivel nacional, el 35% corresponde a los vehículos compactos y subcompactos, pese a que no cuentan con mayores medidas de seguridad.

“Todos esos factores influyen en la decisión del tipo de vehículo que quieran adquirir, por ejemplo, si buscan un vehículo de 150 mil a 200 mil pesos buscan los que ofrezcan las mejores opciones en rendimiento”.

De los vehículos más vendidos en el año pasado, el Nissan Versa está en primer lugar, con 93 mil 41 unidades, y en segundo sitio se encuentra la camioneta Nissan NP300 Frontier, con 75 mil 324.

Estos dos vehículos se encuentran en los lugares dos y tres de los robos de unidades aseguradas durante el año pasado, de acuerdo con la AMIS. Fueron tres mil 749 del auto y cuatro mil 959 de la camioneta. El más robado en ese año fue el Nissan Tsuru, con ocho mil 838 robos, aunque está en el sitio 11 en ventas de producción, con 23 mil 156 coches vendidos.

Aunque la AMDA no proporcionó el desglose de ventas a nivel Jalisco, Rodríguez explica que se puede mantener una tendencia de 7% de cada marca, pues este es el porcentaje de vehículos nuevos que se venden en Jalisco con relación a las cifras nacionales.

Los más vendidos en 2017 Marca Unidades Nissan Versa 93,041 Nissan NP300 Frontier 75,324 Chevrolet Aveo 65,772 Volkswagen Vento 63,402 Nissan March 54,063 Volkswagen Jetta 45,246 Nissan Sentra 42,746 Chevrolet Spark 32,795 Honda CR-V 27,761 Nissan X-Trail 25,645 *Nissan Tsuru 23,156

* Está en el lugar 11, pero se incluye porque es el más robado.

Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Los más robados en 2017 Marca Unidades Nissan Tsuru 8,838 Nissan NP300 Frontier 4,959 Nissan Versa 3,749 Chevrolet Aveo 2,356 Nissan Sentra 2,298 Volkswagen Jetta 2,214 Volkswagen Vento 2,009 Nissan Estacas 1,476 Honda CRV 1,091 Chevrolet Sonic 1,060

Fuente: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Las principales recuperaciones de vehículos son: en flagrancia, remarcados al intentar venderlos, cuando los delincuentes circulan a bordo de éstos o cuando están desmantelados en talleres. EL INFORMADOR/Archivo

Focos rojos en Chapalita, Paseos del Sol y Oblatos

Los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara concentran la mayoría de robos de autos en Jalisco. Y existen colonias predilectas para los delincuentes, que constantemente merodean sus calles para atracar de manera violenta o llevárselos cuando están estacionados.

En Guadalajara, el año pasado robaron 77 vehículos en Jardines Alcalde. Le siguió Oblatos, con 74 casos, y Chapalita e Independencia, con 74 cada una.

En Zapopan, Paseos del Sol es donde más robos ocurrieron (83), según la Fiscalía General del Estado. Arboledas fue la segunda (63).

En el caso de San Pedro Tlaquepaque, la cabecera municipal es la demarcación donde más robos de autos se registran, con 47 casos; mientras que en Tonalá es Coyula (27).

Medidas preventivas para el robo de autopartes

De preferencia utilice su cochera para resguardar su vehículo.

Marque las partes de su automóvil.

Coloque seguros en los espejos, las polveras y la batería.

No compre auto-partes de dudosa procedencia.

No deje objetos de valor a la vista.

En caso de un robo con violencia

No ponga resistencia al robo y haga lo que el delincuente le indique.

Procure mantener la calma.

Recuerde las características del individuo.

Llamar al 911 y reportar el robo.

Desmantelados, 4 de cada 10 vehículos robados

Una denuncia anónima llevó a los oficiales de la Fiscalía Regional de Jalisco a obtener una orden de cateo para revisar una finca en Lázaro Cárdenas y José Luis Lupercio, en la colonia Pacífico de El Salto. Fue el pasado 26 de julio y encontraron dentro del inmueble varios vehículos desmantelados: tableros, computadoras, calaveras, puertas, volantes y demás piezas se amontonaban en los pasillos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, cuatro de cada 10 vehículos robados son desmantelados para venderlos por partes.

“De los robos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el porcentaje que se desmantela es de 40%, pues la mayoría de estos vehículos son de modelo atrasado y no son costeables para venderlos completos”, detalla Martín Hernández Amezola, director del área de Investigación de Robo a Vehículos de la Fiscalía.

Esto también se evidencia en los constantes operativos en la zona de venta de autopartes de 5 de Febrero, donde se aseguran miles de autopartes porque la posesión legal no es acreditada por los vendedores.

Sin embargo, una importante cantidad de unidades también son utilizadas para remarcarlas y venderlas. Se estima que 35% de los robos tiene ese destino. “Se remarcan con números de serie de vehículos iguales y se consiguen gestores de otros Estados de la República para sacarles placas de aquel lugar, con la finalidad de que circule en Jalisco sin reporte de robo”.

Es común que estos vehículos sean ofertados después en páginas de internet o que se vendan en los lotes callejeros. Además de la zona metropolitana, estas unidades son enviadas a Puerto Vallarta, a los municipios de Los Altos de Jalisco y de la Ciénega, principalmente, aunque también se han encontrado en otras Entidades, como Colima, Zacatecas y Michoacán.

Según Martín Hernández, no registra un caso de algún vehículo que saliera de México para ser vendido en otro país.

Por otra parte, acentúa que 10% de los vehículos, principalmente camionetas de lujo con cuatro puertas, es robado para entregarlo para el uso de la delincuencia organizada, que circula en zonas de difícil ingreso, como en la Sierra.

El resto (15%) sólo es hurtado por ladrones de autopartes que les quitan alguna refacción o accesorio, como estéreos, bocinas, rines, computadoras y demás, para posteriormente abandonarlos en la vía pública.

En Jalisco se emparejan robos con violencia y sin violencia

En 2013 se documentaron mil 747 averiguaciones previas de este delito con violencia, pero la cifra se disparó a cinco mil 399 el año pasado.

En enero de 2017, Alberto circulaba en su camioneta Toyota por las calles de Zoquipan cuando dos sujetos lo amagaron con armas de fuego para exigirle que le entregara su vehículo. Cuando escaparon, la víctima identificó a una patrulla de la Policía de Zapopan y pidió ayuda.

Los oficiales comenzaron una persecución hasta alcanzarlos en Atemajac, donde detuvieron a uno; el otro fue capturado después al huir entre las casas y por un canal. Al revisar sus identidades, las autoridades se dieron cuenta de que tenían en su haber antecedentes por varios robos a mano armada.

Cuando en 2013, la forma preferida de los ladrones de autos era llevárselos cuando estaban estacionados, sin violencia, en el presente sexenio la tendencia se igualó, pues para 2017 prácticamente la mitad de los robos fue con violencia. Y esto, aunado al incremento de robos en la Entidad, derivó en un incremento de 300% de robos violentos de vehículos particulares.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2013 se contaron mil 747 robos violentos contra ocho mil 145 sin violencia. Para 2017 sumaron cinco mil 399 atracos con uso de violencia contra cinco mil 560 no violentos. Los robos con violencia se triplicaron.

El 2015 fue el año que menos robos se registraron en Jalisco, cuando se denunciaron siete mil 253 ilícitos con una tendencia similar a la de los años anteriores, con muchos más atracos sin violencia. Pero ya en 2016, con la entrada en vigor de manera gradual del nuevo sistema de justicia penal en todo Jalisco, la cifra de robos comenzó a elevarse de nueva cuenta hasta alcanzar la cifra récord en 2017 de 10 mil 959 robos.

Destino de vehículos robados en Jalisco

40% para desmantelarlos.

35% para remarcarlos y venderlos a otros municipios o Entidades del país.

15% para quitarles alguna pieza, como estéreos, bocinas y baterías. Después son abandonados.

10% para uso de la delincuencia organizada.

Los reportes por robos falsos no entran en el total.

Los venden, pero no les pagan

En Jalisco se roban unos 50 vehículos en promedio al día. De esos, entre seis y siete son unidades que la gente vende, pero que por alguna causa los compradores ya no pagan. Entonces los dueños los reportan como robados para que la Fiscalía los encuentre.

“Todos los días llega gente por eso. Y te das cuenta de eso cuando aparece el vehículo y lo recuperamos. Llega el comprador y dice: ‘A mí me lo vendieron, el mismo dueño me lo vendió’… a veces las personas los venden y los reportan robados nada más para cobrar el seguro”.

Vehículos recuperados en Jalisco Año Unidades 2013 3,844 2014 2,840 2015 3,252 2016 2,439 2017 7,036 2018 4,451 Total 23,862

Total de vehículos robados en el sexenio: 49,637.

“El uso de inteligencia es clave”

Aunque las autoridades en teoría cuentan con las herramientas tecnológicas para reducir la incidencia del robo de vehículos, éstas son desaprovechadas, por lo que la tendencia continuará alcista, expone Lucía Almaraz, investigadora de la Universidad del Valle de Atemajac.

“He insistido en que la mayor problemática que tenemos en Jalisco, no sólo en robos de vehículos sino en todos los delitos, es la falta de una inteligencia policial, pues teniendo la herramienta ésta no es utilizada”.

Explica que la Fiscalía ya cuenta con un centro de inteligencia, pero no funciona porque los analistas carecen de capacitación o falta de perfil. Además, las bases de datos para los cruces de información son obsoletos, no están vigentes o tienen datos desactualizados. “No se hace un verdadero análisis de la información sino que sólo se hace una captura de datos”.

También se requiere redireccionar las labores de inteligencia para que se cuente con personal que trabaje exclusivamente en la prevención del robo a vehículos, pues el problema es que las investigaciones son para resolver sólo los delitos. “Entonces atienden las carpetas de investigación, pero no atienden el fenómeno de robo de vehículos como tal”.

Así, al utilizar correctamente las herramientas de inteligencia se puede reforzar el patrullaje en las zonas identificadas de mayor incidencia para montar operativos específicos.

“El centro de inteligencia debe originar productos que sirvan como una información eficiente para bajar datos a las Policías preventivas, a la Fuerza Única y hasta la Policía Investigadora”.

Tras las detenciones de robacoches, la Fiscalía de Jalisco reporta que en cuatro de cada 10 hurtos se usan armas de utilería. EL INFORMADOR/Archivo

TESTIMONIO

Lo detienen a días de abandonar la cárcel

Aquel día, Roberto fue a visitar a su amigo Mario, quien vivía en El Colli, en Zapopan. Eran como las siete de la noche y platicaba junto con otros dos amigos afuera de la finca cuando Antonio pasó en su auto blanco y se detuvo para saludar. Hacía algunos meses que Roberto no veía a sus conocidos porque había pasado tres meses recluido en el penal de Puente Grande, pero tenía pocos días de estar libre.

Antonio le preguntó por el distanciamiento y Roberto le contó. Estaba acongojado además porque eso le ocasionó problemas con su pareja y con su familia por la falta de dinero. Y fue que Antonio no quiso perder la oportunidad para ofrecerle un trato para hacerse de efectivo: irían a robar un vehículo y le pagaría 15 mil pesos por ello.

“Quedó en pasar por mí en una hora afuera de la casa de Mario. A las ocho yo estaba en la esquina cuando me recogió en su auto blanco. Antonio no conducía, era otra persona que nunca había visto… yo me senté en el asiento de atrás”.

Cruzaron el Periférico y siguieron rumbo al Oriente cuando Antonio le pidió a Roberto que se pasara a otro vehículo, una camioneta vieja en la que viajaban el conductor y el copiloto. De nuevo se sentó atrás. “Eran unos compas como de 25 años; no decían ni una palabra”. Llegaron a la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, cuando el piloto le ordenó que se bajara.

Eran como las nueve y media cuando Juan, la víctima, acababa de llegar a su casa en esa colonia en su camioneta modelo 2017. Cuando la metió a la cochera llegaron dos sujetos, uno con el rostro cubierto y un arma de fuego. Era Antonio. “¡Dame todo lo que traigas!”, le exigió a Juan y lo hincó en una esquina.

Le arrebató las llaves de la camioneta y se las dio a Roberto: “¡Súbete a la camioneta y sácala!”, le ordenó. Afuera de la cochera subió de nuevo Antonio y arrancaron hacia el Periférico. Cuando se habían ido, Juan aprovechó para pedir ayuda al servicio de geolocalización que tenía contratado y al 911, a quienes les explicó lo sucedido.

Ya en el Periférico, Antonio le pidió a Roberto que se detuviera y que siguiera solo hacia el Sur, que en un momento le llamaría. Sobre la marcha le marcó poco después al celular y le indicó que con la aplicación de mapas pusiera como destino el municipio de Autlán y que se dirigiera hacia allá. “Me dijo que al pasar el crucero de Ameca ya la camioneta sería nuestra”.

Hacia la una de la mañana le volvió a llamar para preguntarle cuánta gasolina tenía. Era un cuarto de tanque, por lo que le dijo que se detuviera en una estación de servicio para cargar, lo cual hizo. El problema fue que no había despachadores. “Ahí espérate, ahorita te van a llevar gasolina, ya están cerca”, le aseguró Antonio. “Si alguien te pregunta que de quién es la camioneta dile que es para ‘El Señor’, con eso ya no pasa nada”.

Pero quienes llegaron a los pocos minutos fueron un par de oficiales en una patrulla, quienes le pidieron que bajara de la camioneta porque tenía reporte de robo. Así confesó que le pidieron que llevara la camioneta para Autlán, donde a cambio de las llaves le darían el dinero prometido.

